Jaki odkurzacz myjący podłogi wybrać? Ranking najlepszych
Odkurzanie i mycie podłóg jednocześnie znacznie ułatwia sprzątanie. Przedstawiamy topowe urządzenia marki Kärcher – od tradycyjnego odkurzacza parowego, przez robota sprzątającego z mopem, po mopy elektryczne z funkcją odkurzania. Podpowiadamy, czym różnią się poszczególne rozwiązania (np. odkurzacz myjący parowy czy elektryczny), jakie są ich zalety oraz koszty eksploatacji, a także jak wybrać sprzęt dopasowany do swoich potrzeb. Odkurzacz myjący – ranking 2025. Sprawdź!
Urządzenia do sprzątania na mokro – przegląd asortymentu
Szukasz urządzenia, które poradzi sobie nie tylko z pracą na sucho, ale przede wszystkim na mokro? Jeżeli chcesz, aby urządzenie jednocześnie zebrało suchy brud (kurz, okruszki, zabrudzenia), a do tego pozostawiło podłogę lśniącą i dokładnie umytą na mokro, możesz sięgnąć po jedno z trzech rozwiązań dostępnych w ofercie Kärcher. Są to:
- odkurzacz myjący parowy – SV 7,
- robot sprzątający z funkcją mopowania – RCV 5 Comfort,
- mopy elektryczne z funkcją odkurzania – FCV 4.
Przyjrzyjmy się więc po kolei funkcjom i specyfice poszczególnych urządzeń. Dzięki temu będziesz mógł lepiej dopasować zakupy do swoich potrzeb.
Odkurzacz myjący z funkcją parowania. Opinie tylko na plus!
Odkurzacze parowe mają tradycyjny kształt i posiadają funkcję czyszczenia gorącą parą wodną, która działa dezynfekująco i daje gwarancję pozbycia się drobnoustrojów (wirusy, bakterie, grzyby i inne).
Urządzenia te łączą w sobie funkcje parownic i tradycyjnych odkurzaczy – produkują parę wodną oraz zasysają brud. Dodatkowo mogą również odkurzać na sucho. Sprawdzą się także do czyszczenia okien, luster, podłogi, materacy i tapicerki.
Odkurzacz parowy Kärcher ma możliwość regulacji siły ssania (4 poziomy) oraz wydatku pary (5 stopni). Pozwala to na dokładne wyczyszczenie powierzchni niezależnie od stopnia jej zabrudzenia. Może być stosowany jako odkurzacz do paneli czy do odświeżania tapicerki na kanapie.
Warto także zwrócić uwagę na wielofunkcyjność odkurzacza parowego. Dzięki dodatkowym akcesoriom i końcówkom urządzenie to pomoże posprzątać łazienkę (armatura, umywalka, kabina prysznicowa, płytki, lustra), kuchnię (płyta grzewcza, okap, piekarnik), odświeżyć tapicerkę, a nawet umyć okna. Odkurzacz parowy może działać na sucho z filtrem wodnym (bez worków). Pozwala też zbierać niewielkie ilości wody (maks. 0,5 l).
Na co zwrócić uwagę przed zakupem odkurzacza parowego?
- Moc silnika i grzałki – im wyższa, tym szybciej urządzenie się nagrzewa i skuteczniej działa podczas czyszczenia.
- Pojemność zbiornika na wodę – większy zbiornik to rzadsza potrzeba uzupełniania wody w trakcie pracy.
- Zbiornik uzupełniający – umożliwia dolanie wody bez konieczności wyłączania urządzenia i czekania na ostygnięcie.
- Ciśnienie pary – wyższe ciśnienie przekłada się na lepszą skuteczność usuwania zabrudzeń.
- Regulacja parametrów pracy – przydatna możliwość dostosowania siły ssącej i ilości wytwarzanej pary do rodzaju powierzchni i poziomu zabrudzeń.
- System filtracji – np. filtr wodny i HEPA, które zatrzymują kurz, alergeny i drobnoustroje.
- Akcesoria w zestawie – końcówki i ssawki do różnych powierzchni zwiększają uniwersalność urządzenia.
- Prosta obsługa – intuicyjny panel sterowania i ergonomiczna konstrukcja ułatwiają pracę nawet w trudno dostępnych miejscach.
Robot sprzątający z funkcją mopowania – czym się wyróżnia?
Robot sprzątający z funkcją mopowania to urządzenie, które łączy dwa tryby pracy: odkurzanie i przecieranie podłogi na mokro. Działa całkowicie automatycznie – samodzielnie porusza się po pomieszczeniach, omija przeszkody i wraca do stacji bazowej po zakończeniu pracy. Zbiera zanieczyszczenia do pojemnika na kurz za pomocą turbiny ssącej i szczotek.
