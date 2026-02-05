Odkurzacz bezprzewodowy VC 6 Cordless ourFamily
Niezawodne czyszczenie dużych mieszkań bez najmniejszego wysiłku: Odkurzacz VC 6 Cordless ourFamily wyróżnia się na tle konkurencji niską masą, bezworkowym systemem filtracji oraz wysoką mocą zasysania. Urządzenie w kolorze białym.
Czyszczenie naprawdę może być takie proste: Dzięki odkurzaczowi VC 6 Cordless ourFamily odkurzanie staje się prawdziwą przyjemnością. Urządzenie posiada wiele inteligentnych rozwiązań takich jak: opróżnianie pojemnika zanieczyszczeń za pomocą 1 kliknięcia, tryb Boost, ergonomiczny design do czyszczenia trudno dostępnych miejsc, oświetlenie LED aktywnej ssawki podłogowej, które sprawia, że kurz jest dobrze widoczny, jak również gwarantuje skuteczne usuwanie zanieczyszczeń. Pozostałe zalety to cicha praca urządzenia, i czytelny wyświetlacz umożliwiający sprawdzenie stanu naładowania akumulatora. W dowolnym momencie na wyświetlaczu widoczny jest stan naładowania akumulatora i właściwe komunikaty. Urządzenie posiada też wygodną funkcję Power Lock, która sprawia, że nie ma potrzeby ciągłego wciskania włącznika. Dzięki uchwytowi ściennemu z wbudowaną funkcją ładowania, przechowywanie i ładowanie odkurzacza nie może być prostsze. Bezszczotkowy silnik o dużej mocy (250 W) w połączeniu z akumulatorem 25,2 V sprawia, że odkurzanie staje się prawdziwą przyjemnością.
Cechy i zalety
Dopracowana technologiaMocny akumulator 25,2 V doskonale dopasowany do aktywnej ssawki podłogowej. Zoptymalizowany czas pracy, 50 minut w trybie normalnym. Silnik o mocy 250 W, aktywna ssawka podłogowa, Power Lock i 3-stopniowy, bezworkowy system filtracji.
Praktyczny system filtracji3-stopniowy system filtracji z filtrem cyklonowym, wlotu powietrza oraz HEPA. Filtr HEPA (EN: 1822:1998) Łatwe opróżnianie filtra po naciśnięciu 1 przycisku.
Aktywna ssawka podłogowaOptymalne usuwanie zanieczyszczeń, dzięki napędzanej ssawce. Wyjątkowo łatwe manewrowanie pod meblami. Niezawodne czyszczenie powierzchni.
Dwustopniowa regulacja mocy
- Długi czas pracy umożliwiający czyszczenie dużych mieszkań.
- Opcjonalny tryb Boost.
Uchwyt ścienny z możliwością ładowania
- Przy pomocy uchwytu ściennego urządzenie można szybko i łatwo odłożyć do przechowywania.
- Wygodne ładowanie po zawieszeniu odkurzacza na uchwycie ściennym.
Intuicyjny wyświetlacz poziomu naładowania i innych parametrów
- Feedback i komunikaty o błędach widoczne na czytelnym wyświetlaczu LED.
- Czytelny wyświetlacz pokazujący poziom naładowania akumulatora.
Łatwe użytkowanie
- Siła ssąca może być płynnie regulowana w zależności od zapotrzebowania.
- Opcjonalny tryb Boost.
- Funkcja Power Lock ułatwiająca obsługę urządzenia.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Urządzenie akumulatorowe
|Poziom mocy akustycznej (dB(A))
|< 78
|Pojemność zbiornika (ml)
|800
|Typ baterii
|Akumulator litowo-jonowy
|Napięcie (V)
|25,2
|Wydajność (Ah)
|2,5
|Czas pracy na jednym ładowaniu (/min)
|Tryb normalny: / ok. 50 Tryb Boost: / ok. 11
|Czas ładowania baterii standardową ładowarką (min)
|235
|Kolor
|Biała
|Waga bez akcesoriów (kg)
|2,6
|Waga z opakowaniem (kg)
|5,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|235 x 266 x 1130
Zakres dostawy
- Akumulator: Akumulator 25,2 V / 2,5 Ah (1 szt.)
- Filtr typu HEPA: Filtr HEPA 12 (EN1822:1998)
- Filtr powietrza wlotowego: 1 szt.
- Duża, uniwersalna ssawka podłogowa z oświetleniem LED
- Ssawka szczelinowa
- Ssawka do tapicerki i miękka szczotka do odkurzania (2 w 1)
- Rura ssąca: Metal
- Duży uchwyt ścienny z ładowarką
Wyposażenie
- Wygodny, gumowany uchwyt
- Bezworkowy system filtracji
- Regulacja mocy zasysania: z 2 poziomami wydajności
Zastosowania
- Twarde posadzki o zamkniętej strukturze
- Dywany
- Powierzchnie tekstylne
- Schody
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.