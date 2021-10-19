Jak czyścić wnętrze samochodu: Kompleksowe sprzątanie samochodu
Wyjazd wakacyjny z dziećmi i zwierzakami dobiegł końca, a auto wymaga kompleksowego sprzątania? Sprawdź, jak skutecznie pozbyć się plam z tapicerki i usunąć sierść psa z samochodu.
Samochód po rodzinnych wakacjach wymaga więcej uwagi…
Po powrocie z rodzinnych wakacji z dziećmi i zwierzakami wnętrze auta najczęściej jest w wątpliwym stanie. Podczas długiej podróżny w samochodzie mają miejsce różne sytuacje. Dzieci często jedzą i piją, co oznacza mnóstwo resztek, okruszków oraz plam tłustych i lepkich. Ponadto dotykają wszystkiego wokół niekoniecznie czystymi rękoma. Aby się nie nudzić, wymyślają także różne zabawy, po których zostają zabrudzenia. np. w postaci śladów po kredkach czy długopisie.
Dzieci wnoszą do wnętrza piach, błoto i innych zanieczyszczenia oraz pozostawiają różne odpadki w każdym zakamarku foteli. Co więcej, podczas długotrwałej jazdy mogą się pojawić nietypowe zabrudzenia, które podczas codziennego użytkowania są raczej incydentalne. Przykładem są wymiociny, ponieważ dzieci często cierpią na chorobę lokomocyjną.
Same dzieci potrafią doprowadzić wnętrze auta do koszmarnego stanu, a trzeba jeszcze pamiętać o dorosłych, którzy także przyczyniają się do powstawania zabrudzeń, np. plamy po kawie czy okruchy po przekąskach. Jeżeli na wakacje pojechał także pies, w środku samochodu dodatkowo jest pełno sierści i innych zanieczyszczeń.
Samochód po powrocie z długiej podróży wymaga kompleksowego czyszczenia, a zwłaszcza w środku. Usunięcie zabrudzeń z tapicerki ma znaczenia dla efektu wizualnego, ale również zdrowotnego. Nagromadzony brud stanowi bowiem doskonałą pożywkę dla bakterii i innych szkodliwych drobnoustrojów.
Plamy na tapicerce samochodowej – jak je wywabić?
Fot.: wywabianie i usuwanie plam z tapicerki samochodowej
Pozbycie się zabrudzeń z tapicerki samochodowej, takich jak: plamy po jedzeniu, napojach, błocie czy wymiocinach w warunkach domowych jest trudne, ale możliwe. Wystarczy zastosować odpowiednie urządzenia i środki czyszczące.
Dogłębne pranie tapicerki samochodowej gwarantują:
Jak działają odkurzacze czyszczące do wnętrza samochodu?
Odkurzacze czyszczące to doskonały sposób na gruntowne czyszczenie auta, zwłaszcza czyszczenie tapicerki tekstylnej.
Czyszczenie odbywa się metodą ekstrakcji, która polega na równomiernym spryskaniu zanieczyszczonej powierzchni roztworem wody i środka czyszczącego. Dzięki temu wnika on głęboko we włókna tapicerki i rozpuszcza brud, który następnie jest dokładnie odsysany w tym samym przejściu roboczym.
Pranie ekstrakcyjne z pomocą odkurzaczy Kärcher pozwala pozbyć się różnego typu zabrudzeń i plam, np. z czekolady czy kawy, ale także usuwa roztocza (w połączeniu z antyalergicznym środkiem czyszczącym RM 512 skuteczność wynosi 99%). Dzięki temu wnętrze auta jest wolne od alergenów. Wypranie tapicerki przy pomocy odkurzacza z serii SE neutralizuje także nieprzyjemne zapachy i przywraca tapicerce świeży wygląd.
Co więcej, funkcjonalne odkurzacze piorące Kärcher wyróżniają się wysoką mocą ssania oraz posiadają dobrze zaprojektowaną dyszę ekstrakcyjną, co przekłada się na niewielkie ilości wilgoci. W efekcie czas schnięcia wyczyszczonej tapicerki jest o połowę krótszy w porównaniu do innych urządzeń piorących. Dzięki temu auto jest błyskawicznie gotowe do ponownego użytku. Ponadto mogą pełnić funkcje odkurzaczy na mokro lub sucho i mokro.