W trybie mopowania do robota doczepia się ściereczkę mopującą, która jest nawilżana wodą ze zbiornika. Podczas jazdy przeciera podłogę, usuwając kurz i lekkie zabrudzenia. Automatyczne odkurzacze do domu zdecydowanie oszczędzają czas i energię użytkownika.
Na co zwrócić uwagę wybierając robota sprzątającego?
- Rodzaj nawigacji – najlepsze efekty daje technologia LiDAR i kamera AI, które zapewniają precyzyjne mapowanie i omijanie przeszkód.
- Możliwość mopowania – sprawdź, czy robot ma osobny zbiornik na wodę i czy pozwala na regulację jej dozowania.
- Tryby pracy – warto, by urządzenie umożliwiało zarówno odkurzanie, jak i mopowanie, oraz ich kombinację.
- Pojemność zbiorników – im większy zbiornik na kurz i wodę, tym rzadziej trzeba je opróżniać.
- Funkcja wykrywania dywanów – zabezpiecza wykładziny przed zamoczeniem w trybie mopowania.
- Stacja dokująca z funkcją opróżniania – zwiększa komfort użytkowania, szczególnie przy intensywnym użytkowaniu.
- Aplikacja mobilna – umożliwia zdalne sterowanie, planowanie harmonogramu, podział pomieszczeń i zarządzanie strefami sprzątania.
Odkurzacz myjący podłogi – ranking 2025
Przyjrzyjmy się teraz bliżej 2 niezawodnym odkurzaczom od Kärcher, które jednocześnie mają zdolność sprzątania na mokro.
1. Kärcher SV 7 – odkurzacz parowy 3w1
Kärcher SV 7 to wielofunkcyjny odkurzacz parowy o mocy 2200 W, który łączy zalety parownicy i tradycyjnego odkurzacza. Urządzenie wytwarza parę pod ciśnieniem do 4 bar, dzięki czemu skutecznie rozpuszcza zaschnięty brud, zabija bakterie i czyści bez użycia detergentów.
SV 7 zasysa rozpuszczony brud i wilgoć – odkurzanie parowe odbywa się więc w jednym kroku, bez pozostawiania mokrych smug. Sprzęt wyposażono w filtr wodny i filtr HEPA, które zatrzymują kurz, roztocza i alergeny.
SV 7 może również służyć jako zwykły odkurzacz na sucho (bez worków, z filtrem wodnym) oraz zbierać niewielkie ilości rozlanej wody (do 0,5 l). Dzięki zestawowi końcówek sprawdzi się w całym domu – od podłóg twardych i dywanów po okna, lustra, a nawet tapicerkę czy fugi.
Zalety Kärcher SV 7:
- Czyszczenie i odkurzanie jednocześnie.
- Para wodna eliminuje 99,99%* bakterii bez użycia chemii – to przyjazne dla alergików i środowiska.
- Wielofunkcyjność 3w1 – może działać w trybie parowego mycia podłóg, jako odkurzacz na sucho (filtr wodny zamiast worka) lub jako odkurzacz do zbierania małych ilości wody.
- Stała praca bez przerw – system dwóch zbiorników – bojler 0,45 l + zbiornik uzupełniający 0,5 l – umożliwia dolewanie wody w trakcie sprzątania bez czekania na ostygnięcie urządzenia.
2. Kärcher RCV 5 Comfort – robot odkurzający z mopem i stacją opróżniającą
Kärcher RCV 5 Comfort to zaawansowany robot sprzątający z funkcją mopowania, który sam zadba o czyste podłogi w domu. Wyposażono go w laserową nawigację LiDAR oraz sztuczną inteligencję (AI) do rozpoznawania przeszkód – potrafi wykryć i ominąć np. kable, buty czy zabawki leżące na podłodze.
Robot odkurza dywany i podłogi twarde, zbierając kurz do 330 ml pojemnika za pomocą szczotki głównej, dwóch szczotek bocznych i mocnej turbiny ssącej. Siła ssania 5000 Pa oraz automatyczny tryb Auto Boost gwarantują skuteczne odkurzanie – na dywanach moc zwiększa się automatycznie dla lepszych efektów.
RCV 5 może także mopować na mokro – po założeniu nakładki mopującej przeciera podłogę wilgotną ściereczką z mikrofibry, dozując wodę ze zbiornika 240 ml. W trybie mopowania robot inteligentnie omija wykładziny i dywany, chroniąc je przed zamoczeniem.
Dużą zaletą wersji Comfort jest stacja bazowa z funkcją samooczyszczania – po sprzątaniu robot automatycznie opróżnia zawartość pojemnika na kurz do worka w stacji. O stanie pracy urządzenia informuje aplikacja mobilna.
Zalety:
- Pełna automatyzacja sprzątania – robot sam odkurza i mopuje podłogi, omija przeszkody, a po pracy wraca do bazy i opróżnia brud do stacji. Jest niemal bezobsługowy!
