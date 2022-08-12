Jak i czym myć panele winylowe? Pielęgnacja i konserwacja
Podłogi winylowe cieszą się dużym zainteresowaniem. Sekret ich popularności tkwi w wyjątkowych właściwościach użytkowych i estetycznych. Panele i płytki winylowe są wytrzymałe, wodoodporne, przyjemne w dotyku oraz łatwe do utrzymania w czystości. Zachwycają także wyglądem – imitują drewno, beton, a nawet kamień. Aby jak najdłużej zachowały swój nienaganny stan, konieczna jest właściwa pielęgnacja i konserwacja. Sprawdź, jak i czym myć panele winylowe.
Podłoga winylowa – charakterystyka. Czym są panele winylowe?
Panele winylowe zrewolucjonizowały rynek wykończenia podłóg. Odkąd się pojawiły, stanowią alternatywę właściwie dla każdego materiału – drewna, płytek, zwykłych paneli, a nawet wykładziny dywanowej. Wynika to z unikalnych właściwości paneli winylowych.
Nazwa „panele” w przypadku paneli winylowych może być nieco myląca. Nie należą one bowiem stricte do tej grupy materiałów. Panele winylowe LVT (ang. Luxury Vinyl Tiles) to właściwie płytki zbudowane z kilku warstw tworzywa sztucznego o grubości zaledwie ok. 2 mm. Rdzeń wykonany jest z winylu, czyli syntetycznego polimeru – polichlorku winylu. To nic innego, jak znane z czasów PRL-u tworzywo PVC. Jednak obecnie ma ono ulepszoną formułę.
Nowoczesne panele winylowe wyróżniają się:
- Wysokimi walorami estetycznymi – doskonale imitują różne materiały. Warstwę dekoracyjną stanowi wysokiej jakości nadruk, który łatwo pomylić z nawierzchnią, którą naśladuje, np. naturalnym drewnem, betonem, kamieniem, gresem itp.
- Imponującą wytrzymałością – panele LVT są bardzo odporne na uszkodzenia mechaniczne, wilgoć, odbarwienia czy zarysowania. Dzięki specjalnej warstwie wierzchniej są trwałe, co sprawia, że są idealnym rozwiązaniem do intensywnie użytkowanych pomieszczeń.
- Możliwością zastosowania w każdym pomieszczeniu w domu – z uwagi na wodoodporność doskonale sprawdzają się nawet w kuchni czy łazience.
- Antypoślizgową powierzchnią, która zapewnia bezpieczne poruszanie się.
- Doskonałymi właściwościami akustycznymi – podłoga winylowa jest „cicha” w użytkowaniu, nie ma mowy o rezonowaniu odgłosu kroków czy uderzeń.
- Przyjemną fakturą – panele winylowe są bardziej miękkie w dotyku i cieplejsze niż tradycyjne, co zapewnia komfort chodzenia (szczególnie boso).
- Łatwością utrzymania w czystości – panele winylowe są dość odporne na zaplamienia, ponieważ zabrudzenia nie wnikają w strukturę podłogi, a osiadają na jej powierzchni. Ponadto mają właściwości antystatyczne, przez co nie przyciągają kurzu.
Fot. Odkurzanie paneli winylowych
Czym myć panele winylowe?
Panele winylowe są bardzo łatwe w pielęgnacji. Dzięki zaimpregnowanej powierzchni można je myć przy pomocy wilgotnego mopa lub ściereczki z mikrofibry i specjalnych środków czyszczących. Wystarczy regularnie usuwać zabrudzenia, aby zachować ładny wygląd podłogi winylowej.
Warto także pamiętać o systematycznym odkurzaniu paneli winylowych. W ten sposób pozbywamy się brudu, kurzu, okruchów, sierści, ale przede wszystkim piasku. Jego drobinki mogą bowiem uszkodzić powierzchnię podłogi, często tworząc niemożliwe do usunięcia rysy. Dopiero po dokładnym odkurzeniu paneli możemy przystąpić do ich mycia na mokro.
Większość zanieczyszczeń można usunąć samą wodą, ponieważ powierzchnia jest odporna na wnikanie brudu. W przypadku silnych zabrudzeń stosuje się preparat do mycia paneli winylowych. Można także wykorzystać domowe sposoby. Świetnie sprawdza się ocet jabłkowy, który usuwa osad, kurz i inne zabrudzenia. Aby przygotować roztwór do mycia paneli winylowych, wystarczy wymieszać szklankę octu z litrem ciepłej wody. Dla wzmocnienia jego działania można dodać odrobinę płynu do mycia naczyń.
Ponadto w przypadku uciążliwych plam na panelach winylowych polecany jest alkohol izopropylowy – wystarczy przetrzeć problematyczne miejsce ręcznikiem nasączonym tym płynem.
Stosowanie się do wskazówek dotyczących pielęgnacji paneli winylowych sprawi, że przez wiele długich lat będziemy mogli cieszyć się piękną, zadbaną podłogą.
Tego nie rób! Jak nie czyścić paneli winylowych?
Panele winylowe słyną ze swej odporności i wytrzymałości, ale nie oznacza to, że są niezniszczalne. Zarówno podczas użytkowania, jak i czyszczenia powinniśmy zachować ostrożność.
Aby ograniczyć ryzyko uszkodzenia paneli winylowych, warto stosować się do poniższych zasad:
- Nie pozostawiaj wody lub innych płynów na powierzchni podłogi winylowej przez dłuższy czas. Co prawda, jest odporna na działanie wilgoci, ale w przypadku okazjonalnego kontaktu, a nie stałego.
