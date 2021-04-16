Mop ze spryskiwaczem (spray mop) czy elektryczny?
Mycie i przecieranie podłóg to czynność, którą każdy z nas wykonuje regularnie. Kiedyś robiono to przy pomocy szmaty nawiniętej np. na miotłę. Współcześnie mamy do wyboru szeroki wachlarz mopów, dzięki którym nie musimy się nawet schylać. Wbrew pozorom decyzja o tym, jaki mop wybrać, powinna być dobrze przemyślana, tak by korzystanie z niego było nie tylko skuteczne, ale również wygodne. Oprócz klasycznych rozwiązań, które wymagają korzystania z wiadra z wodą, na rynku pojawiły się również urządzenia, które znacznie ułatwiają mycie podłóg i sprawiają, że nie jest ono takie czasochłonne. Chodzi między innymi o mop płaski ze spryskiwaczem i bezprzewodowe mopy elektryczne. Czym wyróżniają się pośród konkurencji i na który powinniśmy się zdecydować?
Mopy ze spryskiwaczem – jak działają?
Mopy ze spryskiwaczem wyglądem przypominają klasyczne mopy, jednak zamiast wiadra z wodą posiadają one wbudowany w rękojeść dozownik, do którego nalewamy wody lub płynu do mycia podłóg. W ten sposób oszczędzamy czas niezbędny na napełnienie wiadra, moczenie i odciskanie mopa.
Jak działa mop z dozownikiem? Przed rozpoczęciem sprzątania należy uzupełnić pojemnik wodą lub odpowiednim płynem – i gotowe. By namoczyć powierzchnię, którą chcemy umyć, wystarczy nacisnąć przycisk wmontowany w uchwyt urządzenia, który aktywuje specjalną pompkę wytwarzającą pod odpowiednim ciśnieniem mgiełkę, a następnie przetrzeć podłogę.
Większość spray mopów posiada bardzo chłonne ściereczki wykonane z grubej mikrofibry, które doskonale wchłaniają wodę wraz z wszelkimi zabrudzeniami. Dzięki temu mopy ze spryskiwaczem mogą być stosowane do każdego rodzaju podłóg, w tym paneli, płytek, parkietów, desek a nawet podłóg kamiennych. Różnica może polegać jedynie na konieczności zastosowania odpowiedniego płynu do mycia.
Dobry mop ze spryskiwaczem posiada ruchomą końcówkę, która umożliwia dotarcie nawet do trudno dostępnych miejsc, np. pod meble. Mop z dozownikiem to doskonałe rozwiązanie, jeżeli zależy nam na oszczędności czasu i miejsca, gdyż zajmuje o wiele mniej przestrzeni niż klasyczny mop z wiadrem.
Poszczególne mopy ze spryskiwaczem różnią się pojemnością zbiornika na wodę oraz szerokością samej szmatki myjącej, najlepiej więc przy zakupie wybrać taki, którego jednorazowe napełnienie pozwoli nam umyć całą powierzchnię domu lub mieszkania. Jeżeli wybierzemy zbyt mały pojemnik, na dłuższą metę jego kilkukrotne napełnianie w ciągu jednego sprzątania może okazać się uciążliwe.
Mop elektryczny – zasada działania
Stosunkową nowością na rynku akcesoriów do mycia podłóg jest elektryczny mop do mycia podłóg, który pozwala nie tylko szybko i łatwo umyć podłogę, ale, co równie istotne, zrezygnować z wcześniejszego odkurzania.
Mop automatyczny to bezprzewodowe urządzenie myjące z wydajnym silnikiem elektrycznym oraz obrotowe pady wykonane z bezpiecznych dla podłóg materiałów. Są one na bieżąco zwilżane wodą z preparatem myjącym, które wlewa się do zbiornika na wodę czystą. Zabrudzenia z podłogi są odsysane wraz z wilgocią do pojemnika na wodę brudną.
Dzięki temu w trakcie korzystania z mopa elektrycznego podłoga namaczana jest tylko tyle, ile to konieczne, co znacznie skraca proces schnięcia i chroni podłogi przed uszkodzeniem. Urządzenie uruchamiane jest za pomocą wygodnego przycisku.
Obrotowe pady modelu Kärcher FC 5 osiągają prędkość 500 obrotów na minutę. Wszelkiego rodzaju zabrudzenia są dokładnie usuwane w sposób nieosiągalny podczas ręcznego mycia podłóg. Mop elektryczny Kärcher został także wyposażony w funkcję samooczyszczania w trakcie pracy. Jest to możliwe za sprawą specjalnego systemu odkurzającego znajdującego się nad padami, który zasysa wodę wraz z zabrudzeniami, dzięki czemu czyszczenie podłóg zajmuje mniej czasu, jest wygodniejsze, bardziej higieniczne i efektywne. Brudna woda zbierana jest w osobnym zbiorniku, podczas gdy pady zwilżane są na bieżąco czystą wodą z płynem.
