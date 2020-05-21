Mycie kabiny prysznicowej: jak i czym wyczyścić prysznic?

Czym czyścić kabinę prysznicową?

Do wyboru masz kilka skutecznych metod – od domowych sposobów po profesjonalne urządzenia i preparaty. Warto dopasować je do stopnia zabrudzenia i rodzaju powierzchni.

1. Domowe sposoby

Ocet i woda – rozpuszczają kamień i tłuszcz, idealne do szyb i brodzika.

– rozpuszczają kamień i tłuszcz, idealne do szyb i brodzika. Soda oczyszczona – świetna na trudne osady, np. w narożnikach i przy prowadnicach.

– świetna na trudne osady, np. w narożnikach i przy prowadnicach. Cytryna – naturalnie nabłyszcza i neutralizuje zapachy.

Te metody są ekologiczne i tanie, jednak wymagają więcej czasu i często ręcznego szorowania.

2. Czyszczenie szyb kabiny prysznicowej profesjonalnymi środkami

Jeśli chcesz działać szybciej, sięgnij po koncentraty do szkła, które nie zostawiają smug i chronią powierzchnię przed ponownym osadzaniem się kamienia:

RM 500 Środek do czyszczenia szkła w koncentracie – skutecznie rozpuszcza osady z kamienia, mydła i tłuszczu, przywracając szkłu pełną przejrzystość i blask.

– skutecznie rozpuszcza osady z kamienia, mydła i tłuszczu, przywracając szkłu pełną przejrzystość i blask. RM 503 Środek do czyszczenia okien w koncentracie – delikatny dla powierzchni, nabłyszcza szkło i tworzy warstwę ochronną, która ogranicza ponowne osadzanie się kamienia i smug.

W połączeniu z myjką do okien dają efekt lśniącej, idealnie gładkiej powierzchni.

3. Myjka do szyb i parownice – szybki efekt bez wysiłku

Jeśli zależy Ci na czystości bez szorowania, warto wypróbować urządzenia parowe Kärcher, które czyszczą skutecznie i bez chemii:

Parownica SC 5 EasyFix – najmocniejszy model domowy, z regulacją pary. Doskonale sprawdza się do czyszczenia kabin, fug, podłóg, armatury czy nawet kuchenki.

Parownica SC 3 Deluxe EasyFix – kompaktowa i gotowa do pracy w 30 sekund. Ma wymienne końcówki do różnych powierzchni, dzięki czemu jednym urządzeniem umyjesz szyby, brodzik i profile.

Do mycia samych szyb polecana jest myjka do okien WV 7 Signature Line – odsysa wodę i zabrudzenia, pozostawiając powierzchnię czystą i suchą, bez smug ani konieczności polerowania.