Wysokiej jakości żelazko parowe z łatwo przesuwającą się stopą ze stali nierdzewnej. W kolorze żółto-czarnym. Przeznaczone do parownic Kärcher. Stałe ciśnienie pary ułatwia prasowanie, skracając czas pracy o połowę. Dzięki zastosowaniu pary i łatwo przesuwającej się stopy nawet prasowanie najtrudniejszych tkanin staje się lekkie.