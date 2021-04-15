Froterka do podłóg, parkietu, paneli: jak działa, czy warto?

Froterowanie – czym jest i po co je wykonujemy? Co daje?

Froterowanie to inaczej polerowanie podłogi. Podczas tej czynności w podłoże wciera się specjalny środek nabłyszczający, który jednocześnie konserwuje powierzchnię. Dzięki temu nawet zniszczona podłoga odzyskuje dawny wygląd i ładnie się błyszczy.

Podłogi, niezależnie od tego, z czego są wykonane, potrzebują od czasu do czasu konserwacji. Samo odkurzanie i mycie to za mało, by zachować dobry stan i wydłużyć żywotność posadzki w domu. Froterowanie sprawia, że powierzchnie nabierają blasku. Jednak to nie wszystko, liczy się bowiem nie tylko efekt wizualny.

Froterowanie to także konserwacja, która ma na celu zabezpieczenie podłogi przed zarysowaniami i innymi uszkodzeniami. Wypolerowana powierzchnia zapobiega szybkiemu wnikaniu brudu czy wchłanianiu wody w strukturę podłoża. Poza tym froterowanie ułatwia codzienne czyszczenie i pielęgnację. Przynosi długotrwałe efekty w postaci ochrony podłogi i jej zadbanego wyglądu.

Jakie podłogi powinny być froterowanie? Wszystkie rodzaje powierzchni wymagają konserwacji raz na jakiś czas. Najlepiej wykonywać froterowanie systematycznie, a w przypadku zaniedbanych posadzek polerowanie jest koniecznością. Szczególnie istotne są tego typu zabiegi pielęgnacyjne w przypadku podłóg drewnianych, ale także wymagają tego panele podłogowe, powierzchnie kamienne, korkowe, linoleum czy PCV.