Dysza do tekstyliów

Odświeża tkaniny, usuwa przykre zapachy, zmechacenia i wygładza zagniecenia. Doskonale nadaje się do garniturów, garsonek i innych ubrań, których nie należy prasować za pomocą żelazka.

Dysza do tekstyliów odświeża i wygładza tkaniny oraz skutecznie usuwa przykre zapachy. Praktyczna dysza do tekstyliów — łatwy i oszczędzający miejsce sposób na szybkie odświeżenie i wygładzenie wiszących ubrań i tkanin. Dysza jest wyposażona we wbudowany element do usuwania przylegających włókien.

Cechy i zalety
Usuwanie zmechaceń
  • Optymalne usuwanie zmechaceń i włosów z tekstyliów
Stała wydajność pary dyszy do tekstyliów
  • Optymalne wygładzanie tkanin
  • Optymalne odświeżanie tkanin
Wąska ssawka
  • Łatwe prasowanie
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Waga (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 340 x 43 x 39
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Odświeżanie ubrań i tkanin (np. zasłon, marynarek itp.).
  • Wszystkie ubrania nadające się do prasowania
  • Filtr zamienny do oczyszczacza powietrza AF 20 – do oczyszczania powietrza wewnątrz budynków
  • Do odkurzania suchych zanieczyszczeń