RM 519 Środek do czyszczenia dywanów i tapicerek w płynie, 1l
Szybkoschnący środek skutecznie usuwający brud gromadzący się na co dzień podczas zwykłego użytkowania dywanu i mebli tapicerowanych.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wielkość opakowania (l)
|1
|Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.)
|6
|Waga (kg)
|1
|Waga z opakowaniem (kg)
|1,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|90 x 90 x 215
Właściwości
- Szybkie schnięcie
- Czyści dokładnie
- Idealny do czyszczenia okazjonalnego
- Dostosowany do urządzeń firmy Kärcher z gwarantowaną kompatybilnością materiałową
- Korpus butelki wykonany jest w 100% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu
- Wyprodukowano w Niemczech
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
- EUH 210 Karta charakterystyki dostępna na żądanie.
Wideo
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Wykładzina/dywan
- Dywany
- Tapicerka
- Siedzenia samochodowe