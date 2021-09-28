Czyszczenie ogrodzenia: drewnianego, metalowego, kamiennego

Dlaczego warto zadbać o ogrodzenie?

Czyszczenie płotu jest konieczne z wielu powodów. Wszelkiego rodzaju zabrudzenia wpływają negatywnie na wygląd i estetykę, ale są także przyczyną szybszego niszczenia się materiału. Usuwanie zabrudzeń wydłuża żywotność ogrodzenia, co w dalszej perspektywie daje oszczędności finansowe. Zamiast inwestować w kosztowną wymianę ogrodzenia, lepiej systematycznie pozbywać się zanieczyszczeń.

Poza tym podczas czyszczenia dokonuje się także przeglądu stanu technicznego ogrodzenia. Dzięki temu można wyeliminować na wczesnym etapie różnego typu uszkodzenia, które np. zagrażają bezpieczeństwu. Warto też podkreślić, że czysty płot sprawia, że nieruchomość jest postrzegana jako zadbana i atrakcyjna, co może wpływać na jej wartość.

Metoda czyszczenia płotu jest uzależniona głównie od materiału, z którego jest wykonany. Najpopularniejsze sposoby na pozbywanie się zabrudzeń z płotu to:

metoda tradycyjna, czyli ręczna

czyszczenie wysokociśnieniowe

czyszczenie parowe.

Najczęściej ogrodzenia myje się przy pomocy myjek wysokociśnieniowych Kärcher oraz specjalnych środków czyszczących. Szczególnie polecane są urządzenia klasy wydajności K 5 lub K 7, które charakteryzują się dużym ciśnieniem roboczym oraz wysoką wydajnością tłoczenia wody, co przekłada się na efektywne mycie dużych powierzchni w krótkim czasie bez wysiłku. Ponadto wyposażone są w praktyczną funkcję regulacji poziomu ciśnienia wody, by dostosować optymalną moc do danego materiału.

Godna polecenia jest myjka wysokociśnieniowa Kärcher K 7 Smart Control Home >>, która należy do gamy najmocniejszych urządzeń do przydomowych porządków i wyposażona jest w szereg innowacyjnych funkcji. Przykładowo, tryb Boost zapewnia większą moc ciśnienia (+15 bar) przez 30 sekund, co pozwala na szybkie i skuteczne czyszczenie punktowe uporczywych zabrudzeń.