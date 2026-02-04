PS 30 PLUS

Szczotka PS 30 Plus usuwa uporczywe zanieczyszczenia dzięki 3 dyszom wysokociśnieniowym. Dzięki rotacyjnej dyszy bocznej, wszystkie narożniki i krawędzie można wyczyścić bez najmniejszego wysiłku. Akcesorium kompatybilne z myjkami ciśnieniowymi Kärcher klas K 2 do K7

Wysokie ciśnienie w walce z uporczywymi zanieczyszczeniami: Szczotka Power PS 30 Plus jest idealna do usuwania uporczywych zanieczyszczeń z małych oraz średnich powierzchni. 3 zintegrowane, wysokociśnieniowe dysze zapewniają nie tylko znakomite rezultaty, ale również optymalną wydajność powierzchniową. Dyszę boczną można obracać o 45 stopni, co umożliwia skuteczne czyszczenie wszystkich narożników i krawędzi, bez najmniejszego wysiłku. Jednocześnie, użytkownik jest chroniony przed rozpryskami wody. Kolejna korzyść: Dzięki kompaktowej budowie, PS 30 Plus jest szczególnie przydatna do czyszczenia schodów. Poza tym głowica szczotki jest ruchoma, co umożliwia elastyczne użytkowanie: Obraca się w zakresie 360 stopni, co pozwala na czyszczenie trudno dostępnych miejsc. Po czyszczeniu, wszystkie równe powierzchnie można osuszyć przy pomocy zintegrowanej ściągaczki. Usuwa brudną wodę, a powierzchnie są od razu gotowe do ponownego użytkowania.

Cechy i zalety
PS 30 Plus: Obrotowa dysza boczna.
Obrotowa dysza boczna.
Doskonałe czyszczenie wszystkich narożników i krawędzi bez rozprysków.
PS 30 Plus: Głowica szczotkowa, którą można obracać w zakresie 360°
Głowica szczotkowa, którą można obracać w zakresie 360°
Wysoka elastyczność w trudnodostępnych miejscach.
PS 30 Plus: Wkład szczotkowy (również na dyszy bocznej).
Wkład szczotkowy (również na dyszy bocznej).
Chroni przez rozbryzgiwaniem wody niezależnie od ustawień dyszy.
Trzy wysokociśnieniowe dysze.
  • Skuteczne czyszczenie uporczywych zanieczyszczeń.
Kompaktowe wymiary
  • Umożliwia komfortowe czyszczenie trudno dostępnych miejsc.
Połączenie wysokiego ciśnienia i nacisku wykorzystywanego podczas ręcznego czyszczenia.
  • Zapewnia wyjątkowo skuteczne czyszczenie w porównaniu z tradycyjnymi szorowarkami.
Ściągaczka
  • Prosty sposób wylewania brudnej wody. Wodę można wymienić na czystą, bez konieczności użycia narzędzi.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Waga (kg) 0,9
Waga z opakowaniem (kg) 1,3
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 749 x 264 x 768

Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Schody
  • Tarasy
  • Balkon
  • (Podwórko) wejścia, podjazdy
