Odkurzacz samochodowy: mocny, bezprzewodowy, jaki wybrać?
Zdecydowana większość kierowców lubi, gdy karoseria ich aut lśni, a środek jest czysty i zadbany. Niestety, utrzymanie takiego efektu nie jest proste, ponieważ wnętrze każdego samochodu obfituje w liczne zakamarki i szczeliny, w których z łatwością zbierają się duże ilości zanieczyszczeń i kurzu. By cieszyć się jazdą w czystym przyjemnym wnętrzu, warto więc regularnie odkurzać samochód. Często jednak zwykły odkurzacz domowy to za mało. Na szczęście na rynku znajdziemy różnego rodzaju odkurzacze samochodowe. Który z nich będzie najlepszy?
Dlaczego warto regularnie odkurzać wnętrze samochodu?
Oczywistym faktem jest, że zadbane czyste auto cieszy oko i stanowi powód do dumy. Jednak względy estetyczne to nie jedyny powód, dla którego warto regularnie odkurzać swój samochód. W licznych zakamarkach z łatwością zbierają się różnego rodzaju zabrudzenia, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, kiedy to na butach wnosimy do środka błoto i inne zanieczyszczenia. Wraz z nimi do wnętrza naszego auta trafiają bakterie i grzyby, które mogą się namnażać i niekorzystnie wpływać na nasze zdrowie, zwłaszcza jeżeli w aucie spędzamy sporą część dnia. Co więcej, zadbane, regularnie odkurzane wnętrze to także jeden z aspektów, który może mieć znaczenie przy ewentualnej sprzedaży auta, podnosząc jego wartość. Oczywiście, raz na jakiś czas warto gruntownie wyczyścić całe wnętrze samochodu, włącznie z tapicerką i podsufitką, jednak na co dzień z pewnością wystarczy samo regularne odkurzanie auta.
Rodzaje odkurzaczy do sprzątania w samochodzie
Odkurzacz do samochodu to w większości przypadków niewielkie urządzenie o wydłużonym kształcie, który pozwala na dokładne dotarcie do każdej szczeliny we wnętrzu pojazdu. Aby wybrać najbardziej odpowiedni dla nas model, warto zastanowić się w pierwszej kolejności nad sposobem sprzętu. Będzie on wpływał m.in. na takie parametry, jak czas pracy i masa. Z tego względu odkurzacze samochodowe możemy podzielić na 3 rodzaje:
- akumulatorowe,
- zasilane z gniazdka sieciowego
- oraz z gniazdka zapalniczki.
Odkurzacz ręczny zasilany z zapalniczki lub na tradycyjne baterie jednorazowe
Jednym z popularnych rozwiązań jest odkurzacz do auta zasilany z zapalniczki samochodowej. Wśród głównych zalet tego typu rozwiązania jest fakt, iż w trakcie użytkowania z pewnością nam się nie rozładuje. Większość z nich jednak charakteryzuje się stosunkowo słabą mocą (zbyt duża w ekspresowym tempie rozładowywałaby nam akumulator w samochodzie), a co za tym idzie – małą siłą ssącą, przez co wielu miejsc nie można dokładnie doczyścić. Minusem jest również kabel, który może się plątać i przeszkadzać nam w trakcie porządków.
Innym rozwiązaniem są odkurzacze samochodowe zasilane jednorazowymi bateriami, które, co prawda, nie posiadają kabla ani nie rozładują nam akumulatora w samochodzie, jednak również charakteryzują się małą mocą i słabą siłą ssania. Wiele osób, które początkowo zdecydowały się na takie rozwiązanie, z czasem rezygnują z używania tych odkurzaczy, właśnie ze względu na niską efektywność.