Jakimi preparatami myć i konserwować tapicerkę?
Skuteczne czyszczenie tapicerki samochodowej wymaga zastosowania specjalnych środków do stosowania z odkurzaczami piorącymi lub mycia ręcznego (tutaj świetnie sprawdzą się wszelkie płyny do mycia i czyszczenia samochodu czy pianki). Godny polecenia jest szybkoschnący preparat czyszczący Kärcher RM 519.
Po wyczyszczeniu tapicerki samochodu należy też pomyśleć o ochronie przed ponownym zabrudzeniem. W tym celu należy zastosować środek do impregnacji wszelkich wykładzin tekstylnych RM 762 CARE TEX >> o długotrwałym działaniu. Skutecznie spowalnia proces brudzenia, dzięki warstwie ochronnej, którą nanosi się na powierzchnię tapicerki samochodowej za pomocą odkurzacza ekstrakcyjnego.
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Pies w samochodzie. Jak usunąć sierść z wnętrza auta?
Fot.: odkurzanie samochodu odkurzaczem bezprzewodowym
Odkurzanie samochodu w środku jest kluczowym zabiegiem, który należy przeprowadzić od razu po powrocie z wakacji, a nawet podczas ich trwania.
Kärcher do czyszczenia auta oferuje niezawodne odkurzacze wielofunkcyjne z linii WD >>, które zostały zaprojektowane z myślą o wymagających zadaniach. Mocny silnik i wysoka moc ssania sprawiają, że idealnie sprawdzają się do usuwania suchych gruboziarnistych i drobnych oraz mokrych zanieczyszczeń.
Zaletami odkurzaczy WD są unikalny system filtracji oraz niskie zużycie energii elektrycznej. Ponadto warto zwrócić uwagę na przemyślane akcesoria. Węże ssące są wyjątkowo elastyczne, nie zginają się i nie łamią, przez co swobodnie można odkurzyć wnętrze samochodu. Z kolei rury ssące są trwałe i mocne, a uniwersalne ssawki gwarantują doskonałe rezultaty usuwania brudu.
Co więcej, wytrzymałe odkurzacze wielofunkcyjne Kärcher przydadzą się w przypadku awarii pralki do zbierania wody lub sprzątania tarasu czy garażu. Są także niezastąpione podczas remontów w domu. Niektóre modele (oznaczone „P”) posiadają w standardowym wyposażeniu praktyczne gniazdo do podłączenia elektronarzędzi.
Do odkurzania samochodu mają zastosowanie zwłaszcza bateryjne odkurzacze uniwersalne Kärcher >>, które gwarantują nieograniczony zasięg, maksymalną swobodę ruchów oraz natychmiastową gotowość do pracy – bez szukania gniazdka, podpinania przedłużaczy i potykania się o kabel. W ofercie dostępne są 2 modele w różnych wersjach: WD 3 Battery i WD 1 Compact Battery.
Szczególnie praktyczny jest kompaktowy odkurzacz Kärcher WD 1 Compact Battery do pracy na sucho/mokro, a zwłaszcza do odkurzania samochodu. Zasilany jest kompatybilnym z platformą bateryjną akumulatorem litowo-jonowym 18 V z ekranem LCD i technologią Real Time (czas do końca pracy lub ładowania podany jest w minutach). Imponująca siła ssąca pozwala na skuteczne i wydajne odkurzanie. Konstrukcja ułatwiająca przechowywanie i transport umożliwia zabranie odkurzacza w podróż. To świetny sposób na regularne dbanie o czystość w samochodzie, bez względu na miejsce pobytu.
Sprzątanie auta jest jeszcze szybsze i łatwiejsze z funkcjonalnym zestawem akcesoriów do odkurzania wnętrz samochodowych Kärcher >>, który zawiera niezbędne wyposażenie do czyszczenia bagażnika, deski rozdzielczej, siedzeń, kieszeni bocznych, schowków i dywaników.
