Dysza Power i element przedłużający zawarte w zestawie znacząco zwiększają wydajność czyszczenia dyszy do detali. Strumień pary jest jeszcze bardziej efektywny i zapewnia bezproblemowe, przyjazne dla środowiska czyszczenie trudno dostępnych miejsc, np. rogów, krawędzi i szczelin. Nadaje się do wielu zastosowań w kuchni, łazience i toalecie.