Bezprzewodowy odkurzacz samochodowy zasilany akumulatorowo
fot.: odkurzacz samochodowy zasilany akumulatorowo
Kolejnym bardzo popularnym rozwiązaniem jest odkurzacz do auta zasilany akumulatorowo. Dzięki braku kabli odkurzacz samochodowy akumulatorowy jest urządzeniem wszechstronnym, które można zastosować w dowolnym miejscu, da się więc zabrać go ze sobą dosłownie wszędzie. Co więcej, dzięki temu, że jest mały i poręczny, a nie musimy ograniczać się dostępnością prądu, możemy wykorzystać go również w innych pracach przydomowych. Dzięki brakowi okablowania doskonale operuje się nim wewnątrz samochodu, łatwiej dotrzeć do nawet niewielkich zakamarków, a stosunkowo duża moc ssania pozwala usunąć większość zanieczyszczeń także z dywaników. Trzeba się jednak liczyć z tym, że wbudowany akumulator to rozwiązanie co prawda wygodne, jednak skutkujące większą wagą urządzenia. Wśród zalet odkurzaczy akumulatorowych z pewnością można wymienić również możliwość pracy na mokro dostępną w niektórych modelach.
Na co zwrócić uwagę, wybierając odkurzacz samochodowy na akumulator: najważniejsze parametry
Wybierając odkurzacz samochodowy na akumulator, powinniśmy zwrócić przede wszystkim uwagę na:
- Pojemność zbiornika – im większy zbiornik, tym więcej zanieczyszczeń będziemy mogli zebrać jednorazowo. Pamiętajmy jednak, że duży zbiornik to jednocześnie większe gabaryty całego odkurzacza, co może zmniejszać jego funkcjonalność. Jeżeli więc mamy nieduże auto i mamy zamiar odkurzać wnętrze samochodu na bieżąco, możemy zdecydować się na mniejszy zbiornik, około 0,5 litra.
- Moc – jeden z najważniejszych parametrów w przypadku odkurzaczy do auta. Choć może okazać się, że na nasze potrzeby wystarczy już nawet 40 W, im większa moc, tym większa siła ssania, a tym samym także skuteczność usuwania nawet trudnych zanieczyszczeń.
- Czas pracy na jednej baterii – to jeden z najważniejszych parametrów, który należy uwzględnić, dokonując zakupu. By był on udany, dobierzmy go tak, by wystarczył co najmniej na jedno pełne odkurzanie samochodu (czyli minimum 20 minut pracy). Istotny jest również czas ładowania baterii – im krótszy, tym lepiej.
- Mobilność – pod tym względem należy zwrócić uwagę na ogólne rozmiary odkurzacza, a także jego wagę. Im mniejszy i lżejszy, tym łatwiej będzie nim dotrzeć do wszelkiego rodzaju szczelin i usunąć z nich brud.
- Dodatkowe akcesoria – przed zakupem warto sprawdzić, co oprócz standardowych elementów znajduje się w zestawie. Plusem z pewnością są wymienne ssawki o różnej wielkości, różne szczotki, zapasowe filtry czy dodatkowa bateria.
- Dodatkowe funkcje – dobry odkurzacz samochodowy powinien usuwać jak najwięcej zanieczyszczeń. Jeżeli więc dodatkowo posiada funkcję pracy na mokro, możemy przy jego pomocy uprzątnąć rozlane płyny, błoto a nawet śnieg.
Jaki odkurzacz przenośny bez kabli do sprzątania auta wybrać?
Jeżeli zależy nam na wygodzie i wszechstronności użytkowania, a zarazem wysokiej skuteczności, warto wybrać jeden z akumulatorowych odkurzaczy wielofunkcyjnych Karcher. Wszechstronnymi modelami, idealnie nadającymi się jako mocne odkurzacze samochodowe, są WD1 oraz WD3 w opcji zasilanej akumulatorowo, które oprócz pojemnej baterii i dużej siły ssącej mogą pochwalić się także możliwością pracy zarówno na sucho, jak i mokro. Doskonale sprawdzą się one także przy w innych pracach przydomowych w garażu, piwnicy czy na podwórku.
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Odkurzacz samochodowy zasilany z sieci
Jeżeli posiadamy własny garaż i to właśnie w nim planujemy regularnie odkurzać nasz samochód, rozsądnym rozwiązaniem może okazać się odkurzacz do auta zasilany prądem z sieci. Choć ogranicza on nas koniecznością dostępu do gniazdka, jego zaletą jest duża moc ssania, która pozwala skutecznie i szybko wyczyścić wnętrze samochodu. Nie wymaga on także ładowania, więc jest lekki, a czas jego pracy – praktycznie nieograniczony. Taki odkurzacz doskonale sprawdzi się również do wszelkiego rodzaju innych prac przydomowych, a jego zakup może okazać się doskonałą inwestycją.
