Jaką akumulatorową minipilarkę łańcuchową wybrać?
Masz ogród, przydomowy sad lub kominek w domu? Z pewnością przyda Ci się minipiła łańcuchowa. Dzięki niej z łatwością wykonasz cięcia pielęgnacyjne i porządkowe, a także przygotujesz drewno na opał. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jaką minipilarkę łańcuchową akumulatorową wybrać, przeczytaj nasz poradnik. Przygotowaliśmy garść najważniejszych informacji.
Minipiła łańcuchowa – przeznaczenie i budowa
Minipilarki łańcuchowe powstały z myślą o użytkownikach, którzy nie potrzebują dużych, ciężkich maszyn o wysokiej wydajności. Piły służą im do sporadycznego i przydomowego użytku. Jeżeli chcesz przyciąć gałęzie w ogrodzie lub przydomowym sadzie, wyciąć niewielkie drzewo lub przygotować drewno do kominka, to kompaktowa pilarka łańcuchowa jest najlepszym wyborem. Sprawdzi się również dla amatorów-majsterkowiczów do budowania drewnianych konstrukcji, takich jak altany, płoty, meble czy place zabaw dla dzieci.
Budowa minipilarki łańcuchowej nie różni się od standardowych modeli. Urządzenie składa się zatem z trzech podzespołów – są to:
● zespół napędowy, czyli silnik, który napędza pilarkę,
● zespół tnący, czyli łańcuch tnący z prowadnicą, a także elementy odpowiadające za przeniesienie napędu z silnika na piłę oraz układy: smarowania łańcucha i hamowania piły,
● zespół sterujący, czyli elementy pozwalające na ustawienie pilarki we właściwy sposób podczas pracy oraz nadanie pile odpowiedniej prędkości obrotowej (np. uchwyty, elementy sterowania silnikiem).
Także zasada działania minipiły łańcuchowej nie różni się do klasycznych modeli. Silnik poprzez sprzęgło odśrodkowe i kółko napędzające wprawia w ruch łańcuch tnący, który porusza się wzdłuż prowadnicy. Następuje wówczas cięcie, które polega na struganiu wiórów z przecinanego materiału przez zęby tnące.
Zalety i wady minipilarki akumulatorowej
Pilarki łańcuchowe akumulatorowe to odpowiedź na zmieniające się trendy i potrzeby użytkowników. Dlatego ich popularność stale rośnie. Minipilarki akumulatorowe mają trzy główne zalety:
● umożliwiają pracę w dowolnym miejscu,
● zapewniają wysoki komfort użytkowania,
● są ekologiczne.
Zasilanie akumulatorowe sprawia, że minipilarki łańcuchowe mogą być używane w dowolnym miejscu. Brak kabla to większa swoboda ruchów, ale także bezpieczeństwo – nie ma ryzyka przecięcia przewodu. W odróżnieniu od pilarek spalinowych są zdecydowanie łatwiejsze w obsłudze.
Minipilarki łańcuchowe na akumulator zapewniają maksymalny komfort użytkowania. Aby uruchomić maszynę, wystarczy nacisnąć przycisk. Nie trzeba przygotowywać mieszanki paliwowej czy wykonywać czynności serwisowych (np. wymiana filtrów). Z obsługą minipilarki elektrycznej z akumulatorem poradzi sobie nawet początkujący użytkownik, tym bardziej że mają szereg praktycznych udogodnień.
Na komfort pracy minipilarką wpływa także lekka, poręczna konstrukcja. Maszyny wygodnie leżą w dłoni i sprawnie się nimi operuje niezależnie od pozycji. Można przez to pracować dłużej, bez zmęczenia i robienia przerw. Ergonomia jest ich niewątpliwym plusem.
Co ważne, minipilarki akumulatorowe nie generują wysokiego poziomu hałasu i wibracji. To zapewnia komfort dla operatora, ale także jest przyjazne dla sąsiedztwa. Ważną zaletą jest bezemisyjny, przyjazny dla środowiska naturalnego napęd.
