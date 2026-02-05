Czyszczenie naprawdę może być takie proste: Dzięki odkurzaczowi VC 6 Cordless ourFamily odkurzanie staje się prawdziwą przyjemnością. Urządzenie posiada wiele inteligentnych rozwiązań takich jak: opróżnianie pojemnika zanieczyszczeń za pomocą 1 kliknięcia, tryb Boost, ergonomiczny design do czyszczenia trudno dostępnych miejsc, oświetlenie LED aktywnej ssawki podłogowej, które sprawia, że kurz jest dobrze widoczny, jak również gwarantuje skuteczne usuwanie zanieczyszczeń. Pozostałe zalety to cicha praca urządzenia, i czytelny wyświetlacz umożliwiający sprawdzenie stanu naładowania akumulatora. W dowolnym momencie na wyświetlaczu widoczny jest stan naładowania akumulatora i właściwe komunikaty. Urządzenie posiada też wygodną funkcję Power Lock, która sprawia, że nie ma potrzeby ciągłego wciskania włącznika. Dzięki uchwytowi ściennemu z wbudowaną funkcją ładowania, przechowywanie i ładowanie odkurzacza nie może być prostsze. Bezszczotkowy silnik o dużej mocy (250 W) w połączeniu z akumulatorem 25,2 V sprawia, że odkurzanie staje się prawdziwą przyjemnością.