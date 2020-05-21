Pranie dywanu: jak i czym wyczyścić dywan?

Rodzaje dywanów ze względu na rodzaj materiału i długość włosia – czy można je prać?

Wyróżniamy dwie kategorie dywanów:

mianowicie dywany z materiałów naturalnych





oraz wykonane z materiałów sztucznych.



Dywany naturalne to na przykład dywany wełniane, które są miękkie i stosunkowo odporne na zabrudzenia, ale też ryzykowne w przypadku osób z alergiami (alergikom odradza się wełnę). Inne dywany naturalne to te wykonane z jedwabiu, bawełny, sizal, juty oraz ze skóry.

Z kolei wśród włókien sztucznych wyróżnia się polipropylen, akryl, wiskozę, poliester i wiele innych.

Różnorodność materiałów, możliwość ich modyfikacji, mnogość wzorów i kolorów, a także opcji z długością włosia, sprawiają, że dywany są ciekawym elementem wnętrza. Wybierając dywan, zwróć uwagę, jak powinno się go odświeżać i prać – czasem wymagane jest pranie na sucho (o tym poniżej).

Czy wszystkie dywany można prać? Pomocne będą oznaczenia na metce, z których dowiesz się, czy dywan nadaje się do prania chemicznego, czy chłonie wodę, czy jest odporny na mole i inne insekty oraz czy może być prany na mokro.



Dywany naturalne

Dywany i wykładziny z naturalnych materiałów powinny być regularnie odkurzane i trzepane. Dywany tego typu nie lubią tarcia, gorącej wody i naturalnego suszenia, za to nadają się do prania mokrego, w tym w pralce, ale pod warunkiem, że zaznaczone jest to w informacjach od producenta.

Mało tego, uważa się, że pranie na mokro z użyciem wody jest jedynym, jak dotąd przetestowanym sposobem na usunięcie z naturalnych dywanów plam i innych zabrudzeń, które wniknęły głęboko w runo.

Rodzaje dywanów naturalnych i sposób ich czyszczenia:

- dywany wełniane: mogą być prane na mokro,

- dywany bawełniane: mogą być prane na mokro,

- dywany z jedwabiu: mogą być prane na mokro, ale zaleca się pranie suche,

- dywany z sizal: mogą być prane na mokro,

- dywany z juty: nie zaleca się ani prania, ani czyszczenia dywanu (za wyjątkiem plam, które przeciera się delikatnie szmatką),

- dywany ze skóry: nadają się do prania suchego, zmoczenie takiego dywanu powoduje odkształcenia.



Dywany ze sztucznych materiałów

Dywany ze sztucznych materiałów są bardziej odporne na zabrudzenia niż włókna naturalne, do tego świetnie wyglądają przez długi czas dzięki regularnemu odkurzaniu.

Dzięki ich zwiększonej wytrzymałości co do zasady można je prać w pralce oraz na mokro. Jednak – jak w przypadku każdego dywanu – upewnij się co do dozwolonego sposobu czyszczenia na metce.

Rodzaje dywanów sztucznych i sposób ich czyszczenia:

- dywany polipropylenowe, w tym modele PP HS oraz PP HSF: mogą być prane na mokro, ale powinny schnąć przynajmniej 12 godzin,

- dywany akrylowe: można prać na mokro, można używać również silnych odplamiaczy,

- dywany poliestrowe: można prać na mokro, można używać również silnych odplamiaczy,

- dywany wiskozowe: można prać na mokro, nie zaleca się stosowania odplamiaczy.



Rodzaje dywanów ze względu na długość włosia

Samo włosie narzuca sposób pielęgnacji. Dywany z długim włosiem, zwłaszcza typu shaggy, nie nadają się do prania w pralce, ponieważ dochodzi wówczas do zniszczenia włókna. To, czy dany dywan z krótkim włosiem nadaje się do prania na mokro, zależy od materiału i chłonności, a także zastosowanego kleju. Podczas prania może dojść do rozpuszczenia kleju, w rezultacie dywan po praniu będzie nadawał się jedynie do wyrzucenia.

Jedno jest pewne: każdy dywan należy traktować łagodnymi środkami piorącymi, a najlepiej całkowicie z nich zrezygnować na rzecz prania parą wodną, która nie narusza włókien, a pomaga pozbyć się nawet niewidocznego brudu zalegającego w runie.

Rodzaje dywanów i sposób ich czyszczenia:

- dywany płaskie lub bez włosia, z krótkim włosiem: najlepiej sprawdzi się turboszczotka czyli ssawka z obracająca się szczotką walcową,