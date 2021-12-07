Jak i czym szybko posprzątać dom? Ekspresowe porządki
Jak szybko posprzątać pokój? Jak szybko posprzątać cały dom? W ekspresowych porządkach niezastąpione są urządzenia czyszczące Kärcher. Sprawdź, jak błyskawicznie umyć okna, wyczyścić kuchnię czy łazienkę oraz pozbyć się zabrudzeń z podłogi i odkurzyć dywany. Oto praktyczne wskazówki jak szybko posprzątać dom z Kärcher.
Od czego zacząć porządki w domu? Plan
Sekretem szybkiego i efektywnego sprzątania w domu jest zaplanowanie prac. Działanie według ustalonego planu sprawia, że sprzątanie jest zorganizowane i nie przebiega chaotycznie, co oszczędza cenny czas. Wcześniejsze wyznaczenie harmonogramu pozwala także przewidzieć ewentualne problemy i w porę je rozwiązać. Ponadto tworzenie list jest nie tylko bardzo pomocne, ale także motywuje do działania i daje poczucie osiągnięcia celu.
Harmonogram regularnego sprzątania ułatwia sprzątanie i krok po kroku prowadzi do oczekiwanych efektów. Dlatego plan powinien być podzielony na etapy możliwe do jednorazowego wykonania.
Jak szybko posprzątać mieszkanie: najważniejsze zasady
Plan porządków powinien opierać się na następujących zasadach:
- Sprzątanie mieszkania i domu odbywa się od góry do dołu. Musisz pamiętać, aby pozbyć się kurzu z mebli, stołu, parapetów czy roślin. Warto także zabrać się za mycie naczyń (lub włożyć naczynia do zmywarki), aby nie przeszkadzały w czyszczeniu zlewu. Drugi krok to odkurzenie mebli tapicerowanych. Na końcu należy usunąć zabrudzenia z podłogi i dywanów.
- Na początku warto skupić się na dużych powierzchniach, bo to one głównie wpływają na ogólne wrażenie. Ważna jest czystość okien, frontów mebli, ścian w łazience oraz podłóg i dywanów.
- Najlepiej sprzątać jedno pomieszczenie na raz. Pozwoli to uniknąć bałaganu w całym domu.
- Aby na dłużej zachować porządek w domu warto zadbać o odkładanie rzeczy na swoje miejsce.
Sprzątanie domu – organizacja i nie tylko
Dobra organizacja to ważny, lecz nie jedyny element szybkiego i skutecznego sprzątania. Aby skutecznie posprzątać mieszkanie i oszczędzić czas, warto skorzystać z urządzeń czyszczących, które usprawniają prace porządkowe i czynią je przyjemniejszymi (wyszukiwarka Kärcher na Obi >).
Jak i czym szybko umyć okna?
Mycie okien to jedna z najbardziej nielubianych prac domowych. Czynność ta zajmuje dużo czasu i pochłania sporo wysiłku, a efekty nie zawsze są zadowalające z powodu smug czy zacieków. Jeśli chcesz na zawsze zmienić swoje podejście do mycia okien, wykorzystaj myjkę Kärcher z serii WV.
Myjka do okien Kärcher pozwala umyć szyby w 3 krokach:
- Spryskanie powierzchni przeznaczonej do mycia środkiem czyszczącym.
- Wyczyszczenie szyby padem z mikrofibry.
- Odessanie wody wraz z brudem za pomocą myjki do okien.
Jak efektywnie sprzątać dom z pomocą myjki do okien Kärcher?
Myjka do okien działa jak odkurzacz – zasysa wodę wraz z brudem do zbiornika, zanim zdąży spłynąć na podłogę czy parapet. Dokładne zbieranie wilgoci z szyby sprawia, że powierzchnia staje się lśniąca i pozbawiona wszelkich śladów, smug oraz zacieków. Mozolne polerowanie nie jest konieczne. Ponadto zastosowanie myjki gwarantuje 3x szybsze mycie okien w porównaniu do czyszczenia ręcznego.
Akumulatorowa myjka do okien jest także prosta w obsłudze i wygodna w użytkowaniu. Zbiornik na brudną wodę opróżnia się w łatwy i higieniczny sposób, bez kontaktu z zanieczyszczeniami. Zaś niewielka waga, kompaktowe rozmiary i ergonomiczny uchwyt zapewniają komfortową pracę.
Atutem myjki WV jest wszechstronne zastosowanie. Sprawdza się do czyszczenia innych gładkich powierzchni wodoodpornych w domu, takich jak: lustra, kabiny prysznicowe, kafelki, blaty czy drzwi szaf. Dzięki myjce wyczyścisz takie powierzchnie bez użycia ręczników papierowych, a utrzymanie czystości stanie się łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej.
