Jaki najlepszy mop parowy do domu? Ranking Kärcher
Czyszczenie parą jest doskonałą alternatywą konwencjonalnych metod czyszczenia. Czym się kierować przy wyborze domowego mopa parowego?
Co to jest i jak działa mop parowy?
Mop parowy to urządzenie elektryczne, które z wyglądu przypomina odkurzacz pionowy. Służy do czyszczenia różnych powierzchni przy pomocy strumienia gorącej pary wodnej. Główne elementy konstrukcji to: uchwyt, zbiornik na wodę, grzałka oraz głowica czyszcząca.
Zasada działania mopa parowego jest prosta. Woda ze zbiornika jest podgrzewana przez grzałkę do temperatury wrzenia. Powstaje w ten sposób para wodna, która pod ciśnieniem wydostaje się na zewnątrz przez głowicę. Cząsteczki brudu nagrzewają się szybciej niż czyszczona powierzchnia, przez co powstaje duża różnica temperatur. Dzięki temu powstają odkształcenia termiczne sprzyjające odspajaniu się zabrudzeń. Dodatkowo mikroskopijne cząsteczki pary wodnej dokładnie penetrują każdą szczelinę i skutecznie usuwają zabrudzenia z podłóg bez użycia detergentów.
Mopy parowe idealnie sprawdzają się do czyszczenia praktycznie wszystkich rodzajów podłóg (o pewnych ograniczeniach w dalszej części tekstu), a także odświeżania dywanów, tapicerki i materacy. Urządzenia te mają szeroki zakres zastosowania i radzą sobie z różnego rodzaju zabrudzeniami, nawet tymi zaschniętymi czy po remoncie (szczególnie przydatne do czyszczenia fug).
Zalety czyszczenia parowego – najważniejsze korzyści
Czyszczenie parą wodną to najbardziej efektywny sposób na pozbycie się zabrudzeń. Sekret tkwi w połączeniu mocy ciśnienia pary wodnej i wysokiej temperatury. Wynika z tego wiele korzyści i zalet, które potwierdzają pozytywne opinie o mopach parowych.
Przede wszystkim mopy parowe są niezwykle skuteczne i dokładne w usuwaniu zabrudzeń.
Czyszczenie odbywa się wyłącznie z użyciem wody, nie trzeba stosować żadnych środków chemicznych. Dzięki temu sprzątanie jest wydajne i oszczędne, ale także ekologiczne oraz przyjazne dla alergików i małych dzieci (na powierzchniach nie zostają alergeny).
Wysoka temperatura ma działanie dezynfekujące i przy odpowiednim zastosowaniu może skutecznie usuwać 99,999% wirusów (w tym koronawirusów), bakterii, roztoczy i innych drobnoustrojów. Czyszczenie parą to gwarancja higienicznej czystości. Przy tym jest to niezwykle łatwe, szybkie i nie wymaga wysiłku. Mopy parowe oszczędzają nie tylko pieniądze, ale i tak cenny czas.
Czyszczenie parą sprawdza się nie tylko jako sposób mycia podłóg. Sprawdź, jak szeroka jest gama zastosowań parownic >>
Ograniczenia w stosowaniu mopów parowych
Mopy parowe mogą być używane do czyszczenia prawie wszystkich powierzchni. Mają jednak pewne ograniczenia. Zwykle pojawia się wątpliwość, czy mop parowy do paneli to dobre rozwiązanie. Producenci nie widzą przeciwwskazań, ale zalecają ostrożność. Ważne, by nie dopuszczać do nadmiernego moczenia tego typu podłogi, ponieważ może to skutkować powstawaniem wybrzuszeń.
Mop parowy do podłóg drewnianych może być stosowany, ale z pewnymi wyjątkami.
Nie nadaje się do czyszczenia parkietów woskowanych i olejowanych. Może to spowodować uszkodzenie warstwy wosku lub oleju, przez co podłoga straci połysk i zabezpieczenie. Nie zaleca się używania mopa parowego do nieimpregnowanych podłóg. Niezabezpieczone drewno jest wrażliwe na wodę i wysoką temperaturę.
