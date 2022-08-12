Jak dbać o gres? Czyszczenie i polerowanie gresu oraz fug

Czym myć gres? - domowe sposoby i preparaty do mycia gresu

Płytki gresowe można czyścić za pomocą gotowych detergentów lub domowymi sposobami. Obie metody mają swoje zalety i wady. Warto też mieć na uwadze, że w przypadku dobrania niewłaściwych środków można uszkodzić powierzchnię gresu.

Przykładem skutecznego środka do mycia gresu jest sok z cytryny. Usuwa kamień, nalot z mydła i inne zabrudzenia, a także rozjaśnia fugi. Wystarczy nanieść sok z cytryny na powierzchnię płytki lub fugi, a po kilkunastu minutach zmyć roztwór czystą wodą. Innym produktem stosowanym do czyszczenia gresu jest ocet, czyli najpopularniejszy naturalny środek czyszczący, który usuwa uciążliwe zabrudzenia, w tym osad kamienny. Aby przygotować roztwór czyszczący na jego bazie, miesza się go z wodą w proporcji 1:1.

Kolejnym popularnym produktem, który każdy chyba ma w domu, jest proszek do pieczenia. Skutecznie usuwa tłuste plamy i osad. Wystarczy przygotować pastę z proszku i wody i nałożyć na zabrudzenia. Po półgodzinie papkę należy zmyć wodą, dodatkowo czyszcząc płytki delikatną szczoteczką.

Domowe sposoby na czyszczenie gresu są skuteczne, ale przygotowanie roztworów i past wymaga czasu. Dodatkowo ich działanie nie jest natychmiastowe i na efekty trzeba czekać. Często także całą procedurę należy powtarzać. Aby szybko pozbyć się zabrudzeń z gresu, warto sięgnąć po przeznaczone do tego celu środki chemiczne.

Wśród gotowych preparatów do czyszczenia gresu wysoką skutecznością działania i wydajnością wyróżnia się środek do czyszczenia płytek gresowych i ceramicznych RM 753 marki Kärcher. Przeznaczony jest do podstawowego czyszczenia mocno zabrudzonych powierzchni. Niskopieniący preparat doskonale radzi sobie z rozpuszczaniem zanieczyszczeń tłuszczowych, olejowych i mineralnych. Ma także dobre właściwości zwilżające i nie zaburza antypoślizgowych właściwości gresu. Pozostawia przyjemny, świeży zapach. Co ważne, jest również wolny od NTA, tenzydów i enzymów.