Odkurzacz bezprzewodowy VCS 3 Nano Complete

Bezprzewodowy odkurzacz VCS 3 Nano – to kompaktowy i wydajny asystent dla czystego domu z innowacyjnym systemem wykrywania zanieczyszczeń, inteligentną regulacją mocy ssania i oświetleniem LED.

Bezprzewodowy odkurzacz VCS 3 Nano to kompaktowy i wydajny pomocnik w codziennym sprzątaniu. Dzięki inteligentnemu wykrywaniu zanieczyszczeń moc ssania jest automatycznie dostosowywana do poziomu zanieczyszczenia, aby zapewnić wydajne czyszczenie i najlepszy możliwy czas pracy akumulatora. Wyświetlacz Clean Control dostarcza informacji o bieżącym trybie czyszczenia i poziomie zanieczyszczenia. Wyposażony w nowoczesną technologię silnika BLDC i zoptymalizowane uszczelnienie ssawki podłogowej, gwarantuje doskonałe zbieranie pyłu na wszystkich powierzchniach. Oświetlenie LED na ssawce podłogowej sprawia, że widoczne są nawet najdrobniejsze zanieczyszczenia. Przegub obrotowy 180° zapewnia wysoką zwrotność i płynne przesuwanie wokół mebli i w narożnikach. Wielostopniowy system filtrów HEPA, który niezawodnie zatrzymuje 99,9 procent (testowany zgodnie z normą EN IEC 62885-4: 2020/A1: 2023) odkurzanych cząstek, zapewnia czyste powietrze wylotowe, dzięki czemu odkurzacz VCS 3 Nano jest idealnym wyborem dla alergików. Przy poziomie hałasu poniżej 79 dB odkurzanie jest ciche niczym szept, idealne dla gospodarstw domowych z dziećmi lub zwierzętami. Ładowanie przez USB-C zapewnia dodatkową wygodę i elastyczność; ponadto urządzenie można przechowywać w uchwycie ściennym, aby zaoszczędzić miejsce.

Cechy i zalety
Odkurzacz bezprzewodowy VCS 3 Nano Complete: Technologia automatycznego wykrywania
Technologia automatycznego wykrywania
Inteligentne wykrywanie zanieczyszczeń optymalizuje wydajność czyszczenia w trybie automatycznym. Tryb ten automatycznie wykrywa ilość zanieczyszczeń i odpowiednio dostosowuje moc ssania w trzech etapach.
Odkurzacz bezprzewodowy VCS 3 Nano Complete: Wyświetlacz do kontroli czyszczenia
Wyświetlacz do kontroli czyszczenia
Wyświetlacz zapewnia ciągłe aktualizacje dotyczące procesu czyszczenia i stanu urządzenia – w tym trybu czyszczenia, stopnia zanieczyszczenia posadzki (w trybie automatycznym) i stanu akumulatora. W trybie automatycznym wyświetlacz korzysta z kolorowych kodów do wskazania stopnia zanieczyszczenia: turkusowy – brak lub niewielkie zanieczyszczenie, niebieski – średnie zanieczyszczenie i fioletowy – silne zanieczyszczenie.
Odkurzacz bezprzewodowy VCS 3 Nano Complete: Przegub obrotowy 180° i oświetlenie LED
Przegub obrotowy 180° i oświetlenie LED
VCS 3 Nano porusza się bez wysiłku wokół każdej przeszkody i oświetla nawet najciemniejsze zakamarki – zapewniając dokładne czyszczenie bez kompromisów.
Ultralekka i kompaktowa konstrukcja
  • Waży tylko ok. 2,3 kg, dzięki czemu ułatwia sprzątanie, zwłaszcza po schodach lub w obszarach powyżej.
  • W trybie odkurzacza ręcznego jest jeszcze lżejszy – waży tylko ok. 1,4 kg bez akcesoriów.
Moc filtra HEPA zapewniającego filtrację na poziomie ponad 99,9%
  • Oddychaj swobodnie: dzięki filtrowi HEPA powietrze w pomieszczeniu jest czyste i zdrowe.
  • Zatrzymuje 99,9% cząstek (przetestowano zgodnie z normą EN IEC 62885-4:2020/A1:2023) – idealny dla alergików.
  • Higieniczny i czysty dom – wolny od kurzu i alergenów.
Wydajna szczotka turbo
  • Najnowocześniejsza technologia dysz podłogowych z napędem elektrycznym zapewnia dokładne czyszczenie każdego rodzaju posadzki.
  • Doskonale zaprojektowana uszczelka zapewnia maksymalną moc ssania i skuteczne usuwanie zanieczyszczeń – nawet w przypadku tych bardzo uporczywych.
  • Z łatwością zbiera sierść zwierząt, kurz i grubsze zanieczyszczenia z dywanów, twardych posadzek i tapicerki.
Wysokoobrotowy silnik BLDC – wydajny i trwały
  • Imponująca wydajność czyszczenia dzięki wysokim prędkościom i optymalnej mocy ssania.
  • Bezszczotkowy napęd zapewnia trwałość i niezawodność – zwiększając żywotność odkurzacza.
Stosunkowo cicha praca (maks. 79 dB)
  • Idealny dla gospodarstw domowych z dziećmi i zwierzętami – bez niepotrzebnych zakłóceń spowodowanych hałasem.
Trzy tryby czyszczenia – elastyczne i wydajne
  • W trybie eco!mode urządzenie zużywa o połowę mniej energii niż w trybie automatycznym i zapewnia do 50 min czasu pracy.
  • Tryb Auto do automatycznej regulacji siły ssania.
  • Tryb Boost zapewnia maksymalną moc na uporczywe zanieczyszczenia – zapewniając lśniące efekty czyszczenia.
Złącze USB-C i bogate wyposażenie
  • Kompatybilny z większością ładowarek dzięki złączu USB-C.
  • Odpowiednie akcesoria do każdego zadania, czy to ssawka szczelinowa, miękka szczotka do mebli czy ssawka do tapicerki.
  • Uchwyt ścienny do przechowywania, które oszczędza miejsce – idealny do małych mieszkań i ciasnych przestrzeni.
Specyfikacja

Dane techniczne

Napięcie (V) 100 / 240
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Poziom mocy akustycznej (dB(A)) < 78
Pojemność zbiornika (ml) 600
Typ baterii Akumulator litowo-jonowy
Wydajność (Ah) 2,5
Czas pracy na jednym ładowaniu (/min) Tryb eco!efficiency: / ok. 50 Tryb normalny: / ok. 20 Tryb Boost: / ok. 10
Czas ładowania akumulatora szybką ładowarką do 80%/100% (min) 240
Kolor Biała
Waga bez akcesoriów (kg) 2,2
Waga z opakowaniem (kg) 4,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1100 x 250 x 224

Zakres dostawy

  • Filtr typu HEPA: Filtr HEPA (EN 1822:1998)
  • Filtr o wysokiej wydajności: 1 szt.
  • Uniwersalna ssawka podłogowa
  • Ssawka szczelinowa
  • Miękka ssawka szczotkowa
  • Uchwyt na akcesoria
  • Mały uchwyt ścienny

Wyposażenie

  • Ładowarka: Kabel ładujący USB-C 5 V – 12 V + adapter (po 1 szt.)
  • Bezworkowy system filtracji
  • Ssawka do tapicerki
  • Czujnik kurzu/zanieczyszczeń

Wideo

Zastosowania
  • Twarde posadzki o zamkniętej strukturze
  • Dywany
  • Powierzchnie tekstylne
  • Schody
Akcesoria
