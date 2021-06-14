Jaki mop elektryczny do domu wybrać? Ranking Kärcher
Mop elektryczny to nowoczesne urządzenie do mycia podłóg zasilane prądem. Wyglądem przypomina odkurzacz pionowy. Mop elektryczny wyposażony jest w głowicę czyszczącą i pady z mikrofibry, a także system dwóch zbiorników – na wodę czystą i brudną.
Co to jest i jak działa mop elektryczny?
Mop elektryczny to urządzenie do mycia podłogi, które z wyglądu podobne jest do odkurzacza pionowego. Wiele modeli to sprzęty 2 w 1. To oznacza, że mopy elektryczne jednocześnie odkurzają i czyszczą powierzchnie. Wynika to z ich specyficznej budowy i sposobu działania. Głównymi elementami konstrukcji są: uchwyt, głowica czyszcząca, silnik, 2 zbiorniki – na wodę czystą i brudną oraz stacja czyszcząca/dokująca. Większość modeli posiada także akumulator, ponieważ pracują bezprzewodowo.
Jaka jest zasada działania? Silnik napędza pady znajdujące się w głowicy, przez co obracają się z dużą prędkością. Jednocześnie automatycznie są zwilżane wodą ze środkiem czyszczącym, a system zasysający odprowadza zabrudzenia i nadmiar wilgoci do drugiego zbiornika. To oznacza, że za każdym pociągnięciem podłoga jest myta czystą wodą. Brud nie jest rozmazywany, jak w przypadku tradycyjnych mopów. Dzięki temu czyszczenie jest maksymalnie skuteczne.
Warto w tym miejscu zaznaczyć, że mopy elektryczne i parowe są ze sobą często mylone, a nawet stawia się między nimi znak równości. Trzeba wiedzieć, że każdy mop parowy jest elektryczny, ale nie każdy elektryczny jest parowy. Warto mieć to na uwadze, porównując oba urządzenia.
Zalety mopów elektrycznych – dlaczego warto?
Mopy elektryczne zyskują coraz większą popularność, ponieważ przynoszą wiele korzyści. Przede wszystkim używając urządzenia 2 w 1, posprzątasz dwa razy szybciej. Nie trzeba odkurzać podłogi przed jej myciem. Poza tym elektrycznie napędzane pady są o 20% skuteczniejsze w czyszczeniu niż tradycyjne mop i wiadro. Dzięki temu podłogi są dokładnie umyte bez uciążliwego szorowania i noszenia wiadra. Przy tym nowoczesna głowica skutecznie usuwa brud także przy ścianach, w rogach i wokół mebli. Mop elektryczny to oszczędność czasu i wysiłku.
Kolejna zaleta to szeroki i uniwersalny zakres zastosowania. Mop elektryczny nadaje się do mycia wszystkich rodzajów podłóg twardych. Urządzenie jest bezpiecznie i delikatne także dla paneli czy parkietów. Mopy elektryczne Kärcher wyróżniają się tym, że zostawiają niewielką ilość wilgoci, przez co powierzchnia jest sucha już po 2 minutach.
Pozytywne opinie o mopach elektrycznych potwierdzają, że urządzenia są wygodne w obsłudze. Smukła konstrukcja i ruchoma głowica umożliwiają łatwe manewrowanie i docieranie do trudno dostępnych miejsc. Tak samo proste jest czyszczenie mopa po pracy. Wystarczy wylać brudną wodę ze zbiornika, a funkcja samoczyszczenia (dostępna w większości modeli) zrobi resztę i usunie brud z padów.
Mop elektryczny to także oszczędność wody. Do umycia nawet dużych powierzchni nie potrzebuje ogromnej ilości wody, jak w przypadku tradycyjnego czyszczenia z użyciem wiadra. Według szacunków Kärcher mop elektryczny zużywa 90% mniej wody. To nie tylko korzyść dla portfela, ale też dla środowiska.
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Czym się kierować przy wyborze domowego mopa elektrycznego?
Wybierając mop elektryczny, warto wybrać model najbardziej dopasowany do indywidualnych potrzeb i wielkości powierzchni domu lub mieszkania. Pod uwagę trzeba wziąć parametry techniczne, ale także funkcje czy wyposażenie.
Parametry techniczne w przypadku mopa elektrycznego nie kluczowe. Moc silnika powinna móc wprowadzać pady w ruch, jednak nie na tyle intensywny, aby uszkodzić czyszczoną powierzchnię.
Dużo ważniejsze są: budowa i wyposażenie mopa elektrycznego.
Lekka konstrukcja i ergonomiczny uchwyt to podstawa.
Dla sprawności i wygody działania istotna jest pojemność zbiorników na wodę. Ich wielkość powinna zapewniać płynną pracę bez potrzeby częstego dolewania, a jednocześnie nie obciążać nadmiernie urządzenia.
Warto też zwrócić uwagę na budowę głowicy, by skutecznie zbierała zanieczyszczenia nawet przy krawędziach.
Nie bez znaczenia jest długość przewodu, a w modelach bezprzewodowych typ akumulatora. Dobrej jakości bateria ma wysoką wydajność powierzchniową i jest wytrzymała.
Mop elektryczny powinien być także łatwy w obsłudze i czyszczeniu. Zaletą jest funkcja samoczyszczenia i możliwość prania padów w pralce. Napełnianie i opróżnianie pojemników także nie powinno być problematyczne.