W skład zestawu, który pasuje do wszystkich modeli odkurzaczy uniwersalnych z linii WD wchodzą:
- przedłużka węża ssącego o długości 1,5 m do swobodnej pracy w każdym zakamarku, np. w okolicy dźwigni zmiany biegów, kratki w nawiewach powietrza, pod fotelami czy pomiędzy fotelami a drzwiami;
- długa ssawka szczelinowa przyda się do odkurzania np. między siedzeniami;
- ssawka samochodowa sprawdza się do dużych powierzchni, np. bagażnika;
- 2 ssawki szczotkowe z miękką i twardą szczeciną pozwalają na dokładne odkurzenie foteli i dywaników, ale także delikatnie czyszczą deskę rozdzielczą i konsolę centralną;
- ściereczka do okien;
- uniwersalna ściereczka z mikrofibry.
Przejdź do poradnika i sprawdź, jaki odkurzacz do sprzątania auta wybrać:
Czysty kokpit, lśniące felgi – sprzątanie auta dla maksymalnej przyjemności z jazdy
Kärcher oferuje również linię preparatów do kompleksowego detailingu auta >>, które gwarantują najlepsze rezultaty czyszczenia i pielęgnacji w środku i na zewnątrz. Ponadto nie tylko usuwają zabrudzenia, ale także chronią czyszczone powierzchnie przed ponownym osadzaniem się brudu.
Do zewnętrznego czyszczenia szczególnie polecane są:
- Szampon samochodowy o unikalnej formule 3 w 1 – skutecznie usuwa typowe zabrudzenia, pielęgnuje i chroni karoserię. Dodatkowo przyspiesza proces schnięcia i nie pozostawia smug.
- Ultra Piana aktywnie rozpuszczająca brud i chroniąca powłokę lakieru. Preparat przeznaczony jest do użytku z myjką ciśnieniową i lanca pianową.
- Preparat do usuwania owadów 3 w 1 RM 618, który jest nie tylko wydajny i skuteczny, ale także bezpieczny dla lakierowanych powierzchni, osłon chłodnicy, szyb, lusterek, świateł i elementów z tworzywa sztucznego oraz malowanych, stalowych i aluminiowych felg.
- Wosk RM 660 wspomagający długotrwałą konserwację powierzchni samochodu, na której tworzy hydrofobową powierzchnię. Doskonale zabezpiecza powłokę lakierniczą przed warunkami atmosferycznymi i przyspiesza wysychanie. Usuwa też drobne rysy.
- Środek do czyszczenia szyb samochodowych RM 650 skutecznie i bez smug usuwa odciski palców, tłuste plamy, pozostałości owadów oraz brud drogowy, a także zapewnia efekt antystatyczny spowalniający osadzanie się zabrudzeń.
- Środek do czyszczenia wszystkich rodzajów felg Premium RM 667 o szybko działającej formule. Bezkwasowy preparat dociera nawet do trudnodostępnych miejsc i zmienia kolor na czerwony, sygnalizując konieczność spłukania (tzw. krwawa felga).
Doskonałe efekty czyszczenia wnętrza auta zapewniają:
- Środek do czyszczenia wnętrza RM 651, który skutecznie usuwa typowe zabrudzenia z: kokpitu, paneli drzwi, foteli tapicerowanych i ze sztucznej skóry, podsufitki, dywaników, chromowanych listew i gumowych uszczelek. Ponadto daje efekt antystatyczny i neutralizuje nieprzyjemne zapachy.
- Matowy dressing RM 652 do dogłębnej pielęgnacji i długotrwałej ochrony powierzchni z tworzyw sztucznych i gumy. Pozostawia jedwabiście matowe wykończenie, spowalnia żółknięcie i blaknięcie kolorów elementów plastikowych oraz chroni przed promieniowaniem UV.
Mycie szyb samochodowych — jaki produkt najlepiej się sprawdzi?
Środek do czyszczenia szyb samochodowych RM 650 skutecznie i bez smug usuwa odciski palców, tłuste plamy, pozostałości owadów oraz brud drogowy, a także zapewnia efekt antystatyczny spowalniający osadzanie się zabrudzeń.
Ponadto w ofercie dostępne są płyny do spryskiwaczy. Letni zapewnia dobrą widoczność bez smug oraz skutecznie usuwa pozostałości po owadach i ptasie odchody. Zimowy czyści i chroni przed zamarzaniem przedniej szyby oraz układu czyszczenia reflektorów.
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