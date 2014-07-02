RM 519 Środek do czyszczenia dywanów i tapicerek w płynie, 1l

Szybkoschnący środek skutecznie usuwający brud gromadzący się na co dzień podczas zwykłego użytkowania dywanu i mebli tapicerowanych.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 1
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 6
Waga (kg) 1
Waga z opakowaniem (kg) 1,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 90 x 90 x 215

Właściwości

  • Szybkie schnięcie
  • Czyści dokładnie
  • Idealny do czyszczenia okazjonalnego
  • Dostosowany do urządzeń firmy Kärcher z gwarantowaną kompatybilnością materiałową
  • Korpus butelki wykonany jest w 100% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu
  • Wyprodukowano w Niemczech
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
  • EUH 210 Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Wideo

Zastosowania
  • Wykładzina/dywan
  • Dywany
  • Tapicerka
  • Siedzenia samochodowe