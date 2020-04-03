Parownica Kärcher

Parownice Kärcher w walce z koronawirusem

Higieniczna czystość przy użyciu pary: eliminacja 99.999% wirusów otoczkowych*

Zabija do 99.999% koronawirusów.* I bakterii.**

Firma Kärcher zleciła niezależnemu laboratorium przeprowadzenie testów skuteczności swoich parownic w walce z wirusami. Wynik: Jeżeli urządzenia te są używane w sposób prawidłowy, usuwają z twardych powierzchni nawet do 99,999% wirusów otoczkowych*, takich jak koronawirus lub wirus grypy, a także 99,99% bakterii powszechnie występujących w domu**. Ponieważ obecnie środki do dezynfekcji mają być zarezerwowane głównie dla placówek świadczących opiekę ambulatoryjną i szpitalną, parownice mogą w istotny sposób przyczynić się do utrzymania ogólnej higieny zarówno w domach prywatnych, jak i w lokalach handlowych oraz budynkach przemysłowych.

Wirusy otoczkowe, takie jak koronawirus SARS-CoV-2, mogą być zneutralizowane przy użyciu wysokich temperatur. Ponieważ wirusy nie są drobnoustrojami ani żywymi organizmami, eksperci mówią również o inaktywacji wirusa. W laboratorium certyfikowany wirus testowy (zmodyfikowany wirus krowianki Ankara), który jest reprezentatywny dla wirusów otoczkowych, został rozprowadzony na twardej powierzchni. Obszar ten został następnie wyczyszczony przy użyciu parownicy z dyszą ręczną oraz odpowiedniego pada z mikrofibry. Wykazano, że można uzyskać znaczną redukcję – na poziomie do 99,999% wirusów – przy maksymalnym ciśnieniu pary i czasie sprzątania wynoszącym 30 sekund na jeden obszar.

*Testy wykazały, że przy czyszczeniu punktowym parownicą Kärcher przez 30 sekund, przy maksymalnym poziomie pary oraz bezpośrednim kontakcie z czyszczoną powierzchnią, można usunąć 99,999% wirusów otoczkowych, takich jak koronawirus lub wirus grypy (z wyłączeniem wirusa zapalenia wątroby typu B), na gładkich i twardych powierzchniach domowych (testowane drobnoustroje: zmodyfikowany wirus krowianki Ankara).

** Dokładne czyszczenie parownicą Kärcher pozwala wyeliminować 99,99% bakterii powszechnie występujących w domu na gładkich i twardych powierzchniach domowych, przy prędkości czyszczenia wynoszącej 30 cm/s i maksymalnym poziomie pary oraz bezpośrednim kontakcie z czyszczoną powierzchnią (testowane drobnoustroje: Enterococcus hirae).

Higieniczna czystość pomieszczeń domowych, we wszystkich zakamarkach

Czyszczenie kuchni

Dzięki urządzeniom parowym kuchnia będzie higienicznie czysta bez użycia środków chemicznych. Czyścic można baterie, kafelki, szyby, powierzchnie syntetyczne, pokrywy wyciągów, płyty grzejne, piecyki i zlewozmywaki.
Czyszczenie łazienki

Urządzenia parowe doskonale nadają się do zapewnienia higieny w łazienkach, można nimi czyścić kafelki, szyby, lustra, okna, baterie, kabiny prysznicowe, pęknięcia i szczeliny.
Czyszczenie podłóg

Urządzenia parowe pozwalają utrzymać higieniczną czystość powierzchni, nadają się do czyszczenia płytek kamiennych, PCV, powierzchni laminowanych oraz parkietów laminowanych, nie pozostawiając resztek środków chemicznych.
CZYSZCZENIE I HIGIENA

Parownice Kärcher EasyFix