Mop elektryczny pozwala czerpać z mycia podłóg czystą przyjemność bez konieczności szorowania, wyżymania ścierki czy noszenia ciężkich wiader. Wydajny akumulator pozwala jednorazowo na sprzątnięcie około 60 m2 podłogi. Po skończeniu porządków pady można wyprać w pralce, a pojemnik na brudną wodę po opróżnieniu umyć w zmywarce. Pozostałe elementy, takie jak głowica czyszcząca, można myć pod bieżącą wodą.
Jak Kärcher FC 5 wypada przy mopach z rozpylaczem?
Mopy elektryczne wyróżniają się ergonomiczną budową i funkcjonalnością, w znaczący sposób skracając czas potrzebny na czyszczenie podłóg w naszym domu. Choć mop z pojemnikiem również pozwala na wygodne sprzątanie, uzyskany przy użyciu mopa elektrycznego efekt czyszczenia jest o wiele lepszy, bez względu na rodzaj zastosowanych detergentów i materiał, z jakiego została wykonana myta powierzchnia.
Zarówno mopy ze spryskiwaczem, jak i mopy elektryczne charakteryzują się prostotą użytkowania bez konieczności regularnego namaczania i wyżymania mopa. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że mop ze spryskiwaczem pozwala jedynie na umycie podłogi z zabrudzeń. Wybierając mop automatyczny w tym samym czasie możemy nie tylko usunąć zabrudzenia na mokro, ale także pozbyć się luźnych suchych zanieczyszczeń. Kolejnym atutem mopów elektrycznych Kärcher FC jest fakt, iż pozostawiają one podłogę niemal całkowicie suchą, co jest szczególnie istotne przy panelach i podłogach drewnianych.
Inne modele mopów elektrycznych – co oferują?
Kärcher FC 5 to nie jedyny mop automatyczny w ofercie firmy Kärcher. Zastanawiając się, jaki mop wybrać, warto przyjrzeć się również dwóm pozostałym modelom, tzn. FC 3 i FC 7. Co oferuje każdy z nich? Zacznijmy od modelu nieco mniej zaawansowanego technologicznie, który jednak podobnie jak Kärcher FC 5 charakteryzuje się wygodą i skutecznością w czyszczeniu.
Fot.: mop FC 7 usuwający mokre zanieczyszczenia, kurz i duże luźne cząsteczki brudu
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Kärcher mop FC 3 to również urządzenie bezprzewodowe, które pozwala na szybkie i wygodne mycie podłóg, jednorazowo o powierzchni około 60 m2. Doskonale nadaje się do sprzątania wszelkiego rodzaju twardych podłóg, skutecznie usuwając plamy i zachlapania. W przeciwieństwie do Kärcher FC 5, w tym modelu zanieczyszczenia z padów zbierane są przy pomocy specjalnej listwy, a nie systemu zasysającego, może więc przy większej ilości luźnych zabrudzeń wymagać wcześniejszego odkurzenia podłogi.
Pora na najbardziej zaawansowany technologicznie mop automatyczny w ofercie firmy Kärcher – mop FC 7. To doskonały wybór przede wszystkim dla osób mieszkających w domach lub mieszkaniach o dużej powierzchni. Wyposażono go w bardzo duży akumulator pozwalający na sprzątnięcie jednorazowo aż 135 m2 powierzchni. Za sprawą aż 4 napędzanych elektrycznie padów w trakcie pracy nie tylko usuwa plamy i inne mokre zanieczyszczenia, ale także kurz i duże luźne cząsteczki brudu. Dzięki temu można raz na zawsze zapomnieć o wstępnym odkurzaniu, a czas poświęcony na sprzątanie ograniczyć do minimum. Dzięki dwóm trybom czyszczenia, różniącym się nie tylko prędkością, z jaką pracują pady, ale również ilością dozowanej wody, doskonale sprawdza się przy każdym rodzaju podłóg. Dodatkowa funkcja Boost sprawia, że bez problemu usuniemy nawet najmocniejsze zabrudzenia. By zwiększyć efektywność sprzątania, mop automatyczny FC 7 można położyć poziomo, dzięki czemu w prosty i szybki sposób sprzątniesz również podłogę pod meblami. Po skończonej pracy wystarczy uruchomić specjalny program, który automatycznie wyczyści urządzenie z zabrudzeń.
Jak działa mop FC 7 przedstawiono w poniższym materiale wideo:
Podsumowanie: rodzaje mopów a Twoje potrzeby
Zarówno mop ze spryskiwaczem, jak i mop automatyczny to dobre mopy do mycia podłóg. Zastanawiając się, jaki mop wybrać, powinniśmy wziąć pod uwagę przede wszystkim wygodę i efektywność użytkowania. Ważna jest również powierzchnia, którą chcemy jednorazowo wyczyścić, oraz rodzaj zabrudzeń, z którymi borykamy się na co dzień. Nie bez znaczenia są także nasze predyspozycje fizyczne oraz ilość czasu, którą jesteśmy w stanie poświęcić na regularne porządki.
Podejmując decyzję o zakupie, pod uwagę należy wziąć ponadto cenę urządzenia oraz przestrzeń, jaką możemy zagospodarować na jego przechowywanie. Pamiętajmy bowiem, że zarówno Kärcher mop FC 5, jak i FC 7 pozwalają na minimalizację potrzeby używania odkurzacza, co w obu przypadkach stanowi istotną oszczędność czasu.
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