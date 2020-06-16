Mop parowy a panele i podłogi drewniane: czy można?

Jaki mop parowy do paneli i podłóg drewnianych wybrać?

Jeżeli rozglądasz się za mopem parowym do paneli podłogowych, zwróć uwagę na kilka ważnych parametrów. Istotna jest moc urządzenia, bo to od niej zależy, jak szybko sprzęt będzie gotowy do pracy.

Na wygodę użytkowania wpływają także: długość przewodu zasilającego, waga urządzenia oraz pojemność zbiornika na wodę.

Dodatkowym plusem będzie to, że pojemnik można swobodnie wyjmować, co ułatwi jego napełnianie oraz czyszczenie. Kolejnym atutem jest możliwość wybrania jednego z kilku trybów działania w zależności od tego, jaką powierzchnię zamierzamy czyścić (innej ilości pary wymagają drewniana podłoga, płytki czy dywan).

Ważne jest także solidne wykonane. Mop parowy to sprzęt, który kupujemy na długie lata, dlatego stawiajmy na sprawdzone rozwiązania i producentów z szeroką gamą oferowanych urządzeń.

W ofercie Kärcher do podłogi znajdziesz mopy parowe, które pozwalają dokładnie umyć panele, parkiet, płytki i inne rodzaje podłóg – bez detergentów i ryzyka przemoczenia powierzchni.

1. Mop parowy SC 1 Upright

Lekki, kompaktowy i gotowy do pracy w mniej niż minutę. Idealny do codziennego czyszczenia paneli, płytek i podłóg drewnianych. Wyposażony w dyszę EasyFix z systemem mocowania ściereczki na rzep, dzięki czemu nie trzeba się schylać.

2. Mop parowy SC 2 Upright

Model z regulacją intensywności pary w zależności od rodzaju podłogi. Nagrzewa się w 30 sekund i usuwa do 99,99% bakterii domowych. W zestawie znajduje się nakładka z mikrofibry, która delikatnie, ale skutecznie czyści powierzchnię.

3. Mop parowy SC 3 EasyFix

To mop parowy o dużej mocy i krótkim czasie nagrzewania – gotowa do użycia w 30 sekund. Posiada funkcję automatycznego odkamieniania i system wymiany filtra, co znacznie wydłuża żywotność urządzenia. Doskonała do większych powierzchni. Można go z powodzeniem używać także do innych powierzchni!

Dla osób, które chcą szczególnie zadbać o delikatne powierzchnie, dostępny jest także zestaw ściereczek do posadzek delikatnych Sensitive EasyFix. Ściereczki te przenoszą mniej wilgoci i ciepła, dlatego doskonale nadają się do paneli i podłóg drewnianych, zapewniając skuteczne, a jednocześnie bezpieczne czyszczenie.