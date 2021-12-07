Mop parowy, mop elektryczny: czym się różnią? Rodzaje mopów
Nowoczesne mopy do podłóg marki Kärcher to rewolucja ułatwiająca codzienne życie. Innowacyjne sprzęty imponują skutecznością usuwania zabrudzeń i funkcjonalnością. Sprzątanie jest błyskawiczne i nie wymaga nakładów pracy, a efekty? Jak nigdy wcześniej! Jakie jeszcze zalety mają rozwiązania do czyszczenia podłóg od Kärcher? Sprawdź i zapomnij o tradycyjnym mopie z wiaderkiem!
Nowoczesny sprzęt do mycia podłóg – koniec z wiaderkiem!
Marka Kärcher jako światowy lider w branży czyszczenia oferuje nowoczesne alternatywy dla tradycyjnych metod sprzątania. Innowacyjne sprzęty pod każdym względem mają przewagę nad konwencjonalnym wiaderkiem i mopem.
Przede wszystkim nowoczesne sprzęty do mycia podłóg gwarantują o wiele lepsze rezultaty sprzątania. Zwykły mop z wiadrem rozmazuje brud, zamiast go usuwać. Natomiast innowacyjne urządzenia Kärcher pozostawiają podłogę higienicznie czystą. Doskonale radzą sobie z każdym rodzajem zabrudzeń, także z usuwaniem tych uciążliwych, bez konieczności szorowania.
Wysoką skuteczność czyszczenia sprzęty do sprzątania podłóg od Kärcher łączą z innymi zaletami. Kolejne z nich to oszczędność czasu i wysiłku. Nowoczesne mopy zostały tak skonstruowane, by czyszczenie było maksymalnie łatwe i szybkie. Często wystarczy jeden ruch, by podłoga lśniła. Ponadto przy projektowaniu urządzeń wzięto pod uwagę ergonomię i wygodę pracy. Nie trzeba się schylać ani nosić nieporęcznego ciężkiego wiadra.
Konstrukcja nowoczesnych mopów jest także przemyślana pod kątem przechowywania. Urządzenia zajmują niewiele miejsca. Dodatkowo, mają więcej niż jedno zastosowanie, co oznacza, że zastępują inne sprzęty.
Co więcej, Kärcher projektuje urządzenia także z myślą o ochronie środowiska i oszczędzaniu wody. Oferowane rozwiązania gwarantują zatem ekonomiczne sprzątanie, co przekłada się na oszczędności finansowe. Niskie zużycie wody to też korzyść dla planety.
Nowoczesne mopy do podłóg stają się coraz bardziej popularne i w wielu domach zastępują nieefektywne i czasochłonne metody sprzątania przy pomocy wiadra z wodą.
Rodzaje mopów domowych – czym różni się mop parowy od elektrycznego?
Bardzo często określenie „mop parowy” i „mop elektryczny” w powszechnym rozumieniu są tym samym. Trzeba jednak wiedzieć, że to dwa różne urządzenia o innej budowie i sposobie działania, a nawet zakresie zastosowania. Łączy je natomiast skuteczność usuwania wszelkich zabrudzeń w krótkim czasie i przy minimalnym wysiłku.
Mop elektryczny – budowa, zasada działania
Mop elektryczny Kärcher z serii FC to urządzenie do mycia podłóg, które wyglądem przypomina odkurzacz pionowy. Może być zasilany bateryjnie lub sieciowo. Podstawowy model FC 3 służy do mycia podłóg, natomiast FC 5 i FC 7 to urządzenia 2 w 1, co oznacza, że jednocześnie odkurzają i czyszczą w jednym przejściu roboczym.
Głównym elementem budowy mopa elektrycznego jest głowica czyszcząca z 2 zbiornikami na wodę czystą i brudną, systemem zasysania oraz 2 padami obrotowymi (model FC 7 posiada 4 pady). Ponadto urządzenie posiada uchwyt, silnik elektryczny oraz stację czyszczącą/dokującą.
