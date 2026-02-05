Ssawka do parkietów i paneli
Z miękkim włosiem, do odkurzania podłóg podatnych na zarysowania np. parkietów, paneli, PVC, linoleum.
Ssawka do parkietów z miękkim włosiem do delikatnego odkurzania podłóg twardych, takich jak parkiet i podłoga laminowana, np. korek, PCW, linoleum oraz płytki.
Cechy i zalety
Odpowiednia dla odkurzaczy VC 2 i VC 3
Ssawka z miękkim włosiem
- Delikatne czyszczenie twardych powierzchni
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ilość (szt.)
|1
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,2
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,4
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|301 x 115 x 178
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Delikatne powierzchnie