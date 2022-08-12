Jak dbać o gres? Czyszczenie i polerowanie gresu oraz fug
Gres z uwagi na swoje wyjątkowe właściwości jest popularnym materiałem wykończeniowym do podłóg. Aby na długo zachował ładny wygląd, wymaga jednak regularnego czyszczenia i polerowania. Przedstawiamy kompleksowy poradnik na temat pielęgnacji gresu. Poznaj rozwiązania Kärcher.
Gres – właściwości i zastosowania w wykańczaniu wnętrz
Wybierając materiał na podłogi podczas wykańczania wnętrz, zwykle kierujemy się jak najlepszymi właściwościami użytkowymi. Ważne są także walory estetyczne. Oba te warunki spełnia gres, który cieszy się dużą popularnością.
Gres to rodzaj płytek ceramicznych. Formowany jest z tzw. kamionki szlachetnej, czyli mieszaniny kilku rodzajów gliny, kaolinu, piasku kwarcowego, skalenia i szamotu, a następnie prasowany i wypalany w temperaturze ok. 1100–1300°C. To właśnie dzięki takiej metodzie wytwarzania płytki podłogowe z gresu mają wiele zalet. Do najważniejszych należą:
- niska nasiąkliwość – materiał ten jest odporny na wnikanie wilgoci, a dzięki temu także na powstawanie trwałych plam,
- wysoka odporność na ścieranie oraz uszkodzenia mechaniczne,
- mrozoodporność – może być stosowany tak wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków,
- szeroka paleta kolorów i struktur dzięki możliwości imitowania różnych materiałów, np. betonu, drewna, kamienia czy marmuru,
- szeroki zakres zastosowań – gres nadaje się zarówno na ściany, jak i na podłogi oraz na schody, balkony, tarasy, a także do zastosowania w przemyśle czy w warsztatach samochodowych.
Jak czyścić gres: chropowaty, gładki, matowy, z połyskiem?
Płytki gresowe dostępne są w różnych wariantach. Najpopularniejszy jest gres:
- szkliwiony – pokryty jest warstwą szkliwa, dzięki czemu jest gładki i błyszczący,
- nieszkliwiony (naturalny) – nie jest zabezpieczony i ma strukturę porowatą,
- matowy – to gres niewykończony,
- matowy ze strukturą (np. płytki imitujące kamienie, drewno) – dodatkowo pokryty fakturą,
- polerowany – to gres naturalny o śliskiej powierzchni i nie należy go pomylić z gresem szkliwionym, ponieważ nie ma warstwy ochronnej, a jego struktura jest mikroporowata.
Warto wiedzieć, że od rodzaju płytek gresowych i wykończenia ich powierzchni zależy sposób czyszczenia oraz pielęgnacji.
Fot. Czyszczenie podłogi z gresu używając mopa parowego
Czym czyścić płytki gresowe matowe?
W tym przypadku często spotykanym problemem są widoczne smugi i zabrudzenia. Aby ich uniknąć, należy czyścić gres regularnie. Przy tym ważny jest wybór odpowiednich środków i akcesoriów. Niewskazane są preparaty nabłyszczające.
Jak czyścić gres chropowaty?
Płytki o powierzchni strukturalnej i porowatej przyciągają zabrudzenia oraz sprawiają problemy podczas czyszczenia. Niezwykle ważna jest regularność mycia i odpowiednia pielęgnacja. W przeciwnym razie nagromadzonych zanieczyszczeń będzie trudno się pozbyć. Do czyszczenia gresu chropowatego stosuje się gorącą wodę (szybko odparowuje i dzięki temu nie powstają zacieki) lub parę wodną. Przy tym wskazane jest przecieranie powierzchni wzdłuż, a następnie w poprzek – w ten sposób można osiągnąć dobre rezultaty czyszczenia strukturalnej powierzchni płytek.
Jak czyścić gres szkliwiony?
Ze względu na gładką powierzchnię tego rodzaju płytki nie wymagają specjalnej pielęgnacji. Gres szkliwiony nie wchłania cieczy i innych zabrudzeń, przez co nie powstają trwałe plamy na jego powierzchni. Nie wymaga także impregnacji.
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Czym myć gres? - domowe sposoby i preparaty do mycia gresu
Płytki gresowe można czyścić za pomocą gotowych detergentów lub domowymi sposobami. Obie metody mają swoje zalety i wady. Warto też mieć na uwadze, że w przypadku dobrania niewłaściwych środków można uszkodzić powierzchnię gresu.
Przykładem skutecznego środka do mycia gresu jest sok z cytryny. Usuwa kamień, nalot z mydła i inne zabrudzenia, a także rozjaśnia fugi. Wystarczy nanieść sok z cytryny na powierzchnię płytki lub fugi, a po kilkunastu minutach zmyć roztwór czystą wodą. Innym produktem stosowanym do czyszczenia gresu jest ocet, czyli najpopularniejszy naturalny środek czyszczący, który usuwa uciążliwe zabrudzenia, w tym osad kamienny. Aby przygotować roztwór czyszczący na jego bazie, miesza się go z wodą w proporcji 1:1.
