RM 532 Środek do pielęgnacji posadzek matowych/linoleum/PCV, 1l

Optymalna pielęgnacja i ochrona matowych posadzek z kamienia sztucznego i naturalnego, linoleum i PVC. Usuwa ślady butów, ochrona powłoka zostaje odnowiona a podłodze nadaje jedwabisty blask. Uwaga: po zabiegach pielęgnacyjnych pozostawić podłogę na 24 godzinny, nie nanosić wody, nie przesuwać mebli, nie chodzić po podłodze w butach. Nie doprowadzać do zamarzania środka.