Trzeba mieć świadomość, że mopa parowego powinno się używać do czyszczenia szczelnych i nieuszkodzonych powierzchni. Warto także sprawdzić reakcję podłogi na parę wodną i zrobić test na niewidocznym kawałku.
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Jak używać mopa parowego?
Użytkowanie mopa parowego jest proste i wygodne. Warto zapoznać się jednak z instrukcją obsługi dołączoną do urządzenia, by mieć pewność, że czyszczenie odbywa się w prawidłowy sposób.
Ważną zasadą jest stosowanie odpowiednich trybów pracy dostosowanych do konkretnych rodzajów podłóg. Jeżeli urządzenie nie ma takiej funkcji, trzeba samodzielnie regulować moc wydatku pary.
Warto także pamiętać o opróżnieniu zbiornika z wody po pracy, by nie osadzał się kamień. Bardzo istotne jest także bezpieczeństwo. Trzeba zadbać, że dzieci nie miały dostępu do urządzenia, ponieważ gorąca para wodna może spowodować oparzenia.
Zobacz film, jak działa mop parowy:
Czym się kierować przy wyborze mopa parowego?
Jaki wybrać mop parowy, by był najlepszy? Trzeba wziąć pod uwagę kilka parametrów. Jednym z najważniejszych jest moc urządzenia, ponieważ decyduje o wydajności. Im wyższa, tym mop szybciej się nagrzewa i jest gotowy do pracy. Minimum to 1200 W. Nie bez znaczenia dla skuteczności działania są także ciśnienie i temperatura pary wodnej. Warto wiedzieć, że bardzo gorąca para wodna zawiera mniej wilgoci.
Jeśli chodzi o funkcje, jakie posiada mop parowy, to podstawową jest możliwość regulacji intensywności strumienia pary. Dzięki temu można dobrać odpowiednią moc do rodzaju podłogi. Urządzenia topowych producentów wyposażone są w tryby pracy przeznaczone do konkretnych powierzchni, np. SC 3 Kärcher.
Ważna jest też budowa mopa parowego, np. niewielka waga i ergonomiczny uchwyt. Najważniejsza jest jednak głowica czyszcząca. Obrotowa posiada duży zakres ruchu i wpływa na komfort pracy. Nie bez znaczenia jest też jej kształt – podłużna szybciej myje podłogę. Dodatkowe nakładki w zestawie poszerzają zakres zastosowania mopa.
Na wygodę użytkowania wpływa wielkość zbiornika na wodę. Od tego zależy, jak długo można czyścić podłogę. Zbyt duży zbiornik zwiększa jednak ciężar urządzenia. Optymalna wielkość to 0,5 l. Warto też sprawdzić, czy w wygodny sposób można napełnić pojemnik. Zaletą jest filtr do wody, który zapobiega osadzaniu się kamienia.
Istotną kwestią jest długość przewodu. Dobry mop parowy wyposażony jest w kabel o długości minimum 5 m. W tym miejscu trzeba wspomnieć, że nie istnieją (póki co) mopy parowe bezprzewodowe. Przyczyną tego są ograniczenia techniczne – akumulator nie jest w stanie dostarczyć wystarczającej ilości energii do wygenerowania pary wodnej.
Jaki mop parowy do domu wybrać? Ranking Kärcher
To, jaki mop parowy wybrać, zależy do indywidualnych potrzeb. Czy ma to być urządzenie tylko do czyszczenia podłóg, czy może lepiej wybrać wielofunkcyjną parownicę? Oto ranking mopów parowych godnych polecenia.
