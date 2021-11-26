Myjka niskociśnieniowa: Gdzie się sprawdzi, jaką wybrać?
Myjka ciśnieniowa to najpopularniejsze urządzenie do usuwania wszelkiego rodzaju zabrudzeń wokół domu. Kärcher oferuje bogatą gamę tych sprzętów, w tym także kompaktową wersję terenową do skutecznego i jednocześnie delikatnego czyszczenia. Czym jest myjka niskociśnieniowa i jakie ma zastosowania? Sprawdź!
Myjki nisko-, średnio- i wysokociśnieniowe. O co chodzi?
Marka Kärcher jako światowy lider rynku technologii czyszczących i twórca myjki ciśnieniowej oferuje szeroki wybór tych urządzeń o różnych parametrach technicznych. Asortyment obejmuje myjki, które generują wysokie, średnie lub niskie ciśnienie strumienia wody. Każde urządzenie ma nieco inny zakres zastosowań i odpowiada na różne potrzeby użytkowników.
Myjki wysokociśnieniowe to czołowe urządzenia w ofercie Kärcher. Gama obejmuje modele różnych klas wydajności (K2–K7) i linii (Smart Control, Power Control, Compact). Myjki generują ciśnienie od 110 do 180 barów i tłoczą wodę w zakresie 360–600 l/h, co przekłada się na niezliczone możliwości zastosowania.
W zależności od potrzeb można wybrać podstawowy model K 2 (także w wersji akumulatorowej) do typowych zadań, takich jak czyszczenie roweru czy mebli ogrodowych. W przypadku bardziej wymagających zastosowań warto postawić na najmocniejsze urządzenie K 7 do mycia fasad domów, kostki brukowej i innych obiektów. Wybór urządzenia wysokociśnieniowego uzależniony jest przede wszystkim od planowanego wykorzystania myjki.
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Z kolei myjki średniociśnieniowe to urządzenia ręczne z serii KHB Kärcher, które zostały skonstruowane z myślą o nieograniczonym czyszczeniu wokół domu i poza nim (np. ogródki działkowe ROD, kemping). Zasilane są wydajnym akumulatorem litowo-jonowym 18 V, co daje niezależność od źródła prądu. Myjki średniociśnieniowe mogą być podłączone do węża ogrodowego, ale mają także funkcję zasysania wody z innych źródeł, np. beczki.
Ręczne myjki akumulatorowe generują ciśnienie o mocy 24 barów, które jest wystarczające do skutecznego i zarazem delikatnego czyszczenia wielu powierzchni, w tym wrażliwych. Doskonale sprawdzają się do mycia: rowerów, motocykli, mebli ogrodowych, balkonów, narzędzi ogrodowych czy koszy na śmieci. Ponadto mini myjki są błyskawicznie gotowe do pracy, proste w obsłudze i zajmują mało miejsca.
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Natomiast myjki niskociśnieniowe to w pełni mobilne urządzenia z serii OC 3 Kärcher, które wytwarzają ciśnienie robocze na poziomie 5 barów. Przeznaczone są do szybkiego i skutecznego czyszczenia w terenie.
Terenowe myjki OC 3 wyposażone są w zintegrowaną baterię litowo-jonową (nie jest kompatybilna z platformą bakteryjną Kärcher) oraz zbiornik na wodę o pojemności 4 lub 7 litrów do łatwego napełniania. Mają także funkcję zasysania wody z alternatywnych źródeł. Ponadto mogą być zasilane (ale nie ładowane) z gniazdka zapalniczki samochodowej. Zaletą jest także kompaktowa konstrukcja oszczędzająca miejsce podczas transportu i przechowywania.
Jaką niskociśnieniową myjkę wybrać? Do czego będzie najlepsza?
Terenowe myjki Kärcher OC 3, pomimo kompaktowej konstrukcji i niskiego ciśnienia roboczego, mają szeroki zakres zastosowania. Powstały z myślą o błyskawicznej gotowości do czyszczenia w terenie, czyli wszędzie, gdzie zachodzi taka potrzeba. Doskonale sprawdzają się do natychmiastowego usuwania zabrudzeń z:
- rowerów
- wózków
- zabawek dziecięcych
- butów
- psich łap
- sprzętu na kempingu
- narzędzi i mebli ogrodowych.