Jak działa mop elektryczny? Silnik napędza pady, przez co obracają się przeciwbieżnie z dużą prędkością. Jednocześnie automatycznie są zwilżane wodą ze środkiem czyszczącym (ze zbiornika na wodę czystą). W tym samym czasie system zasysający z listwą zbierającą odprowadza zabrudzenia i nadmiar wilgoci do drugiego zbiornika (na wodę brudną). W efekcie za każdym pociągnięciem podłoga jest myta czystą wodą. Brud nie jest rozmazywany, jak w przypadku sprzątania konwencjonalnego. Znakiem rozpoznawczym mopów elektrycznych FC jest o 20% skuteczniejsze sprzątanie w porównaniu z tradycyjnym mopem.
Co jeszcze wyróżnia mop elektryczny Kärcher? Jest odpowiedni do wszystkich rodzajów podłóg twardych, ponieważ pozostawia niewielką ilość wilgoci, przez co podłoga jest sucha w ciągu 2 minut. Został tak zaprojektowany, aby możliwe było wygodne sprzątanie pod meblami, w narożnikach czy wzdłuż krawędzi. Ponadto pozwala zaoszczędzić do 90% wody w porównaniu z czyszczeniem przy pomocy tradycyjnego mopa i wiadra.
Fot.: Mycie podłóg w trudno dostępnych miejscach jest proste z mopem elektrycznym
Jeszcze większe możliwości oferuje czołowy model FC 7, który skutecznie myje podłogi, bez ich uprzedniego odkurzania. Oznacza to sprzątanie szybsze o 50%! Mop wyposażony jest w aż 4 pady z mikrofibry, które dokładnie usuwają zanieczyszczenia mokre i suche. Dodatkowo do wyboru są 3 poziomy czyszczenia dedykowane do różnych rodzajów podłóg oraz zabrudzeń. Mop elektryczny FC 7 posiada także inteligentny system monitorowania poziomu napełnienia zbiornika oraz funkcję samooczyszczania.
Mopy elektryczne gwarantują najlepsze efekty czyszczenia w możliwie najkrótszym czasie i przy minimalnym zużyciu wody.
Mop parowy – czyli jaki?
Mop parowy Kärcher Upright EasyFix jest urządzeniem elektrycznym, zasilanym sieciowo o podłużnym pionowym korpusie. Główne elementy konstrukcji to: uchwyt, zbiornik na wodę, grzałka oraz dysza podłogowa. Mop parowy przeznaczony jest nie tylko do mycia podłóg (wyjątki: parkiet woskowany i olejowany), ale także sprawdza się do odświeżania dywanów, mebli tapicerowanych czy materacy.
Zasada działania mopa parowego jest taka sama jak parownicy. Generuje strumień gorącej pary wodnej pod wysokim ciśnieniem, który uderza w cząsteczki brudu z dużą prędkością 170 km/h. W wyniku ich nagrzewania powstają odkształcenia termiczne, sprzyjające odspajaniu się zabrudzeń. Dodatkowo mikroskopijne cząsteczki pary wodnej dokładnie penetrują każdą szczelinę, nawet niewidoczną gołym okiem. Co ważne, wysoka temperatura 100°C ma działanie dezynfekujące – zabija do 99,999% koronawirusów* oraz 99,99% wszystkich bakterii** powszechnie występujących w domu.
Mopy parowe nie tylko skutecznie usuwają zabrudzenia, ale także gwarantują higieniczną czystość. Przy czym cały proces odbywa się bez użycia detergentów. Czyszczenie parowe jest najbardziej przyjazną dla środowiska i człowieka metodą sprzątania:
- Kondensat pary wodnej nie zostawia potencjalnie alergizujących resztek, a dodatkowo wiąże cząsteczki kurzu, przez co wpływa na dobrą jakość powietrza w sprzątanym pomieszczeniu. Sprawia to, że mop parowy to doskonały wybór dla alergików oraz rodzin z małymi dziećmi.
- Czyszczenie parą jest także oszczędne. Mop parowy z 1 litra wody generuje aż 1700 litrów pary wodnej, co przekłada się na wydajność powierzchniową wynoszącą 60 m², czyli średniej wielkości mieszkanie.
