Jak i czym zdezynfekować mieszkanie? Dezynfekcja przedmiotów i powierzchni od A do Z.
Utrzymywanie porządku i czystości w mieszkaniu kojarzy się z odkurzaniem czy myciem podłóg, czasami jednak sytuacja wymaga nieco więcej zaangażowania. W walce z wirusami, bakteriami i grzybami nie wystarczą standardowe rozwiązania – warto postawić na dezynfekcję. Jak działać skutecznie? Oto krótki poradnik, z którego dowiesz się, jak dezynfekować przedmioty i powierzchnie od A do Z!
Co to jest dezynfekcja?
Podczas zwykłego mycia powierzchni wodą z płynem utrzymujesz higienę, ale nie zabijasz wirusów, bakterii i grzybów. Dezynfekcja to inaczej odkażanie, czyli proces mający na celu zniszczenie drobnoustrojów. Można wyróżnić kilka rodzajów dezynfekcji, w zależności od potrzeb i możliwości jej przeprowadzenia.
Do tego celu możesz wykorzystać metodę chemiczną, czyli wszystkie środki, które działają toksycznie na mikroorganizmy, skutecznie je neutralizując. Są to m.in. produkty na bazie alkoholu, związków metali ciężkich czy odczynników kwasowych.
Dostępne jest np. opryskiwanie, które całkowicie zdezynfekuje mieszkanie, ale będziesz mógł do niego wrócić dopiero po około 12 godzinach. Innym rodzajem metody chemicznej jest ozonowanie. Ozon jest jednym z najsilniejszych środków dezynfekujących, dzięki czemu skutecznie walczy z wirusami i bakteriami, a także usuwa grzyby. Do mieszkania wrócisz już po godzinie lub dwóch od zabiegu.
Aby pozbyć się mikroorganizmów, można wykorzystać też promieniowanie ultrafioletowe. Pojawia się tu jednak problem z samodzielnym przeprowadzeniem takiej dezynfekcji.
Dezynfekcję możesz wykonać również metodą termiczną, czyli wykorzystując bardzo wysoką temperaturę. Taki proces to na przykład wyparzanie przedmiotów we wrzącej wodzie.
Metodą, która jest bezpieczna i możesz ją bez problemu wykorzystać we własnym zakresie, jest dezynfekcja parą wodną. Warto użyć do tego celu specjalnego urządzenia generującego parę o temperaturze ok. 100°C. Zacznij od wyczyszczenia powierzchni i przedmiotów standardowymi środkami, a następnie przystąp do dezynfekcji parownicą. To szybki i skuteczny sposób na pozbycie się wirusów, bakterii i grzybów, które zagrażają zdrowiu Twojemu i Twoich bliskich.
Jak zdezynfekować powierzchnie w domu?
Duże płaskie powierzchnie w domu możesz dezynfekować za pomocą silnych preparatów chemicznych. Niestety, metoda ta wymaga środków ochronnych i dokładnego pozbywania się resztek preparatu. Ci więcej, stanowi on potencjalne zagrożenie dla domowników.
Równie skuteczne będzie wykorzystanie pary wodnej, dzięki której pozbędziemy się mikroorganizmów bez konieczności korzystania ze środków chemicznych. Myjka parowa nie tylko umyje panele, płytki lub zabezpieczone parkiety (oprócz drewna olejowanego i woskowanego, którego nie wolno czyścić parowo), ale również skutecznie je dezynfekuje. Zaawansowane parownice będą skutecznym rozwiązaniem w walce z koronawirusami.
Sprawdź: parownice Kärcher w walce z koronawirusem >>
Wygodnym sposobem na dezynfekcję dywanów i powierzchni tapicerowanych jest odkurzacz parowy. Strumień gorącej pary zmiękczy uporczywy brud i odciągnie go wraz z martwymi mikrobami. Z takich urządzeń możemy z powodzeniem korzystać samodzielnie, co pozwoli na proste przeprowadzenie dezynfekcji w dowolnym momencie.
