Dysza do tekstyliów odświeża i wygładza tkaniny oraz skutecznie usuwa przykre zapachy. Praktyczna dysza do tekstyliów — łatwy i oszczędzający miejsce sposób na szybkie odświeżenie i wygładzenie wiszących ubrań i tkanin. Dysza jest wyposażona we wbudowany element do usuwania przylegających włókien.