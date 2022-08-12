Jak i czym myć panele winylowe? Pielęgnacja i konserwacja

Czym myć panele winylowe?

Panele winylowe są bardzo łatwe w pielęgnacji. Dzięki zaimpregnowanej powierzchni można je myć przy pomocy wilgotnego mopa lub ściereczki z mikrofibry i specjalnych środków czyszczących. Wystarczy regularnie usuwać zabrudzenia, aby zachować ładny wygląd podłogi winylowej.

Warto także pamiętać o systematycznym odkurzaniu paneli winylowych. W ten sposób pozbywamy się brudu, kurzu, okruchów, sierści, ale przede wszystkim piasku. Jego drobinki mogą bowiem uszkodzić powierzchnię podłogi, często tworząc niemożliwe do usunięcia rysy. Dopiero po dokładnym odkurzeniu paneli możemy przystąpić do ich mycia na mokro.

Większość zanieczyszczeń można usunąć samą wodą, ponieważ powierzchnia jest odporna na wnikanie brudu. W przypadku silnych zabrudzeń stosuje się preparat do mycia paneli winylowych. Można także wykorzystać domowe sposoby. Świetnie sprawdza się ocet jabłkowy, który usuwa osad, kurz i inne zabrudzenia. Aby przygotować roztwór do mycia paneli winylowych, wystarczy wymieszać szklankę octu z litrem ciepłej wody. Dla wzmocnienia jego działania można dodać odrobinę płynu do mycia naczyń.

Ponadto w przypadku uciążliwych plam na panelach winylowych polecany jest alkohol izopropylowy – wystarczy przetrzeć problematyczne miejsce ręcznikiem nasączonym tym płynem.

Stosowanie się do wskazówek dotyczących pielęgnacji paneli winylowych sprawi, że przez wiele długich lat będziemy mogli cieszyć się piękną, zadbaną podłogą.