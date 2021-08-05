Jaki odkurzacz do paneli, parkietu i płytek wybrać?

Jaki odkurzacz do paneli i parkietu wybrać?

Do paneli i parkietu najlepiej wybrać odkurzacz, który dobrze zbiera kurz i piasek, a jednocześnie delikatnie przesuwa się po powierzchni. Przy takim podłożu znaczenie ma nie tylko moc ssania, ale też konstrukcja ssawki, masa urządzenia i wygoda codziennego sięgania po sprzęt.

Jaki jest najlepszy odkurzacz do delikatnych paneli i parkietu?

Powinien mieć miękką ssawkę do parkietu i paneli albo końcówkę przeznaczoną do podłóg podatnych na zarysowania.

Dobrze, gdy ssawka płynnie przesuwa się po powierzchni i nie rozprowadza drobin piasku po podłodze.

Warto zwrócić uwagę na miękkie włosie, gumowane elementy oraz koła przyjazne drewnianym podłogom.

Lekkie urządzenie mniej rysuje lakierowany parkiet, ze względu na lżejszy docisk do podłoża.

Przydatna jest automatyczna lub wygodna regulacja mocy, ponieważ innego ustawienia wymaga codzienny kurz, a innego większe zabrudzenia przy wejściu.

Warto zwrócić uwagę na oświetlenie przy ssawce, które ułatwia wychwycenie drobinek na jasnych panelach i pod niskimi meblami.

VC 7 Signature Line – inteligentne odkurzanie dużych powierzchni

Bardzo dobrym wyborem do paneli i parkietu jest odkurzacz bezprzewodowy VC 7 Signature Line. Urządzenie ma aktywną ssawkę podłogową, czujnik kurzu automatycznie dopasowujący moc ssania, filtr HEPA 12, oświetlenie LED przy ssawce oraz dwa akumulatory 25,2 V / 2,5 Ah. Producent podaje także do 60 minut pracy na jednym ładowaniu oraz masę 2,6 kg, co przekłada się na wygodne odkurzanie większej powierzchni i łatwe manewrowanie między meblami.

VCS 3 Nano Complete – ultralekka konstrukcja do codziennych porządków

Jeżeli zależy Ci przede wszystkim na bardzo lekkim sprzęcie do codziennego sprzątania, warto rozważyć także VCS 3 Nano Complete. To urządzenie waży 2,2 kg, pracuje do 50 minut w trybie Eco, ma oświetlenie LED, przegub 180° i filtrację HEPA zatrzymującą 99,9% cząstek. Taki wariant dobrze pasuje do mieszkań, w których liczy się szybkie sięganie po sprzęt i wygoda odkurzania pod stołem, łóżkiem czy komodą.

DS 6 Plus – rozwiązanie z filtrem wodnym dla alergików

W domu, w którym duże znaczenie ma filtracja powietrza, sensowną propozycją będzie także DS 6 Plus z filtrem wodnym i filtrem HEPA 13. To urządzenie jest cięższe od odkurzaczy bezprzewodowych, ale dobrze odpowiada na potrzeby osób, które chcą ograniczyć kontakt z pyłem unoszącym się podczas sprzątania.