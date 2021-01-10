Odkurzacz samochodowy: mocny, bezprzewodowy, jaki wybrać?

Jeżeli posiadamy własny garaż i to właśnie w nim planujemy regularnie odkurzać nasz samochód, rozsądnym rozwiązaniem może okazać się odkurzacz do auta zasilany prądem z sieci. Choć ogranicza on nas koniecznością dostępu do gniazdka, jego zaletą jest duża moc ssania, która pozwala skutecznie i szybko wyczyścić wnętrze samochodu. Nie wymaga on także ładowania, więc jest lekki, a czas jego pracy – praktycznie nieograniczony. Taki odkurzacz doskonale sprawdzi się również do wszelkiego rodzaju innych prac przydomowych, a jego zakup może okazać się doskonałą inwestycją.

Na co zwrócić uwagę, wybierając dobry odkurzacz sieciowy do auta?

Chcąc wybrać dobry odkurzacz samochodowy zasilany z sieci, powinniśmy zwrócić uwagę na:

Długość kabla – im dłuższy kabel, tym większa mobilność i możliwość pracy nawet w dużej odległości od gniazdka. By jednak przy sprzątaniu nie przeszkadzał nam przewód plączący się między nogami, zwróćmy uwagę, czy wybrany model ma możliwość zwijania kabla do odpowiedniej długości.

Długość węża – równie istotna co długość kabla jest także długość węża do odkurzacza, która pozwala na swobodne manewrowanie we wnętrzu samochodu czy przy innych pracach porządkowych.

Moc ssania – jednym z parametrów, na który koniecznie należy zwrócić uwagę, wybierając odkurzacz do auta, jest moc ssania wyrażona w watach. Im będzie ona większa, tym szybciej usuniemy wszelkiego rodzaju zabrudzenia, nawet te najdrobniejsze.

Dedykowane akcesoria – odkurzacze samochodowe zasilane z sieci w większości mają charakter uniwersalny, koniecznie więc sprawdźmy przed zakupem, czy w zestawie są akcesoria przeznaczone właśnie do sprzątania samochodu, jak np. wąskie ssawki czy długie ssawki szczelinowe pozwalające dotrzeć w trudno dostępne zakamarki.

Rodzaj filtra – dokonując zakupu, zwróćmy również uwagę na rodzaj filtra w wybranym odkurzaczu, może to się bowiem wiązać z koniecznością zakupu dodatkowych akcesoriów.

Dodatkowe funkcje – decydując się na zakup odkurzacza zasilanego z sieci, warto wybrać model wyposażony w dodatkowe funkcje, takie jak np. możliwość pracy na mokro czy funkcja wydmuchu, które zwiększą funkcjonalność i wszechstronność odkurzacza i pozwolą wykorzystać go również w innych pracach przydomowych czy też jako odkurzacz do prania tapicerki.



Jaki mocny odkurzacz do samochodu wybrać? Ranking najlepszych

Faktem jest, że im mocniejszy odkurzacz do samochodu, tym szybciej i dokładniej wyczyścimy jego wnętrze. Jeżeli chodzi pod tym względem o ranking odkurzaczy samochodowych, z pewnością na podium stają odkurzacze firmy Karcher:

odkurzacz uniwersalny WD 3 Car – o mocy ssania 200 air wat,

odkurzacz uniwersalny WD 3 Premium Car Kit – o mocy ssania również 200 air wat,

odkurzacz uniwersalny WD 4 Car – o mocy ssania aż 220 air wat!

Co ważne, odkurzacze te oprócz możliwości dokładnego czyszczenia wnętrza samochodu mają również wiele innych zastosowań w garażu i przydomowym warsztacie, o których więcej można przeczytać w naszym poradniku:

- Jaki domowy odkurzacz do garażu i warsztatu wybrać?