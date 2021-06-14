Jaki najlepszy mop parowy do domu? Ranking Kärcher

Co to jest i jak działa mop parowy?

Mop parowy to urządzenie elektryczne, które z wyglądu przypomina odkurzacz pionowy. Służy do czyszczenia różnych powierzchni przy pomocy strumienia gorącej pary wodnej. Główne elementy konstrukcji to: uchwyt, zbiornik na wodę, grzałka oraz głowica czyszcząca.

Zasada działania mopa parowego jest prosta. Woda ze zbiornika jest podgrzewana przez grzałkę do temperatury wrzenia. Powstaje w ten sposób para wodna, która pod ciśnieniem wydostaje się na zewnątrz przez głowicę. Cząsteczki brudu nagrzewają się szybciej niż czyszczona powierzchnia, przez co powstaje duża różnica temperatur. Dzięki temu powstają odkształcenia termiczne sprzyjające odspajaniu się zabrudzeń. Dodatkowo mikroskopijne cząsteczki pary wodnej dokładnie penetrują każdą szczelinę i skutecznie usuwają zabrudzenia z podłóg bez użycia detergentów.

Mopy parowe idealnie sprawdzają się do czyszczenia praktycznie wszystkich rodzajów podłóg (o pewnych ograniczeniach w dalszej części tekstu), a także odświeżania dywanów, tapicerki i materacy. Urządzenia te mają szeroki zakres zastosowania i radzą sobie z różnego rodzaju zabrudzeniami, nawet tymi zaschniętymi czy po remoncie (szczególnie przydatne do czyszczenia fug).