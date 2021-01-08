Jaki odkurzacz myjący podłogi wybrać? Ranking najlepszych

Odkurzacz myjący z funkcją parowania. Opinie tylko na plus!

Odkurzacze parowe mają tradycyjny kształt i posiadają funkcję czyszczenia gorącą parą wodną, która działa dezynfekująco i daje gwarancję pozbycia się drobnoustrojów (wirusy, bakterie, grzyby i inne).

Urządzenia te łączą w sobie funkcje parownic i tradycyjnych odkurzaczy – produkują parę wodną oraz zasysają brud. Dodatkowo mogą również odkurzać na sucho. Sprawdzą się także do czyszczenia okien, luster, podłogi, materacy i tapicerki.

Odkurzacz parowy Kärcher ma możliwość regulacji siły ssania (4 poziomy) oraz wydatku pary (5 stopni). Pozwala to na dokładne wyczyszczenie powierzchni niezależnie od stopnia jej zabrudzenia. Może być stosowany jako odkurzacz do paneli czy do odświeżania tapicerki na kanapie.

Warto także zwrócić uwagę na wielofunkcyjność odkurzacza parowego. Dzięki dodatkowym akcesoriom i końcówkom urządzenie to pomoże posprzątać łazienkę (armatura, umywalka, kabina prysznicowa, płytki, lustra), kuchnię (płyta grzewcza, okap, piekarnik), odświeżyć tapicerkę, a nawet umyć okna. Odkurzacz parowy może działać na sucho z filtrem wodnym (bez worków). Pozwala też zbierać niewielkie ilości wody (maks. 0,5 l).