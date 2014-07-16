Czym wyczyścić dywan: czyszczenie dywanów z urządzeniami Kärcher

Jak wyczyścić dywan?

Jeśli nie czyścisz dywanu regularnie, w jego włosiu gromadzą się kurz, alergeny, sierść i drobnoustroje, nawet gdy powierzchnia wygląda na czystą. Zanieczyszczenia te pogarszają estetykę wnętrza, jakość powietrza i samopoczucie domowników. Regularne czyszczenie przedłuża trwałość dywanu, ogranicza rozwój mikroorganizmów, usuwa zapachy. Pomaga również zachować sprężystość, miękkość oraz intensywny kolor włókien.

Jak wyczyścić dywan w domu, by uzyskać dobry efekt i nie uszkodzić materiału? Najważniejszy jest dobór metody do rodzaju zabrudzeń, materiału i konstrukcji dywanu.

Czyszczenie dywanu domowymi sposobami warto zawsze rozpocząć od dokładnego odkurzenia całej powierzchni. Usunięcie luźnych zanieczyszczeń (kurzu, piasku, sierści) jest istotne, ponieważ drobiny mineralne podczas czyszczenia na mokro działają jak materiał ścierny i mogą uszkadzać włókna.

W praktyce oznacza to konieczność powolnego odkurzania, najlepiej w dwóch kierunkach, aby wydobyć zanieczyszczenia również z głębszych warstw runa. Szczególnie dokładnie należy oczyścić miejsca intensywnie użytkowane, takie jak ciągi komunikacyjne, przestrzeń przy wejściu do pomieszczenia czy okolice mebli wypoczynkowych.

Dla uzyskania najlepszych efektów warto pamiętać o kilku zasadach:

Odkurzaj dywan regularnie, nawet jeśli nie widać zabrudzeń.

W przypadku dywanów z długim włosiem stosuj niższą prędkość szczotki obrotowej.

Nie dociskaj nadmiernie ssawki do powierzchni – ograniczenie przepływu powietrza paradoksalnie zmniejsza skuteczność odsysania brudu z głębi runa.

Okresowo zmieniaj kierunek odkurzania, aby włókna nie układały się stale w jedną stronę.

Do codziennego utrzymywania czystości przydatny jest lekki i wygodny sprzęt, np. VC 6 Cordless ourFamily – bezprzewodowy odkurzacz umożliwiający szybkie usuwanie kurzu i sierści bez konieczności przygotowywania dużego urządzenia. Regularne odkurzanie znacząco ogranicza potrzebę intensywnego prania dywanu i pozwala utrzymać jego estetyczny wygląd przez dłuższy czas.

Dopiero na tak przygotowaną powierzchnię można bezpiecznie stosować domowe środki czyszczące.