Jaki mop elektryczny do domu wybrać? Ranking Kärcher

Co to jest i jak działa mop elektryczny?

Mop elektryczny to urządzenie do mycia podłogi, które z wyglądu podobne jest do odkurzacza pionowego. Wiele modeli to sprzęty 2 w 1. To oznacza, że mopy elektryczne jednocześnie odkurzają i czyszczą powierzchnie. Wynika to z ich specyficznej budowy i sposobu działania. Głównymi elementami konstrukcji są: uchwyt, głowica czyszcząca, silnik, 2 zbiorniki – na wodę czystą i brudną oraz stacja czyszcząca/dokująca. Większość modeli posiada także akumulator, ponieważ pracują bezprzewodowo.

Jaka jest zasada działania? Silnik napędza pady znajdujące się w głowicy, przez co obracają się z dużą prędkością. Jednocześnie automatycznie są zwilżane wodą ze środkiem czyszczącym, a system zasysający odprowadza zabrudzenia i nadmiar wilgoci do drugiego zbiornika. To oznacza, że za każdym pociągnięciem podłoga jest myta czystą wodą. Brud nie jest rozmazywany, jak w przypadku tradycyjnych mopów. Dzięki temu czyszczenie jest maksymalnie skuteczne.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że mopy elektryczne i parowe są ze sobą często mylone, a nawet stawia się między nimi znak równości. Trzeba wiedzieć, że każdy mop parowy jest elektryczny, ale nie każdy elektryczny jest parowy. Warto mieć to na uwadze, porównując oba urządzenia.