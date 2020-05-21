Jak i czym wyczyścić piekarnik? Mycie piekarnika krok po kroku.
Czyszczenie piekarnika nie należy do najprzyjemniejszych czynności. Kojarzone jest z mocnym szorowaniem, używaniem mnóstwa wody oraz silnych detergentów, a i tak efekty nie zawsze są zadowalające. Dzisiaj pokażemy, jak czyścić piekarnik bez szorowania i bez drażniących środków czyszczących. Poznaj najlepsze domowe sposoby na przypalony piekarnik i przekonaj się, dlaczego warto zainwestować w domową parownicę Kärcher.
Nowoczesne piekarniki wyposażone są w funkcje samoczyszczące, dzięki czemu możesz zapomnieć o długich godzinach spędzonych na szorowaniu wnętrza czy szyby piekarnika. Jednak to nie oznacza, że możesz całkowicie zrezygnować z systematycznego czyszczenia urządzenia, ponieważ wspomniane funkcje tylko ułatwiają czynność, a nie ją całkowicie zastępują.
Z uwagi na powyższe, warto:
- znać domowe sposoby na czyszczenie piekarnika
- oraz dowiedzieć się, jak możesz wyczyścić piekarnik bez szorowania.
Jak wyczyścić bardzo brudny piekarnik? Domowe sposoby
Funkcje umożliwiające samooczyszczanie się piekarnika mają ułatwić porządki i uciążliwą pracę. W piekarnikach stosowane jest czyszczenie parowe, katalityczne oraz piroliza, z czego ta ostatnia jest najbardziej popularna.
- Czyszczenie parowe polega na uzupełnieniu zbiornika na wodę, która następnie jest podgrzewana – powstaje para wodna, której zadaniem jest zmiękczenie zabrudzeń i przypaleń we wnętrzu piekarnika, następnie musisz sam te zabrudzenia ręcznie usunąć.
- Czyszczenie katalityczne to wykorzystanie wkładów katalitycznych, które wyłapują cząsteczki tłuszczów i zanieczyszczeń, powstałe podczas pieczenia. Dodatkowo po nagrzaniu piekarnika do 200 stopni Celsjusza następuje tzw. dopalanie katalityczne, czyli spalanie resztek tłuszczów i zabrudzeń. Minusem tego rozwiązania jest nie tylko konieczność usuwania spopielonych resztek, ale również częstsze mycie samych wkładów oraz ich wymiana, ponieważ się zużywają.
- Piroliza natomiast to zaawansowana funkcja czyszczenia piekarników z udziałem bardzo wysokiej temperatury 500 stopni Celsjusza. Proces trwa około 2 do 3 godzin, a wszystkie zanieczyszczenia zamieniają się w popiół, nawet te z trudno dostępnych miejsc. Ponownie tutaj resztki należy usunąć ręcznie, ale jest to o wiele szybsze i wygodniejsze niż w przypadku innych funkcji, z reguły wystarczy papierowy ręcznik lub szmatka.
Co, jeśli Twój piekarnik nie jest wyposażony w żadną z tych funkcji?
Wtedy pozostaje samodzielne czyszczenie piekarnika przy pomocy domowych sposobów, które nie zawsze są skuteczne. Na przykład mycie piekarnika z termoobiegiem polega na wstawieniu naczynia żaroodpornego z wodą oraz sokiem z cytryny, następnie należy ustawić temp. 170 stopni Celsjusza i włączyć funkcję termoobieg. Ta metoda sprawdza się jedynie w przypadku nowych zabrudzeń i przypaleń, nie poradzi sobie z trudnym i starym tłuszczem – tutaj należy sięgnąć po inne sposoby, na przykład ocet lub sodę.
Czyszczenie piekarnika sodą
Aby wyczyścić piekarnik sodą oczyszczoną, potrzebujesz oczywiście sody i wody, ale również octu.
Proporcje:
- jedna łyżka wody,
- jedna łyżka octu
- i łyżeczka sody.
Zaopatrz się również w szmatki i gąbki, ponieważ ta metoda wymaga jednak szorowania – najlepiej z miękkich tkanin, aby nie uszkodzić powierzchni. Przygotowany preparat nakłada się na zabrudzenia przy pomocy pędzelka, palca lub ściereczki i pozostawia na jakiś czas. Po tym czasie przypalone ślady i resztki powinny zmięknąć i być łatwiejsze do usunięcia.