- Mop parowy zużywa o 80% mniej wody w porównaniu do mycia ręcznego, co jest korzystne dla środowiska i portfela.
- Brak środków czyszczących to brak zanieczyszczonych ścieków.
Mop parowy Kärcher wyposażony jest w dyszę podłogową EasyFix z innowacyjną technologią lameli. Dzięki kanalikom para jest znacznie lepiej rozprowadzana na całej powierzchni nakładki i utrzymuje się dłużej, przez co intensywniej i skuteczniej działa na zabrudzenia. W efekcie czyszczenie jest szybkie i nie wymaga szorowania.
*Testy wykazały, że przy czyszczeniu punktowym parownicą Kärcher przez 30 sekund, przy maksymalnym poziomie pary oraz bezpośrednim kontakcie z czyszczoną powierzchnią, można usunąć 99,999% wirusów otoczkowych, takich jak koronawirus lub wirus grypy (z wyłączeniem wirusa zapalenia wątroby typu B), na gładkich i twardych powierzchniach domowych (testowane drobnoustroje: zmodyfikowany wirus krowianki Ankara).
**Dokładne czyszczenie parownicą Kärcher pozwala wyeliminować 99,99% bakterii powszechnie występujących w domu na gładkich i twardych powierzchniach domowych, przy prędkości czyszczenia wynoszącej 30 cm/s i maksymalnym poziomie pary oraz bezpośrednim kontakcie z czyszczoną powierzchnią (testowane drobnoustroje: Enterococcus hirae). 99,999% przy użyciu profesjonalnych parownic SG(V), zgodnie z EN 16615:2015-06, na podłodze z PCV, testowane drobnoustroje: Enterococcus hirae ATCC 10541.
Fot. Mop parowy – skuteczny jak parownica, wygodny jak mop elektryczny
Kompromis – parownica z funkcją mopa
Mop parowy to rodzaj parownicy przeznaczony przede wszystkim do higienicznego mycia podłóg. Natomiast myjka parowa to urządzenie o niezliczonych możliwościach zastosowania, a jednym z nich jest też czyszczenie posadzek.
Fot. Myjka parowa z dyszą podłogową – czyli parownica w funkcji mopa
Posiadacze parownicy Kärcher mogą zamienić swoje urządzenie w mop parowy dzięki specjalnej dyszy podłogowej EasyFix, która jest dołączona do wyposażenia standardowego większości modeli. Takie rozwiązanie nie jest jednak w pełni przystosowane do wygodnego mycia podłóg, ale zapewnia taką samą skuteczność usuwania zabrudzeń i mikroorganizmów. Przy tym jest to sposób na oszczędzanie zarówno miejsca do przechowywania, jak i pieniędzy. Jedno urządzenie to wielu zastosowań to praktyczny wybór.
Zobacz, jak wygląda parownica z dyszą podłogową EasyFix:
- Parownica SC 3 EasyFix z systemem automatycznego odkamieniania i krótkim czasem nagrzewania >>
Jaki mop wybrać – parowy czy elektryczny?
Podsumowując, zarówno mop elektryczny, jak i parowy to urządzenia znacząco ułatwiające sprzątanie, a przy tym gwarantuje higieniczną czystość. Jednak w gruncie rzeczy to inne sprzęty.
Mop parowy nie tylko usuwa zanieczyszczenia, ale także działa dezynfekująco. Sprawdzi się zatem zwłaszcza w domu z małymi dziećmi lub dla alergików. Poza tym to doskonała propozycja dla ludzi ceniących wysoki poziom higieny.
Natomiast mop elektryczny to przede wszystkim urządzenie dla wszystkich, którzy nie mają zbyt dużo czasu na sprzątanie lub nie lubią tego robić, a obowiązki chcą wykonać maksymalnie szybko. Poza tym mop elektryczny to także dobre rozwiązanie dla rodzin z dziećmi.
Oba rodzaje mopów to nowoczesne sprzęty, które poradzą sobie z czyszczeniem podłóg w każdym domu.
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