Odkurzacz z filtrem wodnym DS 6 Plus
Odkurzacz z linii Home Line z filtrem wodnym w szczególności polecany jest osobom cierpiącym na alergie. Umożliwia też zbieranie niewielkich ilości wody (do 0,5 l). Urządzenie w kolorze białym.
Skutecznie odkurza dywany, tapicerkę i podłogi twarde usuwając roztocza, pyłki i zarodniki grzybów. Nie wymaga stosowania worków filtracyjnych. Dzięki wyjmowanemu zbiornikowi jest łatwy i wygodny w obsłudze oraz w czyszczeniu. Wielostopniowy system filtracji sprawia, że powietrze wylotowe jest znacznie czystsze od powietrza w odkurzanym pomieszczeniu. Wielostopniowy system filtracji: - gwarantuje, że powietrze wylotowe jest oczyszczone nawet z mikroskopijnych cząstek brudu w 99,99% - największe cząstki zanieczyszczeń zostają uwięzione w kąpieli wodnej. - zmywalny filtr pośredni wyłapuje unoszące się nad wodą cząsteczki kurzu. - mikrofiltr HEPA 13 zatrzymuje roztocza i ich wydzieliny, pyłki, zarodniki grzybów i inne cząsteczki o wielkości powyżej 0,3 μm. Wyjmowany zbiornik można wyczyścić pod kranem. Akcesoria można wygodnie przechowywać w schowku na obudowie odkurzacza dzięki czemu podczas pracy zawsze znajdują się "pod ręką".
Cechy i zalety
Wielostopniowy system filtracji składający się z filtra wodnego, zmywalnego filtra pośredniego i wysokowydajnego filtra HEPA 13 (EN1822:1998)Oczyszcza powietrze wylotowe z 99,95% cząsteczek brudu. Zapewnia świeże i czyste powietrze. Szczególnie polecany dla alergików.
Filtr wodnyŁatwy w napełnianiu i czyszczeniu.
Praktyczna pozycja parkingŁatwe i wygodne przechowywanie rury ssącej i ssawki podłogowej w czasie przerw w pracy. Dzięki kompaktowym wymiarom nie zabiera miejsca podczas przechowywania.
Energooszczędny silnik
- Siła ssania taka jak w odkurzaczu o mocy 1400 W.
- Niewielkie zużycie energii.
Automatyczne zwijanie przewodu
- Szybkie zwijanie kabla po naciśnięciu przycisku.
Przechowywanie wyposażenia na urządzeniu
- Schowek na akcesoria umożliwia przechowywanie ich zawsze "pod ręką".
Specyfikacja
Dane techniczne
|Moc znamionowa (W)
|650
|Filtr wody (l)
|2
|Zasięg działania (m)
|10,2
|Napięcie (V)
|220 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Kolor
|Biała
|Waga bez akcesoriów (kg)
|7,5
|Waga z opakowaniem (kg)
|11,6
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|532 x 289 x 344
Zakres dostawy
- Długość węża ssącego: 2.1 m
- Teleskopowa rura ssąca, materiał: Powlekany chromem
- Przełączana ssawka podłogowa
- Ssawka szczelinowa
- Ssawka do tapicerki
- Filtr typu HEPA: Filtr HEPA 13
- Odpieniacz "FoamStop"
- Ssawka Turbo
- Filtr zabezpieczający silnik odkurzacza
Wyposażenie
- Praktyczna pozycja parking
- Przechowywanie wyposażenia na urządzeniu
Zastosowania
- Podłogi twarde
- Dywany
- Powierzchnie tekstylne
- Przedpokoje
- Trudno dostępne miejsca (rogi, szczeliny, przerwy itp.)
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.