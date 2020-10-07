Dezynfekcja materaca: jak i czym odświeżyć i zdezynfekować materac do spania?

Zanim zaczniesz – sprawdź, z jakiego materiału jest materac

Nie każdy materac reaguje tak samo na wilgoć i wysoką temperaturę. Przed rozpoczęciem czyszczenia zawsze należy sprawdzić zalecenia producenta – na metce, w instrukcji lub na stronie internetowej. Niewłaściwa metoda może pogorszyć właściwości materaca lub skrócić jego żywotność.

Materace sprężynowe i lateksowe zazwyczaj dobrze znoszą czyszczenie parą, o ile nie jest ono zbyt intensywne i punktowe.

zazwyczaj dobrze znoszą czyszczenie parą, o ile nie jest ono zbyt intensywne i punktowe. Materace z pianki wysokoelastycznej wymagają większej ostrożności, ponieważ wolniej oddają wilgoć.

wymagają większej ostrożności, ponieważ wolniej oddają wilgoć. Niektóre pianki memory są szczególnie wrażliwe na gorącą parę, co może prowadzić do trwałych deformacji wkładu. W takich przypadkach bezpieczniejszym rozwiązaniem są metody suche lub technologie bezdotykowe, które pozwalają ograniczyć drobnoustroje bez ingerencji w strukturę materiału.

Dobór metody do materiału to pierwszy i najważniejszy krok do skutecznej i bezpiecznej dezynfekcji materaca.