Jak usunąć plamy z błota? Skuteczne metody walki z błotem
Okres jesienno-zimowy niezmienne wiąże się z wszechobecnym błotem. Palmy pojawiają się wszędzie, nie tylko na ubraniach i butach, ale także w domu. Przedstawiamy skuteczne metody walki z błotem. Sprawdź, jak usunąć plamy z błota z podłogi, dywanu, roweru czy obuwia.
Plamy z błota – powszechny problem w chłodnych miesiącach
Błoto to według definicji zawiesina koloidalna zawierająca mieszaninę gleby, piasku i innych cząstek. Jednak w praktyce to uciążliwy problem, z którym borykamy się podczas brzydkiej pogody, a szczególnie w okresie jesienno-zimowym oraz wczesną wiosną.
Plamy z błota mogą pojawić się dosłownie wszędzie – na ubraniach, butach, ale też w domu na podłogach i dywanach. Nanoszone do domu zanieczyszczenia na podeszwach obuwia oraz łapach zwierząt sprawiają, że powierzchnie trzeba czyścić częściej, aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji.
Błoto pośniegowe – piach, sól i zanieczyszczenia drogowe
Szczególnym rodzajem błota, które agresywnie oddziałuje na różne powierzchnie, jest błoto pośniegowe. Powstaje ono w wyniku topienia śniegu, który miesza się z piaskiem oraz środkami chemicznymi (np. sól drogowa) stosowanymi do posypywania chodników i dróg w celu rozpuszczenia pokrywy lodowej.
Jednym ze składników błota pośniegowego jest sól drogowa, która ma działanie żrące. Niszczy karoserię samochodową, buty, elementy rowerów, a naniesione do domu resztki negatywnie wpływają na stan podłóg i dywanów.
Usuwanie plamy z błota na drewnianej podłodze – jak to zrobić bez rysowania powierzchni?
Każdemu zdarza się zapomnieć wytrzeć buty i wejść do domu, zostawiając świeże plamy z błota na podłodze. Plam tego typu nie da się uniknąć, a jesień to czas, kiedy posadzki często są zabrudzone. Niestety, zanieczyszczenia nie są korzystne dla zachowania ich dobrego stanu i trwałości. Zbyt długi kontakt z wodą czy błotem wywiera negatywny wpływ na każdego rodzaju podłogę drewnianą, nawet lakierowaną. Dlatego zabrudzeń trzeba się jak najszybciej pozbyć, aby wilgoć nie wniknęła w strukturę drewna.
Największym wrogiem drewnianej podłogi jest piasek, który znajduje się w błocie. Powoduje on powstawanie rys na jej powierzchni. Suche błoto i piasek należy delikatnie pocierać za pomocą szczotki z delikatną szczeciną. Innym sposobem jest sięgnięcie po odkurzacz wyposażony w ssawkę z miękkim włosiem. Natomiast w przypadku mokrych śladów z błota należy odczekać, gdy plamy wyschną, by nie namoczyć drewna.
Jeżeli uporczywe ślady z błota są powszechnym i częstym problemem w domu, warto mieć odkurzacz uniwersalny pracujący na sucho oraz mokro. Urządzenia tego typu pozwalają skutecznie zbierać zarówno zaschnięte plamy, jak i wilgotne. Nie trzeba zatem czekać, aż błoto wyschnie.
Poza tym odkurzacze uniwersalne, jak sama nazwa wskazuje, mają wszechstronne zastosowanie. Przydadzą się nawet do zbierania błota w samochodzie czy garażu. Są także niezastąpione w przypadku remontu i sytuacji awaryjnych, np. gdy wyleje pralka.
Odkurzanie piasku powstałego wskutek wysychania błota to nie wszystko. Na podłodze z pewnością pozostaną ślady, które należy wyczyścić na mokro. Można sięgnąć po tradycyjny mop i wiadro, ale lepszym rozwiązaniem jest mop elektryczny.
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Mop elektryczny to nowoczesne urządzenie, które jednocześnie myje i zbiera zabrudzenia, co oznacza sprzątanie o 50% szybsze. Zasada działania jest prosta. Obracające się pady dokładnie zbierają zanieczyszczenia i myją na mokro, a jednocześnie system zasysający odprowadza do oddzielnego zbiornika brudną wodę. W efekcie podłoga jest myta w każdym przejściu czystą wodą, co zapobiega rozmazywaniu brudu, ale także rysowaniu powierzchni przez piasek. Poza tym mop elektryczny pozostawia niewielką ilość wilgoci, co jest bardzo istotne w przypadku podłóg drewnianych. Jest również skutecznym sposobem usuwania mokrych plam.
