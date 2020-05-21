Pranie dywanu: jak i czym wyczyścić dywan?
Czyszczenie i pranie dywanu jest wymagającym zadaniem, ponieważ pod uwagę musisz wziąć nie tylko rodzaj materiału, ale także rodzaj zabrudzenia. Wymiociny, mocz i sierść psa, guma do żucia – to tylko niektóre wyzwania i nadzwyczajne przypadki, ale o dywan należy dbać regularnie. Jak to zrobić? Niezbędny okazuje się odkurzacz piorący, który poradzi sobie z każdą plamą!
Dywany to nadal najczęściej spotykany element wnętrza w polskich domach. Ozdobne wzory, ciekawe materiały oraz dopasowane kształty sprawiają, że mieszkanie nabiera cieplejszego wyglądu. Jednak ich wybór powiązany jest również z koniecznością regularnego odświeżania oraz prania.
Bardzo brudny dywan to doskonałe siedlisko dla bakterii, wirusów i roztoczy – a to z kolei nie jest dobre dla Twojego zdrowia. Dowiedz się, jakie jest najskuteczniejsze czyszczenie dywanu w zależności od rodzaju materiału i długości włosia.
Rodzaje dywanów ze względu na rodzaj materiału i długość włosia – czy można je prać?
Wyróżniamy dwie kategorie dywanów:
- mianowicie dywany z materiałów naturalnych
- oraz wykonane z materiałów sztucznych.
Dywany naturalne to na przykład dywany wełniane, które są miękkie i stosunkowo odporne na zabrudzenia, ale też ryzykowne w przypadku osób z alergiami (alergikom odradza się wełnę). Inne dywany naturalne to te wykonane z jedwabiu, bawełny, sizal, juty oraz ze skóry.
Z kolei wśród włókien sztucznych wyróżnia się polipropylen, akryl, wiskozę, poliester i wiele innych.
Różnorodność materiałów, możliwość ich modyfikacji, mnogość wzorów i kolorów, a także opcji z długością włosia, sprawiają, że dywany są ciekawym elementem wnętrza. Wybierając dywan, zwróć uwagę, jak powinno się go odświeżać i prać – czasem wymagane jest pranie na sucho (o tym poniżej).
Czy wszystkie dywany można prać? Pomocne będą oznaczenia na metce, z których dowiesz się, czy dywan nadaje się do prania chemicznego, czy chłonie wodę, czy jest odporny na mole i inne insekty oraz czy może być prany na mokro.
Dywany naturalne
Dywany i wykładziny z naturalnych materiałów powinny być regularnie odkurzane i trzepane. Dywany tego typu nie lubią tarcia, gorącej wody i naturalnego suszenia, za to nadają się do prania mokrego, w tym w pralce, ale pod warunkiem, że zaznaczone jest to w informacjach od producenta.
Mało tego, uważa się, że pranie na mokro z użyciem wody jest jedynym, jak dotąd przetestowanym sposobem na usunięcie z naturalnych dywanów plam i innych zabrudzeń, które wniknęły głęboko w runo.
Rodzaje dywanów naturalnych i sposób ich czyszczenia:
- dywany wełniane: mogą być prane na mokro,
- dywany bawełniane: mogą być prane na mokro,
- dywany z jedwabiu: mogą być prane na mokro, ale zaleca się pranie suche,
- dywany z sizal: mogą być prane na mokro,
- dywany z juty: nie zaleca się ani prania, ani czyszczenia dywanu (za wyjątkiem plam, które przeciera się delikatnie szmatką),
- dywany ze skóry: nadają się do prania suchego, zmoczenie takiego dywanu powoduje odkształcenia.
Dywany ze sztucznych materiałów
Dywany ze sztucznych materiałów są bardziej odporne na zabrudzenia niż włókna naturalne, do tego świetnie wyglądają przez długi czas dzięki regularnemu odkurzaniu.
Dzięki ich zwiększonej wytrzymałości co do zasady można je prać w pralce oraz na mokro. Jednak – jak w przypadku każdego dywanu – upewnij się co do dozwolonego sposobu czyszczenia na metce.
Rodzaje dywanów sztucznych i sposób ich czyszczenia:
- dywany polipropylenowe, w tym modele PP HS oraz PP HSF: mogą być prane na mokro, ale powinny schnąć przynajmniej 12 godzin,
- dywany akrylowe: można prać na mokro, można używać również silnych odplamiaczy,
- dywany poliestrowe: można prać na mokro, można używać również silnych odplamiaczy,
- dywany wiskozowe: można prać na mokro, nie zaleca się stosowania odplamiaczy.
