Odkurzacz workowy czy bezworkowy: jaki lepszy, który wybrać?

Jak działa odkurzacz workowy? Czym się kierować przy wyborze?

Zaletą odkurzacza workowego są... worki. Znacznie ograniczają konieczność czyszczenia urządzenia i skutecznie odseparowują Cię od brudu. Dodatkowo mają wbudowane filtry, więc nie trzeba ich czyścić. Dla większego bezpieczeństwa, zwłaszcza jeśli masz alergika w domu, możesz doposażyć odkurzacz w dodatkowy filtr HEPA.

Zalety odkurzacza workowego:

Mniej bałaganu . Dzięki torbie prawdopodobieństwo, że kurz spadnie z powrotem na podłogę, jest znikome.

. Dzięki torbie prawdopodobieństwo, że kurz spadnie z powrotem na podłogę, jest znikome. Lepsze dla alergików . Kurz i alergeny pozostają w worku – inaczej niż w przypadku zbiornika odkurzacza bezworkowego. Kontakt ze szkodliwym czynnikiem jest ograniczony.

. Kurz i alergeny pozostają w worku – inaczej niż w przypadku zbiornika odkurzacza bezworkowego. Kontakt ze szkodliwym czynnikiem jest ograniczony. Wymagana mniejsza konserwacja. Dzięki workom odkurzacz pozostaje dłużej czysty.

Minusem w przypadku odkurzaczy workowych jest konieczność dokupowania worków. Jest to rozwiązanie mało ekonomiczne. Ponadto worki mogą nie być przyjazne dla środowiska – większość z nich wykonana jest głównie z papieru, jednak mogą zawierać inne materiały i nie nadawać się do recyklingu.