Wadą pilarek akumulatorowych jest – paradoksalnie – ich największa zaleta, czyli bateria. To od jej pojemności i napięcia zależy czas pracy oraz wydajność cięcia. Minipilarki elektryczne akumulatorowe służą do sporadycznego użytku i mniej wymagających prac.
Jak wybrać najlepszą minipilarkę elektryczną?
Dobra pilarka łańcuchowa na akumulator to taka, która jest dopasowana do potrzeb i oczekiwań użytkownika. Dlatego przed zakupem warto przeanalizować najważniejsze kwestie, takie jak moc silnika, długość prowadnicy, pojemność akumulatora, waga, bezpieczeństwo, dodatkowe funkcje.
Moc silnika
Nowoczesne minipilarki łańcuchowe wyposażone są w wydajne silniki bezszczotkowe, które nie tylko zapewniają długą żywotność, ale także wysoki moment obrotowy. Dzięki temu minipiły mają odpowiednią moc do płynnego cięcia.
Moc silnika odpowiada bowiem za wydajność piły akumulatorowej, czyli możliwość cięcia twardszych oraz grubszych materiałów. Poza tym im większa moc, tym mniejsze ryzyko przegrzania i przeciążenia silnika w czasie intensywnej eksploatacji.
Długość prowadnicy łańcucha
Długość prowadnicy łańcucha powinna być dostosowana do rodzaju zadań, jakie będą wykonywane przy użyciu pilarki. Decyduje to o komforcie użytkowania oraz efektywności pracy. Cięcie grubszego materiału krótkim ostrzem jest trudne i zajmuje dużo czasu.
Wystarczająca długość prowadnicy minipilarek do użytku domowego to 30–35 cm. Przy tym piły z wysięgnikiem mają jeszcze krótsze ostrza. Są one jednak wystarczające do usuwania gałęzi, a przy tym umożliwiają wygodne operowanie maszyną.
Pojemność akumulatora
Jeżeli decydujesz się na zakup minipilarki łańcuchowej akumulatorowej, to bardzo ważnym parametrem jest czas pracy na jednym ładowaniu oraz czas samego ładowania. Zależy on od pojemności baterii wyrażonej w amperogodzinach (Ah).
Czas pracy pilarki akumulatorowej można wydłużyć, kupując urządzenie, które działa w oparciu o system wymiennych akumulatorów. Dzięki temu posiadając 2 baterie i ładując je naprzemiennie, można pracować bez przerw.
Waga pilarki gotowej do pracy
Waga minipilarki łańcuchowej to także istotny parametr, wpływa bowiem na komfort obsługi. Im lżejsza piła, tym mniejsza potrzeba użycia siły i łatwe manewrowanie. Dotyczy to zwłaszcza modeli na wysięgniku.
Bezpieczeństwo użytkowania
Praca każdą pilarką łańcuchową wiąże się z szeregiem niebezpieczeństw, takich jak np. kontakt z łańcuchem tnącym czy zjawisko odbicia (niekontrolowany ruch piły w kierunku operatora). Dlatego producenci zaopatrują sprzęty w szereg rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo. Pilarka łańcuchowa powinna mieć:
● hamulec łańcucha, który zatrzymuje piłę w przypadku odbicia,
● kolce zderzaka (ostroga) – umożliwiają zaczepienie do materiału, który ma być cięty, co zapewnia bezpieczne prowadzenie,
● osłonę rąk – chroni ona dłoń trzymającą tylny uchwyt, zabezpiecza także przed zerwanym łańcuchem,
● blokada włącznika – zapobiega przypadkowemu uruchomieniu pilarki.
Dodatkowe wyposażenie
Im więcej dodatkowych funkcji czy wyposażenia ma pilarka, tym wygodniejsza praca i obsługa. Warto zwłaszcza wybrać model z beznarzędziowym systemem naciągu łańcucha. Odpowiednie napięcie jest ważne dla poprawności cięcia oraz ze względów bezpieczeństwa. Możliwość łatwej regulacji znacznie podnosi komfort pracy.
