Odkurzacz VC 3
Multicyklonowy odkurzacz oferujący bardzo wysoką siłę ssania. Łatwy w czyszczeniu zbiornik zastępuje worek filtracyjny i jest przeźroczysty co zapewnia widoczny efekt czyszczenia. Urządzenie w kolorze białym.
Odkurzacz odpowiedni dla alergików. Wyposażony w filtr HEPA 12. Moc ssania odkurzacza pozostaje na stałym poziomie, niezależnie od stopnia napełnienia zbiornika. Gumowane koła są przyjazne dla drewnianych podłóg, a duży przycisk na obudowie umożliwia włączanie i wyłączanie odkurzacza bez potrzeby schylania się. Przewód zasilający jest zwijany automatycznie.
Cechy i zalety
Technologia multicyklonowaBrak konieczności wymiany tradycyjnych worków. Zbiornik może być w prosty sposób czyszczony wodą.
Filtr HEPA 13Dokładnie filtruje nawet najmniejsze cząstki brudu np. pyłki lub inne alergeny. Czyste powietrze wylotowe.
Możliwość zdjęcia ssawki podłogowejMożliwość podłączenia innych akcesoriów.
Pozycja parking
- Szybkie i bezpieczne odstawianie odkurzacza podczas przerw w pracy.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Moc znamionowa (W)
|700
|Pojemnik na mokre śmieci (l)
|0,9
|Poziom mocy akustycznej (dB(A))
|76
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|220 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Waga bez akcesoriów (kg)
|4,4
|Waga z opakowaniem (kg)
|7,4
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|388 x 269 x 334
Zakres dostawy
- Długość węża ssącego: 1.5 m
- Typ węża ssącego: z zagiętą rękojeścią
- Teleskopowa rura ssąca, materiał: Metal
- Filtr typu HEPA: Filtr HEPA 13
- Ssawka podłogowa
- Ssawka szczelinowa
- Miękka ssawka szczotkowa
Wyposażenie
- Przełączana ssawka podłogowa
- Praktyczna pozycja parking
- Automatyczne zwijanie przewodu
Wideo
Zastosowania
- Podłogi twarde
- Dywany
- Trudno dostępne miejsca (rogi, szczeliny, przerwy itp.)
- Delikatne powierzchnie
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.