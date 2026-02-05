Tylko nasze najbardziej innowacyjne i wydajne produkty noszą podpis pioniera technologii i założyciela firmy – Alfreda Kärchera. Dzięki temu nowy odkurzacz VC 7 Signature Line prezentuje doskonałe rezultaty w swojej kategorii. Dzięki takim funkcjonalnościom jak czujnik kurzu, aktywna dysza podłogowa czy 2-stopniowa regulacja mocy, wyznacza nowe standardy w zakresie czyszczenia i czasu pracy. Dzięki drugiemu akumulatorowi VC 7 Signature Line jest zawsze gotowy do użycia, aby szybko oczyścić podołogi w domach i mieszkaniach.