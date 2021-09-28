Czyszczenie ogrodzenia: drewnianego, metalowego, kamiennego
Każde ogrodzenie z zbiegiem czasu niszczeje wskutek gromadzenia się różnego rodzaju zabrudzeń. Sprawdź, jak skutecznie czyścić płoty: metalowe, kamienne, betonowe i drewniane, by zachować ich ładny wygląd i wydłużyć żywotność.
Na co narażone są ogrodzenia? Typowe zanieczyszczenia
Ogrodzenie pełni przede wszystkim funkcję ochronną, ograniczając dostęp osobom niepowołanym. Poza tym stanowi element dekoracyjny, który zwykle jest spójny z całym otoczeniem budynku. Jednak z biegiem czasu ogrodzenie niszczeje i pokrywa się zabrudzeniami.
Zabrudzenia na ogrodzeniach mają zwykle 2 źródła:
- Czynniki naturalne – zanieczyszczenia atmosferyczne powstałe wskutek oddziaływania słońca, deszczu, mrozu, śniegu czy wiatru (zacieki, naloty, osady) zanieczyszczenia organiczne (mech, porosty, glony, grzyby), zanieczyszczenia mineralne (węglanowe wykwity o białym kolorze, rdza), kurz, pył, piach, ptasie odchody.
- Czynniki wynikające z działalności człowieka – dewastacja, graffiti, zanieczyszczenia emisyjne, zanieczyszczenia drogowe, zabrudzenia z olejów i smarów.
Wszystkie materiały, z których wykonywane są ogrodzenia, ulegają zabrudzeniu. Jednak dla każdego typu płotu można wyróżnić zanieczyszczenia typowe:
- drewno – najczęściej pokrywa się szarą patyną, różnego typu nalotami, porostami organicznymi
- metal – problemem jest głównie rdza
- kamień – porosty, zanieczyszczenia organiczne
- beton – porosty, zagraniczne organiczne, węglanowe wykwity.
Zanieczyszczenia powodują, że ogrodzenia tracą ładny wygląd czy intensywność kolorów, ale także właściwości techniczne, przez co skraca się ich żywotność. Dlatego konieczne jest usuwanie brudu z płotów.
Dlaczego warto zadbać o ogrodzenie?
Czyszczenie płotu jest konieczne z wielu powodów. Wszelkiego rodzaju zabrudzenia wpływają negatywnie na wygląd i estetykę, ale są także przyczyną szybszego niszczenia się materiału. Usuwanie zabrudzeń wydłuża żywotność ogrodzenia, co w dalszej perspektywie daje oszczędności finansowe. Zamiast inwestować w kosztowną wymianę ogrodzenia, lepiej systematycznie pozbywać się zanieczyszczeń.
Poza tym podczas czyszczenia dokonuje się także przeglądu stanu technicznego ogrodzenia. Dzięki temu można wyeliminować na wczesnym etapie różnego typu uszkodzenia, które np. zagrażają bezpieczeństwu. Warto też podkreślić, że czysty płot sprawia, że nieruchomość jest postrzegana jako zadbana i atrakcyjna, co może wpływać na jej wartość.
Metoda czyszczenia płotu jest uzależniona głównie od materiału, z którego jest wykonany. Najpopularniejsze sposoby na pozbywanie się zabrudzeń z płotu to:
- metoda tradycyjna, czyli ręczna
- czyszczenie wysokociśnieniowe
- czyszczenie parowe.
Najczęściej ogrodzenia myje się przy pomocy myjek wysokociśnieniowych Kärcher oraz specjalnych środków czyszczących. Szczególnie polecane są urządzenia klasy wydajności K 5 lub K 7, które charakteryzują się dużym ciśnieniem roboczym oraz wysoką wydajnością tłoczenia wody, co przekłada się na efektywne mycie dużych powierzchni w krótkim czasie bez wysiłku. Ponadto wyposażone są w praktyczną funkcję regulacji poziomu ciśnienia wody, by dostosować optymalną moc do danego materiału.