Kolejnym popularnym produktem, który każdy chyba ma w domu, jest proszek do pieczenia. Skutecznie usuwa tłuste plamy i osad. Wystarczy przygotować pastę z proszku i wody i nałożyć na zabrudzenia. Po półgodzinie papkę należy zmyć wodą, dodatkowo czyszcząc płytki delikatną szczoteczką.
Domowe sposoby na czyszczenie gresu są skuteczne, ale przygotowanie roztworów i past wymaga czasu. Dodatkowo ich działanie nie jest natychmiastowe i na efekty trzeba czekać. Często także całą procedurę należy powtarzać. Aby szybko pozbyć się zabrudzeń z gresu, warto sięgnąć po przeznaczone do tego celu środki chemiczne.
Wśród gotowych preparatów do czyszczenia gresu wysoką skutecznością działania i wydajnością wyróżnia się środek do czyszczenia płytek gresowych i ceramicznych RM 753 marki Kärcher. Przeznaczony jest do podstawowego czyszczenia mocno zabrudzonych powierzchni. Niskopieniący preparat doskonale radzi sobie z rozpuszczaniem zanieczyszczeń tłuszczowych, olejowych i mineralnych. Ma także dobre właściwości zwilżające i nie zaburza antypoślizgowych właściwości gresu. Pozostawia przyjemny, świeży zapach. Co ważne, jest również wolny od NTA, tenzydów i enzymów.
Sprzęty i akcesoria do czyszczenia gresu
Gres należy czyścić w dwóch krokach – najpierw na sucho, a następnie na mokro. Podstawowym sprzętem, którego potrzebujemy, jest zatem odkurzacz. Dzięki niemu w szybki i skuteczny sposób pozbędziemy się luźnych zanieczyszczeń. Pamiętajmy, że np. ziarenka piasku mogą przyczynić się do powstawania rys na gresie polerowanym. Ponadto usunięcie zgrubnych śmieci zapewnia lepsze efekty czyszczenia na mokro.
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Do mycia gresu możemy wykorzystać: ściereczkę, tradycyjny mop lub nowoczesne sprzęty Kärcher – parownicę lub mop elektryczny. Te ostatnie urządzenia maksymalnie ułatwiają pracę oraz gwarantują zdecydowanie lepsze efekty usuwania zabrudzeń z gresu w krótkim czasie. Żadna inna metoda nie może się z nimi równać.
Dlaczego parownica Kärcher to dobry wybór do mycia gresu? Myjka generuje gorącą parę wodną, która z dużą prędkością uderza w czyszczoną powierzchnię, wnikając w mikroszczeliny. Dodatkowo brud łatwiej odchodzi od płytek wskutek odkształceń termicznych. Dzięki temu podłogi nie trzeba szorować, aby uzyskać higieniczną czystość. Parownica jest najlepszym sposobem na mycie gresu strukturalnego. Przy tym do czyszczenia używa się wyłącznie niewielkiej ilości wody. Środki chemiczne nie są konieczne, co jest korzystne dla zdrowia i środowiska.
Innym polecanym urządzeniem do mycia gresu jest mop elektryczny Kärcher. To urządzenie skraca czas czyszczenia o połowę, ponieważ jednocześnie odkurza i myje. Ponadto szybko obracające się pady z mikrofibry są stale zwilżane roztworem czyszczącym, a brudna woda jest w tym samym czasie odsysana do oddzielnego zbiornika. Zapewnia to doskonałe efekty usuwania zabrudzeń. Mop elektryczny FC pozostawia niewielką ilość wilgoci na płytkach, przez co już po 2 minutach są one suche. Zaletą urządzenia jest także ograniczone zużycie wody.
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Fot. Czyszczenie czarnych płytek i fug w łazience parownicą Karcher
Czym wyczyścić brudne fugi na podłodze gresowej?
Fugi między płytkami to newralgiczne miejsca, w których gromadzą się zabrudzenia, a często podczas sprzątania są pomijane i nie poświęcamy im zbyt wiele uwagi. Pamiętajmy, że ze względu na szorstką, porowatą powierzchnię brud łatwiej i mocniej przywiera do spoin niż do gładkich płytek. Fugi pochłaniają także wilgoć, stwarzając doskonałe warunki do rozwoju dla bakterii, pleśni i innych drobnoustrojów. Fugi trzeba czyścić dokładnie i co najważniejsze – skutecznie.
Przed przystąpieniem do czyszczenia fug warto najpierw sprawdzić, jakiego są rodzaju. Od tego zależy dobór odpowiednich środków i metod. Fugi mogą być cementowe, cementowo-epoksydowe, epoksydowe lub silikonowe. Przykładowo ocet uszkadza zaprawę, powodując jej porowatość, a to z kolei sprzyja osadzaniu się zanieczyszczeń.
