Dysza power z przedłużką
Dysza power zwiększa skuteczność odspajania brudu, dlatego doskonale nadaje się do usuwania uporczywych zabrudzeń. Przedłużka ułatwia dotarcie strumienia pary do kątow, szczelin i zagłębień.
Dysza Power i element przedłużający zawarte w zestawie znacząco zwiększają wydajność czyszczenia dyszy do detali. Strumień pary jest jeszcze bardziej efektywny i zapewnia bezproblemowe, przyjazne dla środowiska czyszczenie trudno dostępnych miejsc, np. rogów, krawędzi i szczelin. Nadaje się do wielu zastosowań w kuchni, łazience i toalecie.
Cechy i zalety
Skuteczne odspajanie brudu
- Moc czyszcząca strumienia pary jest jeszcze większa.
- Zwiększona moc czyszcząca umożliwia łatwe usuwanie zanieczyszczeń ze szczelin i rogów.
Przedłużenie do dyszy do detali
- Bezproblemowy dostęp do trudno dostępnych miejsc.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|107 x 21 x 21
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
- Edycja specjalna: SC 5 Easy Fix Premium Home Line + odkurzacz VC 3 Premium Home Line
- KST 2
- KST 2 + cloth set
- SC 1
- SC 1 EasyFix
- SC 1 EasyFix Premium Home Line
- SC 1 Premium Home Line – zestaw podłogowy
- SC 1 – zestaw podłogowy
- SC 2 Deluxe EasyFix
- SC 2 Deluxe EasyFix Limited Edition
- SC 2 Deluxe EasyFix Premium Home Line
- SC 2 EasyFix
- SC 2 EasyFix Premium Home Line
- SC 2 Premium Home Line
- SC 3 Deluxe Anniversary Edition
- SC 3 Deluxe EasyFix Premium Home Line
- SC 3 EF Anniversary Edition
- SC 3 EasyFix
- SC 3 EasyFix Essential
- SC 3 EasyFix Limited Edition
- SC 3 EasyFix Premium Home Line
- SC 3 EasyFix Select
- SC 4 Deluxe
- SC 4 EasyFix
- SC 4 EasyFix Essential
- SC 4 EasyFix Premium Home Line
- SC 4 EasyFix Premium Home Line – zestaw z żelazkiem
- SC 4 EasyFix – zestaw z żelazkiem
- SC 4 Premium Home Line
- SC 4 Premium Home Line – zestaw z żelazkiem
- SC 4 – zestaw z żelazkiem
- SC 5
- SC 5 EasyFix
- SC 5 EasyFix Iron Plug Select
- SC 5 EasyFix Premium Home Line
- SC 5 EasyFix Premium Home Line – zestaw z żelazkiem
- SC 5 EasyFix – zestaw z żelazkiem
- SC 5 Premium Home Line
- SC 5 Premium Home Line – zestaw z żelazkiem
- SC 5 – zestaw z żelazkiem
- SI 4 EasyFix Home Line – zestaw z żelazkiem
- SI 4 EasyFix Premium Home Line – zestaw z żelazkiem
- SI 4 EasyFix – zestaw z żelazkiem
- SI 4 Premium Home Line w zestawie z żelazkiem
- SI 4 w zestawie z żelazkiem
Zastosowania
- Trudno dostępne miejsca (rogi, szczeliny, przerwy itp.)
Części zamienne
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