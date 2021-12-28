Jak usunąć plamy z błota? Skuteczne metody walki z błotem

Jak usunąć błoto z roweru?

Przejażdżki bardzo często kończą się zabrudzeniem roweru błotem. Zanieczyszczenia tego typu trzeba szybko usunąć, ponieważ niekorzystnie wpływają na podzespoły dwóch kółek.



Rower można umyć na wiele sposobów. Najprościej włożyć go do wanny i polać wodą. Po wyjęciu pojazd będzie czysty, natomiast mycia będzie wymagała wanna i prawdopodobnie trasa, która prowadzi do łazienki. Nie jest to zatem sposób wart uwagi.



Kolejna możliwość to wybranie się na myjnię samochodową. Trzeba jednak pamiętać, że miejsca te powstały z myślą o myciu samochodów i nie są przystosowane do bezpiecznego mycia dwóch kółek. Nieumiejętne korzystanie z mocnego strumienia wody często powoduje więcej szkód niż pożytku. Zbyt duże ciśnienie może wtłoczyć zabrudzenia do łożysk oraz wypłukiwać z nich smar. W konsekwencji prowadzi to do zniszczenia napędu i innych części.



Warto dodać, że rower można umyć przy pomocy myjki ciśnieniowej, ale trzeba zrobić to w odpowiedni sposób. Najlepiej z tym zadaniem poradzi sobie model z funkcją regulacji mocy ciśnienia wody. Wówczas można ustawić odpowiednie parametry (najlepiej ⅓ mocy) i bezpiecznie usunąć zanieczyszczenia z roweru, pamiętając o pomijaniu elementów, w których znajduje się smar.



Nawet posiadając myjkę bez regulacji ciśnienia strumienia wody, można wykorzystać ją do pozbycia się błota z roweru. W takiej sytuacji należy spryskać pojazd z większej odległości. Im większy dystans między dyszą a rowerem, tym mniejsza siła działania wody.

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Dla miłośników przejażdżek w terenie przeznaczona jest akumulatorowa myjka niskociśnieniowa. Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o wygodnym czyszczeniu w terenie, gdzie nie ma dostępu do źródła wody czy prądu. Dzięki temu myjki można używać wszędzie, gdzie jest taka potrzeba. Posiada bowiem zbiornik na wodę oraz baterię litowo-jonową do zasilania.



Poza tym przenośna myjka o kompaktowych wymiarach generuje strumień wody o niskim ciśnieniu wody. Jest zatem w pełni bezpieczna dla rowerów. Dostępna jest także wersja zawierająca wyposażenie dostosowane do potrzeb rowerzystów. Specjalne akcesoria pozwalają szybko i sprawnie umyć rower w każdym miejscu, np. w terenie przed zamocowaniem go na bagażniku samochodowym.

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