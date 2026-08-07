Dysza power z przedłużką

Dysza power zwiększa skuteczność odspajania brudu, dlatego doskonale nadaje się do usuwania uporczywych zabrudzeń. Przedłużka ułatwia dotarcie strumienia pary do kątow, szczelin i zagłębień.

Dysza Power i element przedłużający zawarte w zestawie znacząco zwiększają wydajność czyszczenia dyszy do detali. Strumień pary jest jeszcze bardziej efektywny i zapewnia bezproblemowe, przyjazne dla środowiska czyszczenie trudno dostępnych miejsc, np. rogów, krawędzi i szczelin. Nadaje się do wielu zastosowań w kuchni, łazience i toalecie.

Cechy i zalety
Skuteczne odspajanie brudu
  • Moc czyszcząca strumienia pary jest jeszcze większa.
  • Zwiększona moc czyszcząca umożliwia łatwe usuwanie zanieczyszczeń ze szczelin i rogów.
Przedłużenie do dyszy do detali
  • Bezproblemowy dostęp do trudno dostępnych miejsc.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 107 x 21 x 21
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Trudno dostępne miejsca (rogi, szczeliny, przerwy itp.)
Części zamienne

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