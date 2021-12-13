Środki czyszczące: Jak i dlaczego myją? Zasada działania
Stosowanie środków czyszczących znacząco ułatwia sprzątanie. Zadaniem detergentów jest: zwilżanie, skuteczne penetrowanie cząstek brudu, osłabianie oddziaływania między tymi cząstkami oraz zabezpieczenie powierzchni przed ponownym osadzaniem się zanieczyszczeń. Preparaty zawierają różne substancje chemiczne, które działają na konkretny rodzaj zabrudzeń i są przeznaczone do czyszczenia poszczególnym typów powierzchni. Przedstawiamy kluczowe informacje na temat środków czystości do domu.
Jak działa płyn do mycia naczyń albo szampon? Usuwanie brudu środkami czyszczącymi
Wysoka skuteczność usuwania zabrudzeń przez środki czyszczące wynika z występowania różnych zjawisk fizycznych i reakcji chemicznych wskutek oddziaływania substancji, które są obecne w składzie detergentów.
Główny mechanizm działania detergentu polega na zmniejszeniu napięcia powierzchniowego wody. Trzeba wiedzieć, że im jest ono większe, tym trudniej woda zwilża powierzchnie, a to z kolei komplikuje usuwanie brudu. Środek czyszczący ułatwia zatem mieszanie się zanieczyszczeń z wodą (lub innym rozpuszczalnikiem), przez co łatwiej się ich pozbyć.
Środki czyszczące zmieniają też odczyn pH zabrudzonej powierzchni. Umożliwia to zerwanie wiązań wodorowych, dzięki którym zanieczyszczenia przylegają do podłoża. W konsekwencji łatwiej można je usunąć. Dodatkowo poprzez zmianę pH wiele substancji będących składnikami zanieczyszczeń ulega rozkładowi. Specjalistyczne detergenty zawierają enzymy, które przyspieszają i wzmacniają procesy rozpadu cząsteczek organicznych tworzących brud.
Fot.: ręczne mycie naczyń
Kolejną właściwością detergentów jest obniżanie twardości wody. Efektem tego jest lepsze zwilżanie czyszczonej powierzchni, a przez to łatwiejsze rozpuszczanie się związków jonowych, które tworzą brud. Zanieczyszczenia rozpadają się także wskutek reakcji utleniania ich składników.
Ponadto środki czyszczące działają pianotwórczo, zwiększają przez to powierzchnię styku brudu z detergentem, co przekłada się na lepsze rezultaty usuwania zabrudzeń
Środki powierzchniowo czynne
Usuwanie brudu w sposób mechaniczny nie jest łatwe, ponieważ przylega on ściśle do powierzchni. Skuteczność czyszczenia wzrasta wraz ze zmniejszeniem napięcia powierzchniowego wody, która jest używana do sprzątania. W tym celu stosuje się surfaktanty, czyli substancje powierzchniowo czynne. Powoduje to zwiększenie penetracji wody i odrywanie cząsteczek brudu od czyszczonej powierzchni.
Wśród surfaktantów wyróżnia się:
- anionowe
- niejonowe
- kationowe
- amfoteryczne.
Anionowe środki powierzchniowo czynne wykazują szczególną skuteczność usuwania zabrudzeń i zawiesin oleistych oraz tłuszczowych. Mogą jednak reagować z dodatnio naładowanymi jonami wapnia i magnezu, które są obecne w twardej wodzie, co prowadzi do ich częściowej deaktywacji.
Niejonowe środki powierzchniowo czynne wyróżniają się doskonałymi właściwościami odtłuszczającymi. Stosowane są w produktach piorących i płynach do ręcznego zmywania naczyń. Nie posiadają ładunku elektrycznego, dzięki czemu są odporne na deaktywację spowodowaną twardością wody.
Kationowe środki powierzchniowo czynne są głównie stosowane jako dodatki do płynów do zmiękczania tkanin, ponieważ zapewniają miękkość. Wykazują też silne właściwości bakteriobójcze i są stosowane m.in. do dezynfekcji.
Amfoteryczne środki powierzchniowo czynne są bardzo łagodne. Z tego względu stosowane są w środkach higieny osobistej i domowych detergentach. Mogą być anionowe (naładowane ujemnie), kationowe (naładowane dodatnio) lub niejonowe (bez ładunku), w zależności od kwasowości lub pH roztworu.
Dobór środków czyszczących a pH - zasadowe i kwasowe środki czyszczące
Środki czystości dzielimy na:
- kwasowe,
- neutralne,
- zasadowe.
Trzeba wiedzieć, że wartość pH ma ogromne znaczenie dla skutecznego usuwania konkretnych zabrudzeń z powierzchni. Detergenty o określonym odczynie należy także dobierać do czyszczonego materiału. Przykładowo, użycie preparatu o odczynie kwasowym do mycia posadzki marmurowej (wapień) spowoduje zniszczenie powierzchni.
Preparaty o odczynie kwaśnym (pH mniejsze niż 7) rozpuszczają osady wapienne z twardej wody, kamień czy rdzę. Sprawdzają się do sprzątania łazienek, np. umywalek, pisuarów czy muszli klozetowych. Koncentraty w formie nierozcieńczonej usuwają nawet stare nawarstwione osady wapienne. Ponadto środki kwasowe używane są do czyszczenia zabrudzeń po materiałach budowlanych.
Środki czystości o odczynie zasadowym (pH większe niż 7) skutecznie usuwają zabrudzenia organiczne, np. smary, tłuszcze roślinne i zwierzęce, oleje, krew, kleje, barwniki czy plamy po kosmetykach. Stosowane są głównie do sprzątania w placówkach medycznych, kuchniach oraz do czyszczenia przemysłowego.
