Wypożyczenie odkurzacza piorącego, wynajem czy zakup? Co się bardziej opłaca?
Odkurzacz piorący to najlepszy sposób na dogłębne czyszczenie dywanów i innych powierzchni tekstylnych oraz przywrócenie im dawnego wyglądu. O jego imponujących możliwościach przekonało się już wielu zadowolonych użytkowników. Jeżeli chcesz należeć do tego grona, masz dwie możliwości: zakup lub wynajem odkurzacza piorącego. Która opcja jest korzystniejsza? Sprawdź!
Odkurzacz piorący – poznaj jego możliwości
Dywany, wykładziny czy meble tapicerowane są dość trudne do utrzymania w czystości. W strukturę materiału z łatwością wnikają zabrudzenia, których usunięcie jest problematyczne. Często domowe sposoby i pranie ręczne tylko pogarszają sytuację. Najlepszym rozwiązaniem jest użycie odkurzacza piorącego, który służy do gruntownego czyszczenia na mokro.
Zasada działania odkurzacza piorącego opiera się na metodzie ekstrakcji. Na czym to polega? Za pomocą specjalnej dyszy rozpyla się pod ciśnieniem roztwór wody i środka czyszczącego (ze zbiornika na czystą wodę). Wnika on głęboko w strukturę materiału, rozpuszczając zabrudzenia. Jednocześnie, w tym samym przejściu roboczym, system odsysający zbiera nadmiar wilgoci wraz z brudem, który trafia do oddzielnego zbiornika.
Odkurzacz piorący skutecznie usuwa zabrudzenia i uporczywe plamy, ale także niewidoczne gołym okiem roztocza, kurz i alergeny. Dodatkowo niweluje brzydki zapach, przywracając świeżość i ładny wygląd powierzchniom tekstylnym. Olbrzymią zaletą odkurzaczy piorących jest pozostawianie niewielkiej wilgoci resztkowej na czyszczonych powierzchniach. W praktyce oznacza to, że dywan czy kanapa są suche w zaskakująco krótkim czasie. Dzięki temu ryzyko rozwoju pleśni jest ograniczone do minimum.
Warto wiedzieć, że odkurzacze piorące to urządzenia o szerokim spektrum zastosowań. Służą do czyszczenia:
- dywanów,
- wykładzin tekstylnych,
- mebli tapicerowanych,
- materacy,
- tapicerki samochodowej.
Podsumowując, odkurzacz piorący to jedno urządzenie do wielu zadań. Jego imponujące możliwości sprawiają, że staje się on sprzętem coraz częściej spotykanym w domach prywatnych.
Ile kosztuje wynajem odkurzacza piorącego i czy się opłaca?
Odkurzacze piorące zyskują coraz większe grono zwolenników, ale nadal są często wypożyczane zamiast kupowane na własność. Czy to opłacalne? Przeanalizujmy stawki za wynajem odkurzaczy piorących oraz warunki, jakie oferują wypożyczalnie.
Koszt wypożyczenia odkurzacza piorącego jest różny w zależności od oferowanych modeli oraz miasta. Oto przykładowe ceny:
- Warszawa – 59 zł / doba,
- Gdańsk – 60 zł /doba,
- Poznań – 70 zł / doba,
- Kraków – 80 zł / doba,
- Wrocław – 69 zł / doba,
- Lublin – 60 zł / doba.
Podane kwoty dotyczą ceny wypożyczenia odkurzaczy piorących za dobę. Oznacza to, że najlepiej w ciągu jednego dnia wyczyścić wszystkie powierzchnie tekstylne w domu. Czasem jest to niemożliwe, dlatego wypożyczalnie odkurzaczy piorących umożliwiają przedłużenie okresu wynajmu. Za kolejny dzień średnio trzeba zapłacić ok. 50 zł. Możemy także wypożyczyć urządzenie na weekend. Ceny wahają się od 89 do 129 zł.
Decydując się na wynajem odkurzacza do prania dywanów i tapicerki, w ramach usługi otrzymujemy urządzenie wraz z akcesoriami oraz 100 gramów proszku (najczęściej), co wystarcza na wyczyszczenie ok. 10–15 m² powierzchni. Dodatkowe miarki kosztują 5–15 zł. Jeśli chcemy uprać nie tylko dywan, ale także np. wykładzinę w sypialni, kanapę, krzesła, materace, a ponadto jeszcze tapicerkę w samochodzie, to musimy dokupić co najmniej kilka porcji środka. Finalna cena zatem rośnie.
Oprócz tego wypożyczalnie odkurzaczy piorących często oferują usługę dowozu sprzętu pod wskazany adres. Oczywiście za dodatkową opłatą, której wysokość jest różna – w zależności od odległości czy miasta. Przykładowo, dowóz na terenie Lublina kosztuje 30 zł, a na obszarze Warszawy 40 zł (do podwarszawskich miejscowości 60 zł). Jeżeli osobiście odbieramy odkurzacz w siedzibie firmy, to musimy doliczyć swój czas i koszty dojazdu (wypożyczalnie zwykle zlokalizowane są w dużych miastach). Kiedy zsumujemy wszystkie nakłady finansowe związane z wypożyczeniem odkurzacza, może się okazać, że cena wyniosła nawet 2–3 razy tyle, ile zakładaliśmy.
