Froterka do podłóg, parkietu, paneli: jak działa, czy warto?
Froterowanie podłóg sprawia, że nie tylko ładnie się błyszczą, ale także są zabezpieczone przed uszkodzeniami. Dowiedz się, jak przywrócić powierzchniom w domu dawny wygląd. Czy warto kupić froterkę do podłóg?
Froterowanie – czym jest i po co je wykonujemy? Co daje?
Froterowanie to inaczej polerowanie podłogi. Podczas tej czynności w podłoże wciera się specjalny środek nabłyszczający, który jednocześnie konserwuje powierzchnię. Dzięki temu nawet zniszczona podłoga odzyskuje dawny wygląd i ładnie się błyszczy.
Podłogi, niezależnie od tego, z czego są wykonane, potrzebują od czasu do czasu konserwacji. Samo odkurzanie i mycie to za mało, by zachować dobry stan i wydłużyć żywotność posadzki w domu. Froterowanie sprawia, że powierzchnie nabierają blasku. Jednak to nie wszystko, liczy się bowiem nie tylko efekt wizualny.
Froterowanie to także konserwacja, która ma na celu zabezpieczenie podłogi przed zarysowaniami i innymi uszkodzeniami. Wypolerowana powierzchnia zapobiega szybkiemu wnikaniu brudu czy wchłanianiu wody w strukturę podłoża. Poza tym froterowanie ułatwia codzienne czyszczenie i pielęgnację. Przynosi długotrwałe efekty w postaci ochrony podłogi i jej zadbanego wyglądu.
Jakie podłogi powinny być froterowanie? Wszystkie rodzaje powierzchni wymagają konserwacji raz na jakiś czas. Najlepiej wykonywać froterowanie systematycznie, a w przypadku zaniedbanych posadzek polerowanie jest koniecznością. Szczególnie istotne są tego typu zabiegi pielęgnacyjne w przypadku podłóg drewnianych, ale także wymagają tego panele podłogowe, powierzchnie kamienne, korkowe, linoleum czy PCV.
Froterowanie krok po kroku
Jak już wiadomo, warto raz na jakiś czas wykonać froterowanie podłóg w domu. Jak się do tego zabrać? Przede wszystkim zabieg froterowania można wykonać ręcznie lub przy pomocy maszyny.
- Bez względu na to, który sposób wybierzemy, pierwszym krokiem jest dokładne wyczyszczenie podłogi. Powierzchnię trzeba starannie odkurzyć i umyć, froterowanie to bowiem ostatni etap przywracania podłodze blasku. Próba wypolerowania zabrudzonej powierzchni powoduje tylko rozcieranie brudu oraz pojawienie się smug i przebarwień. Dlatego istotne jest usunięcie nie tylko brudu, ale także starej warstwy środków konserwujących.
- Następny etap to zabieg froterowania, czyli nakładanie preparatu i wcieranie go w podłogę, a następnie polerowanie. W zależności od tego, czy robimy to ręcznie, czy przy pomocy urządzenia, czynność ta ma nieco inny przebieg.
Froterowanie ręczne – jak się za to zabrać?
Ręczne froterowanie podłogi jest czynnością mozolną i wymaga sporo czasu oraz wysiłku. Trzeba także zaopatrzyć się w specjalne preparaty do usuwania starej warstwy oraz środki pielęgnacyjne i nabłyszczające. W sklepach znajdziemy szeroki wybór tego typu specyfików. Nie można także zapomnieć o odpowiednich ścierkach do nakładania pasty i polerowania końcowego. Powinny być wykonane z miękkiego materiału, najlepiej z mikrofibry lub bawełny.
Przed przystąpieniem do samego froterowania podłogi najpierw należy dokładnie ją wyczyścić i usunąć starą warstwę pasty. Następnie powierzchnię należy dokładnie osuszyć. Kolejny krok to naniesienie nowej warstwy preparatu nabłyszczającego. Po odczekaniu określonego czasu (informacja podana na opakowaniu) można przystąpić do polerowania podłogi szmatką.
Pielęgnacja podłóg z użyciem froterki
Ręczne froterowanie jest męczące i nie zawsze przynosi oczekiwane efekty. Najlepszym rozwiązaniem jest wypolerowanie podłogi przy pomocy specjalnego urządzenia. Nowoczesne froterki marki Kärcher są łatwe w obsłudze i dają doskonałe rezultaty.
Froterka FP 303 Kärcher jest urządzeniem o konstrukcji pionowej, którego głównym elementem są elektrycznie napędzane pady polerskie. Dzięki temu, że obracają się z dużą prędkością (1000 obr./min), w optymalny sposób nanoszą środek pielęgnacyjny oraz nabłyszczają i froterują podłogę. Poza tym froterka Kärcher wyposażona jest w funkcję odsysania oraz posiada duży worek na zanieczyszczenia. Dzięki temu podczas polerowania zbierany jest cały pył. Trójkątny kształt głowicy umożliwia froterowanie podłóg w narożnikach i tuż przy ścianach.
