Jak i czym zdezynfekować mieszkanie? Dezynfekcja przedmiotów i powierzchni od A do Z.

Co to jest dezynfekcja?

Podczas zwykłego mycia powierzchni wodą z płynem utrzymujesz higienę, ale nie zabijasz wirusów, bakterii i grzybów. Dezynfekcja to inaczej odkażanie, czyli proces mający na celu zniszczenie drobnoustrojów. Można wyróżnić kilka rodzajów dezynfekcji, w zależności od potrzeb i możliwości jej przeprowadzenia.

Do tego celu możesz wykorzystać metodę chemiczną, czyli wszystkie środki, które działają toksycznie na mikroorganizmy, skutecznie je neutralizując. Są to m.in. produkty na bazie alkoholu, związków metali ciężkich czy odczynników kwasowych.

Dostępne jest np. opryskiwanie, które całkowicie zdezynfekuje mieszkanie, ale będziesz mógł do niego wrócić dopiero po około 12 godzinach. Innym rodzajem metody chemicznej jest ozonowanie. Ozon jest jednym z najsilniejszych środków dezynfekujących, dzięki czemu skutecznie walczy z wirusami i bakteriami, a także usuwa grzyby. Do mieszkania wrócisz już po godzinie lub dwóch od zabiegu.

Aby pozbyć się mikroorganizmów, można wykorzystać też promieniowanie ultrafioletowe. Pojawia się tu jednak problem z samodzielnym przeprowadzeniem takiej dezynfekcji.

Dezynfekcję możesz wykonać również metodą termiczną, czyli wykorzystując bardzo wysoką temperaturę. Taki proces to na przykład wyparzanie przedmiotów we wrzącej wodzie.

Metodą, która jest bezpieczna i możesz ją bez problemu wykorzystać we własnym zakresie, jest dezynfekcja parą wodną. Warto użyć do tego celu specjalnego urządzenia generującego parę o temperaturze ok. 100°C. Zacznij od wyczyszczenia powierzchni i przedmiotów standardowymi środkami, a następnie przystąp do dezynfekcji parownicą. To szybki i skuteczny sposób na pozbycie się wirusów, bakterii i grzybów, które zagrażają zdrowiu Twojemu i Twoich bliskich.