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Jak usunąć błoto z dywanu?
Plamy z błota na dywanie to wiele większy problem niż ślady na podłodze. Z uwagi na strukturę materiału zanieczyszczenia łatwiej wnikają we włókna i pozostawiają ślady, których trudno się pozbyć.
Na pewno nie można natychmiast rozpoczynać czyszczenia błotnistych śladów na dywanie od razu po ich powstaniu. Doprowadzi to tylko do tego, że brud wniknie głębiej i jeszcze trudniej będzie go usunąć. Należy poczekać, aż błoto wyschnie. Dopiero suche zanieczyszczenia można odessać odkurzaczem.
Jeżeli zabrudzenia powstaną na dywanie pozostaną plamy, co jest bardzo prawdopodobne, należy je sprać - nie powinny być usuwane z dywanu za pomocą odplamiacza, octu lub amoniaku, by nie uszkodzić i odplamić materiału. W przypadku takich uporczywych plam z błota konieczne jest czyszczenie na mokro. Najlepszym rozwiązaniem w tej sytuacji jest odkurzacz piorący. Urządzenie pod wysokim ciśnieniem nanosi roztwór środka czyszczącego. Dzięki temu jego cząsteczki wnikają w strukturę dywanu i rozpuszczają zabrudzenia. Jednocześnie odkurzacz zasysa wilgoć wraz z odspojonym brudem. W rezultacie dywan jest dogłębnie czysty i odświeżony. Ważną zaletą odkurzaczy piorących jest pozostawianie niewielkiej ilości wilgoci, przez co powierzchnia szybko schnie.
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Jak zapobiegać plamom z błota w domu?
Usuwanie palm z błota z podłóg czy dywanów jest uciążliwe i czasochłonne. Dlatego lepiej zapobiegać ich powstawaniu. Istnieją sposoby na ograniczenie nanoszenia błota do domu.
Podstawą jest dobrej jakości wycieraczka położona przed drzwiami wejściowymi. Jej zadaniem jest wchłanianie wilgoci i zbieranie błota oraz innych zanieczyszczeń. Dzięki temu istnieje mniejsze prawdopodobieństwo przeniesienia brudu do domu. Warto też pamiętać o regularnym czyszczeniu wycieraczki, aby właściwie spełniała swoja rolę. Niekiedy konieczne jest przypominanie domownikom o konieczności wycierania i otrzepywania obuwia, a zwłaszcza dzieciom.
Jednak nie tylko dzieci nanoszą na podeszwach błoto do domu. Kolejnymi sprawcami mokrych śladów są psy. Dlatego szczególnie w okresie jesienno-zimowym warto wycierać i myć psie łapy przed wejściem do domu.
Jak usunąć błoto z roweru?
Przejażdżki bardzo często kończą się zabrudzeniem roweru błotem. Zanieczyszczenia tego typu trzeba szybko usunąć, ponieważ niekorzystnie wpływają na podzespoły dwóch kółek.
Rower można umyć na wiele sposobów. Najprościej włożyć go do wanny i polać wodą. Po wyjęciu pojazd będzie czysty, natomiast mycia będzie wymagała wanna i prawdopodobnie trasa, która prowadzi do łazienki. Nie jest to zatem sposób wart uwagi.
Kolejna możliwość to wybranie się na myjnię samochodową. Trzeba jednak pamiętać, że miejsca te powstały z myślą o myciu samochodów i nie są przystosowane do bezpiecznego mycia dwóch kółek. Nieumiejętne korzystanie z mocnego strumienia wody często powoduje więcej szkód niż pożytku. Zbyt duże ciśnienie może wtłoczyć zabrudzenia do łożysk oraz wypłukiwać z nich smar. W konsekwencji prowadzi to do zniszczenia napędu i innych części.
Warto dodać, że rower można umyć przy pomocy myjki ciśnieniowej, ale trzeba zrobić to w odpowiedni sposób. Najlepiej z tym zadaniem poradzi sobie model z funkcją regulacji mocy ciśnienia wody. Wówczas można ustawić odpowiednie parametry (najlepiej ⅓ mocy) i bezpiecznie usunąć zanieczyszczenia z roweru, pamiętając o pomijaniu elementów, w których znajduje się smar.
Nawet posiadając myjkę bez regulacji ciśnienia strumienia wody, można wykorzystać ją do pozbycia się błota z roweru. W takiej sytuacji należy spryskać pojazd z większej odległości. Im większy dystans między dyszą a rowerem, tym mniejsza siła działania wody.
