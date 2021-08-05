Jaki odkurzacz do paneli, parkietu i płytek wybrać?
Niezależnie, czy wybierasz odkurzacz do paneli, parkietu i płytek, zawsze powinien on dokładnie usuwać wszelkie zanieczyszczenia bez rysowania powierzchni. Jest to ważne zwłaszcza w przypadku paneli – niższej klasy podłogi są bardziej podatne na uszkodzenie. Na co zwrócić uwagę przed zakupem? Jakie ssawki i akcesoria ułatwią codzienne sprzątanie? Podpowiadamy.
Jaki odkurzacz wybrać w zależności od rodzaju podłogi?
Odkurzacz jest jednym z najbardziej przydatnych domowych sprzętów. Dzięki niemu w łatwy i szybki sposób usuniesz nagromadzony brud, okruszki, włosy czy sierść zwierząt. Jego zadaniem nie jest tylko usuwanie suchych luźnych zabrudzeń – na rynku możesz znaleźć wiele modeli, wśród których są zarówno odkurzacze klasyczne, jak i bardziej zaawansowane z funkcją mycia – taką zwykle posiada odkurzacz do alergików.
Wybór urządzenia sprzątającego warto dopasować do rodzaju podłogi. Inne wymagania ma lakierowany parkiet, inne płytki w kuchni, a jeszcze inne miękka wykładzina dywanowa. Znaczenie ma nie tylko siła ssania, ale też typ szczotki, sposób prowadzenia ssawki, masa urządzenia oraz możliwość regulacji pracy na różnych powierzchniach.
- Do parkietu najlepiej nadaje się odkurzacz z miękką szczotką do podłóg twardych, gumowanymi kółkami i delikatnym prowadzeniem ssawki.
- Przy panelach dobrze sprawdza się lekki sprzęt z końcówką, która nie rysuje powierzchni i nie rozprowadza drobinek piasku po podłodze.
- W przypadku płytek i gresu warto zwrócić uwagę na skuteczne zbieranie zabrudzeń z fug oraz możliwość szybkiego usuwania piasku, kurzu i sierści.
- Do wykładzin elastycznych, takich jak PVC czy linoleum, najlepiej wybrać odkurzacz z miękkim włosiem i płynnym przesuwem, aby nie zostawiać smug ani zarysowań.
- Przy wykładzinie dywanowej i dywanach duże znaczenie ma turboszczotka lub elektroszczotka, która pomaga wyczesać włókna i zebrać sierść, włosy oraz drobny pył.
- W domu, w którym występują różne typy podłóg, wygodnym rozwiązaniem będzie sprzęt z wymiennymi ssawkami albo przełączaną szczotką do podłóg twardych i miękkich.
- Jeżeli sprzątasz często, zwróć uwagę także na masę urządzenia, wygodę manewrowania oraz łatwość sięgania pod meble i w narożniki.
Jaki odkurzacz do paneli i parkietu wybrać?
Do paneli i parkietu najlepiej wybrać odkurzacz, który dobrze zbiera kurz i piasek, a jednocześnie delikatnie przesuwa się po powierzchni. Przy takim podłożu znaczenie ma nie tylko moc ssania, ale też konstrukcja ssawki, masa urządzenia i wygoda codziennego sięgania po sprzęt.
Jaki jest najlepszy odkurzacz do delikatnych paneli i parkietu?
- Powinien mieć miękką ssawkę do parkietu i paneli albo końcówkę przeznaczoną do podłóg podatnych na zarysowania.
- Dobrze, gdy ssawka płynnie przesuwa się po powierzchni i nie rozprowadza drobin piasku po podłodze.
- Warto zwrócić uwagę na miękkie włosie, gumowane elementy oraz koła przyjazne drewnianym podłogom.
- Lekkie urządzenie mniej rysuje lakierowany parkiet, ze względu na lżejszy docisk do podłoża.
- Przydatna jest automatyczna lub wygodna regulacja mocy, ponieważ innego ustawienia wymaga codzienny kurz, a innego większe zabrudzenia przy wejściu.