Godna polecenia jest myjka wysokociśnieniowa Kärcher K 7 Smart Control Home >>, która należy do gamy najmocniejszych urządzeń do przydomowych porządków i wyposażona jest w szereg innowacyjnych funkcji. Przykładowo, tryb Boost zapewnia większą moc ciśnienia (+15 bar) przez 30 sekund, co pozwala na szybkie i skuteczne czyszczenie punktowe uporczywych zabrudzeń.
Fot. Urządzenie wysokociśnieniowe poradzi sobie nawet z bardzo uporczywymi zanieczyszczeniami organicznymi
Co więcej, zaawansowane technologicznie urządzenie wysokociśnieniowe K 7 Smart Control Home jako jedyne na rynku wyposażone jest w funkcję Bluetooth, dzięki czemu łączy się z aplikacją Kärcher Home & Garden. Daje to wiele możliwości, np. manager zastosowań. Użytkownik dostaje profesjonalne wskazówki dotyczące czyszczenia danego przedmiotu. Wystarczy wybrać konkretną powierzchnię i postępować zgodnie z zaleceniami. Ponadto odpowiedni poziom ciśnienia można automatycznie przenieść na pistolet spryskujący.
Zaletą myjki K 7 Smart Control Home jest bogate wyposażenie standardowe. Pistolet wysokociśnieniowy Smart Control posiada wyświetlacz LCD oraz przyciski do wygodnej regulacji ciśnienia lub dozowania środka czyszczącego. Lanca spryskująca 3 w 1 Multi Jet generuje 3 rodzaje strumienia (płaski, rotacyjny lub niskociśnieniowy do aplikacji środka czyszczącego), bez konieczności zmiany końcówki. Natomiast system podawania środka czyszczącego Plug’n’Clean umożliwia szybkie i wygodne dozowanie bezpośrednio z opakowania.
Myjka K 7 Smart Control Home standardowo wyposażona jest w zestaw do domu, który ułatwi usuwanie zabrudzeń z płotu. Przystawka do czyszczenia powierzchni płaskich T-Racer T 7 >> wydajnie myje różnego rodzaju powierzchnie poziome i pionowe (nadaje się do ogrodzeń) bez rozprysków wody. Ponadto dołączony jest środek do czyszczenia kamienia 3 w 1.
Ogrodzenie metalowe – jak przywrócić mu blask?
Ogrodzenia metalowe (stalowe, żelazne lub żeliwne) cenione są za wysoką trwałość i estetykę. Jednak pod wpływem warunków atmosferycznych i zanieczyszczeń na powierzchni powstaje korozja, którą należy usunąć, by poddać płot renowacji i wydłużyć jego żywotność.
Istnieje kilka metod usuwania rdzy z ogrodzenia:
- druciana szczotka
- papier ścierny
- szlifierka
- specjalny preparat do usuwania starych powłok farby i rdzy
- myjka wysokociśnieniowa.
Do czyszczenia ogrodzenia z rdzy najlepiej wykorzystać myjkę ciśnieniową Kärcher. Duża moc ciśnienia oraz wysoka wydajność pracy sprawiają, że korozja znika szybko i skutecznie. Urządzenie umożliwia walkę z rdzą na 2 sposoby:
- piaskowanie
- czyszczenie wysokociśnieniowe z pomocą uniwersalnego środka.
Piaskowanie polega na usuwaniu rdzy dzięki zastosowaniu strumienia wody z piaskiem pod bardzo dużym ciśnieniem. Myjki wysokociśnieniowe Kärcher wszystkich klas K 2 – K 7 są kompatybilne z zestawem do mokrego piaskowania. Pozwalają w szybki i bezpieczny dla powierzchni sposób pozbyć się korozji z ogrodzenia metalowego. Oprócz myjki i zestawu niezbędne jest także drobne ścierniwo do piaskowania >>.