Fot.: Duet myjka do okien i pad wibrujący – kabina prysznicowa lśni szybciej niż kiedykolwiek
W ofercie Kärcher dostępna jest cała gama myjek do okien o różnych parametrach pracy, długości ssawki i wydajności powierzchniowej. Atrakcyjne są zwłaszcza zestawy z różnymi akcesoriami lub padem wibrującym KV 4.
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Jak i czym szybko umyć łazienkę i kuchnię?
Sprzątanie kuchni i łazienki zabiera z reguły sporo czasu. Kuchnia i łazienka to pomieszczenia, które należy sprzątać wyjątkowo starannie i dokładnie. Ważne jest utrzymanie wysokiego poziomu higieny. Z drugiej strony to wnętrza, które szybko się brudzą i tworzą się tam doskonałe warunki do rozwoju drobnoustrojów chorobotwórczych.
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W obu pomieszczeniach są miejsca szczególnie uciążliwe w czyszczeniu. W kuchni z uwagi na tłuszcz jest to okap kuchenny, piekarnik, płyta grzewcza, mikrofalówka, zmywarka oraz zlew. Natomiast w łazience osadem i kamieniem pokrywa się ceramika łazienkowa (umywalka, wanna/prysznic, toaleta) oraz armatura. W obu pomieszczeniach problematyczne są także płytki i fugi. Jak szybko posprzątać kuchnię?
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Uniwersalnym urządzeniem, które sprawdzi się do czyszczenia wszelkich powierzchni wodoodpornych w kuchni i łazience, jest parownica Kärcher. Sprzęt doskonale radzi sobie z usuwaniem typowych zabrudzeń, takich jak: tłuszcz czy osad z kamienia i mydła.
Sekretem skuteczności parownicy jest gorąca para wodna o temperaturze 100°C, która wydostaje się poprzez dyszę z prędkością 170 km/h. Cząsteczki uderzają w czyszczoną powierzchnię, przez co brud się łatwo odspaja. Ich mikroskopijny rozmiar sprawia, że dogłębnie penetrują każdą szczelinę. Co więcej, wysoka temperatura ma działanie dezynfekujące i powoduje eliminację do 99,999% koronawirusów* oraz 99,99% wszystkich bakterii** powszechnie występujących w domu.
Parownica Kärcher — czysty dom bez detergentów
Parownica Kärcher skutecznie usuwa wszelkie zabrudzenia bez użycia jakichkolwiek środków czyszczących, przez co jest doskonałą metodą sprzątania w kuchni i łazience. Ponadto czyszczenie parą jest ekologiczne, bezpieczne dla dzieci i alergików oraz oszczędne. Parownice Kärcher z 1 litra wody generują aż 1700 litrów pary wodnej, co przekłada się na wydajność powierzchniową na poziomie 60 m². W efekcie zużycie wody w porównaniu do tradycyjnych sposobów czyszczenia jest o 80% mniejsze.
W ofercie Kärcher dostępna jest cała gama wielofunkcyjnych parownic, począwszy od podstawowego modelu ręcznego, aż po urządzenia o potężnej mocy, które przeznaczone są do wielu różnych zastosowań, np. prasowania.
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*Testy wykazały, że przy czyszczeniu punktowym parownicą Kärcher przez 30 sekund, przy maksymalnym poziomie pary oraz bezpośrednim kontakcie z czyszczoną powierzchnią, można usunąć 99,999% wirusów otoczkowych, takich jak koronawirus lub wirus grypy (z wyłączeniem wirusa zapalenia wątroby typu B), na gładkich i twardych powierzchniach domowych (testowane drobnoustroje: zmodyfikowany wirus krowianki Ankara).
**Dokładne czyszczenie parownicą Kärcher pozwala wyeliminować 99,99% bakterii powszechnie występujących w domu na gładkich i twardych powierzchniach domowych, przy prędkości czyszczenia wynoszącej 30 cm/s i maksymalnym poziomie pary oraz bezpośrednim kontakcie z czyszczoną powierzchnią (testowane drobnoustroje: Enterococcus hirae). 99,999% przy użyciu profesjonalnych parownic SG(V), zgodnie z EN 16615:2015-06, na podłodze z PCV, testowane drobnoustroje: Enterococcus hirae ATCC 10541.
Jak i czym szybko odkurzyć podłogi i dywany?
Odkurzanie to kluczowa czynność porządkowa, która powinna być wykonywana regularnie.
- Pozwala skutecznie pozbyć się zanieczyszczeń, które stanowią pożywkę dla szkodliwych mikroorganizmów.
- Utrzymuje higienę.
- Zachowuje ładny wygląd i wydłuża żywotność dywanów.
- Decyduje o skuteczności późniejszego mycia podłogi. Pozostawiony kurz lub piasek mogą łączyć się wodą, przez co powstają smugi oraz rysy.