- Warto zwrócić uwagę na oświetlenie przy ssawce, które ułatwia wychwycenie drobinek na jasnych panelach i pod niskimi meblami.
VC 7 Signature Line – inteligentne odkurzanie dużych powierzchni
Bardzo dobrym wyborem do paneli i parkietu jest odkurzacz bezprzewodowy VC 7 Signature Line. Urządzenie ma aktywną ssawkę podłogową, czujnik kurzu automatycznie dopasowujący moc ssania, filtr HEPA 12, oświetlenie LED przy ssawce oraz dwa akumulatory 25,2 V / 2,5 Ah. Producent podaje także do 60 minut pracy na jednym ładowaniu oraz masę 2,6 kg, co przekłada się na wygodne odkurzanie większej powierzchni i łatwe manewrowanie między meblami.
VCS 3 Nano Complete – ultralekka konstrukcja do codziennych porządków
Jeżeli zależy Ci przede wszystkim na bardzo lekkim sprzęcie do codziennego sprzątania, warto rozważyć także VCS 3 Nano Complete. To urządzenie waży 2,2 kg, pracuje do 50 minut w trybie Eco, ma oświetlenie LED, przegub 180° i filtrację HEPA zatrzymującą 99,9% cząstek. Taki wariant dobrze pasuje do mieszkań, w których liczy się szybkie sięganie po sprzęt i wygoda odkurzania pod stołem, łóżkiem czy komodą.
DS 6 Plus – rozwiązanie z filtrem wodnym dla alergików
W domu, w którym duże znaczenie ma filtracja powietrza, sensowną propozycją będzie także DS 6 Plus z filtrem wodnym i filtrem HEPA 13. To urządzenie jest cięższe od odkurzaczy bezprzewodowych, ale dobrze odpowiada na potrzeby osób, które chcą ograniczyć kontakt z pyłem unoszącym się podczas sprzątania.
Jaki odkurzacz do płytek nadaje się najlepiej?
Przy płytkach najlepiej wybrać urządzenie, które zbiera suchy brud, a jednocześnie radzi sobie także z wilgotnymi zabrudzeniami i śladami po rozlanych płynach. W kuchni, łazience czy przedpokoju sama funkcja odkurzania często nie wystarcza, dlatego dużą przewagę daje sprzęt, który od razu myje podłogę i pozostawia ją szybko gotową do użytku.
Dobry odkurzacz do płytek powinien:
- skutecznie usuwać piasek, kurz, sierść i drobne zabrudzenia z okolic fug,
- radzić sobie także z mokrym brudem i rozlanymi płynami,
- myć podłogę bez zostawiania nadmiaru wody,
- docierać do krawędzi i miejsc przy listwach,
- być wygodny w codziennym używaniu, zwłaszcza w pomieszczeniach sprzątanych kilka razy dziennie.
Kärcher FCV 4 Dry Extra – odkurzanie i mopowanie w jednym kroku
Do płytek bardzo dobrze pasuje FCV 4 Dry Extra. To urządzenie 3 w 1, które odkurza, mopuje i suszy, a producent wskazuje je do czyszczenia twardych posadzek oraz usuwania rozlanych płynów. Model pracuje do 45 minut na jednym ładowaniu, pozwala posprzątać do 200 m², ma 4 tryby czyszczenia i dopasowuje się do różnych podłóg także przy samych krawędziach.
Ten wariant dobrze odpowiada na typowe zabrudzenia pojawiające się na płytkach:
- suchy kurz,
- piasek z obuwia,
- ślady po wodzie,
- kuchenne zachlapania.
Dodatkową zaletą jest funkcja samoczyszczenia z suszeniem na gorąco oraz dwa oddzielne zbiorniki na czystą i brudną wodę, co ułatwia regularne sprzątanie.
Jaki odkurzacz wybrać do wykładzin?
W przypadku wykładzin potrzebny jest sprzęt, który dobrze wyciąga kurz z włókien, pomaga usuwać sierść i nie wypuszcza pyłu z powrotem do pomieszczenia. Przy takiej powierzchni duże znaczenie ma nie tylko siła ssania, ale też końcówka do tekstyliów oraz skuteczna filtracja.