- Moc ssania aż 5000 Pa zapewnia zbieranie nawet cięższych zanieczyszczeń, a na dywanach tryb Auto Boost automatycznie zwiększa siłę ssania dla dokładnego czyszczenia.
- Możliwość odkurzania na sucho, mopowania na mokro lub trybu łączonego (jednoczesne odkurzanie i przecieranie podłogi) w jednym przejeździe. W trybie łączonym robot odkurza kurz i jednocześnie ściera podłogę wilgotną nakładką.
- Dokładne mapy wielu pomieszczeń, ustalanie stref zakazanych i automatyczne wykrywanie dywanów – robot omija je podczas mopowania.
Odkurzacz myjący parowy czy elektryczny mop z funkcją odkurzania – czym się różnią?
Przyjrzeliśmy się już bliżej pierwszej kategorii produktów sprzątających podłogi na mokro i na sucho, czyli odkurzaczom parowym oraz robotom sprzątającym z opcją mopowania. Drugą kategorią sprzętów są tzw. mopy elektryczne z funkcją odkurzania. Czym właściwie różnią się od siebie te 2 kategorie urządzeń?
1. Sposób czyszczenia
Odkurzacz parowy czyści powierzchnię strumieniem gorącej pary, która rozpuszcza brud i dezynfekuje, a następnie wciąga zanieczyszczenia do zbiornika (najczęściej wodnego).
Mop elektryczny z odkurzaczem używa zwykłej wody (z dodatkiem detergentu lub bez), którą nawilża obracające się wałki lub pady. Brud zostaje zebrany mechanicznie i odessany do oddzielnego pojemnika.
2. Temperatura wody
W urządzeniach parowych woda jest podgrzewana do wysokiej temperatury (nawet ponad 140°C). Para ma zdolność do łatwego rozpuszczania i usuwania tłustych zabrudzeń, bakterii i roztoczy.
Mopy elektryczne myją zimną lub lekko ciepłą wodą. Nie mają więc funkcji dezynfekującej, ale są wystarczające do codziennego mycia i odświeżenia podłogi.
3. Możliwość czyszczenia różnych powierzchni
Odkurzacze parowe są uniwersalne – działają na podłogach twardych, wykładzinach, oknach, fugach, armaturze i tekstyliach.
Mopy elektryczne nadają się przede wszystkim do twardych podłóg – paneli, płytek, kamienia.
4. Siła ssąca i odkurzanie
Odkurzacze parowe posiadają „pełną” funkcję odkurzania, często z regulacją siły ssania.
Mopy elektryczne z odkurzaczem mają ograniczoną moc ssącą, wystarczającą do zbierania drobnych zanieczyszczeń, sierści i kurzu z podłogi, ale nie zastąpią klasycznego odkurzacza przy dywanach czy większym brudzie.
5. Komfort i czas pracy
Odkurzacze parowe są zazwyczaj cięższe, większe i przewodowe, wymagają częstszego czyszczenia filtrów oraz kontroli poziomu wody i ciśnienia pary.
Mopy elektryczne z funkcją odkurzania to zazwyczaj lżejsze urządzenia bezprzewodowe, szybkie do uruchomienia i gotowe do działania od razu po nalaniu wody. Są też łatwiejsze w przechowywaniu i czyszczeniu.
6. Efekt czystości
Odkurzacz parowy będzie lepszy do gruntownego doczyszczania – usuwa zaschnięty brud, tłuszcz, osady i nie wymaga detergentów.
Mop elektryczny z funkcją odkurzania to sprzęt idealny do codziennego odświeżania podłóg – szybko i skutecznie usunie brud z powierzchni, ale nie zastąpi głębokiego czyszczenia np. fug, dywanów czy wnęk.
7. Koszty eksploatacji
Odkurzacze parowe nie wymagają detergentów, ale zużywają więcej energii i potrzebują środków odpieniających, wymiany filtrów HEPA oraz regularnego czyszczenia systemu wodnego.
Mopy elektryczne zużywają mało energii i wody, ale trzeba pamiętać o praniu lub wymianie padów oraz czyszczeniu wałków – to niewielki koszt, ale regularny.
Co więc wybrać: odkurzacz myjący parowy czy elektryczny mop z funkcją odkurzania?
Odkurzacz myjący parowy czy elektryczny mop z funkcją odkurzania?
Jeśli zależy Ci na głębokim czyszczeniu, które eliminuje bakterie i nie wymaga detergentów – wybierz odkurzacz parowy.
Jeśli chcesz szybko, wygodnie i codziennie myć podłogi, a przy okazji zebrać kurz i okruchy – sięgnij po mop elektryczny z funkcją odkurzania.
