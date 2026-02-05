Ssawka do parkietów i paneli

Z miękkim włosiem, do odkurzania podłóg podatnych na zarysowania np. parkietów, paneli, PVC, linoleum.

Ssawka do parkietów z miękkim włosiem do delikatnego odkurzania podłóg twardych, takich jak parkiet i podłoga laminowana, np. korek, PCW, linoleum oraz płytki.

Cechy i zalety
Odpowiednia dla odkurzaczy VC 2 i VC 3
Ssawka z miękkim włosiem
  • Delikatne czyszczenie twardych powierzchni
Specyfikacja

Dane techniczne

Ilość (szt.) 1
Kolor czarny
Waga (kg) 0,2
Waga z opakowaniem (kg) 0,4
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 301 x 115 x 178
Zastosowania
  • Delikatne powierzchnie