Fot.: Myjka niskociśnieniowa Kärcher OC 3 waży zaledwie 2,2 kg
Kärcher oferuje gotowe zestawy terenowych myjek OC 3, które zawierają akcesoria dostosowane do konkretnych potrzeb:
- Bike Box to zestaw dla rowerzystów ze środkiem czyszczącym do roweru, uniwersalną szczotką oraz szmatką z mikrofibry.
- Pet Box to zestaw dla opiekunów zwierząt z dyszą ze strumieniem stożkowym, szczotką do czyszczenia sierści oraz ręcznikiem.
- Adventure Box to zestaw dla miłośników aktywności poza miastem z uniwersalną szczotką i wężem ssącym do pobierania wody z alternatywnych źródeł.
Myjka niskociśnieniowa do roweru – rozwiązania Kärcher
Myjki niskociśnieniowe OC 3 to odpowiedź marki Kärcher na potrzeby rowerzystów. Regularne czyszczenie i konserwacja roweru są bowiem konieczne dla zachowania nienagannego stanu technicznego i wydłużenia żywotności podzespołów. Dzięki temu jazda jest bezpieczna i bezawaryjna.
Rower można wyczyścić na wiele sposobów – tradycyjnie za pomocą węża ogrodowego lub wiaderka i gąbki, ale także używając do tego celu myjki wysokociśnieniowej. W tym ostatnim przypadku należy jednak pamiętać o podstawowych zasadach, aby nie uszkodzić podzespołów. Niewskazane jest kierowanie strumienia wody na elementy ruchome, w których znajduje się smar, czyli wszystkie części łożyskowane lub uszczelniane (np. suport, piasty, pedały, przerzutki). Do mycia roweru najlepiej sprawdzają się myjki z funkcją regulacji ciśnienia. Szczególnie polecane są urządzenia niskociśnieniowe.
Dlaczego myjka niskociśnieniowa to najlepsza metoda mycia roweru?
- Parametry pracy, jak i sama konstrukcja myjki OC 3, są w pełni przystosowane do bezpiecznego i zarazem skutecznego usuwania zabrudzeń z jednośladu
- To doskonałe rozwiązanie do błyskawicznego czyszczenia roweru w terenie od razu po przejażdżce, nawet w środku lasu. Pozwala usunąć błoto zanim zaschnie i stanie się trudne do usunięcia. Ponadto dzięki myjce można uniknąć zabrudzenia bagażnika samochodu.
- Mobilną myjkę OC 3 doceniają także osoby, dla których jest to alternatywa dla myjni samochodowych. Dzięki temu nie muszą martwić się o uszkodzenie delikatnych elementów roweru wskutek zbyt wysokiego ciśnienia czy działania silnych detergentów.
Fot.: Wyczyść rower bezpośrednio po przejażdżce, w dowolnym miejscu, dzięki myjce terenowej
Niskie ciśnienie 5 barów i optymalny wydatek wody są całkowicie wystarczające do usunięcia zabrudzeń z roweru, a jednocześnie są bezpieczne dla delikatnych podzespołów i chronią przed korozją (woda nie jest wtłaczana w każdy zakamarek). Ponadto myjka OC 3 standardowo wyposażona jest w dyszę z płaskim strumieniem, który jest najbezpieczniejszy dla czyszczonych powierzchni.
Przenośna myjka Kärcher OC 3 jest w pełni przystosowana do czyszczenia w terenie, bez dostępu do źródła prądu i wody. Wyposażona jest w demontowalny zbiornik o pojemności 4 l, który w łatwy sposób uzupełnia się wcześniej. Pozwala to na umycie nawet 2 rowerów. Dostępny jest także model OC 3 Plus z 7-litrowym zbiornikiem. Ponadto myjki posiadają funkcję zasysania wody z innych źródeł, np. kanistra za pomocą węża zasysającego.
