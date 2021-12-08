Jak i czym odkamienić baterie łazienkowe i umywalkę? Czyszczenie z kamienia
Kamień na umywalce i armaturze w łazience to częstym problemem. Biały osad wygląda nieestetycznie, ale także skraca żywotność baterii i powoduje, że na ceramice łazienkowej szybciej gromadzi się brud. Z kamieniem można walczyć domowymi sposobami lub z pomocą urządzeń do czyszczenia parą. Sprawdź, jak skutecznie radzić sobie z osadem wapiennym w łazience.
Kamień w łazience – skąd się bierze, gdzie osadza się go najwięcej?
Wszędzie, gdzie przedmioty mają kontakt z wodą, pojawia się kamień. Najczęściej problem ten występuje, gdy woda jest twarda, co oznacza, że zawiera dużo minerałów, głównie sole wapnia i magnezu. Pojawiający się kamień na armaturze i ceramice łazienkowej to efekt wytrącania się z wody węglanu wapnia w postaci osadu wskutek działania wysokiej temperatury lub odparowywania wilgoci.
Najlepszą metodą walki z kamieniem jest zapobieganie pojawiania się osadu. Podczas sprzątania łazienki należy szczególną uwagę skupić na bateriach i umywalce. Regularne czyszczenie ogranicza powstawanie kamienia. Dobrym zwyczajem jest także wycieranie kranów i ceramiki miękką ściereczką po każdym użyciu. Inny sposób to spłukiwanie armatury i umywalki zimną wodą, która zawiera mniej osadów wapiennych niż ciepła.
Gromadzenie się kamienia na bateriach łazienkowych skraca ich żywotność oraz ogranicza użyteczność. Osad utrudnia poruszanie kurkami, zapycha sitka w kranach i otwory w słuchawkach prysznicowych oraz deszczownicach, przez co woda przepływa pod mniejszym ciśnieniem i się rozpryskuje. Ponadto na zakamienionej umywalce szybciej zbierają się inne zabrudzenia, ponieważ powierzchnia nie jest już tak gładka. Łatwej też rozwijają się bakterie. Osad z kamienia to również kwestia estetyki łazienki.
Czyszczenie baterii z kamienia
Najwięcej trudności sprawia usuwanie kamienia z baterii łazienkowych z uwagi na dużą liczbę zakamarków, detali i elementów ruchomych. Jednak jest to konieczne, aby woda mogła swobodnie płynąć z kranu. Gruba warstwa kamienia może utrudniać przepływ i powodować rozpryskiwanie. Osad wapienny to także pożywka dla bakterii, co ma znaczenie, jeżeli pije się wodę z kranu. Poza tym białe osady nie wyglądają estetycznie.
Jak wyczyścić baterie z kamienia? Można zastosować wyżej opisane sposoby. Skuteczną metodą jest namoczenie ściereczki w roztworze octu lub kwasku cytrynowego i wody, a następnie czyszczenie zakamienionej armatury. Dobrym rozwiązaniem jest także owinięcie kranu wilgotną szmatką i pozostawienie na jakiś czas, a w przypadku dużej ilości osadu nawet na całą noc. Po czym baterię należy spłukać zimną wodą i wytrzeć do sucha.
Fot.: Ścierką nasączoną octem usuniesz kamień z sitka łazienkowego kranu
W przypadku uporczywego kamienia należy rozkręcić baterię i poszczególne części, takie jak perlator i uszczelki, umieścić w roztworze octu lub kwasku cytrynowego na 15 minut, aż osad się rozpuści. Po odkamienianiu konieczne jest spłukanie elementów czystą wodą i zamontowanie.
Do czyszczenia kranu można stosować również detergenty o kwaśnym odczynie. Trzeba jednak uważać, ponieważ niektóre preparaty zawierają drobne cząsteczki ścierne, które mogą zarysować delikatne powierzchnie aluminiowe i chromowane.
Z uwagi na możliwość porysowania baterii łazienkowej nie zaleca się intensywnego szorowania. Większość armatury posiada delikatny mosiężny rdzeń, który jest pokryty cienką warstwą niklu lub chromu. Jeśli błyszcząca powłoka zostanie uszkodzona, rdzeń zaczyna korodować.
