PS 40 SZCZOTKA POWER

Szczotka Power PS 40 z trzema wbudowanymi dyszami wysokociśnieniowymi. Szybko i skutecznie usuwa uporczywy brud ze schodów, tarasów i posadzek w garażach. Akcesorium pasuje do myjek ciśnieniowych Kärcher klas K 2 do K 7.

Szczotkę wyposażono w ściągaczkę ułatwiającą zgarnianie brudnej wody.

Cechy i zalety
Trzy zintegrowane dysze wysokociśnieniowe
  • Usuwa brud z różnego rodzaju powierzchni
Ściągaczka ułatwiająca zgarnianie brudnej wody
  • Szybko usuwa zabrudzenia
Kompaktowe wymiary
  • Idealna do mycia bez rozprysków narożników i miejsc trudno dostępnych
Doskonałe czyszczenie wysokim ciśnieniem
  • Usuwa brud z różnego rodzaju powierzchni
Połączenie przystawki T-Racer ze szczotką
  • Bardziej skuteczna od tradycyjnej szczotki
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Waga (kg) 1
Waga z opakowaniem (kg) 1,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 744 x 303 x 759

Wideo

Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Schody
  • Tarasy
  • Fasady
  • Garaż
  • Murki ogrodowe
  • Balkon
  • Ścieżki
  • (Podwórko) wejścia, podjazdy