Żeby odkażanie powierzchni myjką parową było skuteczne, trzeba spełnić kilka prostych warunków. Firma Kärcher powierzyła niezależnym specjalistom badania, aby sprawdzić, jak te urządzenia mogą służyć w codziennej walce z pandemią. Z przeprowadzonych testów wynika, że aby zlikwidować 99,999% wirusów otoczkowych (SARS-CoV-2, czyli koronawirus, wirus grypy) oraz tych powszechnie występujących w naszych domach, trzeba ustawić myjkę na maksymalną moc pary i stosować ją punktowo przez 30 sekund. Dotyczy to twardych i gładkich powierzchni.
Czyszczenie parą i odkurzanie w jednym – odkurzacze parowe, ich ceny, funkcje i możliwości >>
Mycie podłogi octem – czy to skuteczna metoda dezynfekcji?
Domowe sposoby, takie jak użycie octu lub sody oczyszczonej, bardzo dobrze sprawdzają się podczas czyszczenia powierzchni w mieszkaniu. Nasuwa się tu jednak kilka pytań: czy ocet dezynfekuje? Czy zawiera alkohol? Skoro woda z niewielką ilością tej substancji świetnie czyści podłogi, to czy ocet ma właściwości dezynfekujące?
Niestety, nie daje on możliwości odkażenia podłóg. Substancja ta zawiera kwas octowy, który jest produktem ubocznym fermentacji alkoholowej, ale ma zupełnie inne właściwości niż np. etanol. Nie przeprowadzisz więc skutecznej dezynfekcji octem.
Bezpieczny dom dla malucha – dezynfekcja zabawek
Chcąc zapewnić maluchom bezpieczeństwo w domu, warto zadbać o dezynfekcję zabawek. Nie możemy użyć środków chemicznych, ponieważ jest to metoda niebezpieczna dla zdrowia dziecka. Gumowe zabawki możemy wyparzyć, ale metoda ta nie sprawdzi się przy innych zabawkach:
- plastikowe – nie wszystkie wytrzymują wysoką temperaturę;
- pluszaki – zdecydowanie warto włożyć je do pralki;
- drewniane – nie powinno się ich mocno namaczać.
W sklepach znajdziesz płyny do dezynfekcji zabawek, ale bezpieczniejsze będzie użycie pary wodnej. Wystarczy niewielka i niedroga parownica Kärcher, aby móc skutecznie zdezynfekować zabawki dziecka. To uniwersalne urządzenie, które sprawdzi się też podczas dezynfekcji innych powierzchni w mieszkaniu oraz zwykłego sprzątania.
Jak odświeżyć materac?
W materacach kryje się wiele mikrobów i roztoczy, które mogą wywoływać alergie i choroby układu oddechowego. O ile pokrowce możemy wyprać, o tyle z wnętrzem materaca zadanie jest utrudnione. Samo wywietrzenie materaca nie przyniesie spodziewanych efektów. Najprostszym i najskuteczniejszym sposobem na odświeżenie materaca jest użycie parownicy. Para wodna wnika głęboko we włókna i gąbkę materaca, nie moczy go nadmiernie, a metoda nie wymaga użycia środków chemicznych. Warto jednak pamiętać, aby najpierw dokładnie wytrzepać lub odkurzyć materac.
Jak odświeżyć ubrania?
Niestety, wiele tkanin wymaga delikatnego traktowania w pralce, dlatego nie wszystkie można wyprać w wysokiej temperaturze. Prostym sposobem na dezynfekowanie ubrań będzie użycie żelazka z generatorem pary, zwłaszcza gdy masz do czynienia z bawełną. Delikatniejsze tkaniny można dezynfekować za pomocą parownicy.
Warto szukać urządzeń uniwersalnych, do których można dopasować dodatkowe akcesoria. Takie są parownice Kärcher. Do topowych modeli podłączysz żelazko parowe albo specjalną dyszę do tekstyliów. Dzięki niej odświeżanie i usuwanie przykrych zapachów z ubrań będą szybsze i skuteczniejsze.
Fot. Parownica z żelazkiem parowym – skuteczny sposób na dezynfekcję ubrań.
