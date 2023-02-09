Jaką akumulatorową minipilarkę łańcuchową wybrać?

Jak wybrać najlepszą minipilarkę elektryczną?

Dobra pilarka łańcuchowa na akumulator to taka, która jest dopasowana do potrzeb i oczekiwań użytkownika. Dlatego przed zakupem warto przeanalizować najważniejsze kwestie, takie jak moc silnika, długość prowadnicy, pojemność akumulatora, waga, bezpieczeństwo, dodatkowe funkcje.

Moc silnika

Nowoczesne minipilarki łańcuchowe wyposażone są w wydajne silniki bezszczotkowe, które nie tylko zapewniają długą żywotność, ale także wysoki moment obrotowy. Dzięki temu minipiły mają odpowiednią moc do płynnego cięcia.

Moc silnika odpowiada bowiem za wydajność piły akumulatorowej, czyli możliwość cięcia twardszych oraz grubszych materiałów. Poza tym im większa moc, tym mniejsze ryzyko przegrzania i przeciążenia silnika w czasie intensywnej eksploatacji.

Długość prowadnicy łańcucha

Długość prowadnicy łańcucha powinna być dostosowana do rodzaju zadań, jakie będą wykonywane przy użyciu pilarki. Decyduje to o komforcie użytkowania oraz efektywności pracy. Cięcie grubszego materiału krótkim ostrzem jest trudne i zajmuje dużo czasu.

Wystarczająca długość prowadnicy minipilarek do użytku domowego to 30–35 cm. Przy tym piły z wysięgnikiem mają jeszcze krótsze ostrza. Są one jednak wystarczające do usuwania gałęzi, a przy tym umożliwiają wygodne operowanie maszyną.

Pojemność akumulatora

Jeżeli decydujesz się na zakup minipilarki łańcuchowej akumulatorowej, to bardzo ważnym parametrem jest czas pracy na jednym ładowaniu oraz czas samego ładowania. Zależy on od pojemności baterii wyrażonej w amperogodzinach (Ah).

Czas pracy pilarki akumulatorowej można wydłużyć, kupując urządzenie, które działa w oparciu o system wymiennych akumulatorów. Dzięki temu posiadając 2 baterie i ładując je naprzemiennie, można pracować bez przerw.

Waga pilarki gotowej do pracy

Waga minipilarki łańcuchowej to także istotny parametr, wpływa bowiem na komfort obsługi. Im lżejsza piła, tym mniejsza potrzeba użycia siły i łatwe manewrowanie. Dotyczy to zwłaszcza modeli na wysięgniku.

Bezpieczeństwo użytkowania

Praca każdą pilarką łańcuchową wiąże się z szeregiem niebezpieczeństw, takich jak np. kontakt z łańcuchem tnącym czy zjawisko odbicia (niekontrolowany ruch piły w kierunku operatora). Dlatego producenci zaopatrują sprzęty w szereg rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo. Pilarka łańcuchowa powinna mieć:

● hamulec łańcucha, który zatrzymuje piłę w przypadku odbicia,

● kolce zderzaka (ostroga) – umożliwiają zaczepienie do materiału, który ma być cięty, co zapewnia bezpieczne prowadzenie,

● osłonę rąk – chroni ona dłoń trzymającą tylny uchwyt, zabezpiecza także przed zerwanym łańcuchem,

● blokada włącznika – zapobiega przypadkowemu uruchomieniu pilarki.

Dodatkowe wyposażenie

Im więcej dodatkowych funkcji czy wyposażenia ma pilarka, tym wygodniejsza praca i obsługa. Warto zwłaszcza wybrać model z beznarzędziowym systemem naciągu łańcucha. Odpowiednie napięcie jest ważne dla poprawności cięcia oraz ze względów bezpieczeństwa. Możliwość łatwej regulacji znacznie podnosi komfort pracy.

Praktycznym rozwiązaniem jest także automatyczne smarowanie łańcucha. Dzięki temu użytkowanie piły jest niemal bezobsługowe. Z kolei przezroczyste okienko w zbiorniku oleju umożliwia jego wygodną kontrolę w każdej chwili.

Warto także zwrócić uwagę, czy w zestawie z pilarką znajduje się ładowarka, dodatkowy akumulator i osłona na prowadnicę.