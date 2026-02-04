Naturalny środek do czyszczenia dywanów i tapicerki RM 519N, 1l
Środek do czyszczenia dywanów i tapicerki zawierający ponad 99% składników pochodzenia naturalnego czyści powierzchnie tekstylne w sposób silny i naturalny. Idealny dla rodzin, alergików i gospodarstw domowych, w których mieszkają zwierzęta.
Środek do czyszczenia dywanów i tapicerki imponuje zawartością ponad 99% składników pochodzenia naturalnego i zapewnia dokładne czyszczenie aż po same włókna na wszystkich powierzchniach tekstylnych, takich jak dywany, tapicerka, fotele samochodowe, buty, materace i zasłony. Nie zawiera mikroplastiku, silikonów, nanomateriałów, barwników ani fosforanów, dzięki czemu jest szczególnie odpowiedni dla rodzin, alergików i gospodarstw domowych ze zwierzętami. Innowacyjny dwufazowy system czyszczenia rozluźnia zanieczyszczenia na włóknach, a następnie zapewnia ich odessanie za pomocą odkurzacza piorącego. Pozostałe zanieczyszczenia są następnie zamykane w małych kryształkach, które są usuwane podczas kolejnej fazy odsysania po czasie suszenia. Zapewnia to szczególnie dokładne efekty czyszczenia. Środek czyszczący doskonale nadaje się do urządzeń spryskująco-odsysających oraz odkurzaczy piorących. Nawet uporczywe zanieczyszczenia, takie jak ziemia, kurz, tłuszcz, rozlane jedzenie, plamy po napojach i pozostałości kremu do skóry, kremu do opalania lub potu są usuwane bez wysiłku. Można również stosować jako odplamiacz poprzez bezpośrednie nałożenie go na szmatkę i przetarcie plamy. Ponadto
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wielkość opakowania (l)
|1
|Waga (kg)
|1
|Waga z opakowaniem (kg)
|1,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|100 x 100 x 215
Właściwości
- Czyści naturalnie i skutecznie dzięki zawartości ponad 99% składników pochodzenia naturalnego
- Nie zawiera mikroplastiku, silikonów, nanomateriałów, fosforanów i barwników
- Jeden litr ekonomicznego koncentratu wystarcza na około 40 m² powierzchni tekstylnej
- Usuwa nieprzyjemną woń, pozostawiając świeży zapach
- Korpus butelki wykonany jest w 100% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu
- Wyprodukowano w Niemczech
- Dostosowany do urządzeń firmy Kärcher z gwarantowaną kompatybilnością materiałową
Zastosowania
- Wykładzina/dywan
- Dywany
- Tapicerka
- Siedzenia samochodowe
- Materace