Fot.: Praca z froterką elektryczną
Polerowanie podłóg przy pomocy froterki FP 303 pozwala w krótkim czasie i bez wysiłku przywrócić podłogom blask i sprawić, że będą wyglądały jak nowe, a co najważniejsze – będą odpowiednio zabezpieczone warstwą ochronną. Froterki Kärcher można używać do polerowania wszystkich rodzajów podłóg twardych. Jest bezpieczna dla powierzchni drewnianych, kamiennych, laminowanych, korkowych, PCV oraz linoleum.
- Ile kosztuje i jakie opinie ma froterka FP 303 Kärcher? >>
Jak wypolerować podłogi z pomocą froterki FP 303? To bardzo proste i niewymagające wysiłku zadanie. Oprócz samego urządzenia potrzebujemy padów polerskich (dołączone do zestawu) oraz środka odpowiedniego do podłoża.
- Przed rozpoczęciem pracy należy usunąć poprzednią warstwę preparatu do impregnacji. W tym celu warto użyć preparatu Karcher (RM 533) przeznaczonego do usuwania starych powłok (przeczytaj instrukcję na opakowaniu >>). Podłoga powinna być czysta i sucha, pady froterki warto zwilżyć, by łatwiej rozprowadzały środek po powierzchni.
- Kolejny krok to równomierne naniesienie odpowiedniego preparatu na posadzkę przy pomocy mopa. Powierzchnia powinna być pokryta w całości, dlatego najlepiej nakładać preparat kilkakrotne. Następnie należy poczekać, aż środek wyschnie (ok. 20–30 minut).
- Ostatnim etapem jest użycie froterki. Polerowanie powinno się odbywać wolnym tempem, od ściany do ściany, aż do uzyskania oczekiwanego efektu. Można kilkukrotnie przejechać po powierzchni, ale nie należy zatrzymywać się na dłuższą chwilę w jednym miejscu, by nie uszkodzić podłogi. Po skończonej pracy pady polerujące trzeba wyczyścić ciepłą wodą z dodatkiem środka czyszczącego. Warto pamiętać, by po polerowaniu podłóg odczekać 24 godziny, zanim ponownie ustawi się meble. Posadzki nie należy także moczyć wodą i chodzić po niej w butach.
- Dedykowane środki do pielęgnacji podłóg za pomocą froterki >>
Pełną pielęgnację z użyciem środków czyszczących zaleca się przeprowadzać 2–3 razy w roku. Natomiast co miesiąc warto froterować podłogę w celu osiągnięcia równomiernego połysku. Ten zabieg nie wymaga nakładania środka pielęgnacyjnego.
Froterowanie drewnianej podłogi, parkietu, posadzki kamiennej
Froterowanie podłogi z użyciem froterki jest proste, ale warto pamiętać, że każdy rodzaj powierzchni wymaga użycia innego rodzaju padów polerujących oraz środków pielęgnacyjnych.
Aby uzyskać jak najlepsze efekty froterowania do nabłyszczania parkietu lakierowanego, warto wybrać odpowiednio opracowane do tego typu powierzchni pady polerujące. Istotny jest także właściwy środek (RM 531 >>), który zapewnia optymalną pielęgnację i ochronę. Jego właściwości sprawiają, że doskonale usuwa ślady butów i nadaje podłodze jedwabisty blask. Przy pierwszym froterowaniu parkietu należy zastosować się do wyżej opisanej instrukcji. Natomiast, aby odświeżyć efekt, wystarczy umyć podłogę wodą z dodatkiem środka pielęgnacyjnego i w razie konieczności wypolerować (nie jest to konieczne).
Froterowanie drewna olejowanego również wymaga zastosowania odpowiednich padów polerujących oraz właściwego do podłoża środka pielęgnacyjnego (RM 530 >>). Dzięki temu podłoga zyska odpowiednią ochronę i zabezpieczenie, a także ładny wygląd i półmatowy połysk. Postępowanie w trakcie froterowania drewna olejowanego jest dokładnie takie samo, jak w przypadku parkietu lakierowanego.
Jeżeli chodzi o froterowanie posadzki kamiennej, to dla uzyskania optymalnego efektu należy sięgnąć po środek pielęgnacyjny (RM 532 >>), który jest opracowany do tego typu powierzchni. Nie bez znaczenia są także właściwe pady do polerowania kamienia, które dają doskonałe rezultaty froterowania. Technika jest dokładnie taka sama, jak w przypadku innych rodzajów podłóg.
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