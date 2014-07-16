Czyszczenie tarasów

Nie do pobicia – urządzenia wysokociśnieniowe Kärcher

Od haka na przewód zasilający przez bęben na wąż po wykonane z gumy węże wysokociśnieniowe. Urządzenia klasy K 7 imponują wysokimi parametrami pracy, wyjątkowym wzornictwem oraz bogatym wyposażeniem. Dzięki temu czyszczenie jest łatwiejsze, nawet w przypadku opornego brudu.

Każdy, kto próbował usunąć oporny brud z kostki lub chodnika wie jak ograniczoną skuteczność ma zwykły wąż ogrodowy.

Wąż ogrodowy jest w stanie wytworzyć maksymalnie 4 bary ciśnienia podawanej wody. Po podłączeniu go do urządzenia wysokociśnieniowego woda z węża przepływa przez pompę wysokiego ciśnienia, która wytwarza ciśnienie nawet do 160 barów. Dlatego tak łatwo wyczyścisz samochód, kostkę, chodnik, taras, rolety okienne, beczki ogrodowe i wiele innych.

Myjka poradzi sobie także z opornym brudem.

T-Racer czyli przystawka do wysokociśnieniowego czyszczenia pionowych i poziomnych powierzchni płaskich znacznie zwiększa skuteczność usuwania zabrudzeń, a przy tym zapobiega odpryskom wody odbijającej się od powierzchni.

Przystawka zwiększa także wydajność powierzchniową, a dzięki regulacji ciśnienia umożliwia mycie powierzchni o różnym stopniu wrażliwości.