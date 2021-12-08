Jak i czym odkamienić baterie łazienkowe i umywalkę? Czyszczenie z kamienia

Kamień w łazience – skąd się bierze, gdzie osadza się go najwięcej?

Wszędzie, gdzie przedmioty mają kontakt z wodą, pojawia się kamień. Najczęściej problem ten występuje, gdy woda jest twarda, co oznacza, że zawiera dużo minerałów, głównie sole wapnia i magnezu. Pojawiający się kamień na armaturze i ceramice łazienkowej to efekt wytrącania się z wody węglanu wapnia w postaci osadu wskutek działania wysokiej temperatury lub odparowywania wilgoci.

Najlepszą metodą walki z kamieniem jest zapobieganie pojawiania się osadu. Podczas sprzątania łazienki należy szczególną uwagę skupić na bateriach i umywalce. Regularne czyszczenie ogranicza powstawanie kamienia. Dobrym zwyczajem jest także wycieranie kranów i ceramiki miękką ściereczką po każdym użyciu. Inny sposób to spłukiwanie armatury i umywalki zimną wodą, która zawiera mniej osadów wapiennych niż ciepła.

Gromadzenie się kamienia na bateriach łazienkowych skraca ich żywotność oraz ogranicza użyteczność. Osad utrudnia poruszanie kurkami, zapycha sitka w kranach i otwory w słuchawkach prysznicowych oraz deszczownicach, przez co woda przepływa pod mniejszym ciśnieniem i się rozpryskuje. Ponadto na zakamienionej umywalce szybciej zbierają się inne zabrudzenia, ponieważ powierzchnia nie jest już tak gładka. Łatwej też rozwijają się bakterie. Osad z kamienia to również kwestia estetyki łazienki.