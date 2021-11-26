Myjka niskociśnieniowa: Gdzie się sprawdzi, jaką wybrać?

Myjki nisko-, średnio- i wysokociśnieniowe. O co chodzi?

Marka Kärcher jako światowy lider rynku technologii czyszczących i twórca myjki ciśnieniowej oferuje szeroki wybór tych urządzeń o różnych parametrach technicznych. Asortyment obejmuje myjki, które generują wysokie, średnie lub niskie ciśnienie strumienia wody. Każde urządzenie ma nieco inny zakres zastosowań i odpowiada na różne potrzeby użytkowników.

Myjki wysokociśnieniowe to czołowe urządzenia w ofercie Kärcher. Gama obejmuje modele różnych klas wydajności (K2–K7) i linii (Smart Control, Power Control, Compact). Myjki generują ciśnienie od 110 do 180 barów i tłoczą wodę w zakresie 360–600 l/h, co przekłada się na niezliczone możliwości zastosowania.

W zależności od potrzeb można wybrać podstawowy model K 2 (także w wersji akumulatorowej) do typowych zadań, takich jak czyszczenie roweru czy mebli ogrodowych. W przypadku bardziej wymagających zastosowań warto postawić na najmocniejsze urządzenie K 7 do mycia fasad domów, kostki brukowej i innych obiektów. Wybór urządzenia wysokociśnieniowego uzależniony jest przede wszystkim od planowanego wykorzystania myjki.

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Z kolei myjki średniociśnieniowe to urządzenia ręczne z serii KHB Kärcher, które zostały skonstruowane z myślą o nieograniczonym czyszczeniu wokół domu i poza nim (np. ogródki działkowe ROD, kemping). Zasilane są wydajnym akumulatorem litowo-jonowym 18 V, co daje niezależność od źródła prądu. Myjki średniociśnieniowe mogą być podłączone do węża ogrodowego, ale mają także funkcję zasysania wody z innych źródeł, np. beczki.

Ręczne myjki akumulatorowe generują ciśnienie o mocy 24 barów, które jest wystarczające do skutecznego i zarazem delikatnego czyszczenia wielu powierzchni, w tym wrażliwych. Doskonale sprawdzają się do mycia: rowerów, motocykli, mebli ogrodowych, balkonów, narzędzi ogrodowych czy koszy na śmieci. Ponadto mini myjki są błyskawicznie gotowe do pracy, proste w obsłudze i zajmują mało miejsca.

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Natomiast myjki niskociśnieniowe to w pełni mobilne urządzenia z serii OC 3 Kärcher, które wytwarzają ciśnienie robocze na poziomie 5 barów. Przeznaczone są do szybkiego i skutecznego czyszczenia w terenie.

Terenowe myjki OC 3 wyposażone są w zintegrowaną baterię litowo-jonową (nie jest kompatybilna z platformą bakteryjną Kärcher) oraz zbiornik na wodę o pojemności 4 lub 7 litrów do łatwego napełniania. Mają także funkcję zasysania wody z alternatywnych źródeł. Ponadto mogą być zasilane (ale nie ładowane) z gniazdka zapalniczki samochodowej. Zaletą jest także kompaktowa konstrukcja oszczędzająca miejsce podczas transportu i przechowywania.

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