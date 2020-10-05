Czym myć panele podłogowe? Szybkie mycie paneli bez smug
Mycie paneli podłogowych nie zawsze daje pożądany efekt, mimo włożonego wysiłku. Często widoczne są smugi. W tym poradniku poznasz urządzenia, które wesprą Cię w utrzymywaniu higieny i nienagannego wyglądu podłogi z paneli bez ich uszkadzania.
Czym myć panele? Domowe sposoby
Systematyczne mycie paneli to warunek utrzymania czystości w domu, ale także zachowania ładnego wyglądu i dobrego stanu podłogi.
Jak myć panele domowymi sposobami? Aby sprzątanie było efektywne, należy zacząć od pozbycia się kurzu i innych drobnych zanieczyszczeń. W tym celu najlepiej sięgnąć po odkurzacz, który zrobi to dokładnie. Staranne usunięcie wszelkich zanieczyszczeń, np. piasku naniesionego z zewnątrz, ochroni podłogę przed zarysowaniem i uszkodzeniem powłok zabezpieczających oraz dekoracyjnych.
Dokładnie odkurzoną podłogę można umyć. Warto pamiętać, że panele nie lubią nadmiaru wody ani zbyt dużej ilości detergentów. Zbyt mokry mop lub ścierka mogą spowodować, że między panele dostanie się woda i zaczną puchnąć. Także podkład może ulec zamoczeniu.
Czym najlepiej myć panele? Wybór jest duży, szczególnie jeśli chodzi o gotowe płyny. Należy jednak pamiętać, by użyć takiej ilości, jaką zaleca producent. Są także domowe sposoby na mycie paneli. W tym przypadku sprawdzi się ocet (1 szklanka na 5l wody), który nabłyszczy podłogę. Minusem może być przykry zapach po sprzątaniu. Aby go zneutralizować, można dodać kilka kropli olejku eterycznego.
Najpopularniejszym sposobem mycia podłogi jest użycie ciepłej wody i odrobiny płynu do naczyń. Ta metoda pozwala na uniknięcie smug. Kolejnym sposobem na zapobieganie nieestetycznym śladom jest mycie paneli zgodnie z kierunkiem ich ułożenia, czyli wzdłuż, a nie w poprzek łączeń.
Gdy umyte panele wyschną, warto je nabłyszczyć, by stworzyć warstwę, która zapobiegnie gromadzeniu się kurzu oraz ochroni podłogę przed uszkodzeniami mechanicznymi. Pastowanie zniweluje drobne ryski i nada podłodze piękny połysk.
Aby panele podłogowe były w dobrym stanie przez długi czas, należy o nie regularnie dbać. Wymaga to sporo czasu i zaangażowania, ale są sposoby, które ułatwią to zadanie.
Czym myć panele podłogowe? Jak ułatwić sobie tę czynność?
W celu ułatwienia sobie mozolnego i pracochłonnego mycia paneli podłogowych, warto sięgnąć po specjalnie do tego zaprojektowane urządzenia. Taki sprzęt poradzi sobie o wiele lepiej niż tradycyjny mop, a efekty będą olśniewające.
Jednym z takich urządzeń jest mop elektryczny Kärcher. To doskonałe rozwiązanie do szybkiego mycia niemal wszystkich rodzajów podłóg. Wśród oferowanych modeli dostępne są takie, które skutecznie myją powierzchnie (np. bezprzewodowy mop elektryczny FC 3) oraz łączące funkcje odkurzacza i mopa w jednym (mop elektryczny FC 5, także w wersji bezprzewodowej). Mała wilgoć resztkowa (podłoga jest sucha po ok. 2 minutach) pozostawiona po pracy sprawia, że urządzenie jest idealne do czyszczenia paneli.
Fot.: mycie paneli podłogowych mopem elektrycznym
Dlaczego warto myć panele mopem elektrycznym? Przede wszystkim z tego względu, że podłogi są do 20% czystsze niż w przypadku tradycyjnego mopa. Wynika to ze specyfiki pracy urządzenia, które czyści powierzchnie dzięki ciągłemu dopływowi świeżej wody i innowacyjnej funkcji samooczyszczania. Pady z mikrofibry są na bieżąco zwilżane świeżą wodą, podczas gdy cały brud z podłogi jest odprowadzany do specjalnego zbiornika (system 2 pojemników). Dzięki szerokiej gamie środków czyszczących i pielęgnacyjnych można podnieść skuteczność usuwania uporczywych zabrudzeń. Zaletami są także smukła konstrukcja i ruchomy przegub obrotowy, dzięki czemu można dotrzeć do trudno dostępnych miejsc.