Na co zwrócić uwagę, wybierając dobry odkurzacz sieciowy do auta?
Chcąc wybrać dobry odkurzacz samochodowy zasilany z sieci, powinniśmy zwrócić uwagę na:
Długość kabla – im dłuższy kabel, tym większa mobilność i możliwość pracy nawet w dużej odległości od gniazdka. By jednak przy sprzątaniu nie przeszkadzał nam przewód plączący się między nogami, zwróćmy uwagę, czy wybrany model ma możliwość zwijania kabla do odpowiedniej długości.
Długość węża – równie istotna co długość kabla jest także długość węża do odkurzacza, która pozwala na swobodne manewrowanie we wnętrzu samochodu czy przy innych pracach porządkowych.
Moc ssania – jednym z parametrów, na który koniecznie należy zwrócić uwagę, wybierając odkurzacz do auta, jest moc ssania wyrażona w watach. Im będzie ona większa, tym szybciej usuniemy wszelkiego rodzaju zabrudzenia, nawet te najdrobniejsze.
Dedykowane akcesoria – odkurzacze samochodowe zasilane z sieci w większości mają charakter uniwersalny, koniecznie więc sprawdźmy przed zakupem, czy w zestawie są akcesoria przeznaczone właśnie do sprzątania samochodu, jak np. wąskie ssawki czy długie ssawki szczelinowe pozwalające dotrzeć w trudno dostępne zakamarki.
Rodzaj filtra – dokonując zakupu, zwróćmy również uwagę na rodzaj filtra w wybranym odkurzaczu, może to się bowiem wiązać z koniecznością zakupu dodatkowych akcesoriów.
Dodatkowe funkcje – decydując się na zakup odkurzacza zasilanego z sieci, warto wybrać model wyposażony w dodatkowe funkcje, takie jak np. możliwość pracy na mokro czy funkcja wydmuchu, które zwiększą funkcjonalność i wszechstronność odkurzacza i pozwolą wykorzystać go również w innych pracach przydomowych czy też jako odkurzacz do prania tapicerki.
Jaki mocny odkurzacz do samochodu wybrać? Ranking najlepszych
Faktem jest, że im mocniejszy odkurzacz do samochodu, tym szybciej i dokładniej wyczyścimy jego wnętrze. Jeżeli chodzi pod tym względem o ranking odkurzaczy samochodowych, z pewnością na podium stają odkurzacze firmy Karcher:
- odkurzacz uniwersalny WD 3 Car – o mocy ssania 200 air wat,
- odkurzacz uniwersalny WD 3 Premium Car Kit – o mocy ssania również 200 air wat,
- odkurzacz uniwersalny WD 4 Car – o mocy ssania aż 220 air wat!
Co ważne, odkurzacze te oprócz możliwości dokładnego czyszczenia wnętrza samochodu mają również wiele innych zastosowań w garażu i przydomowym warsztacie, o których więcej można przeczytać w naszym poradniku:
Domowy odkurzacz do prania tapicerki samochodowej
Odkurzacze samochodowe w większości przypadków pozwalają jedynie na usunięcie suchych lub mokrych zabrudzeń. Jeżeli natomiast chcielibyśmy samodzielnie zadbać o czysty i estetyczny wygląd tapicerki samochodowej, powinniśmy wybrać specjalny piorący odkurzacz do tapicerki samochodowej. Praca z takim urządzeniem wbrew pozorom nie wymaga dużego doświadczenia, a pozwala uzyskać efekt niczym z profesjonalnej myjni samochodowej. Więcej na temat prania tapicerki samochodowej przeczytasz w naszym poradniku:
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Jaki odkurzacz piorący do tapicerki samochodowej wybrać?
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Odkurzanie to nie wszystko. Jak myć wnętrze samochodu krok po kroku?
Choć regularne odkurzanie samochodu jest bardzo istotne nie tylko ze względów estetycznych, ale również higienicznych, to nie jedyna czynność, jaką powinniśmy wykonać, chcąc cieszyć się przyjemnością podróżowania w czystym i zadbanym wnętrzu samochodu. Jak samodzielnie w pełni wyczyścić wnętrze samochodu krok po kroku? Praktyczne triki i niezbędne wskazówki znajdziesz w naszym poradniku:
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