Armaturę najlepiej czyścić z pomocą myjki parowej. Cząsteczki pary docierają w każdą szczelinę, skutecznie i szybko rozpuszczając kamień. Przy tym para jest bezpieczna dla baterii oraz dodatkowo usuwa bakterie i wirusy z ich powierzchni. Trzeba jednak uważać, ponieważ metalowe elementy szybko nagrzewają się pod wpływem wysokiej temperatury.
Regularne czyszczenie armatury za pomocą parownic zapobiega odkładaniu się kamienia. W celi opóźnienia pojawienia się osadów wapiennych, warto także naprawić nieszczelności i przecieki oraz dokładnie zakręcać kran. Pomocny jest również montaż filtra, który ma na celu zmiękczanie wody.
Parownice i akcesoria rekomendowane do czyszczenia baterii i umywalki z kamienia
Do czyszczenia baterii łazienkowych i umywalki sprawdzi się każda parownica Kärcher. Nawet podstawowy model SC 2 znacząco zwiększa skuteczność usuwania kamienia w łazience, docierając do każdej szczeliny.
Co ważne, czyszczenie parowe nie wymaga stosowania żadnych detergentów, przez co jest przyjazne dla zdrowia i środowiska. Ponadto parownica Kärcher zabija na gładkich i twardych powierzchniach domowych do 99,999% wirusów otoczkowych, takich jak np. koronawirus lub wirus grypy, oraz bakterie.*
Myjka parowa Kärcher SC 2 EasyFix generuje ciśnienie o mocy 3,2 bara, dzięki czemu doskonale radzi sobie z wszelkimi zabrudzeniami nie tylko w łazience. Parownica cechuje się niezliczonymi możliwościami zastosowania do czyszczenia w całym domu. Przy tym jest prosta i komfortowa w obsłudze.
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Wyposażenie standardowe myjki SC 2 EasyFix obejmuje dyszę ręczną z powłoczką z mikrofibry, która doskonale nadaje się do czyszczenia całej powierzchni umywalki. Z kolei dysza do detali lub mała okrągła szczotka są niezawodne do usuwania kamienia z trudno dostępnych miejsc, np. odpływu czy otworu przelewowego, ale także z armatury. Warto także zastosować dyszę Power z przedłużką, która zwiększa skuteczność odspajania brudu, docierając do szczelin.
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Do czyszczenia odpływu umywalki oraz baterii, zwłaszcza jeżeli występują problematyczne miejsca, sprawdzi się także szczotka Turbo. Dzięki jej silnemu działaniu nie trzeba szorować powierzchni, co pozwala uniknąć powstawania rys. Wibracje szczotki wspomagają bowiem działanie czyszczące pary, ułatwiając usuwanie zabrudzeń. W efekcie czas sprzątania zostaje ograniczony o połowę.
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Dzięki parownicy SC 2 EasyFix usuwanie kamienia i sprzątanie w łazience nigdy nie było łatwiejsze i szybsze. Myjka parowa umożliwia kompleksowe czyszczenie różnych powierzchni, w tym także luster czy podłóg. Łazienka będzie czysta jak nigdy wcześniej, bez nakładów pracy i czasu.
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* Testy wykazały, że przy czyszczeniu punktowym parownicą Kärcher przez 30 sekund, przy maksymalnym poziomie pary oraz bezpośrednim kontakcie z czyszczoną powierzchnią, można usunąć 99,999% wirusów otoczkowych, takich jak koronawirus lub wirus grypy (z wyłączeniem wirusa zapalenia wątroby typu B), na gładkich i twardych powierzchniach domowych (testowane drobnoustroje: zmodyfikowany wirus krowianki Ankara).
Dokładne czyszczenie parownicą Kärcher pozwala wyeliminować 99,99% bakterii powszechnie występujących w domu na gładkich i twardych powierzchniach domowych, przy prędkości czyszczenia wynoszącej 30 cm/s i maksymalnym poziomie pary oraz bezpośrednim kontakcie z czyszczoną powierzchnią (testowane drobnoustroje: Enterococcus hirae).