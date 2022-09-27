Wypożyczenie odkurzacza piorącego, wynajem czy zakup? Co się bardziej opłaca?

Odkurzacz piorący – poznaj jego możliwości

Dywany, wykładziny czy meble tapicerowane są dość trudne do utrzymania w czystości. W strukturę materiału z łatwością wnikają zabrudzenia, których usunięcie jest problematyczne. Często domowe sposoby i pranie ręczne tylko pogarszają sytuację. Najlepszym rozwiązaniem jest użycie odkurzacza piorącego, który służy do gruntownego czyszczenia na mokro.

Zasada działania odkurzacza piorącego opiera się na metodzie ekstrakcji. Na czym to polega? Za pomocą specjalnej dyszy rozpyla się pod ciśnieniem roztwór wody i środka czyszczącego (ze zbiornika na czystą wodę). Wnika on głęboko w strukturę materiału, rozpuszczając zabrudzenia. Jednocześnie, w tym samym przejściu roboczym, system odsysający zbiera nadmiar wilgoci wraz z brudem, który trafia do oddzielnego zbiornika.

Odkurzacz piorący skutecznie usuwa zabrudzenia i uporczywe plamy, ale także niewidoczne gołym okiem roztocza, kurz i alergeny. Dodatkowo niweluje brzydki zapach, przywracając świeżość i ładny wygląd powierzchniom tekstylnym. Olbrzymią zaletą odkurzaczy piorących jest pozostawianie niewielkiej wilgoci resztkowej na czyszczonych powierzchniach. W praktyce oznacza to, że dywan czy kanapa są suche w zaskakująco krótkim czasie. Dzięki temu ryzyko rozwoju pleśni jest ograniczone do minimum.

Warto wiedzieć, że odkurzacze piorące to urządzenia o szerokim spektrum zastosowań. Służą do czyszczenia:

dywanów,

wykładzin tekstylnych,

mebli tapicerowanych,

materacy,

tapicerki samochodowej.

Podsumowując, odkurzacz piorący to jedno urządzenie do wielu zadań. Jego imponujące możliwości sprawiają, że staje się on sprzętem coraz częściej spotykanym w domach prywatnych.