Dezynfekcja zlewów, umywalek, brodzików oraz armatury łazienkowej
Zabrudzenia i mikroby zdecydowanie prościej usuniesz ze zlewu, umywalki lub brodzika niż z tkanin. Niestety, w kuchni i łazience jest wilgotno, co sprzyja szybkiemu namnażaniu się mikroorganizmów. W ciągu dnia wiele razy dotykasz kranów, przycisków spłuczek czy słuchawek prysznicowych nieosłoniętym ciałem, a to zwiększa ryzyko infekcji.
Każda powierzchnia wymaga innego środka do czyszczenia, dlatego prościej będzie użyć uniwersalnej myjki parowej. Szeroki wybór końcówek do parownicy Kärcher pozwoli nie tylko doczyścić stalowy zlew bez porysowania, lecz także dotrzeć do trudno dostępnych zakamarków armatury czy kątów kabiny prysznicowej. Para skutecznie i całkowicie bezpiecznie usunie wirusy oraz bakterie z tych często dotykanych elementów, które dzielisz z domownikami.
Pralka
Bęben i przewody hydrauliczne pralki skutecznie wyczyści puste pranie w 90 stopniach Celsjusza. Możesz użyć też specjalnych preparatów, które zdezynfekują jej wnętrze. Pojawia się jednak pytanie, jak zdezynfekować pralkę – przyciski, gumowy kołnierz uszczelniający, drzwiczki czy wnętrze szuflady. To powierzchnie, które mogą być siedliskiem wirusów, bakterii i grzybów. Elementy te zdezynfekujesz myjką parową, która pozbędzie się mikrobów bez ryzyka uszkodzenia sprzętu. Gorąca para wodna poradzi sobie nawet z siedliskiem szczególnie uporczywej pleśni w gumowym kołnierzu.
Oczyszczanie desek do krojenia
Szukając sposobów na dezynfekcję desek do krojenia, na pewno natkniesz się na metody z użyciem: soku z cytryny, sody, octu, soli kuchennej. Niestety, sposoby te usuną przykre zapachy i przebarwienia, ale nie wyczyszczą skutecznie powierzchni desek do krojenia. Warto pamiętać o tym, że mają one kontakt z żywnością, przez co nie możesz wykorzystać silnych środków. Nie każda deska nadaje się także do długotrwałego moczenia – drewniane i bambusowe mogą się odkształcać, a nawet pękać.
Najprościej będzie oczyścić deskę do krojenia z użyciem myjki parowej. To także świetny sposób na usunięcie przebarwień i zaschniętych zabrudzeń. Para wodna może być z powodzeniem używana przy każdym rodzaju tworzywa.
O czym pamiętać przy dezynfekcji domu?
Przeprowadzając dezynfekcję w domu, pamiętaj o elementach i powierzchniach, których domownicy dotykają najczęściej. Zaliczają się tu: klamki, pilot od telewizora, przycisk spłuczki czy włączniki świateł. Dezynfekując dom, zwróć szczególną uwagę na sanitariaty, powierzchnie kuchenne oraz podłogi. Nie zapominaj również o urządzeniach elektronicznych, które bardzo często bierzesz w dłonie: smartfonach, tabletach, czytnikach e-booków. To właśnie na nich znajduje się najwięcej zanieczyszczeń, podobnie jak na klawiaturach i myszkach komputerowych. Uzupełnieniem dezynfekcji powierzchni domowych będzie regularne odkażanie rąk.
Zamiast korzystać z różnych środków dezynfekujących, które zarezerwowane są dla konkretnych powierzchni, lepiej zainwestować w myjkę parową. To urządzenie, które sprawdzi się w niemal każdej sytuacji, pozwalając szybko i skutecznie pozbyć się zanieczyszczeń i mikrobów, nie tylko w czasie epidemii.
Czytaj także:
- Mycie kabiny prysznicowej: jak i czym wyczyścić prysznic?
- Jak i czym wyczyścić piekarnik? Mycie piekarnika krok po kroku
- Czyszczenie fug: jak i czym wyczyścić fugi w kuchni i łazience