Rodzaje dywanów ze względu na długość włosia
Samo włosie narzuca sposób pielęgnacji. Dywany z długim włosiem, zwłaszcza typu shaggy, nie nadają się do prania w pralce, ponieważ dochodzi wówczas do zniszczenia włókna. To, czy dany dywan z krótkim włosiem nadaje się do prania na mokro, zależy od materiału i chłonności, a także zastosowanego kleju. Podczas prania może dojść do rozpuszczenia kleju, w rezultacie dywan po praniu będzie nadawał się jedynie do wyrzucenia.
Jedno jest pewne: każdy dywan należy traktować łagodnymi środkami piorącymi, a najlepiej całkowicie z nich zrezygnować na rzecz prania parą wodną, która nie narusza włókien, a pomaga pozbyć się nawet niewidocznego brudu zalegającego w runie.
Rodzaje dywanów i sposób ich czyszczenia:
- dywany płaskie lub bez włosia, z krótkim włosiem: najlepiej sprawdzi się turboszczotka czyli ssawka z obracająca się szczotką walcową,
- dywany typu carving, z różną długością włosia: najlepiej sprawdzi się turboszczotka,
- dywany z długim włosiem typu shaggy: charakteryzują się włochatą powierzchnią, przez to odradzane jest pranie w pralce, za to znakomicie sprawdzi się odkurzacz piorący,
- dywany pętelkowe cut&loop: rzadko spotykane, najczęściej łączone z shaggy, stąd odradzane jest pranie w pralce. By pozbyć się zanieczyszczeń, które umiejscowiły się głęboko w runie dywanu, warto wykorzystać siłę ssącą odkurzacza. Możliwe jest czyszczenie odkurzaczem piorącym ale tylko i wyłącznie detergentami, które nie zniszczą włosia.
Rodzaje zabrudzeń na dywanach i sposoby ich usuwania
Bez względu na rodzaj, zabrudzenia należy usuwać je jak najszybciej, aby brud miał jak najkrótszy kontakt z włosiem dywanu!
Zabrudzenia sypkie
Ten rodzaj zabrudzeń jest praktycznie łatwy do usunięcia, ponieważ sprowadza się do zebrania resztek z dywanu i porządnego odkurzenia. Jeżeli pozostanie plama, należy delikatnie ją umyć, stosując łagodny detergent punktowo.
Przykładowe zabrudzenia sypkie: jedzenie (chrupki, chipsy, płatki śniadaniowe), kurz, sierść zwierząt, połamane kredki itp.
Kłopot zaczyna się w przypadku wplątanej plasteliny czy gumy do żucia we włosie. Pomocne będą kostki lodu, które należy przyłożyć aż do rozpuszczenia, a potem łagodnie usunąć bądź wydrapać podatne na kruszenie produkty.
Zabrudzenia mokre
Wylane produkty, takie jak: wino, herbata, kawa najczęściej zasychają i o wiele trudniej jest je później usunąć, stąd tego typu zabrudzenia należy szybko zneutralizować, na przykład przykładając papierowy ręcznik.
Przykładowe zabrudzenia mokre: błoto, tłuszcze, oleje, wymiociny, jedzenie (jajka, sosy, nabiał itp.), napoje (soki, gorące napoje, wino - zwłaszcza czerwone), wosk, pasty do butów, chemia gospodarcza, farby, kosmetyki, mocz zwierząt itp.
Ten rodzaj plam jest szczególnie dokuczliwy, ponieważ wiąże się z wnikaniem zanieczyszczenia we włókno dywanu. Ponadto generują nieprzyjemne zapachy.
Okazuje się, że zwykłe wietrzenie nie pomaga, a olejki eteryczne tylko maskują zapachy i potęgują nieprzyjemne doznania. Jak zatem uporać się z takimi niespodziankami?
Sprawdzi się odkurzacz piorący, który zbiera drobne suche zanieczyszczenia: na przykład włosy, sierść czy okruszki oraz czyści metodą ekstrakcji (spryskiwania i odsysania, która polega na naniesieniu na powierzchnię roztworu środka czyszczącego, a następnie odessaniu go wraz z rozpuszczonym brudem w tym samym przejściu roboczym. Taka metoda gwarantuje dogłębne usuwanie plam i tym samym pozwala pozbyć się nieprzyjemnych zapachów.
Czasem przed tym zabiegiem może być konieczne użycie odplamiacza, zwłaszcza przy długo zalegających zabrudzeniach. Pomaga też praca w trybie 2 przejść roboczych – z przerwą na dłuższą reakcję środka czyszczącego.