Praktycznym rozwiązaniem jest także automatyczne smarowanie łańcucha. Dzięki temu użytkowanie piły jest niemal bezobsługowe. Z kolei przezroczyste okienko w zbiorniku oleju umożliwia jego wygodną kontrolę w każdej chwili.
Warto także zwrócić uwagę, czy w zestawie z pilarką znajduje się ładowarka, dodatkowy akumulator i osłona na prowadnicę.
Akumulatorowe piły łańcuchowe Kärcher
Kärcher oferuje kilka modeli pił łańcuchowych akumulatorowych z silnikami bezszczotkowymi, które mają określone przeznaczenie i odpowiadają na różne potrzeby użytkowników. Co ważne, są one kompatybilne z platformą bateryjną.
Łańcuchowa piła do gałęzi na wysięgniku
Fot.: Piła łańcuchowa na wysięgniku
Jeżeli w Twoim ogrodzie lub sadzie rosną wysokie drzewa, które wymagają przycinania, wybierz minipilarkę łańcuchową teleskopową PSW 18-20 Kärcher zasilaną wymienną baterią 18 V. Jej zaletą jest lekki wysięgnik z włókna szklanego o zasięgu do 4 m. Dzięki temu wygodnie i bezpiecznie usuniesz zbędne gałęzie z poziomu ziemi. Dodatkowo przycinanie ułatwia zoptymalizowany kąt ostrza 30°.
Piła łańcuchowa na wysięgniku Kärcher jest wygodna w użytkowaniu. Naciąg łańcucha reguluje się wygodnie przy pomocy klucza sześciokątnego, a układ tnący jest smarowany automatycznie. Atutem urządzenia jest też przezroczysty zbiornik oleju. Poza tym piła zajmuje mało miejsca przy przechowywaniu, ponieważ można ją rozłożyć na 3 części.
Fot.: Akumulatorowa piła łańcuchowa CNS 18-30.
Do przycinania drzew w ogrodzie i sadzie oraz cięcia drewna opałowego przeznaczona jest akumulatorowa piła łańcuchowa CNS 18-30 Kärcher z prowadnicą o długości 30 cm. Zasilana akumulatorem 18 V maszyna zapewnia dużą prędkość łańcucha (10 m/s), co umożliwia szybkie i bezwysiłkowe cięcie.
Lekka pilarka ma również wiele funkcjonalnych rozwiązań, które wpływają na wygodę i bezpieczeństwo pracy. Wśród zalet można wymienić: beznarzędziowy system napinania łańcucha przy pomocy pokrętła, automatyczne smarowanie zespołu tnącego oraz przezroczysty zbiornik oleju, który ułatwia kontrolę jego poziomu. Bezpieczeństwo podczas pracy zapewnia natomiast hamulec łańcucha, oburęczny włącznik i ochrona przed odrzutem.
Najmocniejsza w ofercie akumulatorowa piła łańcuchowa CNS 36-35 Kärcher idealnie sprawdzi się w przypadku bardziej wymagających prac. Zasilana jest akumulatorem 36 V i ma prowadnicę o długości 35 cm, a prędkość łańcucha wynosi 21 m/s. Dzięki temu urządzenie bez problemu tnie nawet grubsze gałęzie, a także ścina małe drzewa.
Obsługa piły akumulatorowej jest prosta. Użytkowanie ułatwia beznarzędziowy system naciągania łańcucha czy automatyczne jego smarowanie. Hamulec, system dwóch przełączników, blokada przed przypadkowym włączeniem oraz ochrona przed odrzutem przyczyniają się natomiast do tego, że piła akumulatorowa Kärcher jest bezpieczna w czasie pracy.
Minipilarka elektryczna z zasilaniem akumulatorowym sprawia, że przycinanie drzew czy przygotowanie drewna na opał jest znacznie szybsze i łatwiejsze niż przy użyciu tradycyjnych narzędzi ręcznych, takich jak nożyce czy siekiera.
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