Marka Kärcher posiada w asortymencie olbrzymią ofertę funkcjonalnych odkurzaczy. Wszystkie modele charakteryzują się doskonałą siłą ssącą, wysoką jakością wykonania i niezawodnością. Gwarantują doskonałe efekty czyszczenia i wysoki komfort użytkowania. Wybór konkretnego modelu odkurzacz zależy od różnych czynników. Przede wszystkim należy wziąć pod uwagę rodzaj powierzchni w domu.
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Jakie urządzenie do czyszczenia dywanów wybrać?
Wybierając odkurzacz, należy także podjąć decyzję – workowy czy bezworkowy. Często wybierane są modele tradycyjne, które charakteryzują się pracą wyłącznie na sucho. Ich zaletą jest prosta obsługa – wymagają tylko wymiany worka.
Natomiast multicyklonowe odkurzacze bezworkowe VC 3 zbierają zanieczyszczenia w przeźroczystym pojemniku, dzięki temu zawsze wiadomo, kiedy należy go opróżnić. Brak worka filtracyjnego oznacza również, że urządzenie nie generuje nieprzyjemnych zapachów podczas odkurzania.
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Jeśli w domu mieszka alergik, należy wybrać odkurzacz z efektywnym systemem filtracji, który w maksymalnym stopniu ograniczy kontakt z alergenami. Polecane są zwłaszcza odkurzacze parowe Kärcher SV 7. Urządzenia wykonują 3 operacje jednocześnie:
- odkurzają,
- myją podłogę wilgotnym padem,
- a następnie ją osuszają.
Czyszczenie odbywa się bez detergentów i ma działanie dezynfekujące. Zaletą jest też funkcja odkurzania z systemem 4-filtrowym bez worków. Kurz jest przechwytywany przez filtr wodny, a filtr HEPA (zgodny z normą 1822:1998) usuwa cząsteczki pyłu. Dzięki temu powietrze wylotowe jest bardziej czyste od tego w pomieszczeniu.
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Doskonałym rozwiązaniem do szybkiego sprzątania jest lekka i poręczna szczotka elektryczna KB 5 Kärcher. To urządzenie o prostej konstrukcji sprawdza się zwłaszcza, gdy w domu są dzieci lub zwierzęta.
Szczotka KB 5 zapewnia doskonałe rezultaty czyszczenia dzięki nowatorskiemu systemowi Kärcher Adaptive Cleaning. Dokładnie zamiata nawet przy krawędziach. Zanieczyszczenia trafiają bezpośrednio do pojemnika, bez wzniecania kurzu. Natomiast przemyślana konstrukcja umożliwia wygodne sprzątanie pod meblami czy na schodach.
Jak i czym myć podłogi szybko i bez wysiłku?
Szybkim sposobem na umycie wszystkich rodzajów podłóg jest mop elektryczny Kärcher z serii FC. To urządzenie na tle innych mopów wyróżnia się systemem 2 w 1, co oznacza, że jednocześnie usuwa zabrudzenia i myje podłogę w jednym przejściu roboczym.
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Skuteczne usuwanie kurzu i brudu z mopem elektrycznym Kärcher
Mopy elektryczne Kärcher są o 20% bardziej skuteczne w sprzątaniu w porównaniu z tradycyjnym mopem. Usuwają także brud na podłodze zdecydowanie szybciej niż mopy. Wynika to z ich zasady działania. Obracające się przeciwbieżnie z dużą prędkością pady są automatycznie zwilżane wodą ze środkiem czyszczącym. W tym samym czasie system zasysający odprowadza zabrudzenia i nadmiar wilgoci do drugiego zbiornika. Oznacza to, że za każdym pociągnięciem podłoga jest myta czystą wodą, a brud nie jest rozmazywany.
Ponadto mopy elektryczne pozostawiają niewielką ilość wilgoci, przez co podłoga jest sucha w ciągu 2 minut. Zaletą jest także mniejsze do 90% zużycie wody w porównaniu z czyszczeniem przy pomocy tradycyjnego mopa i wiadra. Z mopem elektrycznym utrzymanie porządku będzie łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej.
Fot.: Mopem elektrycznym FC 7 posprzątasz nie tylko szybko, ale też dokładnie
Jaki model odkurzacza wybrać, żeby szybko posprzątać dom?
Na szczególną uwagę zasługuje sprytny model FC 7, który sprawia, że sprzątanie jest o 50% szybsze. Wyposażony jest bowiem w aż 4 pady z mikrofibry, które dokładnie usuwają zanieczyszczenia mokre i suche. Dodatkowo ma 3 poziomy czyszczenia przeznaczone do różnych rodzajów podłóg oraz zabrudzeń. Mop elektryczny FC 7 także sam się czyści.