Usuwanie zanieczyszczeń za pomocą pary wodnej: mop parowy Kärcher SC 2 Upright EasyFix czyści wszystkie posadzki twarde o zamkniętej strukturze — nawet drewniane. Dzięki zintegrowanej, łatwej w obsłudze 2-stopniowej kontroli przepływu pary mop Kärcher usuwa do 99,999% koronawirusów¹⁾ oraz 99,99% wszystkich bakterii²⁾ powszechnie występujących w gospodarstwach domowych. Mop nagrzewa się w mgnieniu oka i jest natychmiastowo gotowy do użytku dzięki napełnianemu i wyjmowanemu pojemnikowi na świeżą wodę, który wyposażony jest również we wkład odkamieniający. Kolorowe kontrolki LED na uchwycie wskazują stan pracy urządzenia. Doskonałe połączenie: aby zapewnić jeszcze dokładniejsze czyszczenie i szybką zmianę ściereczek bez kontaktu z zanieczyszczeniami, ściereczki z mikrofibry Kärcher mocuje się do dyszy podłogowej EasyFix na rzep.