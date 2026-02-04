Odkurzanie parowe polega na nanoszeniu i odsysaniu pary z odspojonym brudem w jednym przejściu roboczym. Umożliwia to skuteczne, ekologiczne (bez stosowania chemii) czyszczenie bez zacieków i wody pozostającej na powierzchni. Dodatkowy zbiornik na wodę umożliwia uzupełnianie wody podczas pracy bez przerw na studzenie bojlera. Odkurzacz parowy może pełnić funkcję okurzacza na sucho z filtrem wodnym (bez worków) i pozwala też zbierać niewielkie ilości wody (maks. 0.5l). Czyszczenie parą i odsysanie jej w jednym przejściu roboczym umożliwia skuteczne czyszczenie okien, luster, podłóg drewnianych i odświeżanie tapicerki.