Najlepszy mop parowy do podłóg z drewna, płytek i dywanów
Fot.: najlepszy pionowy mop parowy
Szukając urządzenia, które służy do parowego czyszczenia podłóg, warto wybrać mop SC 3 UpRight Kärcher >>. Urządzenie skutecznie, dokładnie i szybko czyści wszystkie rodzaje zabezpieczonych podłóg twardych (w tym drewniane i panele) oraz odświeża dywany.
Doskonałe parametry techniczne (1600 W) gwarantują sprawne działanie oraz maksymalnie szybkie nagrzewanie (30 sekund) sygnalizowane diodą LED (zielony kolor).
Fabrycznie zaprogramowane ustawienia wydatku pary dostosowane dla drewna, płytek i dywanu sprawiają, że mop parowy SC 3 jest łatwy w obsłudze i bezpieczny dla każdego rodzaju podłogi.
Na szczególną uwagę zasługuje dysza podłogowa EasyFix. Mop parowy SC 3 Upright wyróżnia się wydajną technologią lameli, zapewniającą doskonałe rezultaty czyszczenia. Rzepy do mocowania padów umożliwiają ich wymianę bez kontaktu z brudem, a ruchomy przegub zwiększa komfort pracy oraz pozwala na wygodne mycie podłogi nawet pod meblami.
SC 3 Kärcher wyposażony jest w wyjmowany przezroczysty zbiornik na wodę, który można wygodnie napełnić bez przerywania pracy. Dodatkowo zintegrowany filtr odkamieniający we wkładzie eliminuje problem z osadzającym się kamieniem.
Dobry mop parowy – parownice z funkcją mopa
Fot.: parownica z funkcją mopa parowego
Parownice Kärcher to wielofunkcyjne urządzenia, które działają na takiej samej zasadzie jak mopy parowe. Jednak dzięki innej budowie (przypominają tradycyjne odkurzacze) i bogatej gamie akcesoriów mają znacznie szerszy obszar zastosowań. To urządzenia, które mocą pary wodnej czyszczą cały dom – myją podłogi, czyszczą kuchnię, łazienkę, odświeżają tkaniny, myją okna, a nawet prasują.
Decydując się na zakup parownicy, która ma służyć przede wszystkim do higienicznego mycia podłóg, warto sprawdzić, czy zestaw zawiera odpowiednie akcesoria. Do czyszczenia powierzchni przeznaczona jest dysza podłogowa EasyFix. Technologia lameli sprawia, że para wodna kierowana jest bezpośrednio na podłogę i pozostaje na niej przez dłuższy czas. Dzięki temu rezultaty czyszczenia są najlepsze – usuwanie 99,999% bakterii, wirusów i innych zarazków.
Kärcher, renomowany producent myjek parowych, posiada w swojej ofercie wiele modeli tych wielofunkcyjnych urządzeń:
- Kompaktowe SC 1 są idealne do sporadycznego użytku, ale w pełni funkcjonalne.
- Uniwersalne parownice SC2 gwarantują skuteczne czyszczenie, a przy tym mają korzystną cenę.
- Z kolei seria SC 3 to urządzenia charakteryzujące się błyskawicznym działaniem.
- Parownice SC 4 polecane są do komfortowego czyszczenia nawet dużych domów.
- Najmocniejsza jest natomiast seria SC 5, która posiada szereg praktycznych funkcji (aktywacja gorącej wody czy wielostopniowa regulacja wydatku pary).
Czy do mopa parowego można wlać płyn, detergent?
Wlanie do mopa parowego detergentu spowoduje, że będzie on rozpylany wraz z parą wodną. Szkodliwe dla zdrowia związki chemiczne i opary dostaną się przez to do powietrza. Dlatego w żadnym wypadku nie należy tego robić. Poza tym tego typu działanie może spowodować awarię urządzenia i utratę gwarancji. Mopy parowe są najskuteczniejszą metodą czyszczenia, mimo iż usuwają brud bez użycia detergentów.
Jedynym wyjątkiem, kiedy wlewa się płyn do mopa parowego, jest odkamienianie, ale wówczas trzeba postępować zgodnie z instrukcją.
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