Pamiętajmy także, że wypożyczalnie oferują najczęściej profesjonalne urządzenia do czyszczenia wykładzin tekstylnych. To wydajne maszyny do pracy w trybie ciągłym, które służą do prania dużych i silnie zanieczyszczonych powierzchni. Zwykle stanowią wyposażenie firm sprzątających. W przypadku zastosowania domowego sprzęty profesjonalne przekraczają nasze potrzeby. W efekcie przepłacamy za moc i funkcje, których potencjał nie zostanie wykorzystany.
Ile kosztuje odkurzacz piorący do domu, samochodu, tapicerek, dywanów?
Wiele osób decyduje się na wypożyczenie odkurzacza piorącego w obawie przed wysoką ceną zakupu. Tymczasem jeśli weźmiemy pod uwagę różne czynniki, w ostatecznym rozrachunku może się okazać, że te koszty nie są tak wysokie, gdy uwzględnimy liczne korzyści z posiadania sprzętu na własność.
Fot.: odkurzacz piorący Kärcher z serii SE - do domu, samochodu, tapicerek, dywanów
Ceny odkurzaczy piorących Kärcher z serii SE zaczynają się już od 869 zł (cena promocyjna modelu SE 4001, standardowa wynosi 1199 zł). Najlepszy model w ofercie kosztuje natomiast 1799 zł (model SE 6.100 Home Line). Pamiętajmy przy tym, że odkurzacz piorący to urządzenie wielofunkcyjne, które może zastąpić klasyczny odkurzacz, a nawet ten uniwersalny (w niezbyt wymagających zastosowaniach).
Zakup odkurzacza piorącego jest inwestycją, która szybko się zwraca. Kilkukrotne skorzystanie z usług wypożyczalni kosztuje tyle samo, ile za urządzenie zapłacilibyśmy w sklepie. Co więcej, w kalkulacjach warto uwzględnić fakt, że z własnego odkurzacza możemy korzystać w dowolnym momencie, bez płacenia za dostawę czy też bez poświęcania czasu na odbiór. Pamiętajmy także, że przed świętami Bożego Narodzenia czy w wakacje sprzęty tego typu w wypożyczalniach są rozchwytywane.
Gdy zaopatrzymy się we własny odkurzacz piorący, możemy go używać częściej i do różnych zadań, w tym do codziennego odkurzania. Mając go zawsze pod ręką, łatwiej jest utrzymać wszystkie powierzchnie tekstylne w czystości. Jest to ważne zwłaszcza w przypadku alergików, rodzin z dziećmi czy opiekunów zwierząt domowych.
Jaki odkurzacz piorąco-odkurzający wybrać?
W ofercie Kärcher dostępnych jest kilka modeli odkurzaczy piorących. Każdy odpowiada na nieco inne potrzeby. W wielu przypadkach w zupełności wystarcza podstawowy odkurzacz piorący do dywanów, wykładzin i tapicerki za mniej niż 1000 zł. Czasem warto zainwestować jednak w najlepszy model. Za każdym razem efekty prania będą zadowalające.
Decydując się na zakup odkurzacza piorąco-odkurzającego, warto zwrócić uwagę m.in. na moc, siłę ssania, rodzaj filtrów, pojemność zbiornika, długość kabla zasilającego czy zakres wyposażenia standardowego. Na tej podstawie łatwiej wybierzemy model dopasowany do naszych potrzeb i oczekiwań.
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Jak używać odkurzacza z funkcją prania?
Obsługa odkurzacza piorącego jest prosta, a sam proces prania dywanów czy tapicerki samochodowej obejmuje kilka etapów:
- Czyszczenie wstępne – spryskujemy powierzchnię tekstylną roztworem środka czyszczącego za pomocą dyszy ekstrakcyjnej z odległości ok. 10 cm. Pozostawiamy na 10 minut, aby preparat zaczął działać, wnikając głęboko w strukturę materiału.
- Pranie właściwe – przesuwamy dyszę ekstrakcyjną po dywanie lub innej powierzchni. Ma to na celu odessanie nadmiaru wilgoci wraz z rozpuszczonym brudem.
- Płukanie – dywan należy wypłukać czystą wodą i ponownie odessać brud za pomocą dyszy ekstrakcyjnej.
- Odkurzanie – gdy dywan wyschnie, odkurzamy go dokładnie.
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Kärcher, marka będąca liderem na rynku maszyn czyszczących, wychodzi naprzeciw potrzebom wszystkich klientów. Odkurzacz piorący możesz kupić lub wynająć. Wypożyczalnia sprzętu czyszczącego Kärcher oferuje szeroki asortyment profesjonalnych urządzeń. Co więcej, odkurzacze wyposażone są w odpowiednie do danego zastosowania akcesoria oraz są skonfigurowane zgodnie z wymogami wynajmującego. Dodatkowo fachowe doradztwo gwarantuje dobór optymalnego modelu do potrzeb, bez czasochłonnych poszukiwań.
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