Innym sposobem usuwania rdzy z metalowego płotu jest zastosowanie myjki ciśnieniowej Kärcher wyposażonej w dyszę rotacyjną i punktową. Dla lepszego efektu należy zastosować uniwersalny środek czyszczący Kärcher RM 626 >> o ulepszonej formule. Wysoka skuteczność usuwania zabrudzeń osiągana jest nawet w przypadku mycia przy pomocy zimnej wody.
Ogrodzenie kamienne – jak je myć?
Ogrodzenia z kamienia naturalnego są wytrzymałe, a ich główną zaletą jest naturalny urok. Parkan może być wykonany z różnego materiału i mieć ciekawą konstrukcję. Tego typu płoty nie wymagają szczególnej konserwacji, ale od czasu do czasu należy pozbyć się zabrudzeń, by ogrodzenie ładnie się prezentowało.
Kamień jako materiał naturalny posiada niejednorodną powierzchnię, na której występują szczeliny, pęknięcia i pory. Gromadzące się tam zanieczyszczenia oraz wilgoć sprzyjają rozwojowi porostów organicznych, takich jak: mech, glony, grzyby, a nawet małych roślin, które potrafią się ukorzenić w takich miejscach. W efekcie ogrodzenie nie wygląda estetycznie.
Metodę czyszczenia ogrodzenia kamiennego należy dostosować do danego materiału. Powszechnie wykorzystuje się myjkę ciśnieniową Kärcher, ponieważ kamień jest wytrzymały i wysokie ciśnienie jest bezpiecznym sposobem na pozbycie się zabrudzeń. Mycie może odbywać się przy pomocy lancy spryskującej lub zestawu do piaskowania na mokro.
Do usuwania wyjątkowo uporczywych zabrudzeń należy zastosować gotowy do użycia środek do czyszczenia kamienia RM 611 >>. Dzięki formule 3 w 1 doskonale myje, pielęgnuje i zabezpiecza przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych. Skutecznie walczy z zabrudzeniami atmosferycznymi oraz mchem i porostami. Ponadto preparat przyda się do czyszczenia elewacji.
Pomocna jest także szczotka Power PS 40 >>, która łączy zalety przystawki T-Racer i tradycyjnej szczotki. Posiada 3 zintegrowane dysze wysokociśnieniowe, które zwiększają skuteczność usuwania zanieczyszczeń z różnego typu powierzchni i trudno dostępnych miejsc.
Mycie płotu betonowego
Ogrodzenia betonowe zyskują popularność z uwagi na dużą wytrzymałością oraz ciekawy wygląd. Beton jest materiałem trwałym, ale dość porowatym, przez co narażony jest na pojawianie się zabrudzeń organicznych. Mech, porosty, glony, grzyby czy zacieki sprawiają, że płot wygląda na zaniedbany. Ponadto mogą pojawiać się pęknięcia i ubytki, które prowadzą do poważnych uszkodzeń, skutkujących wymianą ogrodzenia.
Aby zapobiec niszczeniu ogrodzenia z betonu, należy pozbyć się nalotów organicznych. W tym celu można wykorzystać:
- drucianą szczotkę
- gruboziarnisty papier ścierny
- wąż ogrodowy
- myjkę ciśnieniową.
Czyszczenie płotu betonowego jest najskuteczniejsze i najłatwiejsze przy pomocy myjki wysokociśnieniowej Kärcher. Beton jest wytrzymałym materiałem, dlatego bez problemu można zastosować wysokie ciśnienie strumienia wody, które daje doskonałe rezultaty usuwania zanieczyszczeń organicznych, ale także białych nalotów (wykwity wapienne).
Dla najlepszych efektów mycia ogrodzenia betonowego warto zastosować środek do czyszczenia kamienia Kärcher RM 611. Formuła 3 w 1 sprawia, że preparat nie tylko doskonale usuwa mech, porosty czy zacieki i wykwity, ale także pielęgnuje oraz zabezpiecza przed negatywnym działaniem warunków atmosferycznych.
