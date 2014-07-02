Parowa szczotka Turbo

Parowa szczotka Turbo ogranicza czas czyszczenia o połowę. Dzięki jej silnemu działaniu nie ma potrzeby szorowania. Umożliwia oszczędność czasu.

Parowa szczotka Turbo ogranicza czas czyszczenia o połowę. Dzięki jej silnemu działaniu nie ma potrzeby szorowania. Wibracje szczotki wspomagają działanie czyszczące pary ułatwiając usuwanie zabrudzeń. Parowa szczotka Turbo czyści szczeliny, rogi i krawędzie o połowę szybciej.

Cechy i zalety
Szczotka oscylacyjna
  • Zwiększa moc czyszczącą pary — 50% szybsze czyszczenie
  • Bezproblemowe czyszczenie bez potrzeby skrobania, nawet w trudno dostępnych miejscach, takich jak szczeliny, krawędzie itp.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Waga (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 200 x 125 x 45
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Oporny brud
  • Kosze na śmieci
  • Trudno dostępne miejsca (rogi, szczeliny, przerwy itp.)
  • Zlewozmywak / umywalka
  • Krany
  • Blaty w kuchni
Części zamienne

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