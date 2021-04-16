Mop ze spryskiwaczem (spray mop) czy elektryczny?

Mopy ze spryskiwaczem – jak działają?

Mopy ze spryskiwaczem wyglądem przypominają klasyczne mopy, jednak zamiast wiadra z wodą posiadają one wbudowany w rękojeść dozownik, do którego nalewamy wody lub płynu do mycia podłóg. W ten sposób oszczędzamy czas niezbędny na napełnienie wiadra, moczenie i odciskanie mopa.

Jak działa mop z dozownikiem? Przed rozpoczęciem sprzątania należy uzupełnić pojemnik wodą lub odpowiednim płynem – i gotowe. By namoczyć powierzchnię, którą chcemy umyć, wystarczy nacisnąć przycisk wmontowany w uchwyt urządzenia, który aktywuje specjalną pompkę wytwarzającą pod odpowiednim ciśnieniem mgiełkę, a następnie przetrzeć podłogę.

Większość spray mopów posiada bardzo chłonne ściereczki wykonane z grubej mikrofibry, które doskonale wchłaniają wodę wraz z wszelkimi zabrudzeniami. Dzięki temu mopy ze spryskiwaczem mogą być stosowane do każdego rodzaju podłóg, w tym paneli, płytek, parkietów, desek a nawet podłóg kamiennych. Różnica może polegać jedynie na konieczności zastosowania odpowiedniego płynu do mycia.

Dobry mop ze spryskiwaczem posiada ruchomą końcówkę, która umożliwia dotarcie nawet do trudno dostępnych miejsc, np. pod meble. Mop z dozownikiem to doskonałe rozwiązanie, jeżeli zależy nam na oszczędności czasu i miejsca, gdyż zajmuje o wiele mniej przestrzeni niż klasyczny mop z wiadrem.

Poszczególne mopy ze spryskiwaczem różnią się pojemnością zbiornika na wodę oraz szerokością samej szmatki myjącej, najlepiej więc przy zakupie wybrać taki, którego jednorazowe napełnienie pozwoli nam umyć całą powierzchnię domu lub mieszkania. Jeżeli wybierzemy zbyt mały pojemnik, na dłuższą metę jego kilkukrotne napełnianie w ciągu jednego sprzątania może okazać się uciążliwe.