Dobry odkurzacz do wykładzin powinien:
- dokładnie zbierać kurz i drobne zabrudzenia z powierzchni włókien,
- radzić sobie z sierścią i włosami,
- mieć końcówkę odpowiednią do dywanów i wykładzin,
- zapewniać wysoką skuteczność filtracji,
- pozwalać wygodnie odkurzyć także krawędzie, narożniki i miejsca przy meblach.
Kärcher DS 6 Plus – do walki z kurzem w wykładzinach
Do wykładzin bardzo dobrym wyborem będzie DS 6 Plus. Urządzenie skutecznie odkurza dywany, tapicerkę i podłogi twarde, a w zestawie znajduje się ssawka Turbo. Ten odkurzacz wykorzystuje filtr wodny o pojemności 2 l oraz wielostopniowy system filtracji z filtrem HEPA 13, który według karty produktu oczyszcza powietrze wylotowe z 99,95% cząsteczek brudu. Przy wykładzinach to szczególnie dobry kierunek, ponieważ powierzchnie tekstylne gromadzą więcej pyłu, roztoczy i sierści niż płytki czy panele. DS 6 Plus polecany jest także alergikom, a połączenie ssawki Turbo, filtra wodnego i HEPA 13 daje realną korzyść tam, gdzie zależy Ci na dokładnym odkurzaniu i czystszym powietrzu w domu.
Na co warto zwrócić uwagę, wybierając domowy odkurzacz do paneli, parkietu i płytek?
Przy zakupie odkurzacza do paneli i płytek zwykle pierwszym kryterium jest moc odkurzacza. Pamiętaj jednak, że wysoka moc nie zawsze oznacza wysoką efektywność sprzątania. Wskaźnikami, na które powinno się zwracać uwagę przy zakupie jakiegokolwiek odkurzacza do domu, są:
- efektywność energetyczna (skala od A do G), która oznacza, ile urządzenie zużywa energii i jak skutecznie sprząta,
- wskaźnik DPU, który wskazuje efektywność odkurzania na podłogach twardych i dywanach. To właśnie DPU jest najbardziej interesujące, jeżeli szukasz odkurzacza do płytek i paneli. Najlepiej wybrać taki z najwyższą klasą, tj. A albo B. Wtedy możesz mieć pewność, że sprzątanie będzie satysfakcjonujące, a dom czysty.
Dostępne odkurzacze najczęściej mają szczotki uniwersalne w zestawie. Niektóre są proste i nie dają możliwości dopasowania do rodzaju podłoża, ale są też szczotki z wbudowanym przełącznikiem, które wysuwają lub chowają specjalne włosie, dzięki czemu odkurzymy nimi zarówno powierzchnie miękkie, jak i twarde. Lepiej jednak wybrać odkurzacz z dodatkowymi akcesoriami wymiennymi, jak np. szczotka do parkietów. Dzięki niej takie powierzchnie, jak panele, płytki, kafelki czy meble nie zostaną porysowane. Niektóre szczotki mają dodatkowe kółka, przez co delikatnie jeżdżą po powierzchni, bez szurania i możliwości porysowania.
Odkurzacz do paneli i płytek powinien mieć:
- ssawkę do paneli, czyli szczotkę z miękkim włosiem przeznaczoną do odkurzania podłóg podatnych na zarysowania np. parkietów, paneli, PVC, linoleum (kup ssawkę do parkietów i paneli >>),
- ssawkę szczelinową, która jest podłużna i bardziej spłaszczona, dzięki czemu znakomicie sprawdza się w odkurzaniu zakamarków czy pod meblami.
Jaki odkurzacz do paneli, parkietu i płytek wybrać: workowy czy bezworkowy?
Odkurzacz workowy będzie dobrym wyborem, jeśli zależy Ci na czystym opróżnianiu i mniejszym kontakcie z kurzem. Wymaga regularnej wymiany worków, ale dobrze zatrzymuje zanieczyszczenia i pomaga utrzymać czystsze powietrze w domu. W tej kategorii warto zwrócić uwagę na Kärcher VC 2 z filtrem HEPA 12, pojemnością worka 2,8 l, mocą 700 W, głośnością 76 dB i masą 5,1 kg.
