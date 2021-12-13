Środki czyszczące: Jak i dlaczego myją? Zasada działania

Jak działa płyn do mycia naczyń albo szampon? Usuwanie brudu środkami czyszczącymi

Wysoka skuteczność usuwania zabrudzeń przez środki czyszczące wynika z występowania różnych zjawisk fizycznych i reakcji chemicznych wskutek oddziaływania substancji, które są obecne w składzie detergentów.

Główny mechanizm działania detergentu polega na zmniejszeniu napięcia powierzchniowego wody. Trzeba wiedzieć, że im jest ono większe, tym trudniej woda zwilża powierzchnie, a to z kolei komplikuje usuwanie brudu. Środek czyszczący ułatwia zatem mieszanie się zanieczyszczeń z wodą (lub innym rozpuszczalnikiem), przez co łatwiej się ich pozbyć.

Środki czyszczące zmieniają też odczyn pH zabrudzonej powierzchni. Umożliwia to zerwanie wiązań wodorowych, dzięki którym zanieczyszczenia przylegają do podłoża. W konsekwencji łatwiej można je usunąć. Dodatkowo poprzez zmianę pH wiele substancji będących składnikami zanieczyszczeń ulega rozkładowi. Specjalistyczne detergenty zawierają enzymy, które przyspieszają i wzmacniają procesy rozpadu cząsteczek organicznych tworzących brud.