Domowe czyszczenie dywanu: soda i ocet
Stosowanie naturalnych środków do czyszczenia dywanu jest wskazane, zwłaszcza jeśli w mieszkaniu przebywają alergicy, osoby starsze lub małe dzieci. Domowe sposoby uwzględniają najczęściej sodę oczyszczoną oraz ocet, które można ze sobą połączyć, by utworzyć preparat do czyszczenia dywanów. Czy jest to jednak skuteczne?
Wprawdzie przygotowana pasta może pomóc rozpuścić plamę i zneutralizować przykry zapach chociaż w minimalnym stopniu, ale nie pozostanie to bez wpływu na włókno – stąd producenci zaznaczają, aby stosować wyłącznie rekomendowane środki piorące.
Jak i czym wyczyścić dywan – najlepszy sposób
Jeśli posiadasz w domu dywany, których czyszczenie możliwe jest za pomocą odkurzacza piorącego to będzie to najlepszy sposób na ich odświeżenie. Takim sprzętem gruntownie wyczyścisz dywany, wykładziny tekstylne, ale też tapicerkę meblową i samochodową metodą ekstrakcji. Co więcej, odkurzacz piorący Kärcher pozwala na szybkie i skuteczne czyszczenie dywanu zarówno na mokro, jak i na sucho.
Fot.: skuteczne pranie dywanu
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Odkurzacze do dywanów z serii SE, są wielofunkcyjnymi urządzeniami do prania, odkurzania i czyszczenia powierzchni. To, co je łączy, to dokładność i wygoda, ponieważ zbierają zabrudzenia już przy jednym podejściu.
Fot.: popularny i skuteczny odkurzacz piorący
Najpopularniejszym modelem jest odkurzacz piorący SE 4001 Special wyposażony w zewnętrznie zamontowany, przezroczysty zbiornik wody czystej, dzięki czemu możesz obserwować, ile roztworu roboczego nam pozostało. Do tego zbiornik łatwo napełnisz bez konieczności otwierania odkurzacza. Odkurzacz można stosować również jako tradycyjny odkurzacz na sucho, po doposażeniu w filtr catridgowy. W takiej konfiguracji razem z uniwersalną szczotką podłogową (w zestawie) może być z powodzeniem stosowany jako odkurzacz na co dzień.
Czyszczenie dywanu na sucho
Podstawowym sposobem dbania o dywan jest regularne i dokładne odkurzanie – to właśnie czyszczenie na sucho. Czynność ta zazwyczaj wystarcza, by pozbyć się wierzchniej warstwy kurzu i brudu, która zalega na dywanie. Przy wyborze odkurzacza kieruj się siłą ssącą. Warto odnotować, że omawiane domowe modele odkurzaczy z funkcją prania wyposażone są w silniki o mocy 1400 W.
Czyszczenie dywanu na mokro odkurzaczem piorącym
Problemy z czyszczeniem dywanu zaczynają się, gdy pojawiają się plamy lub gdy dywan brzydko pachnie (co często zdarza się na przykład u posiadaczy zwierząt) – wtedy z pomocą przychodzi pranie na mokro odkurzaczem piorącym, w którym wykorzystywana jest chemia, jak na przykład środek do czyszczenia dywanów w płynie RM 519 wyróżniający się wysoką wydajnością i starcza na dłużej.
Fot.: pranie dywanu odkurzaczem piorącym – zasada działania
Odkurzacz piorący rozprowadza roztwór wody ze środkiem czyszczącym po dywanie, a następnie go odsysa wraz z zalegającym brudem. Po takim zabiegu pozostaw dywan do wyschnięcia przynajmniej na kilka godzin.
Pamiętaj, że przed zastosowaniem jakichkolwiek środków do czyszczenia dywanów należy dokładnie wytrzepać i odkurzyć dywan. Usunięcie trudniejszych zabrudzeń, takich jak plamy z wina, herbaty, kawy, mleka, ketchupu, wymiociny, mocz, może wymagać zastosowania odplamiaczy, jednak upewnij się, że nie zniszczy on dywanu i wykonaj test stabilności koloru na małym, najlepiej niewidocznym fragmencie.
Pranie dywanu lub wykładziny odkurzaczem piorącym – zalety
Dzięki urządzeniom Kärcher pozbędziesz się w szybki sposób brudu, a także zabrudzeń mokrych i suchych. Co więcej, odkurzacz piorący nie tylko perfekcyjnie wyczyści dywan, ale też usunie nieprzyjemny zapach. Obsługa sprzętu jest banalnie prosta, dzięki czemu każdą czynność wykonasz bez wysiłku i zapomnisz o uporczywym szorowaniu dywanu czy zmaganiu się z trudnymi plamami. Co zyskasz? Zyskasz niezawodny sprzęt na lata, a przede wszystkim czysty dywan, który będzie piękną ozdobą Twojego domu.