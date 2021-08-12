Odkurzacz workowy czy bezworkowy: jaki lepszy, który wybrać?
Odkurzacze ogólnie klasyfikujemy na workowe i bezworkowe. Każdy z typów ma swoich zwolenników. Co najważniejsze, zarówno odkurzacze z workiem, jak i z pojemnikiem na zanieczyszczenia wyposażone są w systemy filtracji, dzięki którym możemy być spokojni o czystość w domu. Tylko który wybrać?
Odkurzacz jest podstawowym sprzętem domowym. Dzięki niemu utrzymamy wymaganą czystość w domu, możemy również oczyścić powietrze, jeśli model wyposażony jest w trójstopniowy system filtracji. Do wyboru mamy tradycyjne urządzenia, jak odkurzacze workowe, oraz bardziej nowoczesne odkurzacze bezworkowe, w tym wodne i pionowe.
Rodzaje odkurzaczy domowych: workowe, bezworkowe, pionowe lub z filtrem wodnym
Na rynku znajdziemy tradycyjne odkurzacze, które brud i kurz zbierają w worku – jest on jednocześnie rodzajem filtra. Są również odkurzacze bezworkowe, w których zanieczyszczenia gromadzone są w specjalnym pojemniku. Zarówno worki, jak i pojemniki na zanieczyszczenia należy regularnie opróżniać.
Rodzaje odkurzaczy:
- odkurzacz workowy wykorzystuje wymienny worek jako filtr zatrzymujący brud
- odkurzacz bezworkowy zatrzymuje brud bezpośrednio w pojemniku na śmieci
- odkurzacz pionowy, inaczej stojący, nie posiada giętkiej rury, a długą rączkę zakończoną szczotką; najczęściej jest bezworkowy, może być przewodowy lub bezprzewodowy
- odkurzacz z filtrem wodnym ma wyjmowany zbiornik, w którym cząstki zanieczyszczeń zostają uwięzione w kąpieli wodnej
Jak działa odkurzacz workowy? Czym się kierować przy wyborze?
Zaletą odkurzacza workowego są... worki. Znacznie ograniczają konieczność czyszczenia urządzenia i skutecznie odseparowują Cię od brudu. Dodatkowo mają wbudowane filtry, więc nie trzeba ich czyścić. Dla większego bezpieczeństwa, zwłaszcza jeśli masz alergika w domu, możesz doposażyć odkurzacz w dodatkowy filtr HEPA.
Zalety odkurzacza workowego:
- Mniej bałaganu. Dzięki torbie prawdopodobieństwo, że kurz spadnie z powrotem na podłogę, jest znikome.
- Lepsze dla alergików. Kurz i alergeny pozostają w worku – inaczej niż w przypadku zbiornika odkurzacza bezworkowego. Kontakt ze szkodliwym czynnikiem jest ograniczony.
- Wymagana mniejsza konserwacja. Dzięki workom odkurzacz pozostaje dłużej czysty.
Minusem w przypadku odkurzaczy workowych jest konieczność dokupowania worków. Jest to rozwiązanie mało ekonomiczne. Ponadto worki mogą nie być przyjazne dla środowiska – większość z nich wykonana jest głównie z papieru, jednak mogą zawierać inne materiały i nie nadawać się do recyklingu.
Jaki odkurzacz workowy wybrać?
Odkurzacz workowy VC 2 >> jest praktycznym odkurzaczem o niewielkich wymiarach, który możemy doposażyć w rozmaite akcesoria do wielu zastosowań.
Odkurzacze VC 2 mają trójwarstwowy system kontroli hałasu, przez co są bardzo ciche (poziom hałasu 76 dB). Wyposażone zostały w filtr EPA12/HEPA, który zatrzymuje ponad 99,9% cząstek, przez co znakomicie nadają się do domu z alergikiem. Dzięki silnikowi o wysokiej sprawności odkurzacz cechuje się niskim zużyciem energii, co jest przyjazne dla naszego portfela i środowiska.
Jak działa odkurzacz bezworkowy? Czym się kierować przy wyborze?
Odkurzacze bezworkowe pozwalają zaoszczędzić pieniądze, ponieważ nie musimy kupować toreb zastępczych. Mniej też martwimy się o opróżnianie, ponieważ w przezroczystym zbiorniku brud i zanieczyszczenia są dobrze widoczne. Podobnie jak odkurzacze workowe mają filtry, które wymagają okresowego czyszczenia lub – w przypadku filtrów HEPA – wymiany, nawet częściej niż w przypadku odkurzacza workowego, ponieważ mają większą styczność z zanieczyszczeniami.
Zalety odkurzacza bezworkowego:
- Przyjazny dla środowiska. Ma filtry wielokrotnego użytku i nie ma worków, które należy regularnie wymieniać i wyrzucać na śmieci.
- Mniej kosztowny. Nie ma potrzeby inwestowania w worki, aby utrzymać dom w czystości.
Przeważnie pojemnik w odkurzaczu bezworkowym wyciąga się za jednym przyciskiem, wygodnie i szybko, tak samo sprawnie go się oczyszcza. Minusem jest to, że przy oczyszczaniu pojemnika często się pyli i wydobywa kurz, zwłaszcza że czasem należy nim potrząsnąć lub wyciągnąć ubity brud z dna. Pamiętajmy tylko, że wiele modeli ma również filtry, które należy wyszczotkować, umyć i całkowicie wysuszyć lub całkowicie wymienić.
Jaki odkurzacz bezworkowy wybrać?
