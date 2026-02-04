RCV 5 Comfort łączy sztuczną inteligencję z systemem podwójnego lasera i kamerą, aby wykrywać przeszkody, takie jak kable czy buty, i bezpiecznie je omijać. Po uruchomieniu robot sprzątający autonomicznie rozpoczyna odkurzanie: suche zabrudzenia są transportowane do pojemnika na odpady przez obracającą się szczotkę, szczotki boczne i mocną turbinę. Ultradźwiękowy czujnik wykrywa dywany i aktywuje tryb ssania z funkcją Auto Boost. Opcjonalnie, RCV 5 może być wyposażony w moduł mopujący, dzięki czemu może również myć podłogi. W trybie mopowania robot automatycznie omija dywany. Dzięki wykrywaniu otoczenia LiDAR RCV 5 tworzy mapę pomieszczenia, którą można dostosować w aplikacji. Pozwala to na zdefiniowanie obszarów, które mają być tylko odkurzane lub tylko myte. Robot jest aktywowany za pomocą aplikacji, zaprogramowanego harmonogramu lub dotknięciem przycisku. Stan czyszczenia można śledzić w aplikacji. W przypadku problemów, RCV 5 przekazuje powiadomienia za pomocą komunikatów głosowych. Po zakończeniu zadania lub w razie potrzeby w międzyczasie, automatycznie wraca do stacji ładującej i samoczyszczącej, gdzie automatycznie opróżnia pojemnik na kurz i ładuje akumulator.