Jak i czym wyczyścić piekarnik? Mycie piekarnika krok po kroku.

Jak wyczyścić bardzo brudny piekarnik? Domowe sposoby

Funkcje umożliwiające samooczyszczanie się piekarnika mają ułatwić porządki i uciążliwą pracę. W piekarnikach stosowane jest czyszczenie parowe, katalityczne oraz piroliza, z czego ta ostatnia jest najbardziej popularna.

Czyszczenie parowe polega na uzupełnieniu zbiornika na wodę, która następnie jest podgrzewana – powstaje para wodna, której zadaniem jest zmiękczenie zabrudzeń i przypaleń we wnętrzu piekarnika, następnie musisz sam te zabrudzenia ręcznie usunąć.





Czyszczenie katalityczne to wykorzystanie wkładów katalitycznych, które wyłapują cząsteczki tłuszczów i zanieczyszczeń, powstałe podczas pieczenia. Dodatkowo po nagrzaniu piekarnika do 200 stopni Celsjusza następuje tzw. dopalanie katalityczne, czyli spalanie resztek tłuszczów i zabrudzeń. Minusem tego rozwiązania jest nie tylko konieczność usuwania spopielonych resztek, ale również częstsze mycie samych wkładów oraz ich wymiana, ponieważ się zużywają.

Piroliza natomiast to zaawansowana funkcja czyszczenia piekarników z udziałem bardzo wysokiej temperatury 500 stopni Celsjusza. Proces trwa około 2 do 3 godzin, a wszystkie zanieczyszczenia zamieniają się w popiół, nawet te z trudno dostępnych miejsc. Ponownie tutaj resztki należy usunąć ręcznie, ale jest to o wiele szybsze i wygodniejsze niż w przypadku innych funkcji, z reguły wystarczy papierowy ręcznik lub szmatka.

Co, jeśli Twój piekarnik nie jest wyposażony w żadną z tych funkcji?

Wtedy pozostaje samodzielne czyszczenie piekarnika przy pomocy domowych sposobów, które nie zawsze są skuteczne. Na przykład mycie piekarnika z termoobiegiem polega na wstawieniu naczynia żaroodpornego z wodą oraz sokiem z cytryny, następnie należy ustawić temp. 170 stopni Celsjusza i włączyć funkcję termoobieg. Ta metoda sprawdza się jedynie w przypadku nowych zabrudzeń i przypaleń, nie poradzi sobie z trudnym i starym tłuszczem – tutaj należy sięgnąć po inne sposoby, na przykład ocet lub sodę.





Czyszczenie piekarnika sodą

Aby wyczyścić piekarnik sodą oczyszczoną, potrzebujesz oczywiście sody i wody, ale również octu.

Proporcje:

jedna łyżka wody,





jedna łyżka octu





i łyżeczka sody.

Zaopatrz się również w szmatki i gąbki, ponieważ ta metoda wymaga jednak szorowania – najlepiej z miękkich tkanin, aby nie uszkodzić powierzchni. Przygotowany preparat nakłada się na zabrudzenia przy pomocy pędzelka, palca lub ściereczki i pozostawia na jakiś czas. Po tym czasie przypalone ślady i resztki powinny zmięknąć i być łatwiejsze do usunięcia.

Wady czyszczenia piekarnika sodą:

- wymaga szorowania,

- mogą powstać mikrorysy i odbarwienia na materiale z którego zbudowany jest piekarnik,

- nie usuwa w ogóle bakterii,

- może nie poradzić sobie z tłustymi plamami i resztkami pokarmowymi.

Czyszczenie piekarnika octem

Innym sposobem jest użycie samego octu. Zmieszaj go z wodą w proporcji 1:1 i tak przygotowanym roztworem spryskaj dokładnie wnętrze urządzenia i pozostaw na godzinę. Następnie przychodzi czas na ręczne mycie piekarnika za pomocą ściereczki. Jak już umyjesz wnętrze, tym samym roztworem możesz umyć szybę piekarnika oraz blachy.

Wady czyszczenia piekarnika octem:

- przykry zapach octu długo się utrzymuje,

- mogą powstać odbarwienia na materiale z którego zbudowany jest piekarnik,

- nie zabija wszystkich bakterii.

Metoda ta uchodzi za skuteczniejszą niż soda, co więcej dla poprawienia zapachu roztworu możesz dodać olejek eteryczny. Jednak wciąż ocet nie zapewnia higienicznej czystości i nie jest gwarancją, że usuniesz wszystkie zabrudzenia.



Przypalony piekarnik – jak się pozbyć plam z tłuszczu?

Powszechnym domowym sposobem na przypalony piekarnik jest płyn do naczyń. Jednak nawet nim nie dotrzesz do trudno dostępnych miejsc, a i sam płyn nie zawsze poradzi sobie ze starym tłuszczem.

Możesz oczywiście przygotować roztwór z octu (5 łyżek), sody (4 łyżki) i płynu (3 krople), jednak wciąż wymagać to będzie z Twojej strony zaangażowania i czasu, ponieważ taki roztwór nie rozpuści każdego tłuszczu – będzie tylko ułatwiał jego usunięcie.

Mimo wad domowe sposoby na czyszczenie piekarnika sodą i octem w niektórych przypadkach mogą być podobnie skuteczne jak ich sklepowe, gotowe odpowiedniki.