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Dla miłośników przejażdżek w terenie przeznaczona jest akumulatorowa myjka niskociśnieniowa. Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o wygodnym czyszczeniu w terenie, gdzie nie ma dostępu do źródła wody czy prądu. Dzięki temu myjki można używać wszędzie, gdzie jest taka potrzeba. Posiada bowiem zbiornik na wodę oraz baterię litowo-jonową do zasilania.
Poza tym przenośna myjka o kompaktowych wymiarach generuje strumień wody o niskim ciśnieniu wody. Jest zatem w pełni bezpieczna dla rowerów. Dostępna jest także wersja zawierająca wyposażenie dostosowane do potrzeb rowerzystów. Specjalne akcesoria pozwalają szybko i sprawnie umyć rower w każdym miejscu, np. w terenie przed zamocowaniem go na bagażniku samochodowym.
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Jak zmyć błoto z butów?
Buty to część garderoby najbardziej narażona na zabrudzenia błotem. Podobnie jak z innych przedmiotów i powierzchni, także z nich należy jak najszybciej usunąć zanieczyszczenia. Warto jednak pamiętać, żeby dobrać metodę walki z błotem do materiału, z którego wykonane są buty.
Usuwanie błota z butów z tworzyw sztucznych
Buty z tworzyw sztucznych, np. ze skóry syntetycznej lub z elementami gumowymi nie nadają się do prania w pralce. Środki chemiczne w połączeniu z ciepłą i wysokimi obrotami mogą spowodować rozpuszczenie kleju.
Usuwanie błota z butów ze sztucznego materiału należy rozpocząć od wysuszenia błota i zadrapania w ostrożny sposób zaschniętej warstwy. Kolejny krok to po umycie obuwia za pomocą wilgotnej ściereczki. Można zastosować wodę z dodatkiem mydła w płynie lub specjalnego szamponu do butów. Czyste buty należy pozostawić do wyschnięcia w miejscu z dala od silnych źródeł światła czy ciepła – nie suszymy butów na grzejniku.
Usuwanie błota z butów skórzanych
Błoto jest szczególnie destrukcyjne dla skórzanych butów, które są wrażliwe na wilgoć, a dodatkowo piasek może uszkodzić ich powierzchnię. Dlatego zabrudzenia należy usuwać natychmiast, a podczas czyszczenia zachować ostrożność.
Na początku należy usunąć zabrudzenia z podeszwy. Następnie szczoteczką z miękkim włosiem delikatnie pozbyć się zaschniętego błota. Na koniec wyczyść buty lekko zwilżoną ściereczką. Do czyszczenia wystarczy woda z odrobiną mydła, ale szczególnie uciążliwe zanieczyszczenia mogą wymagać użycia specjalnego płynu do czyszczenia obuwia ze skóry.
Czyste buty należy odstawić do wyschnięcia w przewiewnym miejscu, ale nie blisko okien czy kaloryfera. Skóra nie lubi intensywnego światła i wysokich temperatur. Suche buty warto także zaimpregnować, aby zabezpieczyć cholewki przed błotem.
Jak wyczyścić z błota zamszowe buty?
W przypadku zabłoconych butów zamszowych najlepiej poczekać, aż brud zaschnie. Nie należy jednak przyspieszać tego procesu, stawiając obuwie obok kaloryfera czy przy innym źródle ciepła. Może to spowodować odkształcenia.
Najlepszym narzędziem do czyszczenia zamszowych butów jest szczoteczka do zębów. Należy jednak upewnić się, czy jest całkowicie sucha oraz czysta i nie ma resztek pasty do zębów. Podczas czyszczenia trzeba wykonywać ruchy zgodnie z kierunkiem, w którym układa się włosie. W przeciwnym wypadku można zniszczyć materiał.
Jak doczyścić zabłocone podeszwy?
Podeszwy to część butów, która podczas czyszczenia nie wymaga specjalnej ostrożności. Elementy te można umyć za pomocą wody, ale w taki sposób, by nie zamoczyć wierzchniej strony obuwia.
Czyszczenie zabłoconej podeszwy ułatwi myjka parowa z małą okrągłą szczotką albo dyszą punktową. Urządzenie generuje gorącą parę wodą, która wydostaje się przez dyszę z dużą prędkością. Jej cząsteczki dogłębnie penetrują każdą szczelinę, skutecznie usuwając zabrudzenia z błota. Tą metodą zapewnisz swoim butom nie tylko czystość, ale też wysoki poziom higieny – część drobnoustrojów zginie pod wpływem pary.
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