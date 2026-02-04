Odkurzacz parowy SV 7
Odkurzacz SV łączy w sobie zalety parownic i odkurzaczy. Zbiera suche zanieczyszczenia i niewielkie ilości wody (maks. 0.5 l). Jego podstawową funkcją jest jednak odkurzanie parowe. Urządzenie w kolorze białym.
Odkurzanie parowe polega na nanoszeniu i odsysaniu pary z odspojonym brudem w jednym przejściu roboczym. Umożliwia to skuteczne, ekologiczne (bez stosowania chemii) czyszczenie bez zacieków i wody pozostającej na powierzchni. Dodatkowy zbiornik na wodę umożliwia uzupełnianie wody podczas pracy bez przerw na studzenie bojlera. Odkurzacz parowy może pełnić funkcję okurzacza na sucho z filtrem wodnym (bez worków) i pozwala też zbierać niewielkie ilości wody (maks. 0.5l). Czyszczenie parą i odsysanie jej w jednym przejściu roboczym umożliwia skuteczne czyszczenie okien, luster, podłóg drewnianych i odświeżanie tapicerki.
Cechy i zalety
Urządzenie 3 w 1Czyści parowo i odsysa oraz zbiera suche śmieci jednocześnie.
Efektywny, wieloetapowy system filtracjiWoda i mikrofiltr HEPA (EN 1822:1998) zatrzymują roztocza, pyłki, zarodniki grzybów i inne cząsteczki.
Wygodna w użyciu dysza podłogowaSzybke i proste przełączanie pomiędzy trzema różnymi zastosowaniami odkurzacza.
Prosta obsługa
- Siła ssąca jest regulowana na rękojeści, a wydatek pary na urządzeniu.
4-stopniowa regulacja siły ssania
- Siła ssąca może być regulowana w zależnosci od stopnia zabrudzenia czyszczonej powierzchni.
5-stopniowa regulacja wydatku pary
- Wydatek pary może być regulowany w zależnosci od stopnia zabrudzenia czyszczonej powierzchni.
Para non-stop
- Zbiornik na wodę można szybko i łatwo napełnić.
Schowek na przewód elektryczny na obudowie
- Wygodne przechowywanie przewodu zasilającego
Bezpieczna blokada
- Zabezpiecza przed przypadkowym naciśnięciem spustu np. przez dziecko.
Szeroki zakres zastosowań
- Wielofunkcyjne urządzenie z dodatkowymi akcesoriami idealnie nadaje się do czyszczenia domu bez użycia chemii.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Maks. moc silnika (W)
|2200
|Pojemność wodna (l)
|0,45
|Maksymalne ciśnienie pary (bar)
|maks. 4
|Filtr wody (l)
|1,2
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|210 / 21
|Długość przewodu zasilającego (m)
|6
|Czas nagrzewania (min)
|5
|Pojemność zbiornika (l)
|0,5
|Maksymalny wydatek pary (g/min)
|80
|System filtracji
|Filtr wody i filtr HEPA
|Moc grzałki (W)
|1100
|Uzupełnianie wody w dowolnym momencie pracy
|Zbiornik rezerwowy (l)
|0,6
|Kolor
|Biała
|Waga bez akcesoriów (kg)
|9,4
|Waga z opakowaniem (kg)
|15,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|515 x 336 x 340
Zakres dostawy
- Filtr typu HEPA: Filtr HEPA
- Zestaw do czyszczenia podłóg z funkcją odkurzania parowego: Do podłóg twardych i dywanów. Składa się z dyszy podłogowej i dwóch rur o długości 0,5 m
- Dysza ręczna z funkcją odsysania: Może być połączona z dyszą do okien (wąską i szeroką), szczotką lub powłoczką frotte
- Dysza do detali: Może być łączona z przedłużką i okrągłą szczotką (4 rożne kolory)
- Ssawka do tapicerki (wąska i szeroka)
- Ssawka szczotkowa do mebli
- Odpieniacz "FoamStop"
- Butelka dozująca
- dysza do okien, mała i duża
- Powłoczki frotte: 1 szt.
- Okrągła szczotka
- wymiana korony szczotki
- Rury: 2 szt., 0.5 m
- Wąż z uchwytem
Wyposażenie
- Bezpieczna blokada
- Zawór bezpieczeństwa
- Regulacja ilości pary: na urządzeniu (5 stopni)
- Regulacja siły pary: na uchwycie (czterostopniowy)
- System dwóch zbiorników
- Wąż parowy z pistoletem: 1.75 m
Zastosowania
- Podłogi twarde
- Krany
- Umywalka
- Płytki
- Okna i powierzchnie szklane
- Okapy
- Płyty grzewcze
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