Odkurzacz bezworkowy sprawdzi się wtedy, gdy chcesz uniknąć dokupowania worków i utrzymać stałą moc ssania niezależnie od stopnia zapełnienia zbiornika. Trzeba jednak pamiętać o regularnym opróżnianiu komory, co oznacza większy kontakt z kurzem. Dobrym przykładem jest Kärcher VC 3, który waży 4,4 kg, ma przezroczysty pojemnik na kurz i można go doposażyć w akcesoria do parkietów i paneli oraz filtr HEPA 13.
Jaki odkurzacz do parkietu i płytek? Wygodny odkurzacz pionowy: z turboszczotką, przewodowy lub bez kabla
Kolejnym rodzajem jest odkurzacz pionowy, który dostępny jest w wersjach z kablem i bez kabla. W przypadku konieczności codziennego sprzątania polecany jest bezprzewodowy odkurzacz, który nie ma ograniczeń co do zasięgu i jest zawsze gotowy do pracy.
Odkurzające mopy elektryczne oraz odkurzacze myjący panele, parkiety i płytki – kiedy warto postawić na te rozwiązania?
Jeżeli zależy Ci na jeszcze lepszej efektywności pracy, możesz rozważyć odkurzacz do mycia paneli na mokro lub tzw. odkurzające mopy elektryczne. Dzięki niemu jednocześnie odkurzysz i umyjesz podłogi, zyskując więcej czasu dla siebie i rodziny. Mopy elektryczne doskonale sprawdzają się w czyszczeniu podłóg twardych, w tym lakierowanego czy woskowanego pakietu, ponieważ zawierają końcówki wykonane z mikrofibry, przez co nie niszczą powierzchni. Ponadto podłogi są suche w 2 minuty!
Wygodne czyszczenie: odkurzacz VC 7 Cordless yourMax Extra jest dostarczany z bogatym wyposażeniem, w tym wolnostojącą stacją parkingową, która nie wymaga zamocowania do ściany.
W tej roli warto polecić FCV 4 Dry Extra. To urządzenie 3 w 1, które odkurza, mopuje i suszy, a przy tym pracuje do 45 minut na jednym ładowaniu i pozwala posprzątać do 200 m² powierzchni. Sprzęt ma oddzielne zbiorniki na czystą i brudną wodę, tryb automatyczny, tryb mocy, tryb suchy oraz funkcję samooczyszczania, dlatego dobrze odpowiada na potrzeby domu z przewagą paneli, parkietu i płytek.
Sprzątanie paneli, parkietu i płytek mopem parowym
Innym sposobem na umycie podłogi jest mop parowy. Pamiętać przy tym należy, że mop na parę nie jest polecany do podłóg drewnianych pokrytych woskiem czy olejem, ponieważ może naruszyć warstwę ochronną. Za to świetnie sprawdzi się przy myciu płytek, kafelek czy paneli, w tym laminowanych. Sprzątanie za pomocą pary jest higieniczne, dlatego świetnie sprawdzi się w miejscach, gdzie łatwo gromadzą się bakterie.
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Wybór najlepszego odkurzacza do domu – dlaczego jest to takie ważne?
Dobry odkurzacz do domu powinien być przede wszystkim wydajny i mieć duży zbiornik (worek) na kurz. Lepiej zainwestować w odkurzacz o większej mocy, który sprawnie usunie większą ilość brudu. Dzięki temu dom będzie perfekcyjnie czysty w krótkim czasie i przy minimalnym wysiłku.
Zalety posiadania dobrego odkurzacza:
- Oszczędza czas. Urządzenie jest bardziej wydajne i skraca nawet kilkakrotnie czas w porównaniu do sprzątania tradycyjną miotłą.
- Oszczędza energię i siłę. Jest lekki, zwrotny i poręczny, zatem odkurzanie odbywa się niemal bezwysiłkowo.