Fugi w gruntowny i bezpieczny sposób można wyczyścić przy pomocy parownicy, bez stosowania środków chemicznych. Gorąca para wodna pod wysokim ciśnieniem wnika głęboko w spoinę i skutecznie usuwa brud. Jednocześnie zmniejsza liczebność drobnoustrojów – parownica Kärcher zabija do 99,999% koronawirusów1 oraz 99,99% wszystkich bakterii2 powszechnie występujących w domu. Dzięki temu można skutecznie pozbyć się patogenów, które bytują w spoinach między płytkami.
Przy czyszczeniu fug silikonowych za pomocą myjki parowej należy pamiętać, że tego rodzaju spoiny są bardziej wrażliwe niż cementowe. Należy je myć ze szczególną ostrożnością. Nie zaleca się szorowania, a jedynie działanie parą. Strumień nie powinien być jednak zbyt silny, aby nie uszkodzić spoin.
Ponadto warto pamiętać, że regularne mycie podłóg opóźnia powstawanie silnych zabrudzeń na fugach.
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Jak wypolerować płytki podłogowe z gresu?
Gresy polerowane i szkliwione nabłyszcza się specjalnymi preparatami. Płytki matowe nie wymagają froterowania, ich cechą charakterystyczną jest bowiem brak połysku. Ponadto matowy gres ma naturalną powierzchnię antypoślizgową, nie trzeba więc jej tworzyć specjalnym produktem. Nabłyszczenie płytek matowych jest wręcz niekorzystne.
Gres polerowany i szkliwiony można froterować na dwa sposoby: ręcznie i maszynowo z użyciem polerki. Manualne froterowanie jest mozolne i wymaga sporo czasu oraz wysiłku. Nie zawsze przynosi też oczekiwane efekty. Trzeba zaopatrzyć się w specjalne preparaty do usuwania starej warstwy oraz środki pielęgnacyjne i nabłyszczające. Konieczne są również odpowiednie ścierki do nakładania pasty i polerowania końcowego. Powinny być wykonane z miękkiego materiału, najlepiej z mikrofibry lub bawełny.
Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem do polerowania gresu jest wykorzystanie nowoczesnej froterki FP 303 Kärcher. Elektrycznie napędzane pady polerskie obracają się z dużą prędkością, nanosząc w ten sposób środek pielęgnacyjny. Dzięki temu bez wysiłku i w krótkim czasie podłoga odzyskuje dawny blask i wygląda jak nowa. Zyskuje także dodatkową warstwę ochronną. Dodatkową zaletą froterki jest funkcja odsysania – powstający podczas polerowania pył trafia do specjalnego worka i nie unosi się w powietrzu.
Fot. Polerowanie czarnej podłogi z gresu za pomocą nowoczesnej froterki
Polerowanie gresu szkliwionego
Jak wypolerować gres szkliwiony za pomocą froterki Kärcher FP 303? To bardzo proste i niewymagające wysiłku zadanie, które wykonujemy w kilku krokach.
- Przed rozpoczęciem pracy dokładnie czyścimy podłogę.
- Usuwamy poprzednią warstwę preparatu do impregnacji. W tym celu za pomocą mopa nanosimy preparat Kärcher RM 533.
- Po ok. 20–30 minutach, gdy środek wyschnie, używamy froterki.
- Polerowanie powinno się odbywać wolnym tempem, od ściany do ściany, aż do uzyskania oczekiwanego efektu. Można kilkakrotnie przejechać po powierzchni, ale nie należy zatrzymywać się na dłuższą chwilę w jednym miejscu, by nie uszkodzić podłogi.
- Warto pamiętać, by po polerowaniu gresu odczekać 24 godziny zanim ponownie ustawi się meble. Posadzki nie należy także moczyć wodą i chodzić po niej w butach.
Pielęgnacja gresu polerowanego
Gres polerowany jest bardziej podatny na zabrudzenia niż szkliwiony. Wynika to z jego podwyższonej nasiąkliwości i naruszonej podczas polerowania struktury materiału. Konieczne jest regularne czyszczenie na mokro z dodatkiem detergentu przeznaczonego do powierzchni ceramicznych. Nie należy natomiast używać środków czyszczących z mikrogranulkami oraz ostrych narzędzi (np. szczotka druciana lub z ostrym włosiem).
Jeżeli na gres polerowany wyleje się np. wino czy kawa, ciecz natychmiast trzeba usunąć. W przeciwnym razie pozostaną trwałe ślady. Aby szybko i dokładnie pozbyć się płynów, warto sięgnąć po myjkę do okien Kärcher, która działa jak odkurzacz. Ważne jest też, aby po umyciu wytrzeć płytki do sucha. Gres polerowany najczęściej wymaga impregnacji, jeżeli nie jest zabezpieczony fabrycznie. Preparaty zabezpieczające i pielęgnujące najlepiej nanosić za pomocą polerki Kärcher.
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