Mobilna myjka zasilana jest zintegrowaną baterią litowo-jonową, której czas pracy wynosi ok. 15 min. Dioda LED sygnalizuje konieczność naładowania baterii. Poza tym myjkę można wyposażyć w opcjonalny zasilacz samochodowy, który umożliwia podłączenie urządzenia do gniazda zapalniczki w aucie.
Olbrzymimi zaletami myjki terenowej OC 3 są przemyślana konstrukcja i wyposażenie. Urządzenie charakteryzuje się kompaktowymi rozmiarami – 27,7 x 23,4 x 20,1 cm i niewielką wagą 2,2 kg. Ponadto prostokątna budowa o regularnych kształtach ułatwia transport i przechowywanie. Dzięki praktycznemu uchwytowi myjkę wygodnie można przenosić.
Wyposażenie standardowe myjki niskociśnieniowej OC 3 obejmuje m.in. spiralny wąż o optymalnej długości 2,8 m, który umożliwia swobodne mycie roweru, oraz pistolet. Akcesoria są sprytnie przechowywane w pojemniku pod zbiornikiem na wodę zawsze pod ręką.
Dla rowerzystów marka Kärcher przygotowała gotowy zestaw Bike Box, czyli poręczną skrzynkę z akcesoriami usprawniającymi mycie roweru, którą można podłączyć u dołu myjki niskociśnieniowej. Skuteczny preparat błyskawicznie usuwa typowe zabrudzenia i jednocześnie chroni delikatne elementy roweru. Do usuwania zaschniętego brudu dołączona jest specjalna szczotka z miękkim włosiem na całej powierzchni, co umożliwia dotarcie do każdej szczeliny. Za pomocą chłonnej ścierki z mikrofibry można wytrzeć rower do sucha.
Jak umyć rower przy pomocy myjki terenowej OC 3 Kärcher? To bardzo proste i przede wszystkim błyskawiczne. Wystarczy wcześniej napełnić zbiornik, następnie podłączyć jednym ruchem spiralny wąż oraz pistolet i można zacząć czyszczenie. Dla jeszcze szybszego usuwania brudu warto sięgnąć po akcesoria z zestawu Bike Box.
Niskociśnieniowa i przenośna! Myjka terenowa
Myjka niskociśnieniowa OC 3 to urządzenie o wielu możliwościach zastosowania. Sprawdzi się wszędzie tam, gdzie nie ma dostępu do źródła prądu i wody oraz kiedy potrzebne jest błyskawiczne czyszczenie.
Kompaktowa i przemyślana budowa myjki sprawia, że urządzenie można zabrać w każdą podróż lub na wycieczkę za miasto. To niezastąpiony pomocnik podczas biwaków pod namiotem, wypadów do lasu, na górski szlak czy na plażę. Dzięki myjce można w szybki i łatwy sposób umyć obuwie lub wózek dziecięcy z błota, stopy z piasku czy wyposażenie na kempingu. Pozwala to na uniknięcie zabrudzenia wnętrza samochodu i bagażnika, które jest znacznie bardziej kłopotliwe w czyszczeniu.
Myjka terenowa OC 3 to także doskonałe rozwiązanie dla opiekunów zwierząt. Po spacerze psie łapy zawsze wymagają czyszczenia. Niskie ciśnienie strumienia wody jest zarazem delikatne i skuteczne w usuwaniu zabrudzeń. Zestaw Pet Box zawiera dyszę ze strumieniem stożkowym dla jeszcze bardziej delikatnego usuwania zabrudzeń z sierści psów. Szczotka do mycia ułatwia czyszczenie uporczywego brudu. Po kąpieli wystarczy psa wytrzeć specjalnym ręcznikiem z mikrofibry.
Przenośna myjka terenowa przyda się także na działce czy w ogrodzie do szybkiego czyszczenia, np. narzędzi czy mebli ogrodowych lub dziecięcych zabawek. To znacznie skuteczniejsza metoda usuwania zabrudzeń, która dodatkowo ogranicza zużycie wody w porównaniu do stosowania węża.
Myjka terenowa OC 3 to mały i jednocześnie wielki pomocnik niezastąpiony w wielu sytuacjach wymagających błyskawicznego i skutecznego czyszczenia.
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