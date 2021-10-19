Jak czyścić wnętrze samochodu: Kompleksowe sprzątanie samochodu

Samochód po rodzinnych wakacjach wymaga więcej uwagi…

Po powrocie z rodzinnych wakacji z dziećmi i zwierzakami wnętrze auta najczęściej jest w wątpliwym stanie. Podczas długiej podróżny w samochodzie mają miejsce różne sytuacje. Dzieci często jedzą i piją, co oznacza mnóstwo resztek, okruszków oraz plam tłustych i lepkich. Ponadto dotykają wszystkiego wokół niekoniecznie czystymi rękoma. Aby się nie nudzić, wymyślają także różne zabawy, po których zostają zabrudzenia. np. w postaci śladów po kredkach czy długopisie.

Dzieci wnoszą do wnętrza piach, błoto i innych zanieczyszczenia oraz pozostawiają różne odpadki w każdym zakamarku foteli. Co więcej, podczas długotrwałej jazdy mogą się pojawić nietypowe zabrudzenia, które podczas codziennego użytkowania są raczej incydentalne. Przykładem są wymiociny, ponieważ dzieci często cierpią na chorobę lokomocyjną.

Same dzieci potrafią doprowadzić wnętrze auta do koszmarnego stanu, a trzeba jeszcze pamiętać o dorosłych, którzy także przyczyniają się do powstawania zabrudzeń, np. plamy po kawie czy okruchy po przekąskach. Jeżeli na wakacje pojechał także pies, w środku samochodu dodatkowo jest pełno sierści i innych zanieczyszczeń.

Samochód po powrocie z długiej podróży wymaga kompleksowego czyszczenia, a zwłaszcza w środku. Usunięcie zabrudzeń z tapicerki ma znaczenia dla efektu wizualnego, ale również zdrowotnego. Nagromadzony brud stanowi bowiem doskonałą pożywkę dla bakterii i innych szkodliwych drobnoustrojów.