Wady czyszczenia piekarnika sodą:
- wymaga szorowania,
- mogą powstać mikrorysy i odbarwienia na materiale z którego zbudowany jest piekarnik,
- nie usuwa w ogóle bakterii,
- może nie poradzić sobie z tłustymi plamami i resztkami pokarmowymi.
Czyszczenie piekarnika octem
Innym sposobem jest użycie samego octu. Zmieszaj go z wodą w proporcji 1:1 i tak przygotowanym roztworem spryskaj dokładnie wnętrze urządzenia i pozostaw na godzinę. Następnie przychodzi czas na ręczne mycie piekarnika za pomocą ściereczki. Jak już umyjesz wnętrze, tym samym roztworem możesz umyć szybę piekarnika oraz blachy.
Wady czyszczenia piekarnika octem:
- przykry zapach octu długo się utrzymuje,
- mogą powstać odbarwienia na materiale z którego zbudowany jest piekarnik,
- nie zabija wszystkich bakterii.
Metoda ta uchodzi za skuteczniejszą niż soda, co więcej dla poprawienia zapachu roztworu możesz dodać olejek eteryczny. Jednak wciąż ocet nie zapewnia higienicznej czystości i nie jest gwarancją, że usuniesz wszystkie zabrudzenia.
Przypalony piekarnik – jak się pozbyć plam z tłuszczu?
Powszechnym domowym sposobem na przypalony piekarnik jest płyn do naczyń. Jednak nawet nim nie dotrzesz do trudno dostępnych miejsc, a i sam płyn nie zawsze poradzi sobie ze starym tłuszczem.
Możesz oczywiście przygotować roztwór z octu (5 łyżek), sody (4 łyżki) i płynu (3 krople), jednak wciąż wymagać to będzie z Twojej strony zaangażowania i czasu, ponieważ taki roztwór nie rozpuści każdego tłuszczu – będzie tylko ułatwiał jego usunięcie.
Mimo wad domowe sposoby na czyszczenie piekarnika sodą i octem w niektórych przypadkach mogą być podobnie skuteczne jak ich sklepowe, gotowe odpowiedniki.
Jak i czym wyczyścić piekarnik: szybko i bez szorowania?
Pytanie z rodzaju, jak wyczyścić bardzo brudny piekarnik, może stwarzać nie lada wyzwanie. Ale jest jedno proste rozwiązanie, które gwarantuje doskonałe efekty i raz na zawsze pomoże uporać się z bardzo tłustymi plamami: czyszczenie parą.
Mycie piekarnika za pomocą parownicy to same korzyści, których nie powinni bagatelizować zwłaszcza rodzice małych dzieci oraz posiadacze zwierząt domowych. Dzięki parze odchodzi konieczność stosowania silnych i drażniących detergentów – para skutecznie zabija nawet 99,99% bakterii i wirusów, zapewniając czystość i higienę. Do tego nie emituje żadnego zapachu, stąd nie musisz wietrzyć kuchni, jak to jest w przypadku czyszczenia piekarnika octem.
Zalety czyszczenia piekarnika parą:
- brak konieczności stosowania chemii,
- bezpieczeństwo dla domowników,
- para zabija 99,99% bakterii i wirusów,
- szybkie i wydajne czyszczenie bez wysiłku,
- nie pozostawia zapachu,
- inne przydatne funkcje i zastosowania parownicy.
Kärcher oferuje linię parownic EasyFix, które wytwarzają parę pod ciśnieniem co najmniej 3 barów – w praktyce para opuszcza urządzenie z prędkością ok. 170 km/h, a jej temperatura wynosi niemal 100 stopni Celsjusza. Dzięki temu para skutecznie penetruje każdą czyszczoną powierzchnię i wnika w szczeliny, odspajając brud. Największą zaletą parownic jest higieniczne czyszczenie, dzięki własnościom antybakteryjnym pary.
Fot.: czyszczenie przypaleń kuchennych parownicą SC 1
W linii EasyFix znajdziesz ręczną i zarazem najmniejszą parownicę SC 1 kosztującą około 300 zł, o mocy 1200 W i wadze 1,6 kg, która wyposażona jest w dyszę power, skutecznie odspajającą brud. Dzięki strumieniowi pary dotrzesz nią do czyszczonych kątów we wnętrzu piekarnika, a także wyczyścisz okap czy płytę kuchenną. Aby jednocześnie zadbać o czystość i sterylność podłóg warto rozważyć zakup niewiele droższej parownicy SC 1 doposażonej o zestaw do czyszczenia podłóg EasyFix.
