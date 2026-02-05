Odkurzacz bezprzewodowy VCS 3 Nano Complete
Bezprzewodowy odkurzacz VCS 3 Nano – to kompaktowy i wydajny asystent dla czystego domu z innowacyjnym systemem wykrywania zanieczyszczeń, inteligentną regulacją mocy ssania i oświetleniem LED.
Bezprzewodowy odkurzacz VCS 3 Nano to kompaktowy i wydajny pomocnik w codziennym sprzątaniu. Dzięki inteligentnemu wykrywaniu zanieczyszczeń moc ssania jest automatycznie dostosowywana do poziomu zanieczyszczenia, aby zapewnić wydajne czyszczenie i najlepszy możliwy czas pracy akumulatora. Wyświetlacz Clean Control dostarcza informacji o bieżącym trybie czyszczenia i poziomie zanieczyszczenia. Wyposażony w nowoczesną technologię silnika BLDC i zoptymalizowane uszczelnienie ssawki podłogowej, gwarantuje doskonałe zbieranie pyłu na wszystkich powierzchniach. Oświetlenie LED na ssawce podłogowej sprawia, że widoczne są nawet najdrobniejsze zanieczyszczenia. Przegub obrotowy 180° zapewnia wysoką zwrotność i płynne przesuwanie wokół mebli i w narożnikach. Wielostopniowy system filtrów HEPA, który niezawodnie zatrzymuje 99,9 procent (testowany zgodnie z normą EN IEC 62885-4: 2020/A1: 2023) odkurzanych cząstek, zapewnia czyste powietrze wylotowe, dzięki czemu odkurzacz VCS 3 Nano jest idealnym wyborem dla alergików. Przy poziomie hałasu poniżej 79 dB odkurzanie jest ciche niczym szept, idealne dla gospodarstw domowych z dziećmi lub zwierzętami. Ładowanie przez USB-C zapewnia dodatkową wygodę i elastyczność; ponadto urządzenie można przechowywać w uchwycie ściennym, aby zaoszczędzić miejsce.
Cechy i zalety
Technologia automatycznego wykrywaniaInteligentne wykrywanie zanieczyszczeń optymalizuje wydajność czyszczenia w trybie automatycznym. Tryb ten automatycznie wykrywa ilość zanieczyszczeń i odpowiednio dostosowuje moc ssania w trzech etapach.
Wyświetlacz do kontroli czyszczeniaWyświetlacz zapewnia ciągłe aktualizacje dotyczące procesu czyszczenia i stanu urządzenia – w tym trybu czyszczenia, stopnia zanieczyszczenia posadzki (w trybie automatycznym) i stanu akumulatora. W trybie automatycznym wyświetlacz korzysta z kolorowych kodów do wskazania stopnia zanieczyszczenia: turkusowy – brak lub niewielkie zanieczyszczenie, niebieski – średnie zanieczyszczenie i fioletowy – silne zanieczyszczenie.
Przegub obrotowy 180° i oświetlenie LEDVCS 3 Nano porusza się bez wysiłku wokół każdej przeszkody i oświetla nawet najciemniejsze zakamarki – zapewniając dokładne czyszczenie bez kompromisów.
Ultralekka i kompaktowa konstrukcja
- Waży tylko ok. 2,3 kg, dzięki czemu ułatwia sprzątanie, zwłaszcza po schodach lub w obszarach powyżej.
- W trybie odkurzacza ręcznego jest jeszcze lżejszy – waży tylko ok. 1,4 kg bez akcesoriów.
Moc filtra HEPA zapewniającego filtrację na poziomie ponad 99,9%
- Oddychaj swobodnie: dzięki filtrowi HEPA powietrze w pomieszczeniu jest czyste i zdrowe.
- Zatrzymuje 99,9% cząstek (przetestowano zgodnie z normą EN IEC 62885-4:2020/A1:2023) – idealny dla alergików.
- Higieniczny i czysty dom – wolny od kurzu i alergenów.
Wydajna szczotka turbo
- Najnowocześniejsza technologia dysz podłogowych z napędem elektrycznym zapewnia dokładne czyszczenie każdego rodzaju posadzki.
- Doskonale zaprojektowana uszczelka zapewnia maksymalną moc ssania i skuteczne usuwanie zanieczyszczeń – nawet w przypadku tych bardzo uporczywych.
- Z łatwością zbiera sierść zwierząt, kurz i grubsze zanieczyszczenia z dywanów, twardych posadzek i tapicerki.
Wysokoobrotowy silnik BLDC – wydajny i trwały
- Imponująca wydajność czyszczenia dzięki wysokim prędkościom i optymalnej mocy ssania.
- Bezszczotkowy napęd zapewnia trwałość i niezawodność – zwiększając żywotność odkurzacza.
Stosunkowo cicha praca (maks. 79 dB)
- Idealny dla gospodarstw domowych z dziećmi i zwierzętami – bez niepotrzebnych zakłóceń spowodowanych hałasem.
Trzy tryby czyszczenia – elastyczne i wydajne
- W trybie eco!mode urządzenie zużywa o połowę mniej energii niż w trybie automatycznym i zapewnia do 50 min czasu pracy.
- Tryb Auto do automatycznej regulacji siły ssania.
- Tryb Boost zapewnia maksymalną moc na uporczywe zanieczyszczenia – zapewniając lśniące efekty czyszczenia.
Złącze USB-C i bogate wyposażenie
- Kompatybilny z większością ładowarek dzięki złączu USB-C.
- Odpowiednie akcesoria do każdego zadania, czy to ssawka szczelinowa, miękka szczotka do mebli czy ssawka do tapicerki.
- Uchwyt ścienny do przechowywania, które oszczędza miejsce – idealny do małych mieszkań i ciasnych przestrzeni.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Napięcie (V)
|100 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Poziom mocy akustycznej (dB(A))
|< 78
|Pojemność zbiornika (ml)
|600
|Typ baterii
|Akumulator litowo-jonowy
|Wydajność (Ah)
|2,5
|Czas pracy na jednym ładowaniu (/min)
|Tryb eco!efficiency: / ok. 50 Tryb normalny: / ok. 20 Tryb Boost: / ok. 10
|Czas ładowania akumulatora szybką ładowarką do 80%/100% (min)
|240
|Kolor
|Biała
|Waga bez akcesoriów (kg)
|2,2
|Waga z opakowaniem (kg)
|4,5
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1100 x 250 x 224
Zakres dostawy
- Filtr typu HEPA: Filtr HEPA (EN 1822:1998)
- Filtr o wysokiej wydajności: 1 szt.
- Uniwersalna ssawka podłogowa
- Ssawka szczelinowa
- Miękka ssawka szczotkowa
- Uchwyt na akcesoria
- Mały uchwyt ścienny
Wyposażenie
- Ładowarka: Kabel ładujący USB-C 5 V – 12 V + adapter (po 1 szt.)
- Bezworkowy system filtracji
- Ssawka do tapicerki
- Czujnik kurzu/zanieczyszczeń
Wideo
Zastosowania
- Twarde posadzki o zamkniętej strukturze
- Dywany
- Powierzchnie tekstylne
- Schody
Akcesoria
Części zamienne