- Dokładnie oczyszcza powierzchnię. W tym z zanieczyszczeń niewidocznych gołym okiem.
- Urządzenie jest lekkie. Sprawniej się nim manewruje, ponadto cała praca jest przyjemniejsza.
- Dociera w każdy zakątek. Zwłaszcza przy zastosowaniu wymiennych końcówek.
- Usuwa alergeny, wirusy i bakterie. Dzięki systemowi filtracji i możliwości wyposażenia w dodatkowe w filtry HEPA lub filtry innego rodzaju.
- Ekspert w usuwaniu sierści zwierząt. Zasysa ją sprawnie i szybko, nawet kłębki, które lubią gromadzić się i ukrywać w narożnikach.
- Możliwość dopasowania końcówki do odkurzanej powierzchni. Dzięki temu odkurzanie jest delikatne i nie niszczy parkietu, paneli, płytek czy dywanów.
- Wiele dodatkowych przydatnych funkcji. W tym przydatne tryby pracy np. ECO czy Turbo.
Dlaczego warto zainwestować w lepszy odkurzacz?
Słabszy odkurzacz to przede wszystkim niższa moc ssania i moc silnika, przez co może nie uporać się na przykład z włosami, z sierścią zwierząt czy z rozsypaną mąką w kuchni. Oznacza to również konieczność dokładniejszego sprzątania i wykonania nawet kilku ruchów więcej na metr kwadratowy. Jeśli na dodatek odkurzacz jest ciężki, będzie trzeba włożyć więcej energii w sprzątanie. Warto więc zainwestować w lekkie i poręczne odkurzacze pionowe. Zwrócić też uwagę na szczotkę – tańsze modele mają uniwersalne proste szczotki, które mogą rysować odkurzane panele czy parkiet.
FAQ – najczęściej zadawane pytania
Czy odkurzacz o dużej mocy ssania może uszkodzić panele lub parkiet?
Sama moc ssania rzadko niszczy podłogę, ale winowajcą mogą być twarde szczotki lub drobinki piasku uwięzione pod ssawką. Aby chronić delikatne drewno i panele, należy używać ssawek z miękkim, naturalnym włosiem oraz upewnić się, że kółka odkurzacza są gumowane.
Co to jest wskaźnik DPU i dlaczego jest ważniejszy niż moc silnika?
DPU (Dust Pick-Up) określa realną skuteczność zbierania kurzu. Wysoka moc silnika (Wat) oznacza jedynie pobór prądu, natomiast wysoka klasa DPU (najlepiej A) gwarantuje, że odkurzacz faktycznie wciąga brud z głębi fug czy włókien dywanu, zamiast tylko go przesuwać.
Jak często należy wymieniać filtry HEPA w odkurzaczu?
W większości modeli domowych filtry HEPA powinno się wymieniać raz w roku, chyba że producent wskazuje na filtry zmywalne – te po umyciu pod bieżącą wodą i całkowitym wyschnięciu mogą służyć dłużej. Regularna wymiana filtra jest bardzo ważna nie tylko dla alergików, ale także dla zachowania pełnej mocy ssania urządzenia.
Czy odkurzacz pionowy bezprzewodowy może w pełni zastąpić tradycyjny odkurzacz?
Tak, nowoczesne modele oferują moc i czas pracy (do 60 min), które pozwalają na dokładne posprzątanie całego mieszkania. Odkurzacze pionowe są idealne do domów z panelami i płytkami, natomiast przy bardzo grubych dywanach w całym domu, modele sieciowe z turboszczotką wciąż pozostają bezkonkurencyjne pod względem stałej siły ssania.
Czy mopy elektryczne (odkurzacze myjące) nadają się do drewnianych podłóg?
Modele takie jak FCV 4 są bezpieczne dla lakierowanego parkietu, ponieważ zużywają minimalną ilość wody, a podłoga wysycha w ok. 2 minuty. Należy jednak unikać stosowania ich na podłogach olejowanych lub woskowanych, które są bardzo wrażliwe na wilgoć, oraz zawsze używać dedykowanych środków czyszczących, które nie pienią się nadmiernie.