Fot.: czyszczenie rusztu piekarnika za pomocą parownicy SC 4
Do czyszczenia całej kuchni polecana jest parownica SC 4 z dyszą ręczną (moc 2000 W, waga 4,1 kg), która umożliwia ciągły kontakt z czyszczoną powierzchnią i łatwe operowanie dzięki ruchomemu przegubowi.
Bardziej zaawansowanym urządzeniem jest parownica SC 5 Premium Home Line, którą możesz użyć nie tylko do czyszczenia piekarnika, ale też toalety, umywalki, mycia okien i luster, a nawet odświeżania dywanów. Ten model, podobnie jak SC 4 wyposażony jest w system dwóch zbiorników, dzięki czemu istnieje możliwość dolewania wody podczas mycia parą bez robienia przerw.
Mycie piekarnika z pomocą parownicy – poradnik
Uwaga: Przed przystąpieniem do parowego mycia piekarnika, sprawdź w instrukcji obsługi czy producent danego urządzenia akceptuje czyszczenie parownicą.
Aby wyczyścić zabrudzone blachy, szybę lub wnętrze urządzenia, wystarczy wybrać odpowiednią końcówkę albo akcesorium i już możesz przystąpić do pracy. Tłuste plamy, które szpecą stalowe okapy, blaty i piekarniki najskuteczniej usuniesz techniką parową z użyciem dyszy ręcznej w miękkiej powłoczce frotte.
- Czyszczenia blachy z piekarnika – przy mocno zabrudzonych blachach sprawdzi się dysza ręczna i ręczniki papierowe, usunięte zabrudzenia można zebrać na ręcznik nie brudząc powłoczki z mikrofibry.
- Czyszczenia szyby od piekarnika – okrągła nakładka z mikrofibry na dyszę perfekcyjnie umyje nie tylko wewnętrzną część szyby, ale i doczyści też uporczywy brud na płycie indukcyjnej.
- Czyszczenia wnętrza piekarnika – do trudno dostępnych miejsc najlepiej będzie dotrzeć pistoletem z dyszą punktową. Z ich pomocą dotrzesz w każdy zakamarek piekarnika i doczyścisz nawet niewidoczny brud, wypłukując go ze szczelin.
Aby wyczyszczone powierzchnie były idealnie czyste, wystarczy na koniec przetrzeć je wilgotną ściereczką. Nic więcej – para eliminuje ryzyko powstawania smug, zacieków, a także rys. Twoja praca kończy się właściwie w momencie wyłączenia urządzenia!
Wskazówka: więcej o tym, jak korzystać z parownicy Kärcher, dowiesz się z poradnika w formie pdf >>
Parownica nie tylko do piekarnika. Do czego jeszcze wykorzystać parownicę?
Parownica Kärcher przydatna jest nie tylko do czyszczenia piekarnika. Do każdej parownicy możesz dobrać akcesoria, które znacznie poszerzają obszar jej zastosowań. Szeroka gama ściereczek, szczotek i dysz parowych ułatwi Ci mycie piekarnika.
Ponadto parownicę z powodzeniem wykorzystasz do mycia innych przestrzeni, czyszczenia fug, luster, polerowania płytek, mycia kabiny prysznicowej, a nawet prasowania, odświeżania tkanin, czy usuwania tapet i resztek kleju ze ścian. W kilka minut parownicą wypolerujesz okna, sprzątniesz kurz z szafek, umyjesz podłogę czy odświeżysz tapicerki kanapy czy foteli.
Co więcej, przy sprzątaniu nie korzystasz z drażniących środków czyszczących, a samo sprzątanie jest wręcz higieniczne. W powietrzu nie fruwają pyłki, parownica nie wytwarza zapachu, przez co domowe powietrze jest czystsze.
Sprzęt do czyszczenia piekarnika, płytek, armatury i do prasowania w jednym? Oczywiście! Tak naprawdę nie szukasz więc parownicy do czyszczenia piekarnika, ale wielofunkcyjnego urządzenia, które sprawi, że nie tylko Twój piekarnik będzie błyszczeć, ale cały dom!
Na koniec, zobacz, jak proste jest czyszczenie parownicą: