Bezprzewodowy odkurzacz VCS 3 Nano to kompaktowy i wydajny pomocnik w codziennym sprzątaniu. Dzięki inteligentnemu wykrywaniu zanieczyszczeń moc ssania jest automatycznie dostosowywana do poziomu zanieczyszczenia, aby zapewnić wydajne czyszczenie i najlepszy możliwy czas pracy akumulatora. Wyświetlacz Clean Control dostarcza informacji o bieżącym trybie czyszczenia i poziomie zanieczyszczenia. Wyposażony w nowoczesną technologię silnika BLDC i zoptymalizowane uszczelnienie ssawki podłogowej, gwarantuje doskonałe zbieranie pyłu na wszystkich powierzchniach. Oświetlenie LED na ssawce podłogowej sprawia, że widoczne są nawet najdrobniejsze zanieczyszczenia. Przegub obrotowy 180° zapewnia wysoką zwrotność i płynne przesuwanie wokół mebli i w narożnikach. Wielostopniowy system filtrów HEPA, który niezawodnie zatrzymuje 99,9 procent (testowany zgodnie z normą EN IEC 62885-4: 2020/A1: 2023) odkurzanych cząstek, zapewnia czyste powietrze wylotowe, dzięki czemu odkurzacz VCS 3 Nano jest idealnym wyborem dla alergików. Przy poziomie hałasu poniżej 79 dB odkurzanie jest ciche niczym szept, idealne dla gospodarstw domowych z dziećmi lub zwierzętami. Ładowanie przez USB-C zapewnia dodatkową wygodę i elastyczność; ponadto urządzenie można przechowywać w uchwycie ściennym, aby zaoszczędzić miejsce.