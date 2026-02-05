Odkurzacz VC 3

Multicyklonowy odkurzacz oferujący bardzo wysoką siłę ssania. Łatwy w czyszczeniu zbiornik zastępuje worek filtracyjny i jest przeźroczysty co zapewnia widoczny efekt czyszczenia. Urządzenie w kolorze białym.

Odkurzacz odpowiedni dla alergików. Wyposażony w filtr HEPA 12. Moc ssania odkurzacza pozostaje na stałym poziomie, niezależnie od stopnia napełnienia zbiornika. Gumowane koła są przyjazne dla drewnianych podłóg, a duży przycisk na obudowie umożliwia włączanie i wyłączanie odkurzacza bez potrzeby schylania się. Przewód zasilający jest zwijany automatycznie.

Cechy i zalety
Odkurzacz VC 3: Technologia multicyklonowa
Technologia multicyklonowa
Brak konieczności wymiany tradycyjnych worków. Zbiornik może być w prosty sposób czyszczony wodą.
Odkurzacz VC 3: Filtr HEPA 13
Filtr HEPA 13
Dokładnie filtruje nawet najmniejsze cząstki brudu np. pyłki lub inne alergeny. Czyste powietrze wylotowe.
Odkurzacz VC 3: Możliwość zdjęcia ssawki podłogowej
Możliwość zdjęcia ssawki podłogowej
Możliwość podłączenia innych akcesoriów.
Pozycja parking
  • Szybkie i bezpieczne odstawianie odkurzacza podczas przerw w pracy.
Specyfikacja

Dane techniczne

Moc znamionowa (W) 700
Pojemnik na mokre śmieci (l) 0,9
Poziom mocy akustycznej (dB(A)) 76
Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 220 / 240
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Waga bez akcesoriów (kg) 4,4
Waga z opakowaniem (kg) 7,4
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 388 x 269 x 334

Zakres dostawy

  • Długość węża ssącego: 1.5 m
  • Typ węża ssącego: z zagiętą rękojeścią
  • Teleskopowa rura ssąca, materiał: Metal
  • Filtr typu HEPA: Filtr HEPA 13
  • Ssawka podłogowa
  • Ssawka szczelinowa
  • Miękka ssawka szczotkowa

Wyposażenie

  • Przełączana ssawka podłogowa
  • Praktyczna pozycja parking
  • Automatyczne zwijanie przewodu

Wideo

Zastosowania
  • Podłogi twarde
  • Dywany
  • Trudno dostępne miejsca (rogi, szczeliny, przerwy itp.)
  • Delikatne powierzchnie
Akcesoria
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.