Pracę ułatwią i usprawniają dodatkowe akcesoria do myjki ciśnieniowej. Praktyczna szczotka PS 30 Plus >> sprawdzi się zwłaszcza do ogrodzenia o nieregularnych i wypukłych kształtach. Zapewnia skuteczne czyszczenie dzięki połączeniu wysokiego ciśnienia oraz nacisku podczas ręcznego czyszczenia. Na doskonały efekt usuwania wszelkiego typu zabrudzeń wpływają także 3 dysze wysokociśnieniowe. Przy tym dyszę boczną można obracać o 45°, co umożliwia skuteczne czyszczenie wszystkich zakamarków i szczelin. Szczotka posiada dodatkowo ruchomą głowicę, którą można dowolnie ustawiać w zakresie 360°, by dotrzeć do trudno dostępnych miejsc. Ponadto wkład szczotkowy (również na dyszy bocznej) chroni przez rozbryzgiwaniem wody, niezależnie od ustawień dyszy.
Do czyszczenia dużych ogrodzeń betonowych warto wykorzystać przystawkę do powierzchni płaskich T-Racer 450 Kärcher >>, która posiada 2 płaskie dysze zamontowane na obracającym się śmigle. Dzięki temu wydajność czyszczenia jest nawet 10-krotnie większa w porównaniu do tradycyjnej lancy spryskującej. Ponadto dodatkowa dysza power (uruchamianie za pomocą przełącznika nożnego) umożliwia łatwe czyszczenie w trudno dostępnych miejscach. Przydatną funkcją jest płynna regulacja strumienia wody, przez co można dostosować ciśnienie do rodzaju czyszczonej powierzchni. Obudowa skutecznie chroni przed rozpryskami wody, a wygodny uchwyt umożliwia sprawne mycie powierzchni pionowych.
Ogrodzenie drewniane – łagodne czyszczenie
Ogrodzenia drewniane urzekają urokiem, ale nie są zbyt trwałe i wymagają systematycznej konserwacji. Ponadto drewno jest podatne na biodegradację i szybko się starzeje. Dodatkowo struktura sprzyja rozwojowi mchu, grzybów i innych zanieczyszczeń organicznych.
Jeżeli drewniany płot jest w dobrym stanie technicznym, wystarczy regularnie usuwać zabrudzenia, by ograniczyć niszczenie. Z uwagi na charakterystykę drewna podczas czyszczenia należy zachować ostrożność. Zaleca się używanie łagodnych metod usuwania brudu. Czasem wystarczy woda i zwykły wąż ogrodowy, ale mocniejsze zanieczyszczenia wymagają zastosowania środka chemicznego i myjki ciśnieniowej z regulacją mocy ciśnienia wody.
Polecanym preparatem jest środek do czyszczenia drewna Kärcher RM 612 >>. Formuła 3 w 1 sprawia, że precyzyjnie usuwa różnego typu zanieczyszczenia, w tym mineralne i emisyjne, a ponadto pielęgnuje i chroni. Preparat zabezpiecza drewno przed skutkami promieniowania UV i zapobiega ciemnieniu. Nadaje się do mycia zarówno zabezpieczonych, jak i surowych powierzchni drewnianych.
Mycie ogrodzenia już za Tobą? Nie zapomnij o impregnacji!
Niektóre materiały, z których wykonane są ogrodzenia, wymagają nie tylko czyszczenia, ale i konserwacji. Dzięki impregnacji powierzchnia zostaje zabezpieczona przed działaniem czynników atmosferycznych, przez co nowe zabrudzenia nie pojawiają się tak szybko. W konsekwencji wydłuża się żywotność i estetyczny wygląd płotu.
Większość zaproponowanych środków do czyszczenia Kärcher posiada unikalną formułę 3 w 1 – czyszczą, pielęgnują i chronią. Warto jednak dokładnie sprawdzić właściwości stosowanych preparatów i w razie potrzeby zastosować odpowiedni impregnat do wyczyszczonej powierzchni.
Czytaj także:
- Jaką myjkę ciśnieniową do domu wybrać i dlaczego >>
- Jaką lancę i pistolet do domowej myjki ciśnieniowej wybrać? >>
- Jaki wąż ogrodowy wybrać? Który kupić, aby był najlepszy? >>