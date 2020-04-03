Parownice Kärcher w walce z koronawirusem

Zabija do 99.999% koronawirusów.* I bakterii.**

Firma Kärcher zleciła niezależnemu laboratorium przeprowadzenie testów skuteczności swoich parownic w walce z wirusami. Wynik: Jeżeli urządzenia te są używane w sposób prawidłowy, usuwają z twardych powierzchni nawet do 99,999% wirusów otoczkowych*, takich jak koronawirus lub wirus grypy, a także 99,99% bakterii powszechnie występujących w domu**. Ponieważ obecnie środki do dezynfekcji mają być zarezerwowane głównie dla placówek świadczących opiekę ambulatoryjną i szpitalną, parownice mogą w istotny sposób przyczynić się do utrzymania ogólnej higieny zarówno w domach prywatnych, jak i w lokalach handlowych oraz budynkach przemysłowych.

Wirusy otoczkowe, takie jak koronawirus SARS-CoV-2, mogą być zneutralizowane przy użyciu wysokich temperatur. Ponieważ wirusy nie są drobnoustrojami ani żywymi organizmami, eksperci mówią również o inaktywacji wirusa. W laboratorium certyfikowany wirus testowy (zmodyfikowany wirus krowianki Ankara), który jest reprezentatywny dla wirusów otoczkowych, został rozprowadzony na twardej powierzchni. Obszar ten został następnie wyczyszczony przy użyciu parownicy z dyszą ręczną oraz odpowiedniego pada z mikrofibry. Wykazano, że można uzyskać znaczną redukcję – na poziomie do 99,999% wirusów – przy maksymalnym ciśnieniu pary i czasie sprzątania wynoszącym 30 sekund na jeden obszar.

*Testy wykazały, że przy czyszczeniu punktowym parownicą Kärcher przez 30 sekund, przy maksymalnym poziomie pary oraz bezpośrednim kontakcie z czyszczoną powierzchnią, można usunąć 99,999% wirusów otoczkowych, takich jak koronawirus lub wirus grypy (z wyłączeniem wirusa zapalenia wątroby typu B), na gładkich i twardych powierzchniach domowych (testowane drobnoustroje: zmodyfikowany wirus krowianki Ankara).