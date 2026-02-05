Odkurzacz do materaców VCH 4 UVClean

Dogłębne czyszczenie włókien, nawet dla alergików: odkurzacz VCH 4 UVClean wykorzystuje światło UV-C, wibracje i silną moc ssania, aby usunąć 99,9% wszystkich roztoczy i bakterii z materacy i innych powierzchni tekstylnych.

VCH 4 UVClean zapewnia czysty i zdrowy sen. Materace są siedliskiem milionów roztoczy i bakterii, które mogą wywoływać alergie, a tym samym zakłócać sen, dlatego nie wystarczy, aby materac po prostu wyglądał na czysty. VCH 4 UVClean skutecznie usuwa zarówno widoczne, jak i niewidoczne cząsteczki, takie jak roztocza i inne alergeny, z materacy i powierzchni tekstylnych, zapewniając dokładne czyszczenie aż po same włókna. Urządzenie do czyszczenia materacy łączy w sobie trzy potężne technologie. Silne wibracje wałka rozluźniają głęboko osadzony brud, martwe komórki naskórka i roztocza z włókien materaca i wyciągają je na powierzchnię. Mocny silnik odkurza następnie rozluźnione cząstki bez kompromisów i bezpiecznie zatrzymuje je w pojemniku na zanieczyszczenia. Jednocześnie zintegrowane światło UV-C neutralizuje do 99,9 procent wszystkich bakterii i roztoczy na powierzchni. Ta kombinacja zapewnia, że wszystkie materace, poduszki i inne powierzchnie tekstylne są głęboko czyszczone w celu ochrony zdrowia użytkownika.

Cechy i zalety
Odkurzacz do materaców VCH 4 UVClean: Duża moc ssania 500 W
Duża moc ssania 500 W
Mocny silnik odkurza wszystkie rozluźnione cząstki, włosy i kurz, nie pozostawiając nic za sobą.
Odkurzacz do materaców VCH 4 UVClean: Mocny wałek wibrujący
Mocny wałek wibrujący
Silne wibracje wałka (180 uderzeń/s) rozluźniają nawet głęboko wrośnięte i uporczywe zanieczyszczenia, roztocza i ich odchody z wnętrza materacy i innych powierzchni tekstylnych.
Odkurzacz do materaców VCH 4 UVClean: Niezawodne światło UV-C
Niezawodne światło UV-C
Zintegrowane światło UV-C działa na powierzchnię i niezawodnie neutralizuje 99,9% wszystkich bakterii i roztoczy bez użycia środków chemicznych.
Innowacyjny 2-komorowy system pojemników
  • Po odkurzeniu pył szybko się obraca dzięki technologii cyklonowej, powodując opadanie gruboziarnistych cząstek do pierwszej komory pojemnika, a drobnego pyłu do drugiej komory.
  • Oddzielenie powietrza od zanieczyszczeń zapewnia trwałą i wydajną moc ssania.
Długi kabel sieciowy
  • Duży zasięg oszczędza czas i zwiększa wygodę, ponieważ większe powierzchnie można wyczyścić za jednym razem – bez zatrzymywania się. 
Osuszanie gorącym powietrzem w temp. 65°C
  • Osuszanie gorącym powietrzem tworzy suchy, antyroztoczowy i antybakteryjny mikroklimat w materacu i innych powierzchniach tekstylnych, zapobiegając rozwojowi roztoczy i zarodników pleśni.
Kompaktowa i lekka konstrukcja
  • Zapewnia łatwą obsługę, wygodne i wszechstronne czyszczenie, a po użyciu urządzenie można przechowywać na półce lub w szafce, aby zaoszczędzić miejsce.
Czyszczenie końcowe bez wysiłku
  • Starannie zaprojektowany, aby upewnić się, że konserwacja i czyszczenie wszystkich części jest szybkie, higieniczne i nieskomplikowane. Opróżnianie urządzenia z odpadów jest szybkie, dzięki czemu można od razu wrócić do sprzątania. 
Specyfikacja

Dane techniczne

Pojemnik na mokre śmieci (ml) 400
Poziom mocy akustycznej (dB(A)) 80
Osuszanie gorącym powietrzem (°C) 65
Znamionowa moc wejściowa (W) 500
Długość przewodu zasilającego (m) 5
Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 220 / 240
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Waga bez akcesoriów (kg) 2,1
Waga z opakowaniem (kg) 2,8
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 309 x 240 x 170

Wyposażenie

  • Wałek wibracyjny
  • Filtr piankowy: 2 szt.
  • Filtr zabezpieczający silnik odkurzacza: 3 szt.

Wideo

Zastosowania
  • Materace
  • Tapicerowane meble
  • Łóżka dziecięce
Akcesoria
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.