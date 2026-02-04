Środek do czyszczenia dywanów i tapicerki imponuje zawartością ponad 99% składników pochodzenia naturalnego i zapewnia dokładne czyszczenie aż po same włókna na wszystkich powierzchniach tekstylnych, takich jak dywany, tapicerka, fotele samochodowe, buty, materace i zasłony. Nie zawiera mikroplastiku, silikonów, nanomateriałów, barwników ani fosforanów, dzięki czemu jest szczególnie odpowiedni dla rodzin, alergików i gospodarstw domowych ze zwierzętami. Innowacyjny dwufazowy system czyszczenia rozluźnia zanieczyszczenia na włóknach, a następnie zapewnia ich odessanie za pomocą odkurzacza piorącego. Pozostałe zanieczyszczenia są następnie zamykane w małych kryształkach, które są usuwane podczas kolejnej fazy odsysania po czasie suszenia. Zapewnia to szczególnie dokładne efekty czyszczenia. Środek czyszczący doskonale nadaje się do urządzeń spryskująco-odsysających oraz odkurzaczy piorących. Nawet uporczywe zanieczyszczenia, takie jak ziemia, kurz, tłuszcz, rozlane jedzenie, plamy po napojach i pozostałości kremu do skóry, kremu do opalania lub potu są usuwane bez wysiłku. Można również stosować jako odplamiacz poprzez bezpośrednie nałożenie go na szmatkę i przetarcie plamy. Ponadto