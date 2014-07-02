Żelazko parowe I 6006 do parownic

Wysokiej jakości żelazko parowe z łatwo przesuwającą się stopą ze stali nierdzewnej w kolorze żółto-czarnym.

Wysokiej jakości żelazko parowe z łatwo przesuwającą się stopą ze stali nierdzewnej. W kolorze żółto-czarnym. Przeznaczone do parownic Kärcher. Stałe ciśnienie pary ułatwia prasowanie, skracając czas pracy o połowę. Dzięki zastosowaniu pary i łatwo przesuwającej się stopy nawet prasowanie najtrudniejszych tkanin staje się lekkie.

Cechy i zalety
Wylot pary na stopie żelazka
  • Duża liczba wylotów pary ułatwia prasowanie
Funkcja ciągłej pary
  • Stałe ciśnienie pary ułatwia prasowanie tkanin o dużej powierzchni np. pościeli.
Stopa żelazka wykonana
  • Łatwe prasowanie
Funkcja ciągłego podawania pary
  • Prasowanie tekstyliów łatwiejsze o połowę łatwiejsze
Funkcja zmiennego podawania pary
  • Skoncentrowane podawanie pary
Regulacja temperatury
  • Możliwe prasowanie różnych tkanin.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor żółty
Waga z opakowaniem (kg) 1,8
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 297 x 147 x 180
Zastosowania
  • Wszystkie ubrania nadające się do prasowania