Natomiast preparaty o odczynie neutralnym mają zastosowanie m.in. do mycia podłóg, ścian, glazury czy luster i szyb.
Dobre środki do sprzątania – to warto mieć!
Dobierając środki czystości do domu, należy wziąć pod uwagę 3 główne czynniki:
- rodzaj usuwanego brudu,
- typ powierzchni,
- sposób czyszczenia.
To oznacza, że skuteczne i szybkie sprzątanie wymaga pewnej gamy detergentów.
Preparat, który powinien znaleźć się w każdym domu, to płyn do ręcznego mycia naczyń. Przeznaczony jest do usuwania zanieczyszczeń i resztek posiłków z garnków, zastawy stołowej i sztućców. Dobry płyn nie powinien pozostawiać zacieków na szklanych naczyniach. Warto zwrócić uwagę, czy jest także bezpieczny dla skóry dłoni.
Głównymi składnikami płynów do mycia naczyń są związki powierzchniowo czynne (5–15%), a zwłaszcza anionowe, które wspomagają usuwanie tłuszczu, oraz woda. W ich skład wchodzą także: stabilizatory piany, enzymy, regulatory twardości wody, gliceryna lub lanolina dla ochrony skóry dłoni, etanol, chlorek sodu, kwas octowy.
Kolejny niezbędny preparat to płyn do mycia szyb, który służy do usuwania zabrudzeń z okien, luster i innych powierzchni szklanych w domu. Z uwagi na dość małą odporność szkła na zarysowania, środki przeznaczone do czyszczenia tego typu powierzchni występują zazwyczaj w postaci roztworu surfaktantów i wody oraz nie zawierają substancji ściernych. W składzie znajdują się związki lotne (łatwo parujące), np. amoniak, kwas octowy (etanowy) lub etanol, których dodatek ma zapobiegać powstawaniu smug.
Fot.: Płynem do mycia szyb umyjesz też lustra, płytki i szklane oraz ceramiczne elementy sprzętów AGD
Warto także posiadać preparaty przeznaczone specjalnie do czyszczenia różnych rodzajów podłóg. Płyn do posadzek kamiennych skutecznie usuwa zabrudzenia z płytek oraz kamienia naturalnego i sztucznego, nie pozostawiając smug ani zacieków. Odpowiedni jest również do podłóg winylowych, PVC i linoleum. Zawiera niejonowe środki powierzchniowo czynne, środki konserwujące oraz etanol.
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Dobrym rozwiązaniem jest także stosowanie odpowiednich preparatów do parkietów w zależności od powłoki ochronnej. Środek do mycia olejowanych i woskowanych podłóg drewnianych o formule 2 w 1 jednocześnie czyści i pielęgnuje, pozostawiając matowe wykończenie, bez potrzeby wycierania. Skutecznie usuwa ślady po butach i nie zostawia zacieków. Ma przyjemny zapachu wosku pszczelego. W składzie występują niejonowe środki powierzchniowo czynne oraz środki konserwujące.
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Z kolei do parkietów lakierowanych najlepiej używać płynu stworzonego z myślą o tego typu powierzchniach, który zapewnia skuteczną ochronę przed wilgocią i zapobiega uszkodzeniu podłogi. Przy tym dokładnie i delikatnie czyści bez zacieków oraz pielęgnuje w jednym kroku, nadając półmatowy połysk. Produkowany jest na bazie niejonowych środków powierzchniowo czynnych, środków konserwujących, etanolu i izotridekanolu etoksylowanego.
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Do czyszczenia różnych powierzchni bez ryzyka uszkodzenia najlepiej stosować uniwersalny środek czyszczący o neutralnym pH, który aktywnie rozpuszcza brud, w tym tłuste, oleiste i mineralne zabrudzenia oraz zanieczyszczenia emisyjne. Doskonale sprawdza się do mycia pojazdów oraz wodoodpornych powierzchni wokół domu przy pomocy myjki wysokociśnieniowej. W składzie znajdują się niejonowe i amfoteryczne środki powierzchniowo czynne i środki konserwujące.
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Jak i gdzie szukać odpowiednich środków czyszczących oraz pielęgnujących Kärcher?
Środki czyszczące Kärcher produkowane są z surowców najwyższej jakości, dzięki czemu cechują się imponującą skutecznością usuwania zabrudzeń i wydajnością już przy bardzo niskim stężeniu. Co ważne, są ekologiczne i bezpieczne – nie zawierają zbędnych rozpuszczalników ani niebezpiecznych dla zdrowia oraz środowiska substancji.
Środki czyszczące Kärcher do drewna, kamienia, roweru i samochodu
Preparaty przeznaczone są do specjalistycznych zastosowań i konkretnych typów powierzchni oraz rodzajów zabrudzeń. Mają silnie skoncentrowaną formułę o licznych zaletach, takich jak m.in. łatwość dozowania oraz możliwość przechowywania w kompaktowych opakowaniach. Zaletą jest również piękny, świeży zapach, który potęguje wrażenie czystości.
Co więcej, środki czyszczące są w pełni kompatybilne z urządzeniami i akcesoriami Kärcher. Gwarantuje to najlepszy efekt usuwania zabrudzeń, a dodatkowo chroni maszyny, zapobiegając powstawaniu korozji i osadów na ich podzespołach.
Aby znaleźć odpowiedni środek czystości do zastosowania w domu i jego otoczeniu, wystarczy skorzystać z intuicyjnej wyszukiwarki na stronie internetowej. Możesz wyszukiwać preparaty wg urządzeń, z którymi są zgodne, ale też wg numerów i nazw produktów.
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