- Nie używaj agresywnych płynów do czyszczenia paneli winylowych, wybielaczy ani środków zawierających silikon czy wosk. Chemiczne detergenty mogą uszkodzić powierzchnię podłogi z winylu. Nie zaleca się także stosowania naturalnych preparatów na bazie mydła. Pozostawiają one na powierzchni lepką warstwę, która przyciąga brud i kurz. Z kolei środki czyszczące o właściwościach ściernych mogą spowodować zmatowienie paneli winylowych.
- Nie używaj zbyt dużych ilości środków czyszczących. Prowadzi to do nawarstwienia detergentu, który staje się trudny do usunięcia.
- Nie stosuj narzędzi szorujących oraz ostrych szczotek, które mogą uszkodzić strukturę winylu.
Panele winylowe a mop parowy
Czy panele winylowe można myć mopem parowym? To częste pytanie, które zadają sobie użytkownicy tego typu podłóg. Ogólnie rzecz biorąc, do czyszczenia paneli winylowych nie należy używać mopa parowego. Myjki generują parę wodną o wysokiej temperaturze, co może zdestabilizować strukturę podłóg LVT i w konsekwencji doprowadzić do ich trwałego uszkodzenia oraz deformacji.
Warto jednak wiedzieć, że niektórzy producenci dopuszczają możliwość mycia określonych rodzajów paneli winylowych (np. Alpha Vinyl Quick-Step) przy pomocy myjki parowej. Ważne, aby użyć ściereczki, która zakryje otwory parowe, aby uniknąć bezpośredniego kontaktu z podłogą. Dzięki temu para jest rozprowadzana równomiernie i nie powoduje uszkodzeń. Przy tym producent zaleca używanie niskiej mocy oraz czyszczenie wzdłuż paneli. Unikać natomiast należy przytrzymywania parownicy zbyt długo w tym samym miejscu, a szczególnie na łączeniach.
W 100% bezpiecznym urządzeniem do czyszczenia paneli winylowych jest natomiast mop elektryczny Kärcher, który nie tylko zapewnia doskonałe efekty mycia, ale także komfort pracy. Jest to bowiem sprzęt 2 w 1 – jednocześnie odkurza i myje podłogę, co skraca czas sprzątania o połowę. Co więcej, szybko obracające się pady z mikrofibry są stale zwilżane czystą wodą, a brudna ciecz jest odsysana w tym samym przejściu roboczym do oddzielnego zbiornika. Zapewnia to o 20% lepsze rezultaty czyszczenia, ponieważ brud nie jest rozmazywany po podłodze.
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Warto także dodać, że mop elektryczny z serii FC nadaje się do mycia wszystkich rodzajów podłóg twardych, nie tylko paneli winylowych. Pozostawia niewielką ilość wilgoci na powierzchni, dzięki czemu podłoga jest sucha już po 2 minutach. Ponadto mop Kärcher zużywa nawet o 90% mniej wody w porównaniu do tradycyjnego czyszczenia przy pomocy wiadra i zwykłego mopa. Cechuje się również ergonomiczną konstrukcją i rozwiązaniami ułatwiającymi użytkowanie, takimi jak np. funkcja samooczyszczania po skończonej pracy.
Fot. Mycie paneli winylowych mopem elektrycznym
Pielęgnacja paneli winylowych
Codzienna pielęgnacja paneli winylowych to przede wszystkim odkurzanie i mycie, ale okresowo warto także przeprowadzać konserwację, zwłaszcza jeżeli panele straciły swój ładny wygląd.
W przypadku gdy na powierzchni paneli winylowych nagromadziło się wiele warstw środków czyszczących, warto przeprowadzić stripowanie z użyciem specjalnego środka do gruntownego czyszczenia (tzw. strippera). Nie narusza on warstwy poliuretanu, którym zabezpieczone są panele winylowe. Ponadto zabieg usuwania starych warstw warto uzupełnić nałożeniem warstwy ochronnej opartej na polimerach lub na poliuretanie (odbudowuje warstwę fabrycznego poliuretanu).
Czym nabłyszczyć panele winylowe?
Na rynku jest wiele produktów, które przeznaczone są do pielęgnacji i konserwacji paneli winylowych. Należy jednak unikać preparatów, które tworzą warstwę nabłyszczająco-konserwującą, czyli takich na bazie wosku, silikonu czy krzemianu. Tego typu środki powodują, że na powierzchni podłogi winylowej powstaje trudno usuwalny film, pod którym nagromadzone są zabrudzenia. W efekcie panele szybciej się brudzą i zużywają. Usunięcie takiej warstwy wymaga skorzystania z usług profesjonalnej firmy.
Istnieją także domowe sposoby na nabłyszczanie paneli winylowych. Powszechnie stosowane są olejek jojoba czy klasyczna oliwka dla dzieci. Należy jednak pamiętać, aby nie nakładać zbyt dużo tego typu produktów, ponieważ może to spowodować, że na podłodze pojawią się smugi i nieestetyczne plamy.
Froterowanie podłogi winylowej – nie musisz tego robić na kolanach!
Ręczne usuwanie starej warstwy oraz nakładanie środków pielęgnacyjnych i nabłyszczających na panele winylowe jest męczące i pracochłonne. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest wykorzystanie do tego zadania froterki FP 303 Kärcher.
Polerka w krótkim czasie i bez wysiłku przywraca podłogom winylowym blask i sprawia, że wyglądają jak nowe. Ponadto jest łatwa w użyciu i ma ergonomiczny uchwyt dla wygodnej obsługi. Wszelki powstający podczas polerowania pył jest odsysany do specjalnej torby.
Podsumowując, podłogi winylowe nie bez powodu zyskują coraz większą popularność. Decydują o tym głównie względy estetyczne, ale także doskonałe właściwości użytkowe. Co więcej, pielęgnację i konserwację paneli winylowych znacząco ułatwiają praktyczne urządzenia czyszczące Kärcher.
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