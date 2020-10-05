Czym myć panele podłogowe? Szybkie mycie paneli bez smug

Czym myć panele? Domowe sposoby

Systematyczne mycie paneli to warunek utrzymania czystości w domu, ale także zachowania ładnego wyglądu i dobrego stanu podłogi.

Jak myć panele domowymi sposobami? Aby sprzątanie było efektywne, należy zacząć od pozbycia się kurzu i innych drobnych zanieczyszczeń. W tym celu najlepiej sięgnąć po odkurzacz, który zrobi to dokładnie. Staranne usunięcie wszelkich zanieczyszczeń, np. piasku naniesionego z zewnątrz, ochroni podłogę przed zarysowaniem i uszkodzeniem powłok zabezpieczających oraz dekoracyjnych.

Dokładnie odkurzoną podłogę można umyć. Warto pamiętać, że panele nie lubią nadmiaru wody ani zbyt dużej ilości detergentów. Zbyt mokry mop lub ścierka mogą spowodować, że między panele dostanie się woda i zaczną puchnąć. Także podkład może ulec zamoczeniu.

Czym najlepiej myć panele? Wybór jest duży, szczególnie jeśli chodzi o gotowe płyny. Należy jednak pamiętać, by użyć takiej ilości, jaką zaleca producent. Są także domowe sposoby na mycie paneli. W tym przypadku sprawdzi się ocet (1 szklanka na 5l wody), który nabłyszczy podłogę. Minusem może być przykry zapach po sprzątaniu. Aby go zneutralizować, można dodać kilka kropli olejku eterycznego.

Najpopularniejszym sposobem mycia podłogi jest użycie ciepłej wody i odrobiny płynu do naczyń. Ta metoda pozwala na uniknięcie smug. Kolejnym sposobem na zapobieganie nieestetycznym śladom jest mycie paneli zgodnie z kierunkiem ich ułożenia, czyli wzdłuż, a nie w poprzek łączeń.

Gdy umyte panele wyschną, warto je nabłyszczyć, by stworzyć warstwę, która zapobiegnie gromadzeniu się kurzu oraz ochroni podłogę przed uszkodzeniami mechanicznymi. Pastowanie zniweluje drobne ryski i nada podłodze piękny połysk.

Aby panele podłogowe były w dobrym stanie przez długi czas, należy o nie regularnie dbać. Wymaga to sporo czasu i zaangażowania, ale są sposoby, które ułatwią to zadanie.