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Warto wspomnieć, że model FC 5 myje podłogi bez konieczności wcześniejszego ich odkurzania (jeżeli podłoga nie jest mocno zabrudzona, jeśli zaś jest zaleca się odkurzyć ja przed pracą mopem FC 5). Elektrycznie napędzane pady (500 obrotów na minutę) obracają się w przód, usuwają suche oraz lekkie zabrudzenia i jednocześnie wycierają podłogę w jednym przejściu. System odkurzający znajdujący się nad nimi, zasysa wodę z zabrudzeniami do zbiornika.
Kolejnym urządzeniem, które zaoszczędzi czas podczas sprzątania, jest odkurzacz parowy SV 7 Kärcher. Łączy zalety parownic i odkurzaczy. Jest to urządzenie o 3 zastosowaniach. Umożliwia:
- czyszczenie parowe,
- odkurzanie parowe
- oraz odkurzanie na sucho.
Dzięki temu szybko i bez wysiłku można umyć panele. Jednoczesne nanoszenie pary i zasysanie jej wraz z zabrudzeniami zapewnia skuteczne pozbycie się brudu z podłogi. Regulacja siły ssania (4 poziomy) oraz wydatku pary (5 stopni) pozwala na dokładne wyczyszczenie powierzchni niezależnie od stopnia jej zabrudzenia. Odkurzacz parowy Kärcher jest doskonały do paneli, ponieważ nie pozostawia wody na powierzchni i czyści bez zacieków. To także ekologiczny sposób na sprzątanie bez detergentów. Do paneli zaleca się mały wydatek pary, gdyż jest to materiał wrażliwy.
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Czym myć panele, żeby błyszczały?
Panele podłogowe z biegiem czasu matowieją. Czym je umyć, żeby się błyszczały? Jednym z domowych sposobów jest czyszczenie zimną wodą z dodatkiem octu (2 łyżki na 5 l wody). Podobnie działa płyn zrobiony z 2 szklanek wody, połowy szklanki octu oraz 2 łyżek oliwy z oliwek. Takim roztworem należy spryskać umytą ciepłą wodą podłogę. Na koniec wypolerować suchą szmatką.
Dostępne są także gotowe preparaty do nabłyszczania paneli. Środki te zawierają polimery. Wnikają one w porowatą powierzchnię podłogi i tworzą powłokę ochronną, która zabezpiecza przed drobnymi uszkodzeniami. Dzięki nabłyszczeniu panele łatwiej się także myje.
Jak mieć lśniące podłogi bez wysiłku? Okazuje się, że to możliwe. Nowoczesna froterka Kärcher pozwala szybko i bez trudu przywrócić podłogom blask i sprawić, że będą wyglądały jak nowe. Wystarczy nanieść środek pielęgnacyjny na czystą podłogę i polerować powierzchnię do uzyskania żądanego połysku. Trójkątna głowica polerująca dociera do narożników i krawędzi. Pył jest na bieżąco odsysany. Polerka jest łatwa w użyciu i posiada ergonomiczny uchwyt.
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Czym myć podłogę z paneli po remoncie?
Sprzątanie po remoncie jest równie wyczerpującym zajęciem jak sam remont. Przede wszystkim warto pamiętać, że mycie podłóg odbywa się na samym końcu, tak aby pył z sufitów i ścian nie opadał na czystą podłogę.
Tradycyjnie w tym celu wykorzystuje się wiadro z wodą i płynem, ale oznacza to mozolne szorowanie uporczywych zabrudzeń. Dlatego, aby ułatwić sobie zadanie, warto wykorzystać odkurzacz parowy SV 7 Kärcher. Gorąca para wodna pod wysokim ciśnieniem doskonale poradzi sobie z brudem po remoncie. Zaletą odkurzacza jest także to, że wszystkie zanieczyszczenia zostają wciągnięte do środka. Dzięki temu można uniknąć kontaktu z brudem.
Czym myć panele podłogowe laminowane?
Panele laminowane są odporne na zabrudzenia, ścieranie oraz promieniowanie słoneczne, ale przyciągają kurz. Do ich czyszczenia stosuje się antystatyczne płyny (zapobiegają osadzaniu się kurzu), które nanosi się miękką ściereczką z mikrofibry lub mopem z mikrowłóknami. Ważne, aby nie uszkodzić laminatu, ponieważ nie nadaje się do renowacji. Dlatego mopy sznurkowe nie są polecane do mycia, z uwagi na to, że zbierają piach, który może rysować powierzchnię ochronną. Podłogę z paneli laminowanych można również pielęgnować domowymi sposobami. Sprawdzi się woda z płynem do mycia naczyń, a także woda z dodatkiem octu. Warto pamiętać, aby przed czyszczeniem dokładnie usunąć kurz i inne zabrudzenia, a także nie moczyć paneli dużą ilością wody.
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