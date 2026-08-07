Dysza do tekstyliów
Odświeża tkaniny, usuwa przykre zapachy, zmechacenia i wygładza zagniecenia. Doskonale nadaje się do garniturów, garsonek i innych ubrań, których nie należy prasować za pomocą żelazka.
Dysza do tekstyliów odświeża i wygładza tkaniny oraz skutecznie usuwa przykre zapachy. Praktyczna dysza do tekstyliów — łatwy i oszczędzający miejsce sposób na szybkie odświeżenie i wygładzenie wiszących ubrań i tkanin. Dysza jest wyposażona we wbudowany element do usuwania przylegających włókien.
Cechy i zalety
Usuwanie zmechaceń
- Optymalne usuwanie zmechaceń i włosów z tekstyliów
Stała wydajność pary dyszy do tekstyliów
- Optymalne wygładzanie tkanin
- Optymalne odświeżanie tkanin
Wąska ssawka
- Łatwe prasowanie
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|340 x 43 x 39
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
- Edycja specjalna: SC 5 Easy Fix Premium Home Line + odkurzacz VC 3 Premium Home Line
- KST 2
- KST 2 + cloth set
- SC 1
- SC 1 EasyFix
- SC 1 EasyFix Premium Home Line
- SC 1 Multi
- SC 1 Multi & Up Plus
- SC 1 Multi Comfort
- SC 1 – zestaw podłogowy
- SC 2 Deluxe EasyFix
- SC 2 Deluxe EasyFix Limited Edition
- SC 2 Deluxe EasyFix Premium Home Line
- SC 2 EasyFix
- SC 2 EasyFix Premium Home Line
- SC 2 Premium Home Line
- SC 3 Deluxe Anniversary Edition
- SC 3 Deluxe EasyFix Premium Home Line
- SC 3 EF Anniversary Edition
- SC 3 EasyFix
- SC 3 EasyFix Essential
- SC 3 EasyFix Limited Edition
- SC 3 EasyFix Premium Home Line
- SC 3 EasyFix Select
- SC 4 Deluxe
- SC 4 EasyFix
- SC 4 EasyFix Essential
- SC 4 EasyFix Premium Home Line
- SC 4 EasyFix Premium Home Line – zestaw z żelazkiem
- SC 4 EasyFix – zestaw z żelazkiem
- SC 4 Premium Home Line
- SC 4 Premium Home Line – zestaw z żelazkiem
- SC 4 – zestaw z żelazkiem
- SC 5
- SC 5 EasyFix
- SC 5 EasyFix Iron Plug Select
- SC 5 EasyFix Premium Home Line
- SC 5 EasyFix Premium Home Line – zestaw z żelazkiem
- SC 5 EasyFix – zestaw z żelazkiem
- SC 5 Premium Home Line
- SC 5 Premium Home Line – zestaw z żelazkiem
- SC 5 – zestaw z żelazkiem
- SI 4 EasyFix Home Line – zestaw z żelazkiem
- SI 4 EasyFix Premium Home Line – zestaw z żelazkiem
- SI 4 EasyFix – zestaw z żelazkiem
- SI 4 Premium Home Line w zestawie z żelazkiem
- SI 4 w zestawie z żelazkiem
Zastosowania
- Odświeżanie ubrań i tkanin (np. zasłon, marynarek itp.).
- Wszystkie ubrania nadające się do prasowania
- Filtr zamienny do oczyszczacza powietrza AF 20 – do oczyszczania powietrza wewnątrz budynków
- Do odkurzania suchych zanieczyszczeń