Idealnym przykładem łączenia znakomitych efektów sprzątania, ekologii i ekonomii jest kompaktowy odkurzacz bezworkowy VC 3 >>. Zapewnia dobrą wydajność czyszczenia, a przy tym jest w przystępnej cenie. Wyróżnia się bardzo niskim poziomem hałasu (76 dB) oraz wysoką mocą zasysania (moc znamionowa 700 W). Pojemność zbiornika na śmieci wynosi 0,9 l, dzięki czemu nie musimy go opróżniać po każdym sprzątaniu. Standardowo wyposażony jest w filtr EPA 12, ale możemy go doposażyć w filtr HEPA 13, który jest bardziej skuteczny w wyłapywaniu zanieczyszczeń niebezpiecznych dla alergika.
Fot.: Czyszczenie filtra odkurzacza Kärcher VC 3 jest naprawdę proste
Sam odkurzacz jest lekki, poręczny i zwrotny, ponieważ waży ok. 4,4 kg (bez akcesoriów). Dzięki pozycji parking możemy szybko i bezpiecznie odstawić odkurzacz podczas przerwy w pracy.
Odkurzacz bezworkowy z filtrem wodnym – rozwiązanie dla zaawansowanych alergików
Alergikom poleca się odkurzacze workowe, ponieważ worki skutecznie zatrzymują wszelkie pyłki i alergeny, a filtry oczyszczają powietrze, przez co wylotowe powietrze jest czystsze niż w pomieszczeniu. Tak zaawansowany system filtracji znajdziemy również w odkurzaczach z filtrem wodnych, które są polecane osobom mocno odczuwającym skutki alergii. Dlaczego? Ponieważ skutecznie odkurzają dywany, tapicerkę i podłogi twarde usuwając roztocza, pyłki i zarodniki grzybów.
Jak działa odkurzacz wodny? Zanieczyszczenia zbierane są w zbiorniku na wodę. Zatem kurz i inne cząsteczki, nawet te niewidoczne gołym okiem, przechodzą przez wodę, stają się mokre i osiadają w zbiorniku. Oczyszczone powietrze wychodzi z drugiego końca odkurzacza i nawilża pomieszczenie.
Przykładem odkurzacza polecanego osobom z zaawansowaną alergią jest odkurzacz z filtrem wodnym DS 6 >>. Oprócz odkurzania umożliwia zbieranie niewielkich ilości wody (do 0,5 l), z czego skorzystać mogą zwłaszcza właściciele zwierząt czy małych dzieci.
Fot.: Odkurzacz z filtrem wodnym Kärcher DS 6 – ulga dla alergików
Lekki i zwrotny, bezworkowy odkurzacz pionowy – czy warto kupić odkurzacz bezprzewodowy?
Jeśli nie chcesz tradycyjnego odkurzacz z kablem, bo zależy Ci na dalekim zasięgu i wygodzie sprzątania, warto rozważyć bezprzewodowy odkurzacz pionowy z wbudowanym akumulatorem. Większość odkurzaczy stojących ma składaną rączkę, przez co zajmują niewiele miejsca i z łatwością mieszczą się w szafie. Sprzątanie nimi jest prawdziwą przyjemnością – nie trzeba się schylać, rozwijać i zwijać czy przełączać kabla, samo urządzenie jest lekkie, zwrotne i gotowe do pracy. Musisz pamiętać tylko o regularnym czyszczeniu pojemnika i filtrów oraz stałym ładowaniu akumulatora.
Odkurzacze pionowe mają niższą moc niż tradycyjne, dlatego często polecane są jako drugi odkurzacz w domu do błyskawicznego sprzątania. Na rynku znajdziemy jednak odkurzacze bezprzewodowe z dużą mocą, które uporają się z sierścią zwierząt czy codziennym brudem. Również mogą być wyposażone w hipoalergiczne filtry HEPA. Przykładem jest bezprzewodowy odkurzacz VC 4s Plus 2w1 >>, który z łatwością możemy zamienić na odkurzacz ręczny i oczyścić np. przestrzenie między czy pod meblami. Bezszczotkowy silnik wysokoobrotowy z systemem multicyklonowym oraz filtrem HEPA 12 zapewniają stałą moc zasysania na poziomie 150 mbar. Urządzenie posiada także dużą napędzaną ssawkę podłogową, która usunie wszelkie zabrudzenia, w tym drobne jak rozsypaną mąkę. Czas pracy w trybie Eco wynosi 60 minut, co pozwala na posprzątanie dużego mieszkania.
Fot.: Lekki i zwrotny, bezworkowy odkurzacz pionowy
Odkurzacz bezworkowy czy z workiem: jaki wybrać, który kupić, aby nie żałować?
Każdy odkurzacz ma swoje wady i zalety. Rozważ, czy w przypadku Twojego mieszkania wystarczą proste porządki (wtedy dobrze sprawdzi się bezprzewodowy odkurzacz pionowy) czy jednak mamy większe wymagania, bo np. w domu jest zwierzę lub mieszka alergik. W przypadku alergików polecane są odkurzacze workowe wyposażone w dodatkowe filtry HEPA oraz odkurzacze bezworkowe z filtrem wodnym. Maksymalnie ograniczają kontakt z groźnymi alergenami i kurzem, przez co ich wybór jest kwestią zdrowia.
Jeżeli zależy Ci na zaawansowanych rozwiązaniach i pewności co do nieskazitelnej niemal czystości, weź pod uwagę odkurzacze parowe. Para nie tylko ułatwia odspajanie zanieczyszczeń od podłoża, ale też ma właściwości dezynfekcyjne.
Jaki zatem odkurzacz wybrać – workowy czy bezworkowy? Pytanie jest otwarte, ponieważ wiele zależy od Twoich potrzeb.
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