Żelazko parowe I 6006 do parownic
Wysokiej jakości żelazko parowe z łatwo przesuwającą się stopą ze stali nierdzewnej w kolorze żółto-czarnym.
Wysokiej jakości żelazko parowe z łatwo przesuwającą się stopą ze stali nierdzewnej. W kolorze żółto-czarnym. Przeznaczone do parownic Kärcher. Stałe ciśnienie pary ułatwia prasowanie, skracając czas pracy o połowę. Dzięki zastosowaniu pary i łatwo przesuwającej się stopy nawet prasowanie najtrudniejszych tkanin staje się lekkie.
Cechy i zalety
Wylot pary na stopie żelazka
- Duża liczba wylotów pary ułatwia prasowanie
Funkcja ciągłej pary
- Stałe ciśnienie pary ułatwia prasowanie tkanin o dużej powierzchni np. pościeli.
Stopa żelazka wykonana
- Łatwe prasowanie
Funkcja ciągłego podawania pary
- Prasowanie tekstyliów łatwiejsze o połowę łatwiejsze
Funkcja zmiennego podawania pary
- Skoncentrowane podawanie pary
Regulacja temperatury
- Możliwe prasowanie różnych tkanin.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|żółty
|Waga z opakowaniem (kg)
|1,8
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|297 x 147 x 180
Kompatybilne urządzenia
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Wszystkie ubrania nadające się do prasowania