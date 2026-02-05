Odkurzacz nie pozostawia zanieczyszczeń wtórnych i dzięki temu utrzymuje wysoką świeżość powietrza w odkurzanym pomieszczeniu. W wyposażeniu znajduje się filtr HEPA 12. Regulacja siły ssącej realizowana jest przez wygodne pokrętło na obudowie. Gumowane koła są przyjazne dla drewnianych podłóg, a przewód zasilający zwijany jest automatycznie. Na obudowie odkurzacza zamontowano schowek na akcesoria oraz wskaźnik napełnienia worka filtracyjnego.