A jeżeli chcesz, aby sprzątanie zajmowało Ci jak najmniej czasu, rozważ zakup robota sprzątającego z funkcją mopowania. Te, choć nie umyją tak dokładnie jak urządzenia ręczne, to znacznie odciążają użytkownika.
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Mopy elektryczne z funkcją odkurzania – co wybrać?
Znasz już nasz najlepszy odkurzacz myjący parowy SV 7, który sprawdzi się w zadaniach specjalnych. Jeżeli jednak potrzebujesz urządzenia do codziennego odświeżania podłogi na mokro, postaw na elektryczny mop z funkcją odkurzania.
Kärcher FCV 4 – odkurzający mop elektryczny 3w1 (mycie + odkurzanie)
Kärcher FCV 4 to najnowszy odkurzający mop elektryczny, który jednocześnie odkurza, mopuje i osusza podłogę. Urządzenie myje na mokro i odsysa brud oraz nadmiar wody w tym samym przejeździe.
Wyposażony jest w technologię Xtra!Clean 3-w-1, dzięki której sprzątanie podłóg twardych i nawet dywanów staje się łatwiejsze niż kiedykolwiek. FCV 4 posiada cztery tryby pracy dostosowane do różnych potrzeb:
- Auto (automatyczny z czujnikiem zabrudzeń),
- Advanced!Power (maksymalna moc czyszczenia),
- Dry (tryb suchego odkurzania, np. dywany),
- Stair!Assist (tryb ułatwiający czyszczenie schodów).
FCV 4 jest napędzany wydajnym silnikiem bezszczotkowym (BLDC) o mocy 180 W – to duża siła ssania przy kompaktowych wymiarach i cichej pracy. Jest zasilany wymiennym akumulatorem litowo-jonowy 18 V, pozwalającym na około 45 minut ciągłego sprzątania (do ok. 200 m² powierzchni).
Dwa pojemniki na wodę mieszczą aż 750 ml czystej i 450 ml brudnej wody. Dzięki systemowi Hygienic!Spin mop usuwa do 99% bakterii z podłóg – wałek czyszczący obraca się z prędkością do 500 obr./min, skutecznie wycierając nawet mikroby.
Urządzenie posiada podwójny system filtracji Duo!Pure – specjalny filtr chroni silnik przed wilgocią, a filtr plisowany HEPA wyłapuje drobny pył z zasysanego powietrza.
Obsługa FCV 4 jest bardzo wygodna: w każdej chwili można przerwać pracę, postawić mop pionowo (sam stoi). W stacji bazowej mop ładuje się i samooczyszcza – funkcja System!Clean płucze wnętrze i wałek z prędkością do 550 obr./min.
Zalety:
- Trzy funkcje w jednym przejściu – odkurzanie, mopowanie i osuszanie podłogi
- Inteligentne dostosowanie mocy – mop w trybie Auto sam reguluje moc ssania i ilość wody do poziomu zabrudzeń – oszczędza baterię, a jednocześnie zapewnia optymalne czyszczenie.
- FCV 4 jest skuteczny na każdej podłodze twardej (panele, płytki, winyl, parkiet itp.) oraz ma tryb Dry do odkurzania dywanów i wykładzin.
- Specjalny tryb Stair!Assist umożliwia sprzątanie schodów pod kątem 90° bez wyłączania urządzenia – głowica pozwala docierać do samej krawędzi schodka czy ściany.
- Mop eliminuje do 99% bakterii podczas mycia dzięki szybkiemu obrotowi wałka i ciągłemu podawaniu czystej wody.
Jaki „odkurzacz myjący” do 2000 zł wybrać?
Jeżeli szukasz rozwiązania, które jednocześnie dobrze myje podłogę oraz odkurza, a do tego nie przekracza ceny 2000 zł, wybierz mop elektryczny z funkcją odkurzania Kärcher – FCV 4. Lepiej radzi sobie z płynami i odkurzaniem dywanów.
Powyżej 2000 zł warto rozważyć odkurzacz parowy SV 7 do gruntownego czyszczenia lub robota RCV 5 Comfort, który sam odkurza i mopuje.
Odkurzacze myjące i mopy odkurzające – co wybrać od czyszczenia podłogi na sucho i na mokro? Już wiesz!
Bez względu na to, czy szukasz sprzętu do codziennego sprzątania, czy urządzenia do gruntownego czyszczenia – w ofercie Kärcher znajdziesz rozwiązanie dopasowane do swoich potrzeb. Odkurzacze myjące, roboty czy mopy elektryczne różnią się funkcjonalnością, ale łączy je jedno: skuteczność, wygoda i wysoka jakość wykonania.
Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze najlepszego modelu, odwiedź najbliższy Kärcher Center i skonsultuj się z doradcą. Na miejscu możesz także zobaczyć urządzenia w akcji i dobrać akcesoria, które ułatwią Ci codzienne porządki.