Dobry mop elektryczny powinien być wyposażony w praktyczne funkcje ułatwiające użytkowanie, np. różne tryby czyszczenia. Warto też sprawdzić, co wchodzi w skład zestawu. Brak ładowarki oznacza dodatkowe koszty związane z jej zakupem.
Decydując się na zakup mopa elektrycznego, warto wybrać produkt renomowanego producenta. To daje pewność, że urządzenie jest niezawodne, ale także łatwy dostęp do serwisu, części wymiennych czy szerokiej gamy produktów czyszczących do różnych powierzchni przeznaczonych dla konkretnego modelu mopa elektrycznego.
Jaki domowy mop elektryczny wybrać? Ranking Kärcher
Marka Kärcher zaprojektowała innowacyjne mopy elektryczne z myślą o wygodzie użytkowania i dokładności czyszczenia. W ofercie firmy znajduje się wiele modeli - od prostych urządzeń ułatwiających codzienne prace domowe po zaawansowane sprzęty o dużej wydajności. Oto ranking mopów elektrycznych.
Podstawowy mop elektryczny
Fot.: podstawowy mop elektryczny
Pierwszy w rankingu jest bezprzewodowy mop elektryczny FC 3 Kärcher >>, który skutecznie usuwa zachlapania i palmy z każdego rodzaju podłóg twardych. To doskonała alternatywa tradycyjnego mopa i wiaderka. Kompaktowa konstrukcja i ruchoma głowica czyszcząca ułatwiają mycie podłóg w trudno dostępnych miejscach, np. pod meblami, przy krawędziach i w rogach.
System 2 zbiorników (na wodę czystą i brudną) zapewnia dokładne i efektywne czyszczenie bez rozmazywania brudu. Warto zaznaczyć, że mop elektryczny FC 3 jest samoczyszczący dzięki listwie zbierającej zabrudzenia z padów. To oznacza, że jest bezproblemowy w użytkowaniu.
FC 3 wyposażony jest w mocną baterię litowo-jonową, dzięki czemu jest mobilny i ma nieograniczony zasięg oraz zapewnia swobodę ruchów w czasie użytkowania. Czas pracy akumulatora na jednym ładowaniu wynosi 20 minut, co pozwala na umycie ok. 60 m² powierzchni, czyli średniej wielkości mieszkania. Dla ułatwienia, mop posiada wyświetlacz LED informujący o poziomie naładowania baterii.
Dobry mop elektryczny
Fot.: dobry mop elektryczny
Mop elektryczny FC 5 Kärcher to urządzenie 2 w 1 >> – myje podłogi bez uprzedniego odkurzania, ponieważ jest zaprojektowany tak, by zbierać zabrudzenia i płyny jednocześnie. Stale zwilżane przez czystą wodę 2 pady, myją podłogę, a brud jest odsysany do drugiego zbiornika. To duża oszczędność czasu i wysiłku.
FC 5 skutecznie zbiera kurz, rozlane płyny, małe okruchy i sierść zwierząt domowych z każdego rodzaju podłóg twardych. Dzięki udoskonalonej głowicy jeszcze dokładniej usuwa zabrudzenia przy ścianach, w kątach czy pod meblami.
Mop elektryczny FC 5 dostępny jest w wersji z długim kablem zasilającym (7 m) lub bezprzewodowej. Wytrzymała bateria litowo-jonowa pozwala na umycie 60 m² powierzchni w 20 minut (czas pracy na jednym ładowaniu). Trzystopniowy wyświetlacz LED pokazuje aktualny stan naładowania urządzenia.
W zestawie znajduje się stacja dokująca i czyszcząca, dzięki czemu urządzenie nie tylko łatwo przechowywać, ale także czyścić (funkcja samoczyszczenia).
Najlepszy mop elektryczny – mycie podłóg bez odkurzania
Fot.: najlepszy mop elektryczny
Ranking zamyka mop elektryczny FC 7 >> – nowość od Kärcher. To najlepszy bezprzewodowy mop elektryczny do czyszczenia wszystkich rodzajów podłóg bez wcześniejszego ich odkurzania.
FC 7 wyposażony jest aż w 4 pady z mikrofibry, które efektywnie i dokładnie usuwają każdy rodzaj codziennych zabrudzeń mokrych i suchych. Dla jak najlepszych rezultatów sprzątania dodatkowo posiada praktyczne funkcje – 2 tryby czyszczenia oraz funkcję Boost. Dzięki temu można regulować ilość podawanej wody oraz prędkość obrotową padów w zależności od rodzaju podłogi i zabrudzenia. Poziom 1 przeznaczony jest do powierzchni drewnianych, 2 zaś do kamiennych. Z kolei funkcja Boost umożliwia usunięcie uporczywych zabrudzeń.
To jednak nie wszystko. Mop elektryczny FC 7 posiada także inteligentny system monitorowania poziomu napełnienia zbiornika, informujący o pustym zbiorniku czystej i brudnej wody. Zabezpieczenie przed przepełnieniem powoduje, że urządzenie automatycznie się wyłącza, gdy zbiornik na zanieczyszczenia nie zostanie opróżniony.
Najlepszy bezprzewodowy mop elektryczny wyposażony jest w wytrzymałą baterię litowo-jonową, której czas pracy wynosi aż 45 minut. Dzięki temu można umyć nawet 135 m² podłogi.
Zobacz film, jak w praktyce działa najlepszy mop elektryczny: